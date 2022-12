Diario de Radio Nacional 13/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Argentina le ganó 3 a 0 a Croacia y es finalista de la Copa del Mundo

LRA 1 Buenos Aires - CHATS DEL LAWFARE: Allanaron la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido

LRA 13 Bahía Blanca - CRISTINA CAAMAÑO: “La AFI no hace más espionaje ilegal”

LRA 42 Gualeguaychú - TOTOZA PAZ: "Tendremos un fin de año en paz por las políticas públicas"

LRA 13 Bahía Blanca - MARISA HERRERA: ¿Por qué piden un juicio académico al juez federal Julián Ercolini?

LRA 30 Bariloche - CARLOS ROZANSKY: "Esta gente integra una organización criminal"

LRA 1 Buenos Aires - ANALISIS DE JUAN COUREL: Cómo sería el futuro del Frente de Todos sin Cristina Fernández candidata

LRA 7 Córdoba - CONDENA Y LAWFARE: Reveladora encuesta sobre renuncia de CFK

LRA 6 Mendoza - FINCA "MATE COSIDO": Familias campesinas sufren amenaza de desalojo en Tunuyán

LRA 27 Catamarca - VELARDEZ VACA: Rescate de personas víctimas de trata y explotación laboral

LRA 26 Resistencia - CRISTELA PIEROLA: “Continuamos la búsqueda de los cuerpos arrojados al río Paraná”

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN PURATICH: Aumento de casos de COVID

LRA 26 Resistencia - PAULA SARTOR: Importancia del uso del barbijo y medidas de prevención

LRA 42 Gualeguaychú - Rebrote de Covid 19: Aconsejan completar el esquema de vacunación

LRA 4 Salta - JUAN PABLO DAVALOS: Condenaron a exintendente de San Lorenzo por fraude y peculado

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "Preocupación por la salud del Presidente Mattarella"

LRA 6 Mendoza Quino - TOLERANCIA CERO: Madres del Dolor frente a la corporación vitivinícola

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Mitos sobre las empresas públicas y las malas privatizaciones de servicios

LRA 43 Neuquén - OBSERVATORIO ECONOMICO DE ACIPAN: La canasta navideña en Neuquén rondará los 9.000 pesos

LRA 3 Santa Rosa - La Pampa exporta: Un tesoro oculto en el ecosistema vitivinícola nacional

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Scaloni venció a la selección croata y ahora espera por el resultado entre Francia y Marruecos para conocer su rival en la final que se disputará este domingo 18 a las 12 horas.

LRA 1 Buenos Aires

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

LRA 13 Bahía Blanca

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dijo que la filtración de los chats entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia, se trató de "un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio (JxC)".

“Cuando llegué a la AFI (la encabezó de diciembre de 2019 a junio de este año) había un montón de policías de la Ciudad cumpliendo su rol de agentes de inteligencia. Decidimos devolverlos a su lugar de origen, presumo que sabían hacer espionaje ilegal que es lo único que se hizo en el Gobierno de Macri (dentro de la AFI)”, agregó Caamaño.

LRA 42 Gualeguaychú

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, recorrieron la localidad entrerriana de Aldea San Antonio junto a su intendente, Mauro Díaz Chávez.

En el lugar, inauguraron un Centro de Desarrollo Infantil y recorrerán obras de infraestructura.

Tolosa Paz destacó la agenda de políticas públicas de cuidado impulsadas por el Presidente Alberto Fernández que se reflejan en distintos puntos del país.

A su turno, Bordet explicó que el Presupuesto 2023 para Entre Ríos impulsa obras para la niñez y la infancia.

LRA 13 Bahía Blanca

“Estar callados es ser funcional a un sistema y estar en este caos en el que estamos”, dijo la profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marisa Herrera. La docente es una de las impulsoras de la carta en la que se juntan firmas para abrir un juicio académico al juez federal Julián Ercolini luego de que trascendiera su participación en el viaje a Lago Escondido junto a otros integrantes de la justicia, empresarios de medios, funcionarios y dirigentes macristas.

“Ya son más de 14.000 firmas. Muchos de los que firmaron forman parte del ámbito académico, que no suelen comprometerse sobre todo si son del palo del Derecho, así que es un número significativo”, agregó.

El juez federal Ercolini es profesor y director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA.

Sobre las razones por las cuáles entiende que se juntaron tantas adhesiones, Herrera dijo que “hay un hartazgo. Verlo así tan guarro como un viaje a Lago Escondido con todo tan explícito… si no nos indigna algo como eso…”.

LRA 30 Bariloche

Nacional Bariloche entrevistó al Dr Carlos Rozansky, ex Juez de Cámara Federal, ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata y Miembro Fundador del Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE).

El exjuez dijo, "se habla de dádivas pero lo que pasó es mucho más, no hay que bajarle el precio", al referirse a la situación de funcionarios y jueces acusados por viaje a Lago Escondido. Afirmó que "esta gente integra una organización criminal, y debería investigarse como se debe".

Además analizó el contexto, luego de la sentencia dictada en contra de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que busca cercenar derechos democráticos, como otra muestra más del funcionamiento del ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales en Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de conocer la condena en la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó contundente en su discurso que en el 2023 no será candidata “a nada”. En ese contexto, Juan Courel de Alaska Comunicación, contó cómo quedaría el Frente de Todos tras la decisión de la ex presidenta.

“En términos electorales no veo que esto cambie demasiado el escenario, no me imagino que esto varíe los posicionamientos electorales. Cristina Fernández en estos últimos dos años no tiene más rechazo que el resto de los potenciales candidatos peronistas”, dijo el especialista y agregó: “El apoyo de ella no le costaría transferirlo en materia de intención de voto, no de política”.

“Entre los jóvenes, el kirchnerismo era mayoritario pero eso se fue perdiendo en los últimos años y la derecha rancia que cuestiona las igualdades y derechos creció”, reveló.

LRA 7 Córdoba

En La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con Raúl Aragón para conocer los números y análisis que permiten tener el estudio de consulta pública acerca de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El estudio realizado se titula: “Condena y Lawfare, El día después”.

"El efecto al interior, en términos electorales, del Frente de Todos es mejorar las condiciones de renovar el mandato del presidente, segundo comienzan a escucharse nombres que no estaban o que eran más débiles como Wado de Pedro", expresó el analista político. Además explicó que existe la pregunta si Cristina acompañará a un candidato en internas o esperará a la candidatura que resuelvan las internas, "es muy difícil saberlo", declaró.

El estudio analiza 1300 casos efectivos en el país, eran personas mayores de 16 años residentes en la Argentina en condiciones de votar.

En cuanto a la oposición, ha generado un efecto para Juntos por el Cambio: "hoy Mauricio Macri no tiene posibilidades de ser Candidato, la única posibilidad que tenía era teniendo un balotage con Cristina". Agregó: “La muestra expresa la grieta”.

LRA 6 Mendoza

Angel Yugra es productor agroecológico en la finca "Mate Cosido" de Tunuyán que habita con su familia, y cuatro grupos filiales más, desde hace veinte años. Pese a que desde hace tiempo se concentran en el proceso de titularización de esas tierras, hoy sufren amenazas de desalojo de parte de grupos empresarios en connivencia estatal.

LRA 27 Catamarca

Este año tras diversos operativos detectaron en la provincia de Catamarca cerca de 50 personas que eran explotadas laboralmente y 7 mujeres víctimas de explotación sexual. Así lo dio a conocer el director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca, quien destaco los procedimientos realizados por diversas áreas del Estado Provincial.

“El Comité de Trata y Explotación y que convoca a muchos organismos se trabajó mucho, hubo caso que salieron a la luz este año y si bien venimos trabajando hace tiempo este año se dio más difusión. Se está trabajando mucho con las victimas rescatadas se viene haciendo un trabajo serio y constante”, explicó durante el programa “Te lo Dije”.

LRA 26 Resistencia

“Estamos en Chaco en este aniversario tan trágico de la Masacre de Margarita Belén, nosotros continuamos abocados a la búsqueda de los restos de Fernando que inició nuestra madre y cuando falleció, sus hijos tomamos la posta, comenzamos a viajar, realizamos investigaciones pero nunca encontramos nada. Siempre tuvimos una versión que cuatro de los cuerpos fueron arrojados al río Paraná y posteriormente aparecieron restos humanos en la zona de Empedrado en Corrientes y comenzó la búsqueda e insistimos en poder tener testimonios de pescadores o ribereños que pudieran ver algo. Actualmente seguimos indagando en localidades como Goya; Derqui, Paraje Soto y Lavalle entre otras”, dijo la hermana de Fernando Píérola, asesinado en la Masacre de Margarita Belén.

LRA 1 Buenos Aires

Fabián Puratich, subsecretario de integración de sistemas y atención primaria de salud de la nación, conversó con Encuentro Nacional acerca de la creciente expansión de casos positivos de COVID 19 y las dificultades para que la población retome las medidas de cuidado y cambio de hábitos.

Al respecto destacó el gran porcentaje de población vacunada a lo largo del país, lo cual disminuye el impacto de la pandemia, aunque indicó la necesidad de sostener los cuidados básicos para evitar el impacto sanitario que tuvieron las primeras oleadas de contagios. Asimismo, indicó que el uso del barbijo sigue siendo la principal manera de prevenir enfermedades de transmisión respiratoria, tanto como la aplicación de la vacuna cada cuatro meses para mantener los niveles de inmunidad.

Además, Puratich se refirió a la obligación de testeo frente a los mayores de 50 años o personas con factor de riesgo que así lo soliciten dado el crecimiento de un 1700% en los casos respecto al mes anterior.

LRA 26 Resistencia

“Es una medida que nunca se dejó de lado en el Chaco ya sea en el transporte público de pasajeros y servicios sanitarios y ahora se insiste en ello por el aumento del registro de casos positivos de covid, por suerte sin internados ni fallecimientos y eso obedece a la vacunación que se efectuó. Ratificamos la necesidad de completar esquemas y colocarse los refuerzos, especialmente en las personas con enfermedades de base. El mensaje es recordar los peligros que presenta esta enfermedad y la vacunación es esencial, mantener los usos de lavado de manos, evitar sitios con gran aglomeración de personas y mantener las distancias preventivas”, expresó la subsecretaria de Promoción de la Salud del Chaco.

LRA 42 Gualeguaychú

Paula Pertzov, directora Médica de vacunas Moderna para el Laboratorio Raffo, explicó que se viene observando un rebrote de covid y esto empujó a la gente a completar el calendario de vacunación. En este sentido, Pertzov dio detalles de vacunación según el grupo etario.

LRA 4 Salta

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio condenaron a Ernesto Fernando “Kila” Gonza como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real. La acusación fiscal se basó en que dos obras públicas financiadas por el gobierno provincial en 2011, que se hicieron con irregularidades, ahorro en materiales y costo de mano de obra, con el fin de quedarse con parte del dinero de ese presupuesto. Se trata de las casillas del programa provincial "Una casa para tu hogar" y de un puente o alcantarilla que también se hizo con fondos provinciales.

En Sin Protocolo, el concejal sanlorenceño Juan Pablo Dávalos lamentó que la pena sea excarcelable y aseguró que la sociedad quiere ver presos a los políticos corruptos.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

LRA 6 Mendoza Quino

Decenas de organizaciones sociales enviaron una carta a los bodegueros de Mendoza que intentan frenar la sanción de la Ley de Tolerancia Cero frente al volante a través del lobby en el Congreso Nacional.

Silvia, de Madres del Dolor, explicó en Aire Nacional los motivos que las empujan a cuestionar el posicionamiento de la corporación vitivinícola y de los intendentes que argumentan "pérdidas económicas" con la puesta en marcha de dicha legislación: "no pedimos la ley seca, pedimos que el que maneje no esté alcoholizado. Nosotras perdimos a nuestros hijos por conductores que estaban bajo efecto del alcohol, no es que tuvimos una pérdida económica", señaló.

"Hay que terminar con la especulación del 0,5" sostuvo en referencia a los miligramos de alcohol permitidos en sangre que dicta la actual legislación. "Quién sabe cuánto es ese 0,5. Eso varía según peso, estatura, no se puede medir", señaló y desmintió con cifras y estudios las pérdidas económicas del sector en caso de aprobarse la norma.

LRA 52 Chos Malal

El referente de la Asociación de Emprendedores del Norte Neuquino habló de la institución y de la muestra que realizarán. "Vimos la necesidad de empezar a aglutinar a todos aquellos que venden productos de reventa, albañiles, soldadores, artesanos", expresó Castillo.

LRA 53 San Martín de los Andes

El secretario de Turismo de San Martín de los Andes estimó que la temporada alta estará por debajo del verano pasado que tuvo un gran estímulo por el programa PREVIAJE. “Difundimos distintas actividades y para esta navidad hay propuestas en distintos puntos de la ciudad”, dijo Apaolaza.

LRA 1 Buenos Aires

El economista habló sobre los últimos cortes de luz de Edesur y Edenor, empresas privatizadas en los 90, aludiendo a su artículo del domingo pasado en el diario Página 12.

"La provisión de energía no está preparada para los momentos picos. ¿Y cuántos de estos se dan a lo largo de 365 días? Alrededor de 30, quizás. No llega al 10 %. El administrador privado maneja una compañía por las ganancias, para poder atender los momentos extraordinarios, debería hacer una sobre inversión. Eso no es rentable con la lógica privada", expresó.

Zaiat mencionó que el que podría invertir en esos momentos sería el Estado y atender casos de "beneficio social". "Porque debe tener otro criterio que no sea el mismo de la empresa privada", agregó.

LRA 43 Neuquén

Daniel González, presidente de Acipan (Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén), informó a Radio Nacional Neuquén sobre los costos de la Canasta Navideña para este año.

La canasta navideña en Neuquén cuesta un 95,5% más que el año pasado. Ronda los $9.043, mientras que el año pasado se podía acceder a estos productos por $4.627.

El Observatorio Económico de ACIPAN realizó el sondeo de los costos de la canasta navideña y comparó productos y precios, entre este año y los anteriores.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio I-COMEX conversamos con Enzo Mugnani, enólogo de los viñedos del Ente Provincial del Río Colorado en Casa de Piedra.

LRA 5 Rosario

El referente de taxistas en Rosario habló del nuevo aumento de la tarifa, el cual se discutirá el jueves en el Concejo Deliberante y podría rondar el 20%. “Hay una realidad, la plata no alcanza, los compañeros no pueden cambiar las unidades y es muy costoso mantener la unidad", dijo Díaz.

LRA 3 Santa Rosa

El Gobierno Provincial y la Intersindical retoman este miércoles la discusión por la oferta de la paritaria estatal luego de un cuarto intermedio. En Rebeldes sin cauce conversamos con Roxana Rechimont, secretaria general de ATE.

LRA 29 San Luis

Organizado por la Secretaria de Cultura de la provincia de San Luis, ayer se realizó un homenaje a la Radiofonía Puntana al cumplirse 80 años de la primera emisión radial en San Luis. Con invitados históricos de las voces puntanas, y también con un "legendario operador", como "Coty" González, de Radio Nacional.

"Acá estamos viviendo la radio, haciendo de esto una familia que siento como la mía. Pasaron 80 años de la radio y 45 años de mi vida en ella", recordó.

Coty tiene 65 años, llega todas las mañanas a las 6 abrir las puertas de la radio pública y a despertar con la mejor música a los oyentes puntanos.

El "Coty" es muy querido recibió los abrazos fuertes de Daniel Piñeda, Juan Galeano, Roberto Arno, Pepin Calio, que formaron parte de la velada.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de Políticas Audiovisuales del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Pablo Torello, brindó detalles de la convocatoria al Plan de Fomento a la Producción Audiovisual Bonaerense.

La inscripción puede realizarse en la página de Cultura de la provincia de Buenos Aires hasta el viernes. “Inscríbanse que queda poco tiempo…”, invitó Torello.

LRA 27 Catamarca

En el programa “Te lo dije”, Noelia Soria y Roxana Sarmiento dialogaron con Héctor Castro por el reconocimiento a su trayectoria y al programa Discoteca Folklórica Nacional que recibirá el próximo 15 de diciembre de parte de El Pregón Catamarqueño, en el Cine Teatro Catamarca organizado por Aldo Rodríguez.

“La intención es dar a conocer a todos nuestros artistas. Ese es nuestro aporte cultural que hacemos a través de nuestra Discoteca Folklórica. También hablamos de las calles y plazas de nuestra Catamarca y dar a conocer los intérpretes desconocidos y a la audiencia le fue gustando. Y es gracias a la audiencia que viernes a viernes nos sigue acompañando”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La profesora Beatriz Fernández Mazza junto a dos estudiantes de 4° año, Iara y Mariana, se refirieron a la Muestra Anual del CET N° 26. Brindaron detalles de la jornada: desfile hípico, feria de producciones propias, de industria, elaboración de alimentos, producción animal y vegetal.

LRA 57 El Bolsón

El funcionario habló de la pérdida de un camión del Municipio de Lago Puelo luego de que descubrieran que una persona le puso azúcar al tanque de combustible, que rompió el motor. “En otra situación de vandalismo, encontramos vidrios rotos y muebles destruidos”, dijo Vidal.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria habló de la disminución de natalidad en el país desde hace varios años. Si bien toman datos cuantitativos, no cualitativos, una de las causas de esta curva descendente de nacimientos se debe a motivos socioeconómicos y culturales del país.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria informó sobre el convenio firmado con la obra social IOSEP e instó a inscribirse para el viaje a Mar del Plata que se realizará el 8 al 18 de marzo. Además, se refirió a la nueva cartilla médica de PAMI en Santiago del Estero.

LRA 24 Río Grande

SUSANA QUINTEROS, Técnica referente de Seguridad y Soberanía Alimentaria del programa ProHuerta del INTA Río Grande

Desde el programa ProHuerta del INTA Río Grande brindaron información sobre la actividad que realizarán sobre reconocimiento y recolección de la salicornia. "Es una planta halófita que crece en las marismas de nuestras costas", dijo Quinteros.

LRA 7 Córdoba

En el marco de la crisis hídrica que atraviesa la provincia, principalmente en las zonas del valle de Punilla y Sierras Chicas, Nacional Informa dialogó con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, localidad que ya comenzó a racionar el suministro de agua potable.

Díaz reconoció que la localidad atraviesa una situación compleja aunque no es crítica como otras localidades de la zona ya que “en Capilla del Monte hay dos espejos de agua en uso, con una importante bajante pero tiene previsión. Por eso estamos trabajando con restricción del servicio”. El intendente indicó que los cortes son programados para que cada vivienda pueda llenar las cisternas.

LRA 43 Neuquén

Alicia, vecina del barrio Limay, denunció que llevan casi un mes con graves problemas en el servicio de agua.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, la vecina aseguró "estoy angustiada, indignada, me da mucha impotencia, pagué una boleta de seis mil pesos, no debo nada, soy una persona adulta, con problemas del nervio ciático, tengo que andar con los baldes. Hoy le pedí a una amiga si me puedo ir a bañar a su casa".

LT 14 Paraná

Miriam Palacios, enfermera del Centro de Salud Fontanetto de La Picada, junto a sus colegas, realizan una colecta de juguetes nuevos o en buen estado para regalar en Navidad a las infancias del pueblo. En esta oportunidad, se necesitan unos 150 juguetes.

Hace 10 años que la enfermera Miriam Palacios encabeza, junto a sus colegas del Centro de Salud Fontanetto de La Picada, una colecta de juguetes nuevos o en buen estado para regalar en Navidad a las niñas y niños del pueblo. En esta oportunidad, se necesitan unos 150 juguetes.

LRA 21 Santiago del Estero

Rosa Soria titular del foro de jubilados de la provincia, informó sobre el convenio firmado con la obra social IOSEP e instó a inscribirse para el viaje a Mar del Plata que se realizará el 8 al 18 de marzo, con un excelente servicio y facilidades de pago en cuotas.

Además se refirió a la nueva cartilla médica del PAMI, que comprende una mayor cantidad de prestadores, estudios y medicamentos gratuitos, entre otros beneficios para la tercera edad.

LT 14 Paraná

Claudia Azcárate, directora de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, informó que se definió el inicio del ciclo lectivo 2023, para el 27 de febrero, y tiene como objetivo completar los 191 días de clases. Además brindó detalles sobre la implementación de la libreta digital y ya la extensión horaria en todos los establecimientos educativos estatales

El Consejo General de Educación dio a conocer el calendario escolar 2023. El ciclo lectivo empezará el 27 de febrero y habrá 191 días de clases, y finalizará el viernes 22 de diciembre para los tres niveles. Por primera vez habrá cinco horas diarias en las escuelas primarias de gestión estatal durante todo el año. También se implementará la Libreta Digital.

En tanto que el período de clases para la Educación Superior será del lunes 13 de marzo al viernes 22 de diciembre. Además, el receso de invierno será del 10 al 21 de julio para todos los niveles.

LRA 19 Puerto Iguazú

La empresa Iguazú Argentina trabaja en la recuperación de los tramos de pasarela de las Cataratas en el sector de la Garganta del Diablo que fueron afectados por la última creciente del río Iguazú, el pasado 13 de octubre. Este proceso de recuperación de la pasarela de Garganta del Diablo no tiene una fecha exacta de apertura ya que depende de las condiciones del rio dijo en la entrevista que realizó Noelia Villa al Director del área de usos públicos dentro del Parque Nacional Iguazú, Claudio Sacramento en Ahora Con Vos.

LRA 30 Bariloche

Cada 13 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Oftalmólogo y la Oftalmóloga en honor a Santa Lucía, patrona de la salud visual. “El 80% de los casos de ceguera son evitables. Brindar atención y difundir la necesidad de controles podría mejorar la situación actual”, dijo González.

LT 12 Paso de los Libres

Jorge Acuña, titular de la Dirección de Intervención Comunitaria, comentó en "Hay Otra Manera" que se realizará la entrega de lentes a bajo costo gestionados en el pasado operativo oftalmológico de los días 7, 8 y 9 de noviembre. La actividad se desarrollará en el polideportivo Diego Armando Maradona en el barrio 508 viviendas, de 9 a 13 horas.

LRA 43 Neuquén

Se realizará en la ciudad de Fernández Oro en el Alto Valle de Río Negro. La jornada surgió junto a un proyecto de ordenanza para obligar al Estado municipal a difundir profusamente los números de emergencias 144 y 145.