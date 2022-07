Diario de Radio Nacional 12/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - En Casa Rosada: Alberto Fernández almorzó con Evo Morales

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes"

LRA 7 Córdoba - DANIEL FILMUS: "Hoy la soberanía de los países se dirime en los avances tecnológicos"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Desde marzo el sector público tuvo un incremento de 36% promedio”

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: Los lineamientos económicos de Silvina Batakis

LRA 1 Buenos Aires - LEO BILANSKI: "Batakis está empezando a construir el marco de certidumbre y tranquilidad”

LT 14 Paraná - NOEMI BRENTA: Afirmó que Batakis dio un mensaje tranquilizador a los mercados

Radio y Televisión Argentina - Chuquisaca, 12 de julio de 1780: A 242 años del nacimiento de Juana Azurduy

LRA 52 Chos Malal - JUAN CANALE: Meraxes Gigas, el gran devorador de dinosaurios

LRA 2 Viedma - GASTON GUTIERREZ: Hay barrios de Viedma con problemas en el tratamiento de residuos

LRA 43 Neuquén - JUAN JOSE CARBAJALES: "Los recursos de Vaca Muerta alcanzan para abastecer la demanda y exportar"

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN CARDOZO: Rechazaron el pedido de asilo político de "Pepín" Rodríguez Simón

LRA 7 Córdoba - CECILIA BRITTO: “Debe presentarse ante la justicia del país que representa"

LRA 1 Buenos Aires - GASTON FIORDA: Avanzan hacia una relación bilateral estratégica

LRA 1 Buenos Aires - DANTE QUINTERNO: El argentino que transformó la favela más grande de Río

LRA 1 Buenos Aires - HASTA EL 7 DE AGOSTO: Rige una nueva etapa del programa de Cortes Cuidados de carne

LRA 1 Buenos Aires - LA PAMPA: Uriburu venderá carne a precio popular: la tira de asado a $500 el kilo

LRA 1 Buenos Aires - INDUSTRIA NACIONAL: Mantecol vuelve a ser una marca argentina

LRA 27 Catamarca - PAMELA LOPEZ: Continúan los programas “EMPRENDER” en toda la provincia

LRA 1 Buenos Aires - Medida confirmada por Ariel Basteiro: Se suspenden el envío de remesas a Bolivia

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VANOLI: "Anuncios para tranquilizar a los mercados"

LT 14 Paraná - Entre Ríos: Se cumplen diez años de la ley de Economía Social

LRA 1 Buenos Aires - DESPIDOS EN LA DECADA DE LOS 90: Convocaron al Congreso los ex trabajadores de empresas privatizadas

LRA 26 Resistencia - NADIA TOROS: Primer Encuentro Nacional de los Trabajadores y el Pueblo

LRA 1 Buenos Aires - CIELO SALVIOLO: Pakapaka estrenó su programación 2022 con nuevos formatos

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández compartió en Casa de Gobierno un almuerzo con el exmandatario de Bolivia Evo Morales, quien se encuentra de visita en el país desde el lunes.

Además del Jefe de Estado y el líder boliviano, participaron del encuentro la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, y los diputados Carlos Heller y Eduardo Valdés.

El almuerzo coincidió con la celebración del Día de la Hermandad Argentino-Boliviana, fecha en la que ambas naciones conmemoran el natalicio de Juana Azurduy de Padilla, heroína de la revolución americana.

Morales brindó el lunes una clase magistral en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y luego tiene previstas actividades en el Instituto Patria y en la sede del Partido Justicialista.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia se refirió a su rol en el Gobierno y reflexionó sobre el papel de los periodistas y la circulación de noticias falsas: "Hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes", afirmó.

Gabriela Cerruti señaló que "las operaciones pueden incidir en resultados electorales" y resaltó que "la mayoría de la gente ya sabe que los medios responden a intereses económicos".

Tras expresar que "existe cierta vocación en el periodismo para generar desánimo", la funcionaria afirmó: "La comunicación en la que creo acompaña a la política y a la economía, es una herramienta muy importante".

"Hay grupos económicos que poseen medios de comunicación y llevan adelante su propia agenda económica y empresarial", manifestó la funcionaria, y agregó: "A Clarín le encanta hacer un mundo de cosas que no son".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de España quiere aprovechar la presidencia pro tempore que de la UE -que asumirá en el segundo semestre del año próximo- para relanzar las relaciones entre Europa y América Latina, que han languidecido en los últimos años, dejando un hueco que ha sido aprovechado por China.

La diplomacia española ha dado ya los primeros pasos para promover la celebración en ese país de una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), a la que serían invitados 60 jefes de Estado y de Gobierno, más de los que asistieron a la reciente cita de la OTAN en Madrid.

De prosperar la iniciativa sería la joya de la corona de la Presidencia española de la UE y la primera de estas características que se celebra desde 2015, cuando los mandatarios europeos y latinoamericanos se reunieron en Bruselas (Bélgica). El hecho de que hayan pasado ya siete años sin reunirse, a pesar de que tenían previsto hacerlo con carácter bienal, evidencia hasta qué punto se han alejado ambas regiones. Entre 1999 y 2015 se celebraron ocho cumbres de este tipo (dos de ellas en Madrid) y nunca pasaron más de tres años entre una y otra.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Filmus expresó: “Estamos llevando a cabo una tarea enorme, porque nos toca aplicar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología donde Argentina se compromete a aumentar y multiplicar por cuatro la inversión en el rubro, con un sentido federal. Hoy la soberanía de los países se dirime con los avances tecnológicos y el manejo del conocimiento y la información".

LRA 26 Resistencia

Capitanich anunció una serie de medidas para el sector público, expresando: “Quiero destacar que desde marzo el sector público tuvo un aumento del 36 % promedio, el cual tiene que ver con un mecanismo de recomposición salarial. Por eso, un maestro de grado jornada simple pasará de cobrar 56.620 pesos en mayo a percibir a 63.020 pesos en julio, y con la extensión pasará a 73.670 pesos”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo una lectura de la reacción de algunos sectores luego de la conferencia de prensa que dio ayer la ministra de Economía Silvina Batakis.

"La primera semana Batakis casi marcó todos los lineamientos fundamentales y ayer los repitió. Con la salida de Guzmán se había generado una crisis política y por consecuente una corrida fuerte en los mercados financiero y bursátil. A la vez eso repercutió en una incertidumbre de precios en alimentos e insumos. Lo que se necesitaba fue lo que sucedió ayer, una puesta en escena, relevante en términos políticos y en lineamientos económicos generales", expresó.

Zaiat remarcó que en la conferencia de prensa de Batakis se vio a todo el equipo económico y ministros de las áreas más importantes, dejando clara "la consolidación de un equipo de trabajo". "Esa foto era difícil con Guzmán al frente de Economía. Tanto por la crisis política por las diferencias que había, como por la tensa relación que había entre el ex ministro con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce", analizó.

LRA 1 Buenos Aires

La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino –ENAC- fue uno de los sectores que respaldó las recientes medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para hacer frente a la especial coyuntura económica y política por la que transita Argentina. Al respecto, Leo Bilanski, presidente de la entidad, consideró que se trata de iniciativas “que son relevantes para el Estado mismo”.

Destacó la limitación del gasto público, ingreso de trabajadores y el saldo de dinero que manejan los ministerios que marcan “una administración más austera y estricta y centralizada” y, agregó que “primero las cuentas se orden por el Estado y después se sale al mercado a pedir lo mismo”.

Bilanski sostuvo que, con las primeras medidas anunciadas, la ministra está empezando a construir “el marco de certidumbre y tranquilidad” mientras que, ahora, “se esperan iniciativas para el mercado privado que tienen que ver con buscar precios de referencia, algo que se estaba desmadrando”, entre otros de los ejes que requieren atención.

Respecto al relevamiento que efectúa ENAC realizada sobre 500 empresarios pymes de 22 provincias el 43,1% cree que con Silvina Batakis la economía irá mejor, un 23,1% opina que irá igual, un 19,9% peor y un 11, 2% que no lo sabe, lo que expresa el optimismo en el sector de la economía real.

LT 14 Paraná

La economista Noemí Brenta analizó las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, y luego sostuvo que el mensaje estuvo dirigido “sobre todo a los mercados financieros, especulativos, que habían estado tratando de provocar una devaluación e incluso una desestabilización”.

Tras esto, Brenta remarcó que el objetivo del Gobierno nacional con el mensaje de la nueva ministra, “fue ratificar el rumbo económico y mostrar un control de las cuentas fiscales”.

El 12 de julio de 1780 nacía en Chuquisaca, Bolivia, Juana Azurduy, una de las más destacadas revolucionarias de nuestra tierra que lideró tropas que combatieron a las fuerzas realistas en el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Se unió al Ejército del General Belgrano donde formó el batallón de "Los Leales". Perseguidos, murieron sus cuatro hijos y desde ese momento Juana se entregó por completo a la vida militar. Fue ascendida a Teniente Coronel, y le reconocieron el derecho al uso legal de la jerarquía, el uso de uniforme militar y el mando de tropas.

Murió en una absoluta pobreza a los 81 años de edad. El Ejército Argentino como homenaje puso su nombre al Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, y en el año 2009 el Ejecutivo Nacional decretó su ascenso post mortem a Generala de la Nación.

En el marco de la campaña de la Hacer Visible Lo Invisible, la Dirección de Géneros y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, conmemora a la heroína de la patria grande.

LRA 52 Chos Malal

Esta especie es un nuevo tipo de dinosaurio gigante y carnívoro que llamaron Maraxes Gigas que fue encontrada en Neuquén. La novedad, es que este ejemplar tenía pequeñas extremidades anteriores (manos) que lo diferenciaban de los demás.

LRA 2 Viedma

GASTON GUTIERREZ, secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del Municipio de Viedma

El funcionario se refirió al problema de la basura en los barrios Fonavi de Viedma. También comentó el acuerdo alcanzado con dos empresas por nuevos tipos de basura reciclable en el GIRSU.

LRA 43 Neuquén

El especialista en energía realizó un panorama del sector energético y se refirió a las necesidades y desafíos del sector en el corto, mediano y largo plazo. "En la cuenca neuquina tenemos un repunte en la producción, desde hace por lo menos un año y medio”, señaló Carbajales.

LU 4 Patagonia

En relación al tema, Carmona expresó: “El presidente Alberto Fernández ha tenido en su agenda internacional muy presente a la cuestión Malvinas, incluso agradeciendo el apoyo de los BRICS”.

En cuanto al sostén de los países de la región, el funcionario indicó: “No hay que relativizar ni restar importancia a estos apoyos, porque son los que permiten mantener esta lucha por Malvinas y por la descolonización”.

LRA 1 Buenos Aires

Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial de Macri durante su gobierno, que es investigado por delitos de extorsión. El periodista de la Televisión Nacional de ese país, dijo que "esto era previsible" y afirmó que en breve "debería empezar el juicio de extradición".

"Cada vez que se consulta a un organismo de Justicia sobre el tema, todos responden que no hay razones para que Pepín sea un refugiado", afirmó Fabián Cardozo, tras precisar que Rodríguez Simón está prófugo desde hace 581 días.

LRA 7 Córdoba

Britto hizo referencia a la situación judicial de Fabián ´Pepín´ Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, señalando: “Rodríguez no reúne los requisitos para ser exiliado. Hay instancias que consolidan la postura del Parlasur por inhabilidad moral”, tras lo cual agregó: “Lo que más reclamamos es que como cualquier ciudadano, siendo parlamentario, se presente ante la justicia del país que representa. Hay inhabilidad moral para ser parlamentario, a lo que se aferra y no se sujeta a las leyes de su país”.

LRA 1 Buenos Aires

Gastón Fiorda, periodista de Radio Nacional, especialista en Vietman, repasó la historia de la relación bilateral con el país asiático e hizo un balance del viaje oficial que realizó el canciller Santiago Cafiero durante el cual mantuvo encuentros de primer nivel con las más altas autoridades de ese país que es un socio comercial relevante, el sexto, de nuestro país, para ampliar los acuerdos comerciales y sociales vigentes.

Por otro lado, el periodista analizó cómo repercute la posibilidad de que Argentina se sume al grupo de países Brics, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

La visita de Cafiero a Vietnam buscó “profundizar y diversificar la relación de cooperación en temas de importancia para ambas naciones", como las tecnologías agropecuarias, la economía del conocimiento y la cooperación aeroespacial.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón converso con Dante Quinterno, empresario argentino afincado en Rio de Janeiro desde 1995, quien transformó las comunicaciones de la favela más grande de esa ciudad desarrollando un novedoso sistema de WiFi abierto y televisión para la población de menores recursos.

Quintero también contó acerca de la vida en Brasil, la actualidad política y el resurgimiento de la figura de Lula Da Silva. Asimismo, se refirió a la figura de su abuelo Dante, célebre guionista y dibujante de comics, creador de Paturuzú e Isidoro Cañones entre otros.

LRA 7 Córdoba

Milagro Sala lleva 2.369 días ilegalmente detenida en Jujuy, y su estado de salud genera una fuerte preocupación, hecho que puso en agenda nuevamente la discusión sobre la irregularidad de su detención.

En relación al tema, Marcos Aldazábal, abogado de Sala, informó que ella ya está en su casa, y agregó: "Es un cuadro delicado, el cual lleva mucho tiempo de recuperación, y hay que esperar. Milagro está detenida desde hace siete años, y esto se excede n cuatro años el máximo legal establecido".

LRA 42 Gualeguaychú

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, dispuso un decreto para la realización de un censo específico, con el objetivo de que 12 localidades de la provincia tengan la posibilidad de constituirse como municipios en 2023.

Luego de esto, Betina Hilt, jefa comunal de Irazusta, indicó que este anuncio es asumido con responsabilidad y que "el gobernador busca ampliar soluciones para nuestras localidades".

LRA 7 Córdoba

Mientras Silvina Batakis, ministra de Economía, anunció que se avanzará en designar a las autoridades en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Martínez, quien también fue presidente de INTI, sostuvo: "Es el órgano administrador de una ley que tiene muchísimos años de promulgada y muy poco tiempo de aplicada de manera efectiva. Tiene todos los recursos para mejorar la competitividad interna y evitar los abusos de posición dominante".

LRA 53 San Martín de los Andes

El especialista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) afirmó que el conflicto entre Rusia y Ucrania modificó los valores de la energía y produjo una crisis global. “No coincido con quienes opinan que la situación argentina se debe al aumento del gasto público”, dijo Costa.

LRA 30 Bariloche

La economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se refirió a los datos sobre el crecimiento del empleo privado en el país. “Se sumaron 28 mil puestos de trabajo. Los sectores de industria, construcción, comercio y turismo son los que más están traccionando”, dijo Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

De acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Comercio Interior, luego de reuniones de trabajo mantenidas por el nuevo titular del área, Martín Pollera, con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y con los directivos del consorcio de exportadores de carnes ABC, se acordaron los nuevos precios que rigen hasta el 7 de agosto próximo.

Los valores acordados, que están por debajo de los del mercado, son por kilo: asado de tira, $ 729; vacío, $ 955; matambre, $ 929; falda, $ 478; tapa de asado, $ 729; nalga, $ 999; y paleta, $ 809.

En tanto, en el caso de la región Patagonia -donde se comercializan cortes sin hueso- los valores deben sumar un diferencial del 6%.

Los cortes comprendidos en el programa están disponibles de lunes a viernes en más de 1.000 bocas de expendio en todo el país de cadenas de supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías adheridas a las cámaras empresarias Única, ABC y Fifra.

LRA 1 Buenos Aires

Pascual Fernández, intendente de Uriburu, presentó el asado uriburense. El programa que busca ofrecer el corte de tira de asado a 500 pesos el kilo. La venta se realizará en cuatro carnicerías de la localidad y las personas podrán comprar hasta 5 kilos de carne.

“Lo importante es que nos podamos sentar a conversar y que cada uno ponga de su lado: el frigorífico, los comerciantes y el municipio”, declaró el funcionario.

“Tenemos esperanza y es cierto que quienes asumimos en 2019 nos tocó enfrentar algo que no le tocó a nadie antes, más una carga de la deuda del gobierno anterior. Defendemos los intereses de la gente a pesar de la mochila”, consideró Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Miguel Zonnaras, presidente de Georgalos y nieto del creador de la tradicional golosina se refirió a la recompra de la marca clásica al conglomerado multinacional Mondelez.

En diálogo con Radio Nacional Neuquén, Zonnaras, explicó que "Son momentos muy felices como familia y como empresa, la venta de la marca la tuvimos que hacer en una situación muy difícil, por un período de complicaciones económicas y financieras de la empresa. Después de 21 años de insistencia y de analizar posibilidades lo pudimos concretar, volver a traer a casa Mantecol es también muy importante".

LRA 27 Catamarca

López se refirió a la puesta en marcha de los programas ´EMPRENDER´, los cuales han otorgado ayudas económicas a distintos emprendedores catamarqueños.

“Ha sido una convocatoria muy amplia, y esto se logró de la mano del programa nacional denominado ´Banco de herramientas´”, sostuvo la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador de Argentina, Ariel Basteiro, afirmó que el envío de remesas desde su país hasta Bolivia, con el valor de la moneda nacional, ya no es un buen negocio. También explicó que son «cuestiones coyunturales» y que su país se caracteriza porque «sale de las crisis de manera rápida y efectiva».

Basteiro dijo que la salida a la crisis en Argentina pasa por el control del tipo de cambio y de la inflación, y que a partir de eso se logrará la estabilidad, y que pese a estas dificultades, la economía sigue creciendo, aseguró.

LRA 25 Tartagal

El abogado repudió la falta de atención médica a Alejandro Benítez, oriundo de Gral. Enrique Mosconi, quien murió en Bolivia tras sufrir un accidente con su moto y que le negaran la atención médica por no poseer dólares o pesos bolivianos para afrontar los costos.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina analizó los primeros anuncios de la ministra de Economía de la Nación Silvina Batakis.

"Los anuncios estuvieron orientados a tranquilizar a los mercados en un ambiente muy crítico y una situación internacional compleja", destacó Alejandro Vanoli.

"Dio la señal que no se gastará más de los recursos que entren. La clave es que haya una unión consolidada entre los miembros del Frente de Todos y tenga el apoyo de una coalición", remarcó. "La realidad es muy dura, fueron días de mucha incertidumbre y angustia. Hace falta ver que otras medidas se trabajarán".

"Es fundamental que tanto el Presidente como la Vicepresidenta tengan un acuerdo sobre el rumbo económico y las medidas que se harán para resolver los problemas que tenemos. En todo el mundo la inflación se triplicó", explicó el economista.

LT 14 Paraná

En relación al aniversario de la legislación, Luis Precerutti, secretario de Economía Social de la provincia, dijo: “Es un día de celebración, tras cumplirse una década de la sanción de la ley del Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social en Entre Ríos. En materia de política pública de economía social, la provincia es un ejemplo para todo el país”.

LRA 1 Buenos Aires

En reclamo de las leyes de reparación, los ex trabajadores de empresas privatizadas en la década de los 90, como Encotel Correo, SEGBA, YPF, Gas del Estado, Telefónicos, Agua y Energía, anunciaron que se movilizarán mañana al Congreso y que también se van a convocar en otras provincias.

“Hace varios años venimos reclamando por una reparación histórica para los empleados que fuimos obligados a renunciar con los famosos despidos descubiertos, que los llamaron voluntarios, que de eso no tenían nada”, declaró el ex trabajador de Segba Fernando Cardozo.

También reveló que las privatizaciones dejaron a 100 mil empleados en todo el país y “el gran porcentaje ninguno pudo cobrar el beneficio de un porcentaje del capital accionario de la empresa”.

LRA 6 Mendoza Quino

La periodista Laura Lescano informó sobre la protesta realizada frente al Hospital Fleming por el sector de la Salud, una medida que se ha replicado en el Hospital Notti y en el Hospital Central.

El Frente Estatal, compuesto por los gremios ATSA y ATE, demanda una recomposición salarial, el reconocimiento de antigüedad, la apertura de paritarias y los pases a planta del personal que permanece precarizado y recibe salarios por debajo de la línea de la pobreza.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Toros señaló: “Se realizó este 9 de julio con la participación de más de 200 personas de diferentes lugares del país para analizar la situación de los trabajadores en la Argentina. Hubo mucho debate e intercambio de experiencias, y se notó una situación similar a través de salarios de hambre e injusticias por parte de la patronal o de los distintos gobiernos”.

LRA 1 Buenos Aires

Con la participación, la soberanía, el deporte, la cultura, la escuela, las diversidades y lo federal como líneas conceptuales, el lunes 4 de julio Pakapaka presentó su nueva programación 2022. Además, durante esta semana continuará estrenando nuevos formatos.

La directora de la señal infantil del Estado argentino, Cielo Salviolo, visitó el estudio de la Radio Pública reveló que cada formato lleva aproximadamente 11 meses de producción. Por ende, actualmente están pensando en los contenidos de cara al año que viene.

La funcionaria remarcó la importancia de las redes sociales en el aumento de audiencia de Pakapaka: “Nos hicieron crecer muy rápido, nos dio una retroalimentación que esta buenísima”.

Con respecto a los nuevos formatos, adelantó que este 2021 habrá por primera vez una serie de entrevistas donde niños le preguntarán a referentes de la sociedad cuestiones con respecto a la identidad. Una de las personas convocadas fue Taty Almeida.

Salviolo habló del relevamiento que hacen sobre cuestiones de interés de los jóvenes y contó: “El tema económico siempre aparece. También la pobreza y la discriminación. Los pibes y pibas traen a la mesa temas muy importantes”.

Los chicos de la Escuela Nº 5 "Nicolás Rodríguez Peña" estuvieron presentes en el estudio de Radio Nacional contando sus participaciones en Pakapaka y enumeraron cuáles son sus programas favoritos de la señal.

LRA 1 Buenos Aires

El músico y actor publicó Tres, donde reflexiona sobre su relación con Moris, su padre, y Oliverio, su hijo. "Llevaba mucho tiempo escribiendo relatos, pero por algún motivo no me decidía a publicarlos", dijo, y agregó: "Pero en el último tiempo entendí que necesitaba que eso estuviera impreso y encontré la manera y la editorial".

Antonio Birabent contó cómo fue escribir su libro y expresó: "Siempre llevó una birome; y si salgo sin birome, siento que me falta algo".

"Creo que la musicalidad está en todo escritor. Hay algo de la escritura que tiene que ver con el sonido de las palabras y cómo juntas van armando algo parecido a una melodía", señaló.

Tras contar cómo el libro fue recibido por su propia familia, manifestó: "Hay intimidades comunes que se dan en todas las familias. Todos somos carne de cañón de libro".

LRA 28 La Rioja

El historiador Miguel Bravo Tedín fue un gran colaborador de Radio Nacional La Rioja desde los inicios de la emisora en 1981. Y a modo de homenaje, compartimos un episodio de su programa denominado "Historias de Nuestra Historia", el cual realizó junto a su colega Víctor Hugo Robledo, y fue emitió por LRA 28 entre 2011 y 2012.

LV 8 Libertado

Sobre las motivaciones de la marcha que protagonizaron distintos sectores culturales y sociales de la provincia, Jereb, hacedora cultural de Mendoza, explicó cómo surgió la iniciativa, expresando: “Fue a partir de la coordinadora por la Cultura de Mendoza, la cual nuclea a distintos colectivos sociales y políticos que sufrimos ciertos silencios gubernamentales. En la coordinadora está la Asamblea de Artistas, la Asamblea por el Agua y distintos movimientos con reclamos del sector artístico y cultural, más la represión a los movimientos piqueteros”.

LRA 1 Buenos Aires

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con el Maestro Agustín Tocallini como director invitado y el trío “Melocotón Pajarito”, se presentaron en el auditorio de Radio Nacional. La Sinfónica comenzó con un segmento didáctico explicando el rol de los instrumentos de la formación y luego junto a “Melocotón Pajarito”, hicieron un repertorio lúdico para público infantil basado fundamentalmente, en canciones de María Elena Walsh.

Alumnas y alumnos de la Escuela Nº 5 "Nicolás Rodríguez Peña", presenciaron el concierto.

LRA 1 Buenos Aires

Con la participación de casi 60 editoriales, librerías e instituciones y una entretenida agenda de actividades que va desde cuentacuentos hasta talleres que estimulan la imaginación, la Feria del Libro Infantil y Juvenil celebra su trigésima tercera edición del 11 al 31 de julio en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y se reencuentra luego de dos años con las lectoras y los lectores más pequeños para acercar la potente producción de libros orientados a este segmento, tanto de grandes editoriales como de proyectos independientes o alternativos.

LRA 1 Buenos Aires

Aníbal Jarkowski nació en Lanús, en el conurbano bonaerense, en el año 1960. Licenciado en Letras y experto en literatura argentina, es escritor, crítico literario y docente. Durante varios años trabajó con Beatriz Sarlo en la cátedra de Literatura Argentina contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y enseña literatura en la escuela secundaria desde mediados de los años 80. Autor de ensayos publicados en las más prestigiosas revistas en lengua española y de cursos sobre diversos autores y obras argentinos, es autor de las novelas Rojo amor, Tres y El trabajo, esta última particularmente bien recibida en su momento por la crítica y estudiada por su tratamiento de temas como el desempleo, la crisis económica, el deseo de los hombres y el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio para conseguir un puesto.

LRA 27 Catamarca

Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, se refirió al Plan Nacional de Manejo del Fuego, el cual funciona bajo su órbita, señalando: "Haremos un anuncio importante, probablemente el próximo jueves 14 de julio, en donde se hará un racconto de todo lo que se ha logrado desde que el Plan Nacional de Manejo del Fuego pasó a la órbita del Ministerio, debido a que conseguimos el fortalecimiento de la parte financiera del plan y tenemos hoy un presupuesto estable y previsible que nos permite hacer inversiones a futuro”.

LRA 26 Resistencia (NUEVA)

El 18 y 19 de julio se realizará en San Bernardo el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, en el marco del Memorial de la Masacre de Napalpí.

Tras esto, Juan Carlos Martínez, coordinador del Consejo General del pueblo moqoit, indicó: “El evento comenzará con temas como la propiedad comunitaria y el relevamiento territorial, el cual pedimos se convierta en ley definitiva porque ahora es de emergencia, ya que el Código Civil otorga derechos a los privados y nosotros tenemos a nuestro favor que en la Constitución se habla de reparación histórica”.

LRA 1 Buenos Aires

"Los astrónomos estamos en días que vamos a recordar toda la vida" expresó el director Planetario Universidad Nacional de La Plata, Diego Bagú, sobre las imágenes más profundas y nítidas del universo captadas hasta la fecha, que fueron difundidas por la NASA.

El astrónomo expresó también que el James Webb es "el telescopio infrarrojo más grande de todos los tiempos", y destacó que la imágenes capturadas "ayudarán a entender el universo de otra manera", y hará que la ciencia se planteé "nuevas preguntas".

Bagú explicó también que la tecnología aplicada permite conocer la composición química de los cuerpos, lo que ya arrojó grandes indicios de la presencia de agua, elemento fundamental para la vida.

Además, afirmó que la luz captada proviene de unos 4200 millones de años atrás, tiempo en el que se formó el planeta tierra.

LRA 6 Mendoza Quino

Docentes y demás trabajadores del Servicio Educativo de Origen Social (S.E.O.S) se reunieron frente a la Casa de Gobierno en Mendoza con el fin de organizarse frente al cierre masivo de estos espacios educativos de gestión social en todos los niveles.

Tras la convocatoria, una de las docentes movilizadas dijo: "No es casualidad que los S.E.O.S. se encuentren en barrios populares y ocupen un lugar muy importante en la comunidad".

LRA 12 Santo Tomé

´Escuelas Sin Discriminación´ es una campaña federal que busca llegar a todas las escuelas del país, con el objetivo de fortalecer la institución educativa como espacio prioritario para garantizar la equidad en el acceso a la educación de las infancias y juventudes.

En tanto, Sabina Bacalini, delegada del INADI en Corrientes, señaló que la campaña la están implementando en Corrientes, y luego informó que la ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, no ha recibido a representantes del INADI para la presentación de la propuesta, agregando que tienen gran cantidad de denuncias sobre lo que sucede en las escuelas de la provincia, motivo por el cual Bacalini aseveró: “Ahora van a tener que contestar sobre esto”.

LRA 1 Buenos Aires

Dora presentó el libro "Mientras el desconcierto, Sentires, pesares y escrituras desde las escuelas 2020-2021".

"El libro nos llamó a nosotros y es producto de un gran trabajo colectivo. Fue una gran experiencia ya que veníamos trabajando desde antes de la pandemia en qué hacer con esas cosas que ya no funcionaban en la educación", sostuvo Dora Niedzwiecki.

"Le tratamos de dar algún tipo de institucionalidad a la tecnología disponible. Con la pandemia se evidencia lo disparidad en la distribución de materias y recursos", remarcó.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La docente se refirió al intento de abuso que sufrió una mujer jacobaccina en el colectivo de larga distancia. Explicó con detalles la situación, el proceso de denuncia que se llevó a cabo y la falta de protocolos por parte de la empresa de transporte.

LT 12 Paso de los Libres

Ana Almirón, consejera correntina de la Entidad Binacional Yacyretá, habló sobre la llegada del ex arquero campeón mundial con la selección Argentina a Paso de los libres este viernes 15 de julio y el sábado 16, con el objetivo de brindar clínicas de fútbol para la inclusión social, la promoción de valores y continuar con los programas deportivos de la Entidad Binacional, actividad que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El delantero colombiano ya es nuevo jugador de River hasta diciembre de 2025. YA firmó su contrato, recorrió las instalaciones del Monumental y participó de un video institucional para su presentación oficial.

Sus primeras horas en la Argentina fueron a puro vértigo: del aeropuerto a la revisión médica, y de la clínica al Monumental para firmar su contrato y poder presentar toda la documentación antes del cierre del libro de pases.

River aceleró por Pablo Solari y consiguió cerrar su cuarto refuerzo. El extremo argentino de 21 años, con pasado en Talleres de Córdoba, fue una de las figuras de Colo Colo prácticamente desde el primer momento que se puso la camiseta del Cacique. De hecho, su primer gol fue para evitar el descenso del conjunto trasandino.