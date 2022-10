Diario de Radio Nacional 14/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El cuidado de la Salud mental es una prioridad del Gobierno"

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El Índice de Precios al Consumidor subió 6,2% en septiembre

LRA 1 Buenos Aires - MASSA EN EL COLOQUIO DE IDEA: "La política tiene que ceder y los empresarios también"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSE DE MENDIGUREN: "El Gobierno tiene un índice de apertura económica mayor al de Macri"

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO A CRISTINA KIRCHNER: Investigan pagos millonarios a un referente de Revolución Federal

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS RIELLO: “Las explicaciones de Vidal sobre el departamento no condicen con nada”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HUGO GODOY: “El 17 de octubre va a ser un hito en la Plaza de Mayo”

LT 14 Paraná - De cara al 17 de octubre: Cora llamó a mostrar unidad ante los ataques que recibe el peronismo

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LUCAS GHI: Intendentes del PJ se suman a la marcha del 17 de octubre

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ENRIQUE ZULETA PUCEIRO: "La economía está funcionando, pero la política no funciona y está enferma"

LRA 1 Buenos Aires - CELSO AMORIN: "Confío en que Lula va a ganar, pero será una lucha hasta al final"

LRA 30 Bariloche - ALEJANDRA BARTOLICHE: Reportera gráfica recibió amenazas y agresiones por su cobertura en Mascardi

LRA 43 Neuquén - MARIA ESPERANZA CASULLO: "Esta es una ruptura muy grande para la historia del MPN"

LRA 52 Chos Malal - ARIEL VELEZ: Elecciones en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 2

LRA 26 Resistencia - ROBERTO SANDOVAL: “El PAMI otorga subsidios a los Centros de Jubilados y Jubiladas”

LRA 7 Córdoba - ENRIQUE MARTINEZ: "La inflación se origina por la inestabilidad del préstamo del FMI"

LRA 14 Santa Fe - LEANDRO RODRIGUEZ: Comenzó a llegar la maquinaria para el cruce del Gasoducto Metropolitano

LRA 9 Esquel - MONICA BALMACEDA: “El aumento es totalmente insuficiente y estamos por debajo de la inflación”

LRA 1 Buenos Aires - MARA RUIZ MALEC: Condenan a dueños de cadena de zapaterías por evasión previsional

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que el cuidado de la Salud mental "es una prioridad del Gobierno". El mandatario se expresó así luego de conocerse que la Argentina será anfitriona de la Cumbre Mundial de Salud Mental en 2023.

"El cuidado de la Salud Mental es una prioridad de nuestro gobierno. Recibimos este reconocimiento como una oportunidad para renovar y profundizar nuestro compromiso", señaló el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en septiembre 6,2% respecto a agosto, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el IPC se redujo ocho décimas con relación al indicador de agosto (7%).

El Nivel general del IPC acumuló un alza de 66,1% en los primeros nueve meses del año; y en la comparación interanual registró un incremento de 83%, precisó el organismo.

La división Prendas de vestir y calzado (10,6%) fue la de mayor aumento en el mes, seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%), sobre la que se destacó el alza de los cigarrillos.

También sobresalió el incremento salarial de trabajadores de casas particulares -que impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar (6%)-, así como las subas de las tarifas del transporte público y el arrastre que dejó el aumento de los combustibles a fines de agosto, que impactaron sobre la división Transporte (5,8%).

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que "la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que ceder los beneficios" que obtienen del Estado.

“Tenemos que volver a tener superávit gemelos” en el plano fiscal y comercial, “junto a un tipo de cambio competitivo y la acumulación de reservas”, dijo Massa en el video que se emitió en el marco de 58vo Coloquio de IDEA, que se convocó bajo el lema "Ceder para crecer".

Massa, quien se encuentra en Washington en la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), pidió disculpas “por no estar allí, en el primer Coloquio después de la pandemia, de vuelta en Mar del Plata".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación señaló que "de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, en tres cayó la economía", y agregó que "mientras que con pandemia y guerra, en dos años del Frente de Todos, creció". La charla se da tras la participación del funcionario en el coloquio de IDEA.

José Ignacio De Mendiguren recordó también que aquellos que hoy "se la pasan criticando todas las políticas, sin traer una sola propuesta, reinstalaron el cepo y las retenciones, liberaron las tarifas y luego las congelaron, y nos dejaron con la peor inflación desde la hiper".

LRA 1 Buenos Aires

La justicia federal investiga una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, referente del espacio conocido como Revolución Federal, por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos".

La información fue revelada y confirmada por el propio Morel ante una consulta que le realizó el portal de noticias El Destape.

"Morel no quiso precisar los montos, pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos", detalló Néstor Espósito.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y sociólogo Carlos Riello se refirió a la denuncia penal que le hicieron a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a raíz de la compra de un departamento en Recoleta.

“Lo adquirió en un lugar donde el metro vale 4 mil dólares, le metieron una refacción muy larga”, reveló y agregó: “Ella habla de 340 mil dólares cuando originalmente hay una escritura de la ex dueña por 330 mil dólares”.

LRA 1 Buenos Aires

Bajo la consigna “Unidad Nacional, por Soberanía con Justicia Social”, más de 100 organizaciones gremiales, sociales, políticas, empresariales y de los derechos humanos ratificaron la movilización del próximo lunes por el Día de la Lealtad Peronista a la Plaza de Mayo. El Secretario General de la CTA Autónoma y Secretario General de ATE reflexionó sobre el actual momento social y económico y compartió las expectativas en torno a la movilización: “Los trabajadores debemos marcar nuestra agenda”, señaló.

Hugo “Chachorro” Godoy advirtió que “hoy es más necesario que nunca que el pueblo gane las calles” frente a la “ofensiva de los grupos formadores de precios, que siguen especulando con el aumento indiscriminado, y los condicionamientos que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional”.

LT 14 Paraná

Stefanía Cora, diputada provincial del Frente Creer Entre Ríos, confirmó que el próximo lunes 17 de octubre, “Día de la Lealtad Peronista”, habrá en Paraná un encuentro en la casa partidaria del PJ, tras lo cual señaló: “Creemos que es fundamental que todos, en el día más importante de nuestro movimiento, nos podamos encontrar para dar las discusiones que este tiempo amerita”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Morón, Lucas Ghi aseguró que “el 17 vamos ir a la plaza de Mayo, es una fecha muy importante y la justicia social sigue siendo nuestra bandera sobre todo en este presente. Hoy la inflación es el tema que más nos preocupa”.

Sobre las consignas del coloquio IDEA que se está realizando en Mar del Plata aseguró que “hay que distribuir para poder crecer y que no quede sólo concentrado en pocas manos. Necesitamos empresarios que hagan un balance más integral con una rentabilidad social”.

En tanto, opinó sobre la utilidad de las PASO. ”El principal objetivo de las PASO no se dio pero no se podría cambiar tampoco a menos de un año de las elecciones. Las fuerzas políticas deberían ser verdaderos espacios de organización”.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la consultora OPSM analizó el actual panorama político a nivel nacional y expresó: "La economía argentina está funcionando, lo que no funciona es la política".

Enrique Zuleta Puceiro reflexionó sobre la polarización y señaló que "la política está enferma y contaminada, es tóxica y hace mal", al tiempo que señaló que esto sucede "en casi todo el mundo".

"La política perdió la capacidad de suministrarle a la sociedad alternativas viables y prácticas para mejorar el futuro", subrayó.

En ese sentido, el analista sostuvo que en el país "a la política le cuesta agregar al equilibrio" y manifestó que "en la superficie hay divergencias, pero por debajo hay convergencias".

LRA 1 Buenos Aires

El excanciller de Brasil realizó un análisis sobre el resultado de las recientes elecciones en el país vecino, de cara a la segunda vuelta entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, prevista para este 30 de octubre; y advirtió que el actual presidente de "miente, genera confusión y manipula la religión".

En ese sentido, expresó que no duda de un triunfo del dirigente metalúrgico, pero advirtió que se deberá luchar contra "la mentira y la tecnología", en manos de la derecha gobernante.

Asimismo, afirmó que en Brasil existe "una extrema derecha muy fuerte dispuesta a todo", y que el apoyo a Bolsonaro proviene de la evasión de impuestos y de actividades económicas fuera de la ley.

LRA 30 Bariloche

Alejandra Bartoliche fue víctima de agresiones y amenazas anónimas por su labor en la zona de conflicto de Villa Mascardi, Bariloche. La reportera gráfica de la agencia Télam relató lo sucedido y contó cómo se siente.

LRA 43 Neuquén

La politóloga opinó sobre el anuncio del diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) Rolando Figueroa de su candidatura a gobernador por fuera del histórico partido de Neuquén.

LRA 52 Chos Malal

Por primera vez, se disputará la gobernación del Instituto Superior de Formación Docente Nº2 de Chos Malal. Será para el período 2022-2026 y los candidatos ya expusieron sus propuestas y proyectos pedagógico-políticos para las próximas elecciones.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Luego del lanzamiento de la segmentación de tarifas en Concepción, Tucumán, algunas personas todavía no tienen en claro cómo es el cuadro tarifario. “La gente viene a la oficina desinformada y sin entender qué se establece con esta modalidad”, señaló Baquet.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el funcionario sostuvo: “Siempre apoyamos a los Centros de Jubilados y Jubiladas brindándoles subsidios, en este caso para afrontar sus gastos. Por eso 21 Centros ya están en proceso de cobro”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Martínez afirmó: “El origen de la inflación es la inestabilidad que generó el préstamo del Fondo Monetario Internacional. El objetivo fue complicarle la vida a los argentinos, obligándolos a tener una política que favorece a las corporaciones multinacionales y al mundo financiero, ya que esto nos lleva a bloquear nuestras prioridades de desarrollo para darle prioridad absoluta al pago de la deuda”.

LRA 14 Santa Fe

Comenzaron los preparativos en la zona de El Chaquito, Santa Fe, donde se instalará el centro de dirección del cruce del Gasoducto Metropolitano que permitirá llevar el servicio de gas natural al corredor de la Ruta 1 y beneficiará a más de 100 mil usuarios.

LRA 9 Esquel

Balmaceda, secretaria Adjunta y Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), habló del ofrecimiento del gobierno relacionado a las negociaciones paritarias.

LRA 1 Buenos Aires

La directora General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló que los dueños de la cadena de zapaterías ASH (Argentinian Shoes), Marcelo Julián Liotti y Liliana Delfina Ramírez, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 a la pena de tres años de prisión en suspenso y multa de $ 90.000 como autores del delito de evasión del pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social.

LRA 26 Resistencia

Comenzó la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2022, denominada ´Leer desde el Norte Grande´. El evento se desarrollará hasta el próximo domingo 23 de octubre, y en esta edición se podrá disfrutar de presentaciones de libros, rondas de lectura y talleres, junto a espectáculos de música y poesía.

En tanto, Pedro Saborido se refirió a su participación en la carpa ´Municipios´, diciendo: "Vamos a charlar de nuestros libros, y va a ser una charla dibujada. Yo voy a estar hablando y charlando, en tanto Miguel Rep irá dibujando y una camarita tomará el dibujo que hace y lo depositará en una pantalla”.

LU 4 Patagonia

Los hombres que hacen de la historia un recorrido necesario solo con su curiosidad construyen un mejor futuro para la sociedad en su conjunto. Hugo, además, hizo a la palabra un culto de realidad y fantasías a través de sus libros, y anhelamos que hoy su memoria libre recorra la Patagonia, la cual lo deslumbraba a diario hasta cada uno de sus rincones.

LT 12 Paso de los Libres

La edición 2022 del evento se realizará por primera vez en el Centro Deportivo "Diego Armando Maradona" y el acto inaugural será encabezado por Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres.

En tanto, Gisela Maidana, subsecretaría de Gobierno local, hizo referencia a cómo se desarrollará la Feria.

LRA 21 Santiago del Estero

El médico se refirió al aumento de las alergias asociadas al polen y explicó por qué son frecuentes y crecen en cantidad. También habló del impacto en el cambio climático y la falta de lluvia en casos puntuales de alergias.

LT 14 Paraná

Luisina Gareis y Axel Cabré, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos en el ámbito rural, informaron que este sábado se realizará una jornada por el ´Día de la Mujer Rural y los Humedales en Paraná´, que se desarrollará de 10 a 17 horas en la Casa de la Cultura.

Tras esto, Gareis señaló que a nivel nacional los representa Juan Grabois y son parte del MTE, y luego agregó: “El tema de Humedales es muy relevante, y responde a que hoy por hoy seguimos favoreciendo el modelo de agronegocio”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La investigadora principal del CONICET se refirió al lanzamiento de la empresa nacional de base científica, que busca generar accesibilidad a los productos y servicios derivados de la planta, y a los usos del cáñamo en general.

LU 4 Patagonia

Sofía Haller se enfocó en el estudio de la historia marítima de las Malvinas y la Patagonia, intentando reconstruir la explotación de los recursos naturales en la zona entre 1770 y 1914. Sobre esta actividad, Haller señaló: “Esto empieza antes de 1800 con la caza de recursos naturales de las Malvinas y la Patagonia, ya que las dos costas estaban muy conectadas, y muchas de las personas que venían a cazar lobos pasaban esa temporada en las Islas, que tienen puertos muy seguros y fuentes de agua dulce, además de la producción de carne y aves fáciles de obtener”.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario habló de la dinámica con la que se desempeñan para hacer frente a los focos ígneos que se presentan a diario en diferentes partes de Santa Fe. “Solicitamos a la población que tome conciencia del gran ecocidio que sufre nuestra provincia”, dijo Clement.

LRA 23 San Juan

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Ave, el Parque de la Biodiversidad de San Juan realizará un concurso para alumnos y alumnas de Nivel Inicial, Primario y Secundario, bajo los formatos de videos y dibujos de aves observadas.

LRA 5 Rosario

El jefe del servicio de tráfico marítimo de la Prefectura Naval Argentina habló de la crecida del río Iguazú y Paraná. “Según el informe premilitar del Instituto Nacional del Agua, la crecida del río Paraná en Rosario no va a afectar los niveles de evacuación y alerta", señaló Kiferling.

LRA 24 Río Grande

El subsecretario de Cultura de Río Grande se refirió al Pre Cosquín, que se desarrollará este fin de semana con transmisión de Radio Nacional de la ciudad. "El Municipio de Cosquín nos da algunas plazas para acceder al mayor festival de folklore de Argentina y el continente", sostuvo Gómez.

LRA 9 Esquel

Teruggi, perteneciente al sector de Inmunizaciones del área externa del Hospital Zonal Esquel, se refirió a la marcha de la Campaña de Vacunación, diciendo: “En la primera semana el trabajo fue glorioso, ya que muchas familias llevaron a las y los niños a los vacunatorios”.

LRA 1 Buenos Aires

Este fin de semana se realizará la edición número 17 del Vegan Fest en el Palacio San Miguel donde expondrán diferentes conferencistas para hablar sobre el tema.

“Este año está superando absolutamente todo; el evento es gratuito, pero tenemos una preinscripción para el control nuestro y no para de colapsar nuestro sitio web”, contó el veterinario y referente del veganismo.

“El principio ético del veganismo es la protección a los animales no humanos. No es una dieta, la consecuencia es el hecho de alimentarse de otra manera que es buena para la salud”, explicó Jorge Omar Rodríguez.

LRA 22 Jujuy

En relación a esto, Carlos Irusta, intendente de Nicolás Bruzzone, expresó: "Este es un pueblito que estaba dormido, del cual la gente se iba, y la idea es poder darle lugares que son baldíos, si es que se pueden donar, para que la gente lo pueda ocupar, trabajar y tener su espacio".

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

La fiscal explicó la demanda que presentó en contra de 19 rosarinos propietarios de terrenos en las islas del delta del río Paraná. "Lo que pretendemos es que el tribunal declare la responsabilidad de los propietarios de las islas por los daños causados a los habitantes de Rosario", precisó Martínez.

LRA 42 Gualeguaychú

Centros de Estudiantes de distintos colegios crearon una propuesta con el objetivo de que se le otorgue el boleto estudiantil gratuito para el transporte público en Gualeguaychú.

Los alumnos informaron de qué se trata el proyecto, el cual ya ingresó al Consejo Deliberante de la ciudad para su tratamiento.

LRA 2 Viedma

María Ester Chamorro pidió públicamente que le den prisión domiciliaria a su hijo quien está a seis meses de cumplir la pena por un hecho delictivo. El joven fue intervenido quirúrgicamente y asegura que la unidad penal no está en condiciones de recibir a una persona con movilidad reducida.

LRA 1 Buenos Aires

Vassallo repasó las huellas de la inquisición persecutorias de las mujeres vinculadas al accionar social en Córdoba durante el siglo XVIII y la primera década del XIX.

Sumado a eso, la definió como “una institución compleja que duró siglos y que tuvo sus ritmos” y habló de los castigos utilizados por la inquisición para controlar a las sociedades.

“Por supuesto que se quemó gente, ya que se hacían fiestas organizadas con públicos y presencia de la corte donde se les leía la sentencia y se los terminaba quemando o desterrando, algo que también terminaba espantando al público para que no hicieran tales cosas, todos mecanismos de control”, resaltó.

LRA 57 El Bolsón

En esta edición, el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, discutió la necesidad de visibilizar la participación histórica de los pueblos originarios y la comunidad LGTBI+.

LRA 2 Viedma

El titular del Comité de Nacional de Lucha contra la Trata de Personas visitó Viedma y firmó convenios con diferentes organizaciones sociales y políticas para difundir herramientas de capacitación.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Fabbri narra los acontecimientos y detalles llamativos de la copa del mundo de 1962 que tuvo lugar en Chile. Un torneo con partidos violentos, varios países debutantes y una selección Argentina no muy optimista, varios cracks locales jugando en países europeos y técnicos argentinos en bancos extranjeros. Para 1966, copa con sede en Inglaterra, el paso de varios técnicos por el seleccionado argentino, el miedo al fracaso y sanciones injustas se muestran como hechos que dejaron un mal trago para nuestro seleccionado.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Horacio Embón dialogó con el periodista de deportivo de trayectoria en los principales medios del país, Juan josé Panno, quien se refirió a la influencia de los negocios en el futbol, la sobreexplotación de los deportistas y su experiencia en la cobertura de los mundiales.

Panno, también destacó la exigencia social respecto a los resultados deportivos, hizo un repaso a la historia del mundial de futbol, recordó sus primeros pasos en el periodismo deportivo, la forma de afrontar las coberturas de partidos y destacó la diferencia entre las transmisiones radiales y televisivas.