Diario de Radio Nacional 13/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ELECCIONES LEGISLATIVAS: Continúa el despliegue de más de 100.000 urnas en todo el país

LRA 1 Buenos Aires - Mesas de trabajo: Para consolidar programas de precios congelados

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SALVO: "A Mauricio Macri no le queda otra que el procesamiento"

LRA 1 Buenos Aires - "NOSOTRAS TAMBIEN ESTUVIMOS": Las grandes mujeres invisibilizadas durante la Guerra de Malvinas

LRA 20 Las Lomitas - FORTIN SOLEDAD: Acompañamiento a pequeños productores

LRA 1 Buenos Aires - ANA OBERLIN: "Pedir mano dura no es algo novedoso"

LRA 9 Esquel - Con QUIQUE VIALE y MARISTELLA SVAMPA: Se realizaron las jornadas "Hacia una transición ecosocial"

LRA 26 Resistencia - AYMARA CHOQUE: Programas "Acompañar" y "Acercar derechos" en Chaco

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN FERNANDEZ: La justicia va poniendo freno a las publicaciones falsas en las redes Social

LT 12 Paso de los Libres - HERMINDO GONZALEZ: Once policías en la mira por la muerte de Lautaro Rosé

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DAVID TOLEDO: "El Frente Gremial Docente ratifica el pedido de reapertura de paritarias"

LRA 1 Buenos Aires - OSVALDO RODRIGUEZ: Reflexiones sobre la fragilidad del inconsciente colectivo

50 en 50 - En un solo programa: Noticias de toda la Argentina

LRA 27 Catamarca - Cataratas del Iguazú: Cumplieron 10 años como una Maravilla del Mundo

LRA 28 La Rioja - ROBERTO ROJO: El recuerdo del “Chacho” Peñaloza

LRA 23 San Juan - CECILIA GODOY: "La próxima ola será la de los no vacunados"

LRA 54 Ing. Jacobacci - Vacunas anti-covid 19: Diferencias entre 3° Dosis y Refuerzos

LRA 18 Río Turbio - Carnet sanitario: Para quienes tengan esquema de vacunación completo

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: A 120 años del natalicio de Arturo Jauretche

LT 11 Concepción del Uruguay - Importante inversión internacional: Mejoras de caminos entrerrianos

LT 14 Paraná - Exportaciones: Una plataforma digital busca potenciar el comercio exterior



LT 14 Paraná - Celebración nacional: Santa Anita prepara la Fiesta de la Trilla Tradicional

LRA 20 Las Lomitas - Predio ferroviario: Un nuevo espacio verde para disfrutar en familia

LRA 1 Buenos Aires - Yerbateros: "Somos trabajadores agrarios y asalariados"

LRA 21 Santiago del Estero - Peregrinos santiagueños: Preparan su partida hacia la Virgen Del Valle

LV 4 San Rafael - Escuela Especial FEYES: El gobierno provincial quiere dejar sin escuela a chicos con discapacidad

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA BUSTELO: “Ser estudiantes es una condición, no una transición”

LRA 1 San Juan - QUIQUE PESOA: Recorremos la ciudad de San Juan

LRA 22 Jujuy - YOLANDA CANCHI: "El bono de fin de año tendrá que contrarrestar los efectos de la inflación"

LRA 22 Jujuy - GARZON TORRES: "Siempre buscamos el diálogo con el Gobernador, pero él incumplió"

LRA 14 Santa Fe - Mujeres y gestantes: Eliminan obstáculos que existían para entrar a la Policía

LRA 43 Neuquén - MARY MELLA, el triple femicidio de Cipolletti: “La causa no quedó esclarecida”

LRA 1 Buenos Aires - RAUL RIZZO: Manuel Dorrego y “La tentación” de Pacho O’Donnell

LRA 9 Esquel - SOL KERBAGE: Continúan juntando fondos para viajar a Jesús María

LRA 30 Bariloche - SONIA VEGA: Vivo en Nacional

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - SILVIO SOLDAN: "Tengo un afecto permanente con la provincia de Tucumán"

LT 12 Paso de los Libres - Florencia de Pompert: Su vida, obra y carrera

LRA 1 Buenos Aires - PARISI-NEBBIA-RODRIGUEZ: Recordamos la música beat de los años 60

LRA 1 Buenos Aires - QUIQUE PESOA: Visitamos FM 94.7 La Minga, Córdoba

LRA 1 Buenos Aires - La salud del Kun Agüero: Esperando el diagnóstico final

LRA 1 Buenos Aires - ARIEL SCHER: “Con las construcciones radiales me re adueño del tiempo”

LRA 19 Puerto Iguazú - Rosario Central: Adhiere a la ley del cupo laboral travesti trans

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El despliegue a todo el país de las más de 100.000 urnas urnas y el material electoral necesario para el desarrollo de las elecciones legislativas del próximo domingo, continúa llevándose a cabo por parte del Correo Oficial de la República Argentina, que también distribuye los kits sanitarios propios del protocolo pandémico.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Interior continuará trabajando en las mesas de trabajo con los sectores de alimentos y medicamentos en los próximos días, para consolidar la implementación de los programas de congelamiento de precios.

Desde el organismo informaron que en los próximos días se continuará coordinando las mesas de trabajos de alimentos y también la de medicamentos, con el objetivo de consolidar esos dos programas.

En el último encuentro que mantuvo el lunes pasado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el sector de alimentos, se acordó una reunión en 15 días con mayoristas, distribuidoras y comercios de cercanía, que se enmarca en la mesa de trabajo conformada para coordinar el programa.

Tras el último encuentro, Feletti dijo que el programa "en los comercios más chicos tiene un tiempo de adaptación", por lo que "les dimos 15 días para que discutamos, evaluaremos si en las cadenas más chicas se necesita un precio distinto dentro de cierto grado".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la audiencia que realizó la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para tratar la segunda recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra el juez de Dolores Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, y a quien no le permitieron asistir al encuentro; la abogada se refirió al mal funcionamiento de un sector del Poder Judicial y denunció el accionar de la alianza Juntos y de los grupos mediáticos.

LRA 1 Buenos Aires

El director cinematográfico, Federico Strifezzo, se refirió al documental “Nosotras también estuvimos” el cual será reestrenado el día jueves 18 de noviembre en el cine Gaumont.

Explicó de que trata el documental: “Es una historia que estuvo silenciada casi durante cuatro décadas, yo me cruce con esa historia hace tiempo de casualidad”. “Me encontré con un grupo de mujeres que cumplieron un rol muy noble durante la guerra, de curar las heridas. Una etapa que cuando termino la guerra fue totalmente borrada y olvidada”

El director expresó que la intención que tuvo con el documental es la de “transformar estas historias en parte de nuestra memoria de las Malvinas”.

“Mostar que las mujeres también cumplieron un rol muy importante desde la guerra y seguramente ayudaron a que las consecuencias sean un poco menos terribles” resaltó.

LRA 20 Las Lomitas

El intendente Atilio Basualdo, el ministro de la Producción Raúl Quintana, y el concejal Pablo Basualdo realizaron entrega de una balanza comunitaria destinada al uso de jóvenes productores de Fortín Soledad.

La zona se caracteriza por ser un gran potencial productivo, en la cual días atrás construyeron un corral comunitario (donde ya está funcionando la balanza).

Entre los anuncios del ejecutivo municipal comentó a los lugareños la concreción del ripio de la ruta provincial número 32, con fondos de vialidad provincial.

Basualdo agradeció la visita del ministro de producción y ambiente Raúl Quintana, recordó con nostalgia a todos los productores que hoy no se encuentran físicamente pero hicieron mucho por la zona.

LRA 1 Buenos Aires

La Dra. Ana Oberlin, Fiscal Federal, fundadora de HIJOS Rosario y ex. Subsecretaria de DDHH de la nación dialogó con “A las fuentes” acerca del avance del discurso punitivista respecto a los delitos contra la propiedad originados en los sectores de mayor pobreza.

Explica que este tipo de propuesta no resulta algo novedoso como solución y estos métodos nunca han demostrado ser efectivos para perseguir delitos cuyo impacto se encuentra directamente relacionado a la situación socio económica del país.

Indica que la exposición que se da a este tipo de delito, ocurrido principalmente en los grandes centros urbanos, refleja ante la sociedad un tipo de país que no coincide con la realidad de la mayor parte del territorio.



LRA 9 Esquel

La socióloga, escritora e investigadora, Maristella Svampa, y el abogado ambientalista, Enrique "Quique" Viale, visitaron Esquel para brindar un conversatorio en el marco de las jornadas organizadas por la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina denominadas "Hacia una transición ecosocial". Esta propuesta tuvo lugar los días miércoles 10 y 11 de noviembre en Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, Teatro La Juntadera y la Escuela n°7722, y contó con diversas actividades como charlas, debates y cine-debate.

Viale y Svampa son reconocidos referentes de la lucha socio-ambiental argentina y latinoamericana. En su visita a Radio Nacional Esquel difundieron las jornadas y reflexionaron, junto al equipo de "Trabajo de hormiga" y las y los oyentes, sobre los desafíos que implica la llamada transición ecosocial de cara a una sociedad post-extractivista.

LRA 26 Resistencia

La coordinadora de Abordaje de la Violencia contra Integrantes de Pueblos Indígenas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Aymara Choque visitó el Departamento General Güemes y la ciudad de Resistencia: “visitamos el Chaco para trabajar y generar intercambios con las comunidades indígenas y articular herramientas que permitan la prevención de las violencias con motivos de género. El Ministerio de las Mujeres brinda herramientas como el programa 'Acompañar' y la idea es comentarles de que se trata, como también del programa 'Acercar derechos' que es la representación que tenemos en las provincias con intervenciones interdisciplinarias de profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social que brindan un acompañamiento integral a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género”, indicó la funcionaria.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el Dr. Martín Fernández, abogado defensor del secretario de Gobierno Municipal, Javier Gonzalo Sigillo, comentó sobre el fallo que dictó la Justicia Federal, en el caso de Sigillo Javier contra Fernandez Guillermo, lo que mi defendido siempre quiso es dejar bien aclarado que jamás se tuvo la intención de coartar ningún tipo de libertad de expresión , no tuvo bajo ningún concepto eso en disputa en este caso, sino que fue exclusivamente una información totalmente Falsa y direccionada contra el honor de Sigillo, bajo ningún concepto se buscó ni se trató de limitar ni de impedir de que se hagan comentarios de la actividad política o hasta personales de mi defendido, ahora acá quedó confirmado por el fallo de la Cámara de segunda Instancia que fue una publicación totalmente falsa y directamente acusando al Señor Sigillo de estar usando fondos públicos, que no fue así, y que solamente tuvieron intenciones de dañar, eso fue lo que se buscó y se logró demostrar que no fue así.

LT 12 Paso de los Libres

El abogado de la familia de Lautaro Rosé, dialogó con "Aquí se respira lucha" en Radio Nacional LT12 y comentó los pormenores de la causa.

Once policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) que participaron de la persecución a un grupo de jóvenes en la costanera de Corrientes fueron acusados por el fiscal Gustavo Robineau por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, amenazas y abandono de persona agravado seguido de muerte. En ese grupo se encuentran quienes la madrugada del lunes 8 ignoraron el pedido de ayuda de Lautaro Rosé, de 18 años, que se había arrojado al río Paraná para escapar de las balas que ellos dispararon. Así consta en el requerimiento de instrucción que Robineau presentó a la jueza Josefina González Cabañas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El secretario General de ATEP, David Toledo, en el marco del Frente Gremial Docente, ratificó el pedido al gobierno de la provincia de reabrir las negociaciones paritarias para discutir el salario de los trabajadores de la educación que se encuentra seriamente afectado por efecto de la inflación del país.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, con la conducción de Pablo Toledo.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor adjunto de Psicoanálisis Freud en la Facultad de Psicología de la UBA, Osvaldo Rodríguez, reflexionó sobre los fenómenos individuales y colectivos que instalan "verdades", aun si estás “nos causan un perjuicio y habiendo evidencia que la contradiga”.

“Eso que se dispone como verdades incuestionables tienden a ser deseos inconscientes que coinciden con las estructuras mentales de las personas", agregó.

50 en 50

Con las noticias más destacadas de cada rincón de la Argentina y matizado con música regional, realizamos un nuevo recorrido informativo federal en “50 en 50”. En esta ocasión desde LT 14 Radio Nacional General Urquiza, Paraná. Entre Ríos.

En Bariloche, el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus anunció una inversión de 1.000 millones de pesos. Dijo que será para investigar energías alternativas. En tanto, en Comodoro Rivadavia, integrantes de la Asociación de Comerciantes de Esquel, entregaron un petitorio al ministro de economía Martín Guzmán.

En Santo Tomé (Corrientes) confirmaron la celebración de los carnavales de 2022. El anuncio lo realizaron las autoridades locales y las fechas definidas contemplan tres noches en el corsódromo lugareño. Mientras tanto, en Iguazú (Misiones) realizan actividades sobre los 10 años de la declaración de la UNESCO de las Cataratas.

En Mendoza, diversas organizaciones repudiaron los dichos discriminatorios del gobernador Suarez sobre los mapuches, mientras que, en Salta, ya se inscribieron más de 4000 personas para estudiar medicina en la universidad pública de esa provincia.

Estos y otros temas de interés, como la compra por parte del gobierno de La Pampa de la explanta de Calzar para generar puestos de trabajo y la crisis en el sector público denunciada por psiquiatras neuquinos, en un nuevo programa de “50 en 50”.



LRA 27 Catamarca

Se cumplieron 10 años desde que las Cataratas del Iguazú, fueron consagradas como una de las siete Maravillas Naturales del Mundo. Marcelo Almada, Periodista y director de Misiones Online y Radio Libertad de Misiones, quien coordino la Campaña Internacional para que esto sucediera, en diálogo con Nacional Catamarca expresó: “Increíble el tiempo que pasó de esa consagración que le cambio la historias al turismo de Misiones. Las Cataratas del Iguazú son un emblema de naturaleza y de biodiversidad”.

LRA 28 La Rioja

El profesor e historiador, habló sobre la historia del caudillo riojano Angel Vicente Peñaloza que fue asesinado hace 158 años en la localidad de Olta. Rojo, explicó que “el Chacho” a diferencia de Facundo Quiroga era pobre y dijo que encarnó valores como “altruismo, generosidad y fidelidad a sus convicciones”.

Además, el profesor de historia, dijo que es el primer feriado provincial que se da por su muerte, debido a que la legislatura provincial aprobó la ley 10.298.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

Laura García, médica pediatra del Hospital Rogelio Cortizo a cargo del operativo de vacunación anti-Covid19, explicó la diferencia entre 3° dosis y refuerzos. Señaló que se están colocando 3° dosis a quienes tienen inmunodeficiencia y quienes recibieron 2 dosis de Sinopharm de más de 50 años. Los refuerzos se harán (para toda la población) cuando inicie el operativo en la provincia con la misma estrategia de prioridades de la 1°.

Los agentes sanitarios están recorriendo los barrios para realizar 3° dosis, completar esquemas con 2° dosis y vacunando a las infancias. Los dos vacunatorios se encuentran disponibles.

LRA 23 San Juan

En "Volvimos Mujeres", la doctora Cecilia Godoy habló de la importancia de las decisiones electorales en el marco de las políticas destinadas a la Salud Pública. "El presupuesto que se define en el Congreso es el reflejo de las prioridades de un gobierno", dijo la médica sanjuanina.

Por otro lado, habló sobre la necesidad de continuar exigiendo la liberación de las patentes de las vacunas contra el Sars- COV2. A su vez manifestó que "actualmente en Argentina estamos gozando de los beneficios del desarrollo de una Campaña de Vacunación Histórica, pero en el mundo ha calado profundo el mensaje de los antivacunas y también la diferencia entre los países poderosos y los que no tienen acceso a las dosis, me animo a afirmar el fracaso del Mecanismo Cóvax", dijo la doctora Godoy.

LRA 18 Río Turbio

La directora Provincial de Determinantes de la Salud, Laura Ibáñez durante el mensaje audiovisual que emite diariamente el Ministerio de Salud y Ambiente en el contexto de la pandemia de COVID – 19, dio detalles de la situación epidemiológica y el desarrollo de la campaña de vacunación.

En principio, informó que en la jornada de ayer se detectaron 3 nuevos casos en la provincia; uno en Perito Moreno, 1 en Caleta Olivia y 1 en la localidad de Puerto Santa Cruz habiendo 21 casos activos en toda la provincia. Asimismo, informó sobre el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 31% y de camas de internación general del 38%.



Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Abogado, escritor y político, nació el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires, y falleció el 25 de mayo de 1974.

Fue uno de los más importantes representantes del pensamiento nacional y ejerció un papel fundamental en la caracterización real de las estructuras socioeconómicas y culturales de la Argentina.

LT 11 Concepción del Uruguay

José Ignacio de Mendiguren actualmente Diputado Nacional, ejerció como presidente de la Unión Industrial Argentina y fue el primer Ministro de Producción de la República Argentina. En diálogo con Cadenas de Valor, habló sobre la producción financiera a donde apunta la Argentina.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Lucio Amavet es secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, y en comunicación con Cadenas de Valor, habló sobre el avance en la conformación de la Mesa Provincial de la Carne, proyectada para incluir a los sectores vinculados a la actividad primaria, los trabajadores y la industria.

“La idea es aumentar el proceso de producción primaria para posicionarnos en el mercado. Debemos garantizar que nuestra ganadería es sustentable” trabajando de manera conjunta con SENASA e INTA, tanto para producción como para alimentación.

En otro punto importante, Amavet mencionó la obtención de financiamiento internacional para la mejora de 400 km de caminos entre los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Tala, Nogoyá y Villaguay.

LRA 29 San Luis

Hasta el mes de julio 2021, la carne vacuna se había incrementado en un promedio del 33,3% tomando como referencia los datos proporcionados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

A partir de la decisión del gobierno nacional de intervenir en un mercado tan relevante como es el de la carne vacuna y restringir parcialmente las exportaciones, se produjo en forma inmediata una baja en el precio de

venta al consumidor.

Ello, demuestra la importancia de la intervención del Estado en la regulación de los mercados que tienen serias distorsiones que afectan a los consumidores argentinos.

LT 14 Paraná

El sector privado de Entre Ríos comenzó esta semana el desarrollo de una plataforma digital para promover el comercio exterior provincial. En la sede de la Bolsa de Cereales, en Paraná, las cinco entidades empresarias que impulsan el proyecto firmaron el acta que dio inicio al mismo, junto al Polo Tecnológico de Paraná y la empresa que desarrolla el software. “Se trata de un hito importante y esperamos que sea el primer paso para consolidar la comunidad exportadora de la provincia”, destacó Alfredo Calabrese, responsable del proyecto.

LT 11 Concepción del Uruguay

Andrés Lambert es dueño de la empresa metalúrgica LIN CAR de Concepción del Uruguay, y diálogo con Cadenas de Valor, mencionó la importancia del crecimiento empresarial apuntando a la modernización. “Estamos trabajamos para ser más eficientes y prepararnos cuando el mercado lo demande”.

“Nos hemos acercado a sector productivo, destacándonos en el diseño de tolvas, para garantizar la seguridad. La modernización es uno de nuestros principales ejes, en cuanto a herramientas, diseño y control de calidad”.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario comparó la previa de las elecciones del domingo con lo que sucede en los partidos importantes de fútbol. Nadie sabe cómo saldrá el partido, pero siempre se hacen pronósticos.

“Si no hay un incremento importante de votantes es muy difícil que el Frente de Todos pueda revertir el resultado”, destacó el conductor de Gente de a pie. “El resultado posible no es el único, también hay que considerar lo que sucede en Chubut y en La Pampa”.



LRA 1 Buenos Aires

De cara a las elecciones legislativas de este 14 de noviembre, Mario sugirió algunos ejes para interpretar los resultados oficiales, como el nivel de asistencia a los comicios, cómo se traducen los guarismos en bancas, y el resultado que obtengan las terceras fuerzas.

"El frente de todos necesita que vaya mucha más gente, si no hay una gran concurrencia no habrá resultados distintos a las PASO", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a Olof Palme, ex ministro de Suecia. Netfix realizó una serie inspirada en el caso real del asesinato del primer ministro de Suecia, en febrero de 1986.

El asesinato a sangre fría en las calles del barrio de Norrmalm, en Estocolmo, paralizó a toda Suecia: habían matado al primer ministro Olof Palme. El paralelismo con el magnicidio de John F. Kennedy no tardó en aparecer en todos los titulares del mundo.

El conductor de Gente de a pie lo comparó con el caso Pomar respecto a la incompetencia en la búsqueda.

LRA 1 Buenos Aires

La Confederación General del Trabajo elegirá nuevos autoridades y Mario analizó las diferentes posibilidades y recordó los antecedentes.

"Es posible que se elija un triunvirato, está la intención de querer abarcar diferentes sectores. Hoy Héctor Daer es el más representativo”, destacó el conductor de Gente de a pie. "Este Gobierno trata de defender los intereses de los trabajadores, pero la situación con la CGT es extraña".

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La 22º edición de la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional se realizará los días 3, 4 y 5 de diciembre, en la localidad de Santa Anita. Habrá espacios culturales, cervezas artesanales, y comidas caseras y tradicionales, en el predio del balneario municipal. Para el domingo se prepara una muestra de laboreo y trilla de trigo con máquinas, tractores y herramientas antiguas. Delio Eggel, uno de los organizadores de la fiesta invitó a participar de la actividad y anticipó el tipo de máquinas de arrastre que se podrán ver en funcionamiento. En tanto Hugo Kloster, presidente de la asociación organizadora, anticipó la cartelera de actividades de la fiesta.

LRA 20 Las Lomitas

Autoridades locales dejaron habilitado un nuevo paseo en el predio del ferrocarril que además contará con un sector recreativos y deportivos: canchas de diferentes disciplinas, sector juegos para niños, un gran sendero para caminatas, más un parquizado acorde para el embellecimiento de toda la zona.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Comandante Andresito, Misiones conocemos como es trabajar en las cosechas de yerba y las explotaciones a las que son sometidos los yerbateros junto a Ana Cubillas.

Destacó la función de la localidad como “zona núcleo de la yerba” y explicó los conflictos previos a la formación de la joven ciudad de 40 años: “Nos estaban invadiendo, tomándonos las tierras y a partir de ahí la historia nos cuenta que han empezado a dar tierra para el que quiera trabajarlas”

Se refirió a sus condiciones laborales: “Somos trabajadores agrarios y asalariados. Nosotros terminamos la cosecha de la yerba, que está ahí de marzo a septiembre, y tenemos que ir a buscar la próxima producción de cosechas”.



LRA 21 Santiago del Estero

Desde el Obispado de Catamarca anunciaron la realización de la festividad presencial. Los devotos y peregrinos de nuestra provincia podrán participar de la procesión en honor de Nuestra Madre del Valle en la provincia vecina. Noemí Coronel, coordinadora del grupo de Nuestra Señora de la Merced, explicó como es la organización de los grupos, el recorrido y la preparación para peregrinar.

LV 4 San Rafael

Una increíble e incomprensible noticia se dio a conocer en las últimas horas: el Gobierno de la Provincia de Mendoza quiere cerrar la escuela especial FEYES, y dejar sin contención y educación, a decenas de chicos con discapacidad.

Según indicó su director Miguel Torres, “nos enviaron una notificación con la amenaza que en 10 días, pueden decidir la continuidad de FEYES como escuela oficial de la modalidad especial”.

La determinación del Gobierno de Mendoza es que en FEYES no deben estudiar personas de más de 21 años de edad.

De esta manera quedarán más de 40 chicos sin obra social fuera del sistema educativo y sin ningún tipo de contención.

LRA 1 Buenos Aires

La docente e investigadora reflexionó acerca de su libro "Inventar a la Juventud Universitaria" y recordó el proceso de reforma universitaria de 1918.

En este sentido contó: “Desde el comienzo del siglo XX las universidades no eran instituciones masivas de ningún modo, en Argentina solo había 3 nacionales y 2 provinciales”. “El problema principal era ver qué familia renunciaba al salario que podía llevar su hijo o hija para ingresar a la universidad” explicó.

La docente destacó el carácter elitista de las universidades en ese momento: “Estaban aranceladas las cuotas de exámenes, pero había que pagar una matrícula de inscripción y una para dar el examen”. “Era una universidad de elite también por la indumentaria que se debía llevar”.

LRA 1 San Juan

Desde LRA 23 AM 910 / FM 101.9 Nacional Ciudad de San Juan, nos pusimos en contacto con Gustavo Martínez para hablar acerca de los históricos edificios culturales de la localidad y las problemáticas de la provincia.

“Es un ejemplo, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica” destacó al respecto del gran auditorio Ingeniero Juan Victoria, sala de conciertos construida tras el terremoto que tuvo lugar en el año 1944.

Al respecto de las sequías en la provincia expresó: “Esto lo venimos sufriendo cada vez más”. “Teníamos periodos de sequías que duraban 4 o 5 años, pero la verdad es que ya llevamos casi 15 años de sequías”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

La titular del gremio de los trabajadores de la sanidad en la provincia de Jujuy, se refirió a las expectativas en cuanto al bono de fin de año que el gobierno de G. Morales se comprometió a pagar. Sobre el particular, señaló: “Cuando nosotros nos reunimos como Frente Amplio Gremial para reclamar que el 12% había sido insuficiente, bueno ahí surgió, al menos desde nuestro sindicato, la posición de que si el gobierno va a estar en una postura prácticamente inamovible con respecto a ese porcentaje, nos quedaba la posibilidad del bono, que el propio gobierno lo había anunciado dentro de las paritarias, que se iba a otorgar a fin de año. Lo que obviamente el gobierno no hizo mención, fue al monto y cómo iba a ser pagado. En cuanto a la especificidad, es decir de cuánto correspondería, obviamente tendría que ser un bono que pueda contrarrestar los efectos de la inflación".

LRA 22 Jujuy

En la previa de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de provincia, el interventor de la Asociación Bancaria, Sergio Garzón Torres, habló de la predisposición que siempre tuvo este sindicato para llegar a una solución mediante el dialogo. Al respecto señaló: “La Bancaria tiene la seriedad que tiene que tener como organización que defiende los intereses de quienes tiene el orgullo y el honor de representar, los trabajadores bancarios. El compañero Sergio Palazzo, secretario general a nivel nacional de la Asociación Bancaria intentó en varias ocasiones tener un dialogo con el señor gobernador, y durante esas conversaciones Morales incumplió. Nosotros cada vez que nos llamen para dialogar, vamos a estar presentes. Lo que no somos es tontos. Esperamos respuestas que sean serias".

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El gobierno de Santa Fe, a través de los Ministerios de Seguridad y de Igualdad, Género y Diversidad presentó un paquete de medidas destinadas a la remoción de obstáculos para el ingreso, permanencia y desarrollo de la carrera profesional de mujeres y disidencias en la Policía de Santa Fe. Sobre el tema, en “Nacionalmente”, se explayó Natacha Guala, subsecretaria de Bienestar y Género en la Policía.

LRA 43 Neuquén

Se cumplen 24 años del triple femicidio de Cipolletti, en el que las hermanas María Emilia (24) y Paula González (17) y su amiga Verónica Villar (22) fueron asesinadas.

Tras casi un cuarto de siglo familiares y amigo/as marchan hoy en Cipolletti para exigir justicia.

Mary Mella, tía de Maria Emilia y Paula Gonzalez, integrante de la Asociación de lucha contra la impunidad, habló con “Trepen a los Techos”.



Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diálogo con el actor sobre su carrera en teatro, cine y televisión y sobre la presentación de La tentación, de Pacho O’Donnell, en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere de Morón (viernes 19 y sábado 20 de noviembre). Plenamente recuperado del covid-19, Rizzo reflexiona sobre Manuel Dorrego y el valor metafórico del teatro histórico sobre el presente.

LRA 9 Esquel

El grupo de danza de la Fábrica de Arte continúa juntando fondos para viajar al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María que tendrá lugar entre 6 y el 17 de enero de 2022. Sol Kerbage remarcó que necesitan reunir cerca de un millón de pesos para concretar el viaje. Entre las diferentes actividades que organizan, se viene un mate bingo en la escuela 112 que tendrá lugar el próximo domingo 21 de noviembre.

Buscan cumplir el sueño de llegar al importante festival que tendrá lugar en el comienzo del año próximo y en este sentido, Kerbage agradeció el acompañamiento de la comunidad en general y de los comerciantes de la ciudad, que están predispuestos a ayudarlos.

LRA 30 Bariloche

Sonia Vega es cantante oriunda de Bragado, provincia de Buenos Aires. Comenzó a transitar en el camino de la música desde muy pequeña, cuando junto a su padre recorría las fiestas lugareñas. Incursionó en el género melódico y decidió volcarse al folclore, estilo con el que actualmente recorre los escenarios del país.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Intendencia de San Miguel de Tucumán declaró "Visitante Distinguido de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán" al conductor, locutor y actor Silvio Soldán. El popular Soldán arribó a Tucumán para conducir la IV edición del Festival Internacional Tucumán Tango, que se realizó en la Plaza Independencia y que contó con el auspicio del Municipio capitalino.

LT 12 Paso de los Libres

Cantante y compositora María Florencia de Pompert nació en San Miguel, Provincia de Corrientes el 11 de septiembre de 1990. Criada en un ambiente musical Florencia es hija de Susy de Pompert integrante del celebrado dúo de los años 90 “Los Hermanos de Pompert”, que completaba su tío Guillermo.

LRA 1 Buenos Aires

La primera parte del “Bazar de los milagros” inició como siempre en el primer nivel de este recorrido imaginario, donde Litto Nebbia nos cuenta sobre ese gran libro que escribió junto al historiador del rock, Marcelo Gobello, "The British Invasion y la música beat de los años 60 en USA" el cual es acompañado por 2 CDs donde Litto musicaliza esos grandes éxitos y escuchamos el tema “Come tomorrow”. A continuación subimos al cuarto piso con “Historias que la música cuenta” y continuamos con la tercera parte del recuerdo del gran Horacio Salgan.

En la segunda parte del programa bajamos hasta el segundo piso donde se encuentra “La herrería”, donde se disfrutó de la última parte de esta gran entrevista realizada al enorme Leandro “Gato” Barbieri.

LRA 1 Buenos Aires

Ubicada en Villa Giardino, Córdoba, nos ponemos en contacto con Alejandro Picco, para conocer más acerca de esta emisora que nace a partir de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugone.

En este sentido, reflexionó acerca de los comienzos de la emisora: “En noviembre del 2012 nos dan la licencia y ahí empezamos a generar La Minga entre todas las manos que trabajaban en la biblioteca popular”

Al respecto de los vecinos de la localidad contó: “Siempre hubo una negativa muy grande del vecino autóctono del pueblo, de la gente que se viene a vivir por elección, de poder mantener los horarios para que siga siendo un pueblo y no se desbarate la paz por el movimiento”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de la noticia de que Sergio "Kun" Agüero se encuentra bajo observación por una patología en el corazón, el cardiólogo, Guillermo Casella describió algunas de las afecciones que puede sufrir el órgano, a la espera de un diagnóstico médico sobre la salud del jugador de fútbol.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, vinculado a la literatura y a la docencia, repasó diversos cuentos que han dejado marca en él y resaltó la importancia de la identidad ya que “si se extravía de donde venís, suele extraviarse el camino de hacia dónde vas”

Ariel, quien escribió el cuento “Todo mientras Diego”, relato que nos plantea que hacíamos el día en el que Maradona hacia el mejor gol de todos los tiempos, expresó que con las construcciones radiales se “re adueña del tiempo”

“Me parece que lo que está detrás es la identidad. Es tan importante porque si se te extravía de donde venís, suele extraviarse el camino de hacia dónde vas” destacó.

Se refirió a su libro “La pasión según Valdano”, que realizó a partir de una nota que le hizo al gran futbolista: “En el comienzo habla de las muchas cosas que salen del fútbol, lo que es parte de la fascinación que nos genera, la pertenencia a un equipo, el lazo estético, los rituales”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Club Atlético Rosario Central se convirtió en el primer club del país en incluir el cupo laboral travesti trans en su estatuto, es por ello que hablamos con Camila Ferreyra quien nos contó sobre esto, además de incorporar un protocolo de prevención y actuación que contempla la rescisión de contrato en caso de que un integrante de la institución cometa un acto de violencia de género.

Por otra parte hizo referencia que comienzan con el 1% y seguirán hasta llegar al 5% Ferreira señalo que la medida está en sintonía con la Ley 27.636 aprobada por el Congreso Nacional en junio pasado, se informó oficialmente.