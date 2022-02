Diario de Radio Nacional 12/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CABANDIE: "Se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SEUFFERHELD: Las medidas para combatir el fuego y la época de sequías

LT 12 Paso de los Libres - EDUARDO WADO DE PEDRO: "Pensamos iniciativas para la desconcentración poblacional"

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO ESTEBAN: “Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo y por eso nos une”

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CUESTA: "En esta marcha se dio el primer paso. Se abre un camino esperanzador"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE ARISMENDI: "En la Patagonia el tema del territorio es crucial en todos los aspectos"

LRA 6 Mendoza Quino - JOSE LUIS RAMON: “Quieren imponer de prepo la modificación del régimen electoral”

LRA 28 La Rioja - Impulsará el turismo y el comercio: Quintela y López resaltaron la creación de la empresa aérea Alas Riojanas

LT 14 Paraná - Propuesta del Gobierno a los gremios estatales: Suba salarial del 8,9 % retroactiva

LRA 6 Mendoza Quino - Incremento desde marzo: Más de 340.000 jubilados y 330.000 niños y adolescentes

LRA 28 La Rioja - RICARDO QUINTELA: “Organizar la Chaya fue un verdadero clamor del pueblo de La Rioja"

LRA 53 San Martín de los Andes - PEDRO SABORIDO: Entre deseos eficientes, negociaciones individuales y arrepentimientos

LT 14 Paraná - La próxima semana: Habrá nuevas jornadas abiertas de vacunación en Paraná

LT 14 Paraná - 100 mil millones de pesos en créditos: Disponible para los productores para la sequía

LRA 1 Buenos Aires - Coronavirus: reportan 11.322 casos y 128 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que la Argentina "no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos", defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China, y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener "una relación madura, franca y sincera".

"El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses", dijo el Presidente esta mañana en una entrevista.

A su vez, dijo que con la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda china se dio "un paso muy significativo" en materia comercial y afirmó que espera "dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos".

"Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos", afirmó el mandatario.

En tanto al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó que "nos permite seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía" argentina y destacó como "un acto de sensatez" por parte de la oposición el apoyo a ese entendimiento.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se refirió a los incendios en Corrientes, resaltando que "la intencionalidad existe" y llamando a un compromiso por parte de las Cámaras y de los productores.

Al respecto de la situación en la provincia afirmó: “Se está combatiendo mucho, se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia. Ayer fue una buena jornada de combate, avanzó bastante y hoy esperemos que sea de la misma manera, esperemos que los próximos días podamos tener buenas novedades”.

A su vez, diferenció entre el bosque implantado y el bosque nativo y afirmó: “La verdad es que la situación en la Patagonia siempre duele muchísimo, como cualquier fuego, pero más aquello que es bosque nativo”.

El funcionario sostuvo que “la intencionalidad existe” y que “necesitamos el compromiso de las Cámaras y de los productores porque muchas veces se utiliza la quema, eso junto a las altas temperaturas es algo preocupante”.

LRA 1 Buenos Aires

El director Nacional del manejo del fuego se refirió a los incendios en la provincia de Corrientes, explicando las medidas que se están llevando a cabo y expresando su preocupación ante la aproximación de la época de sequías.

En tanto al territorio afectado por los incendios comentó: “El último informe de superficie que se realizó desde el Servicio dice que son 405.000 las hectáreas afectadas”. “La actividad en la zona central principal de la provincia de Corrientes es donde los focos están más activos”.

“Es una situación que se puede ir agravando porque estamos saliendo de la época de lluvia de la región y vamos a estar entrando en la época de sequias” explicó.

A su vez, se refirió a las medidas que se están tomando para combatir los incendios: “Se empezó con medios aéreos, en este momento se van a sumar 2 aviones hidratantes y va a haber un total de 6 que estarán trabajando”.

LT 12 Paso de los Libres

En el marco de la octava reunión del Consejo Regional de Gobernadores del Norte, realizada en Iguazú, el ministro del Interior, Wado de Pedro, dijo: “Desde el Gobierno nacional seguimos pensando iniciativas que tengan que ver con la desconcentración poblacional y de la gestión, porque el federalismo es trabajo".

LRA 1 Buenos Aires

El director del Museo de Malvinas, Edgardo Esteban, se refirió a la conciencia que hay generar con relación a las Islas, haciendo hincapié en que “hay mucho por hacer” este año y recordó su historia como ex combatiente.

En este sentido afirmó: “Lo que tenemos que trabajar en este contexto, no solo es hablar de las retoricas. Hay que empezar a desarrollar una política hacia afuera, construyendo una relación con la región”.

“Tenemos que tener el sentido común de construir soberanía y hacerlo con los aliados. Empezar a bloquear y a entender que tenemos que pelear desde la paz con una potencia que está desarrollando mucho más el Atlántico Sur a partir de su retirada de la Unión Europea”.

En tanto a la conciencia de las Islas Malvinas expresó: “Lo que quiero hacer es dejar una huella y hoy siento que no se conoce. Debemos trabajar en los y las jóvenes en las escuelas, tenemos que trabajar en la conciencia”. “Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo y por eso nos une”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Sergio Cuesta, se refirió a las repercusiones tras la sexta marcha al Lago Escondido y la importancia de la misma.

“Es tremendo e indignante, no solamente por la apropiación ilegitima e ilegal en fronteras por parte de un inglés, sino el grado de poder y dominio provincial de Lewis sobre Río Negro, que quedó desenmascarado en esta marcha” expresó al respecto de la denuncia de usurpación por parte de Joe Lewis.

“Estamos hablando del sexto hombre más rico de Inglaterra, no es un mero privado. Está Lago Escondido, sobre la frontera con Chile y en el mismo paralelo una pista de aterrizaje a 400km de las Islas Malvinas” explicó.

Al respecto de la repercusión: “En esta marcha se dio el primer paso después de 6 marchas y varias frustraciones, tomamos difusión y rompimos el cerco mediático que ellos forman, porque ellos controlan todos los recursos”. “Se abre un camino esperanzador” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 57 Nacional El Bolsón, el periodista José Arizmendi se refirió a los eventos que tuvieron lugar en Lago Escondido y diversos que tienen lugar en la localidad.

“Aquí en la Patagonia el tema del territorio es crucial en todos los aspectos. En este caso es el de la soberanía, hablamos de miles de hectáreas en manos del magnate ingles Joe Lewis, cuarta fortuna más grande de Inglaterra” explicó.

“No permite el paso al famoso Lago Escondido, no se puede pasar cuando todos sabemos que hay libertad de paso a las fuentes de agua en nuestro país. La justicia había ordenado que se pueda pasar por el camino que después Lewis cortó”.

Al respecto de la sexta marcha a Lago Escondido afirmó: “Esta se hace por la soberanía, para que se pueda acceder al Lago Escondido, más allá de las tierras obtenidas por el magnate”.

Además, se refirió a una serie que estará siendo grabada por Disney en la localidad, destacando el beneficio que esto implicará para la economía local.

LRA 6 Mendoza Quino

El diputado provincial José Luis Ramón se refirió al proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la utilización de una boleta única, diciendo: “El gobernador Suárez, junto con su ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, intentan con el poder de los votos de los legisladores radicales y del Pro imponer un sistema de boleta única que seguirá igual, al continuar con la lista sábana para que el gobernador decida desdoblar o no elecciones. Es favorecer solo a quien gobierna”.

LRA 28 La Rioja

Durante la primera noche de la Chaya, el gobernador Ricardo Quintela valorizó la creación de la empresa aérea estatal Alas Riojanas, considerando que la misma “brindará un valor agregado al turismo y al comercio riojano”.

“Estamos procurando alcanzar un servicio para todos los riojanos, con una tarifa de 14.500 pesos, la cual está al alcance casi de un pasaje terrestre. Es decir, queremos acercar un sistema de comunicación y transporte que era muy demandada y con poca oferta”, señaló el mandatario provincial.

LT 14 Paraná

En la Secretaría de Trabajo de Paraná, se reunieron representantes del Gobierno de Entre Ríos y de los gremios estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En la oportunidad, el Estado planteó una suba salarial del 8,9% retroactiva a enero, para completar la variación salarial según inflación de 2021. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y retomar las negociaciones el próximo martes 22 de febrero a las 10 horas.

LRA 6 Mendoza Quino

Carlos Gallo, titular de la ANSES en la región Cuyo, se refirió al quinto aumento establecido en la ley de movilidad que se aplica desde 2020, tras el anuncio de Presidencia de la Nación de un incremento del 12,28% desde marzo para jubilados y pensionados, señalando que el aumento le ganará a la inflación.

Al mismo tiempo, el funcionario dijo que el incremento alcanzará a 340.000 jubilados y pensionados y a 330.000 niños, niñas y adolescentes.

LRA 28 La Rioja

Quintela presenció la noche inaugural del Festival Nacional de la Chaya en el autódromo de la ciudad de La Rioja. En la oportunidad, el mandatario provincial resaltó la organización del mayor evento cultural riojano, y señaló: “Estoy muy contento porque pudimos hacerla. Era un clamor, una imploración del pueblo de la provincia, ya que queríamos encontrarnos de vuelta en nuestra fiesta madre, que es la Chaya”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Pedro Saborido puso reflexiona en su participación semanal en la Radio Pública de San Martín de los Andes sobre la consigna "el arrepentimiento", tema que prometió volver a abordar en los próximos programas de Psicodelia Nacional.

La convocatoria a los oyentes de cada semana incluye "esos arrepentimientos que pueden ser reparados y que tienen que ver con cambios de vida" y cómo funciona la idea de no tener deseos para evitar las frustraciones.

LRA 1 Buenos Aires

128 personas fallecieron y 11.322 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 123.987 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 8.728.262 los contagiados totales y 8.401.197 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.086 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 45.5% en el país y del 43.5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos organizó nuevas jornadas de vacunación para prevenir el COVID-19 en Paraná, con la aplicación de las dosis de refuerzo.

El operativo se llevará a cabo desde el próximo lunes 14 de febrero hasta el miércoles 16, inclusive.

LT 14 Paraná

La actividad ganadera “es el sector que, probablemente, se vea más afectado por la sequía”, aseveró José María Romero, subsecretario de Ganadería y Producción Animaldel Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Luego, el funcionario agregó: “En las zonas del país más afectadas por la falta de lluvias se nuclean casi el 50 % de las unidades productoras del país, el 35 % de las madres del ganado y el 30 % de los terneros, y por eso realmente estamos preocupados y ocupados en el tema”.

LRA 6 Mendoza Quino

Desde 2019, la concejala de Malargüe Daniela Favari, perteneciente al Frente de Todos, a través de distintos pedidos de informe, ha exigido explicaciones en torno a la situación de mensura y de cesión del gobernador Suarez, que actualmente alcanza las 12.600 hectáreas en El Azufre, sobre la cordillera malargüina

“El gobernador ha cometido un acto de inmoralidad contra el pueblo de Malargüe, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Los puesteros hace muchos años vienen pidiendo la cesión de estas tierras, hace años llevan a sus animales allí a la veranada, que es uno de los sostenes económicos del Departamento”, afirmó Favari.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó el abogado Leandro Rodríguez Pons, representantes de sobrevivientes del Próvolo, quien brindó detalles de las últimas acciones desarrolladas, las cuales no han tenido la respuesta que la Iglesia argentina debería haber brindado, de acuerdo al mandato papal.

Tras esto, Pons precisó: “La Iglesia está decidida a que el juicio civil se siga demorando, y aunque tienen el dinero no quieren pagar las indemnizaciones correspondientes”.

LT 14 Paraná

El gerente de la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER), Alberto Berardi, informó sobre un brote de fiebre Q entre trabajadores de un frigorífico de General Ramírez, ubicado en Departamento Diamante,explicando que este tipo de enfermedad, si no es tratada, puede traer consecuencias para la salud, y luego destacó el accionar delSENASA y del frigorífico para contener y otorgarlela atención correspondiente a las personas que se vieron afectadas.

LRA 1 Buenos Aires

Expresó su alegría al poder reencontrarse con la gente en la Fiesta de la Chaya 2022, que se estará celebrando hasta el lunes 14 de febrero y lo que esto significa.

Gloria destacó las preparaciones que se estuvieron llevando a cabo para la Fiesta, su alegría por poder “compartir y reencontrarse” con las personas y resaltó los artistas que estarán presentes.

Al respecto del festival explicó: “Está planteado en un lugar bien popular, con cercanía a barrios muy tradicionales. Propusimos un espacio contenedor donde podamos asegurar el bienestar de toda la gente que venga a disfrutar”.

“Pusimos toda la energía para transmitir todo lo que nosotros vivimos” expresó al respecto de una selección de coplas de la artista.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Juan Ignacio Revestido contó cómo surgió la idea de este trabajo y cómo fue tomando forma a través de las entrevistas con quienes están de un lado y del otro de las ondas de radio, es decir los locutores y los oyentes.

En su obra, Revestido analizó este particular género radial que es el mensaje al poblador rural, tan propio de nuestra Patagonia.

LT 12 Paso de los Libres

Villanueva, periodista especializado en carnaval y conductor de la transmisión oficial del evento, analizó las primeras tres noches de los desfiles oficiales de la fiesta cultural más importante de Paso de los Libres, destacando la fuerza del carnaval y el acompañamiento masivo de la población."El carnaval de Paso de los Libres es un volcán en erupción", afirmó finalmente Villanueva.

LRA 1 Buenos Aires

El director técnico, reciente campeón con la selección argentina de futsal en la Copa América 2022, Matías Lucuix, se refirió a la obtención del campeonato, la preparación con los jugadores y su carrera como futbolista.

“Después de lo que fue el mundial de Lituania, dónde perdimos la final del mundo contra Portugal mucha gente empezó a adentrarse en nuestra disciplina, nuevos seguidores, mucha más visibilidad” afirmó.

En tanto a la responsabilidad en la selección: “Esta claro que siempre está, somos deportistas de alto nivel y al representar a nuestro país eso siempre está”.