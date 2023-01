Diario de Radio Nacional 13/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ ENTRO 187 VIVIENDAS: "Yo cumplí mi palabra el que dejó gente hambienta se llama Mauricio Macri"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "Los 450.000 puestos de trabajo de la Obra Pública son un motor importante"

LT 14 Paraná - MASSA EN ENTRE RIOS: “Hoy hay que concentrarse en bajar la inflación”

LT 14 Paraná - JUAN JOSE BAHILLO: “Vamos a llegar con aportes a los productores”, aseguró Bahillo

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR RECALDE: "Hoy el dilema es democracia o mafias"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL PURICELLI: "La legitimidad de Boluarte se ve erosionada por su acción represiva"

LRA 57 El Bolsón - ARGENTINA SEDE DE VII LA CUMBRE DE PRESIDENTES DE LA CELAC: Lula Da Silva estará presente en la cumbre de la CELAC

LRA 42 Gualeguaychú - LORENA ARROZOGARAY: Destacan la firma del contrato para la nueva central de 33KV

LRA 1 Buenos Aires - RIO NEGRO, CHUBUT Y NEUQUEN: El Gobierno en una mesa de diálogo con ocho comunidades mapuches

LRA 30 Bariloche - REUNION CON EL PRESIDENTE FERNANDEZ: Orlando Carriqueo destacó el primer avance en la Mesa de Diálogo

LRA 25 Tartagal - Misión Chaqueña: La resistencia wichí al desmonte de territorio ancestral

LRA 9 Esquel - MAURO MILLAN: "Se dejó abierta la posibilidad de restituir el rewe a la comunidad"

LRA 6 Mendoza Quino - DERECHOS HUMANOS: Gerardo Morales niega tratamiento médico por trombosis a Milagro Sala

LRA 29 San Luis - PRECIPITACIONES: Aporte significativo a los sistemas de agua cruda

LRA 1 Buenos Aires - Incendios en Corrientes: la lluvia trajo alivio a pesar de las sequías

LRA 6 Mendoza Quino - SEQUIA: Las reservas de agua en embalses de Mendoza llegan al 50 %

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO AYALA: El Panorama Nacional se transmitirá desde la Antártida a partir del lunes

LRA 1 Buenos Aires - Diputados del FdT: Presentaron el proyecto de juicio político contra la Corte

LRA 29 San Luis - LEY DE LEMAS: El gobernador firmó el decreto de convocatoria a elecciones

LRA 9 Esquel - RICARDO SASTRE: “La Renta Hídrica es anticonstitucional”

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DE SERGIO MASSA: "Bajar la inflación es un desafío que tenemos todos"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz de la ciudad de Buenos Aires, para entregar viviendas ubicadas en los barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios.

El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entregará 178 viviendas que demandaron una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos y forman parte de los desarrollos urbanísticos del programa nacional Procrear I de Estación Sáenz y Estación Buenos Aires.

En este marco el Jefe de Estado destacó que el acceso a la vivienda "es un derecho humano" y recordó que durante su campaña presidencial anunció que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que "alguien piense solo en el techo de la gente".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas conversó con Radio Nacional sobre diversos temas; entre ellos algunas obras de gran importancia en diversos puntos del país, el presupuesto de la cartera a su cargo y la polémica por la coparticipación federal.

"Tenemos 5.800 obras en ejecución de las cuales 2.804 ya están inauguradas y buscamos terminarlas todas antes de fin de año para poder dar cuenta de lo que hemos hecho pero fundamentalmente romper con una inercia que ha tenido el país de que las obras que no se cumplen antes de finalizar un mandato de gobierno queden inconclusas. La Obra Pública ha generado más de 450 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción, convirtiéndose en uno de los sectores que más impulsó la economía del país", señaló el ministro.

Katopodis confirmó que el presupuesto de Obra Pública creció más del 600 % en los últimos 3 años y eso se ve al recorrer obras en diversos puntos del país.

LT 14 Paraná

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en Entre Ríos una serie de beneficios para los productores avícolas y porcinos, en el marco del Programa de Equilibrio Económico.

Tras esto, Massa hizo referencia a los índices inflacionarios, diciendo: “Hay que concentrarse en bajar la inflación, en sostener el crecimiento y en generar empleo, porque a veces la discusión política distrae”.

LT 14 Paraná

“La sequía es realmente angustiante, pero estamos trabajando con la provincia para llegar con aportes y acompañamiento en todas nuestras capacidades hacia los productores”, expresó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, en el marco de la visita del Ministro de Economía, Sergio Massa, a Entre Ríos.

“Nada reemplaza a la lluvia, pero cuando no está la lluvia el Estado, a través de la ley de Emergencia y de distintas herramientas, asiste a los sectores productivos con el objeto que este siga manteniendo el capital de trabajo”, indicó Bahillo.

LRA 1 Buenos Aires

El ex diputado y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, analizó el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema y resaltó la importancia de instalar el tema en la sociedad y la necesidad de que el pueblo tome un completo conocimiento de los hechos.

En sus declaraciones a Nacional, el ex legislador se refirió a la búsqueda de la oposición por evitar que el país funcione, la intromisión de la corte sobre el Poder Legislativo, al restaurar leyes derogadas, y la doble moral mostrada por las fuerzas de derecha. Asimismo, destacó la necesidad de que el pueblo tome la determinación de resolver estos problemas y la importancia de terminar con las mafias para contar con una verdadera democracia.

LRA 1 Buenos Aires

El Licenciado en Sociología y coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas analizó la situación que atraviesa Perú donde miles de personas tomaron las calles de Lima para exigir el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la realización inmediata de elecciones y, sobre todo, el fin de la represión que dejó casi 50 muertos en poco más de un mes.

Gabriel Puricelli definió los últimos acontecimientos como un “tipo de respuesta antigubernamental, con una movilización sostenida, muy pocas vistas en la historia de Perú”.

Hasta ahora, las protestas derivadas de la destitución del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, a partir del 7 de diciembre, se habían realizado casi exclusivamente en el interior del país, sobre todo en el sur, pero se trasladaron finalmente a Lima, ciudad de tendencias conservadoras.

LRA 42 Gualeguaychú

Nación financiará una nueva Estación Transformadora de 33 Kv que se erigirá en Perigán y cuya traza abarca los bulevares Tropas, Martínez y De María. Se trata de una inversión de más de 1.142.000 dólares para dotar de mejor servicio a la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú en toda la zona noroeste de la ciudad. La viceintendente Lorena Arrozogaray puntualizó que hubiese sido imposible sin el apoyo estatal.

LRA 57 El Bolsón

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye permanentemente treinta y tres países de América Latina y el Caribe. En esta ocasión, bajo la Presidencia Pro Tempore Argentina, el 24 de enero tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC.

Luego de la reincorporación de Brasil al organismo, la Cumbre contará con la presencia de varios presidentes de la región, entre ellos, el propio Lula Da Silva recientemente electo por tercera vez. Conversamos con Paolo Manzo, periodista especializado y director del portal Latin American Insider al respecto del contexto geopolítico en el cual tiene lugar esta participación.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, participó de una mesa de diálogo con representantes de ocho comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén.

Integrantes de comunidades mapuches habían mantenido un encuentro previo con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

También estuvieron presentes funcionarios nacionales y provinciales, el vocero de la Coordinadora Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo y un grupo de veedores pertenecientes a organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales.

Se volverán a reunir en 15 días, pero en Bariloche, según informaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.

María Elena Naddeo, de la APDH, calificó de “interesante” la actitud del Ejecutivo y reveló los principales temas que trataron: “Hay que impedir acciones de violencia, nuevos desalojos y resolver la situación de las mujeres detenidas”.

LRA 30 Bariloche

Una comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche participó de la Mesa de Diálogo que el Presidente argentino, Alberto Fernández, prometiera el pasado 14 de diciembre, con el fin de buscar una solución ante la situación de persecución, que mantiene en prisión domiciliaria a las lamgen Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y la Machi Betiana Colhuan Nahuel, junto a sus hijos, desde el 4 de octubre de 2022.

El Coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, se refirió a lo ocurrido en la reunión de la Mesa de Diálogo.

“Pudimos sentarnos y tener esta mesa de diálogo, que va a tener una continuación el 31 de enero, pero va a tener un trabajo un poco más virtual estos días”, señaló Carriqueo.

LRA 25 Tartagal

Desde hace un mes que la comunidad wichí "El carboncito" sostiene un acampe comunitario para evitar el alambrado y desmonte de tierras ancestrales en la vera de la ruta provincial 53. Ludmila Romero, integrante de la comunidad, en contacto con "La Mañana de Nacional", denuncia que hasta el momento no tuvieron respuesta de ninguna autoridad. Expresó:

"Hace un mes que venimos insistiendo a estos organismos que supuestamente nos representan. Nadie apareció ni dan respuestas. No sabemos a quién más recurrir".

LRA 9 Esquel

El lonko de Pillán Mahuiza de Chubut, Mauro Millán, destacó el encuentro mantenido con el Gobierno nacional, donde las comunidades mapuches-tehuelches patagónicas insistieron en la desmilitarización de la zona de Villa Mascardi, la liberación de las cuatro mujeres detenidas con sus hijos y la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales, responsable del operativo.

"Pese a los obstáculos de sectores minoritarios y de derecha, los cuales no quieren que el gobierno dialogue con nosotros, fue una reunión positiva, porque se dejó abierta una posibilidad concreta de que se haga una restitución del predio donde está el rewe. El Gobierno nacional se comprometió a un nuevo encuentro el 31 de enero, en Bariloche”.

LRA 6 Mendoza Quino

Jorge Rachid, médico de cabecera de Milagro Sala, dio detalles sobre el estado de salud de la referente y extendió su pedido de traslado a un sector sanitario especializado. Sala presenta un cuadro de "trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo, que ya había sido intervenido con anterioridad", señaló el médico.

En tanto, en el hospital público de Jujuy Milagro recibe malos tratos y violencia cada vez que ha sido atendida, por lo cual se solicita su traslado a un Centro de Hemodinamia de alta complejidad en Buenos Aires, aunque, según Rachid, el Gobierno de Gerardo Morales niega esa posibilidad.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Daniel Torres, subregente de Planeamiento y Ejecución de San Luis Agua. “Las precipitaciones de este miércoles por la noche fueron muy beneficiosas para algunos sistemas de conducción y almacenamiento. Este factor se dio debido a que las lluvias precipitaron en zonas altas de las cuencas, en donde una parte se infiltra y otra desemboca directamente en los sistemas de agua cruda”, explicó Daniel Torres, subgerente de Planeamiento y Ejecución de San Luis Agua.

Además, agregó: “El Dique Luján, el Río Socoscora y San Francisco del Monte de Oro son algunos de los sistemas más beneficiados. El dique actualmente se encuentra vertiendo, producto de las últimas dos precipitaciones. Por otro lado, el Río Socoscora, que se encontraba muy comprometido con los caudales, ya presenta un incremento de almacenamiento en su cisterna, por lo que el abastecimiento al acueducto homónimo podría regularizarse. A su vez, la localidad de San Francisco ha percibido incrementos en los caudales de los ríos que abastecen a la localidad y al espejo de agua”.

LRA 1 Buenos Aires

“Por suerte han habido precipitaciones en todo el territorio provincial que nos dieron una pausa o una tregua de los 28 focos activos que veníamos combatiendo”, sostuvo Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de la Provincia.

Asimismo, habló de los posibles orígenes del incendio, pero acentuó la responsabilidad en la mano del humano: “Un gran porcentaje corresponde a la imprudencia del humano que utiliza el fuego como una herramienta de trabajo y termina afectando a toda la provincia”.

LRA 6 Mendoza Quino

Sergio Marinelli, superintendente General de Irrigación, confirmó que las reservas de agua en Mendoza se encuentran en un 50 %.

En este sentido, Marinelli explicó que los "números están cerca de lo previsto, pero que no se alcanzarán a llenar los embalses que cumplen el rol de reserva. Vamos a tratar de gastar lo que tenemos para el año de nieve, y de no resignar más embalses".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Marcelo “Chelo” Ayala, conversó con Carla Ruiz para relatar la experiencia de haber llegado a suelo antártico con el objeto de realizar las transmisiones del Panorama Nacional, desde la estación de LRA 36, Arcangel San Gabriel, instalada en la base Esperanza.

Chelo dio detalles del recorrido a bordo del rompehielos ARA Almirate Irizar hasta llegar a su destino, las maniobras de reaprovisionamiento de las bases con la intervención de medios aéreos, terrestres y marítimos, que tienen lugar durante la temporada de verano ya que es el único momento en que las embarcaciones se pueden acercar al continente y también explicó que en esta época se cuenta con casi 24 horas de luz, lo que se aprovecha para desarrollar actividades casi sin descanso.

LRA 1 Buenos Aires

Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente hoy el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT, Eduardo Valdés junto a otros legisladores del FDT, que consta de 410 páginas, propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

LRA 29 San Luis

Alberto Rodríguez Saá suscribió este viernes el Decreto 52, a través del cual formuló la convocatoria a elecciones a candidaturas de cargos electivos provinciales y municipales, para el domingo 11 de junio del corriente año, mediante el Sistema Electoral de Lemas.

En los artículos del referido instrumento legal, firmado por el jefe de Estado provincial, y refrendado por el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, se convoca a elecciones provinciales a candidaturas para los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia; senadores y diputados provinciales, intendentes municipales e intendentes comisionados y concejales municipales, cuyos mandatos vencen y deben renovarse el 10 de diciembre de 2023, favoreciendo de esta manera la accesibilidad de todos los partidos en una sola contienda electoral general.

LRA 9 Esquel

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, se refirió a su decisión de vetar la ley de Renta Hídrica aprobada por la Legislatura el 15 de diciembre de 2022, y luego agregó: "Es una ley anticonstitucional. Es una acción que atenta contra las normas vigentes, ya que el manejo de la represa está en manos de Nación".

LRA 7 Córdoba

Se hizo viral la imagen del embudo del Dique San Roque despojado de agua, en tanto el agua tiene color verde debido a la alta concentración de algas, además del olor que es percibido en la zona del paredón del dique.

Al respecto, el doctor Medrado Ávila Vázquez, quien es pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, sostuvo: “La provincia está en una situación de degradación, mientras que el único lugar más o menos habitable es el monte de las sierras”.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Costa, síndico del Banco Nación y ex titular de Hacienda, opinó sobre el roll-over por decreto y el estado de deuda entre Mendoza y el Banco de la Nación Argentina.

Saltear a la Legislatura y manejarse bajo decreto sobre medidas de financiamiento no son métodos constitucionales, sin embargo el gobierno de Rodolfo Suárez "lo hizo posible, ya que sacó un decreto con el aval de todos los organismos de control. El único que dijo que no se podía hacer fue el fiscal de Estado", manifestó Costa.

LRA 6 Mendoza Quino

El economista Lisandro Vergara analizó los índices inflacionarios de diciembre, diciendo:

"El 94,8 % de inflación anual es negativo, y se trata del índice más alto en los últimos 30 años del país. Según la literatura económica estamos ingresando a un régimen de inflación alta, que establece que estos números sean muy difíciles de bajar a futuro".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la inflación "no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma", y aseguró que bajarla es "un desafío que tenemos todos", en particular él "como principal responsable". A su vez, advirtió que también requiere de "una mirada responsable de toda la dirigencia política, empresaria y sindical". Lo hizo al presentar el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino.

"Ojalá todos tengamos los huevos bien puestos para bajar la inflación en la Argentina", dijo durante un acto en Entre Ríos en el que presentó un programa de compensación a productores de aves, huevos y cerdos, por la suba adicional en el precio de la soja, derivados y alimentos a base de la oleaginosa durante la vigencia del segundo Programa de Incremento Exportador.

"La inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. El desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad", expresó Massa.

Eso, agregó, "requiere orden fiscal, disciplina, trabajo en equipo y ponerse objetivos y no cambiarlos. También requiere una mirada responsable, de toda la dirigencia política, empresaria y sindical", a los presentes en el acto del que participaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

LRA 42 Gualeguaychú

Nación financiará una nueva Estación Transformadora de 33 KV, la cual se erigirá en Perigán y cuya traza abarca los bulevares Tropas, Martínez y De María.

Se trata de una inversión de más de 1.142.000 dólares para dotar de mejor servicio a la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú en toda la zona noroeste de la ciudad, mientras la viceintendenta, Lorena Arrozogaray, informó que hubiese sido imposible la obra sin el apoyo estatal.

LRA 14 Santa Fe

Andrea Paz, secretaria adjunta de la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe), dialogó con Nacional Santa Fe para analizar el año que comienza en términos sindicales y políticos.

"El año 2023 será complejo pero nuestra mirada es amplia para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras de la provincia. Defendemos el modelo de país de trabajo y producción, la industria nacional, la creación de empleo, la distribución de las riquezas, la igualdad de oportunidades. Esto asegura que los trabajadores estén adentro del modelo y no afuera como se pretendió en la época de Macri", explicó.

Con respecto a la relación con la provincia aseguró "creemos en las políticas de Estado que deben trabajarse en conjunto y no encontramos interlocutores en el gobierno provincial. Hay que entender que debemos encontrar soluciones en cada lugar de la provincia. Necesitamos la voz del trabajador en la toma de decisiones que nos involucran".

LRA 1 Buenos Aires

El músico y saxofonista realizará este viernes un homenaje al Leandro “Gato” Barbieri en el Jazz Voyeur. Además, brindó detalles de su otro show “Tango mío”.

“El Gato Barbieri hizo una carrera extraordinaria, lo fui a escuchar durante mi adolescencia y después se fue a Europa. Luego, se convirtió en el saxofonista número uno en Nueva York. También transitó distintas etapas con el jazz”, comentó Bernardo Baraj.

LT 14 Paraná

Walter García, presidente del Club Unión de Crespo, informó que se desarrollará la edición número 50 de la Fiesta Provincial de la Cerveza durante los sábados 14 y 21 de enero.

En tanto, la cartelera de evento reunirá a Mario Pereyra, Los Príncipes, Nico Mattioli y Los Palmae, entre otros artistas.

LRA 27 Catamarca

Salvador Hassan, periodista de Radio Nacional General Madariaga de Paso de los Libres, comentó la esencia de una fiesta correntina que celebra al género que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

LRA 42 Gualeguaychú

Jacqui Baffico es animadora y realizadora multimedia que participó en el video "Sessions #53" de Shakira y Bizarrap que tiene millones de vistas a solo un par de días de su estreno. Baffico, oriunda de Gualeguaychú, realizó los dibujos, el diseño y la animación slon motion y contó la experiencia de trabajar para los artistas internacionales.

LRA 1 Buenos Aires

Ayelén Britos, periodista de Radio Nacional San Luis, destacó que el Festival del Río se desarrollará este viernes, sábado y domingo en el anfiteatro IV Centenario en la zona sur de la capital puntana, con la presencia estelar de Nahuel Pennisi, La Franela, Javier Calamaro y Amar Azul, entre otros.

En la localidad de San Francisco, en el norte puntano, se llevará cabo el Festival del Artesano los días viernes y sábado, el cierre de la primera noche a cargo de Los Carabajal y la última con Víctor Heredia.

En la localidad de Quines, se realizará la edición 23 de la Fiesta Nacional de Artesano y Mate de madera, los días viernes, sábado y domingo, con la presencia de Nico Galeguillo, Fabricio Rodríguez, Kepiankó y el negro Videla, entre sus destacados.

En tanto, en Potreros de los Funes, será el turno del Festival del Fogón y el Lago, el día sábado con la presencia del Indio Rojas y Natalia Pastoruti.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante actriz y dramaturga de origen israelí, Alex Pandev, visitó el estudio de “Verano 2023” para hablar acerca de su espectáculo “La vida no viene sola” al que define como un show furiosamente hormonal, apartado de los cánones del teatro y la música, con importante influencia de la obra de Almodóvar.

El espectáculo transita la complejidad de las relaciones personales entre hombres y mujeres desde una mirada crítica ante la desorientación frente a la presencia del amor, donde también se analiza la influencia de las redes sociales, la dependencia de los dispositivos móviles y la influencia de la globalización.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante Elena Roger habló de PIAF, la obra que relata la fascinante vida de la cantante francesa, Edith Piaf, quien desde un olvidado burdel llegó a la cima del mundo cautivando con sus inigualables estilos y rasgando su alma en cada interpretación, como si se tratase de la última vez.

“La magia que tiene la obra muestra una vida bastante complicada; desde su juventud hasta su muerte. Pero igual, la gente empatizada con cualquier etapa de su vida”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

La histórica voz femenina del grupo Neike Chamigo dejó ese conjunto para dedicarse por completo a Chamameceras, el nuevo proyecto encarado junto a su hija María Esperanza. En comunicación con el Cholo Castañón, expresó que con Chamameceras "empezamos a andar este sueño que hemos tenido desde hace muchos años" y anticipó las fechas de sus próximos shows.

Por otro lado, Rosita Leiva destacó las con las tradicionales cintas color rojo, promesas o agradecimientos por algún favor recibido, una multitud de 300 mil fieles visitó el pasado pasado domingo el santuario del Gauchito Gil en la localidad correntina de Mercedes, ubicada a 250 kilómetros al sur de la capital provincial, al cumplirse el 145 aniversario del fallecimiento del santo popular. "La gente cada vez le reza más. Es un difunto a quien nuestro pueblo lo puso en el altar, y todos los 8 de enero se lo recuerda", dijo.

LRA 9 Esquel

El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Emiliano Biondo, habló del incremento de los casos de COVID-19 que se registran en Chubut y en la cordillera chubutense, subrayando que si bien el número de contagios no es tan elevado, llegando a 172 en todo el territorio provincial y a 15 en la zona durante los últimos siete días, hubo dos fallecimientos a causa de la enfermedad.

LRA 1 Buenos Aires

Una revista científica publicó el resultado del estudio de una becaria del CONICET que da cuenta sobre el hallazgo de un herbicida prohibido en más de 30 países. Noelia Urseler es la autora del informe publicado en la revista científica Science of The Total Environment que confirmó el hallazgo de atrazina, un herbicida prohibido en más de 30 países por sus daños a la salud.

"Hicimos un relevamiento en el 2016 en donde detectamos la presencia del herbicida atrazina, y se ha visto en varias regiones de la Argentina pero sobre todo en la pampa húmeda. Hay antecedentes de detección en agua superficial, en agua de pozo, o de lluvia, y es un problema que necesita tratarse", advirtió.

Urseler explicó que el estudio se hizo principalmente en la localidad cordobesa de Villa María porque es "una de las cuencas lecheras más importantes del país" y en la leche se detectó una concentración alta del herbicida. "Una de las causas de la contaminación es por el agua que consumen las vacas", explicó.

LRA 26 Resistencia

El subsecretario de Protección Civil del Chaco dio precisiones sobre los efectos de la tormenta que se desató en la provincia, señalando: “Llovió con distintos milimetrajes, y el agua fue más que bienvenida para paliar la sequía y, especialmente, por el peligro de incendios. Estas lluvias no solucionarán el problema de tres años de sequía, aunque han sido un gran alivio”.

LRA 27 Catamarca

El director de Administración de Riego, Matías Cabrera, hizo referencia a la situación hídrica en Catamarca, aclarando que pese a las últimas precipitaciones aún no se ha registrado ingreso de agua en los embalses.

Luego, el funcionario detalló las medidas que se han tomado para abastecer de agua a la población.

LRA 21 Santiago del Estero

En la segunda edición del “Paseo del Norte Grande” en la Costa, las 10 provincias del norte argentino: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, promocionarán su cultura, turismo y gastronomía tradicional, desde el 11 de enero al 21 de febrero, en Pinamar. Para conocer más detalles al respecto, habló con Radio Nacional el Lic. Bernardo Abruzzese, Secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Luciano Lunardi del Bosco, uno de los creadores de "Tabaquillo", gin de autor que junto a Hernán y Esteban realizan en la Villa de Merlo.

Comenzaron hace dos años probando y experimentando y han llevado su gin de autor a distintos eventos nacionales. Su trabajo está al nivel de bebidas internacionales.

LV 8 Libertador

Luego de que se conociera un informe donde se revela que Mendoza es una de las provincias más caras para realizar turismo, comparándola con ciudades de los Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes, Adrián González, perteneciente a la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Mendoza, dijo que en este verano la ocupación es baja en comparación con lo que manifiesta el Gobierno provincial.

LRA 6 Mendoza Quino

Belén Bobba, directora provincial de Género y Diversidad, informó que se ha capacitado en perspectiva de género y diversidad al personal que trabajará en los espectáculos de Vendimia, expresando: "Es una demanda que nace de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Turismo y Cultura, y esto lo hace más fructífero".

LRA 57 El Bolsón

La mañana fresca de San Juan nos invita a disfrutar del turismo deportivo, el Teatro Bicentenario, la ruta del vino, la zona de los diques y mucho más.

LRA 4 Salta

El exboxeador salteño Carlos "El Potro" Abregú habló de la necesidad de apoyar el desarrollo de la juventud, un objetivo que buscará como candidato a concejal en "Salta Avanza" espacio que lidera en la provincia Marcos Urtubey y que a nivel nacional se referencia con el diputado Javier Milei.

En entrevista con la Radio Pública, el pugilista dijo que buscará apoyar a los nuevos talentos del deporte y se diferenció del Gobierno provincial que -según afirmó- solo auspicia la carrera del motociclista Kevin Benavides. "Es el que menos necesita de los deportistas. Hay muchos boxeadores, futbolistas y basquetbolistas, los deportes populares, que están por fuera de la ayuda del Gobierno".