Diario de Radio Nacional 12/12/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - DESAFIOS REGIONALES: Alberto Fernández se reunió con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: "El Poder Judicial está armado para protegerse a sí mismo"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Trabajamos para hablar menos y hacer más”

LRA 9 Esquel - JORGE SEITUNE: "Que la provincia vaya mejorando su situación energética"

LRA 6 Mendoza Quino - ATILIO BORON: "Doble perjuicio: contra Cristina y contra el electorado. Y es muy grave"

LRA 1 Buenos Aires - LEDA GUZZI: Piden aplicar refuerzos de la vacuna ante la suba de casos

LRA 1 Buenos Aires - ANALIA REARTE: "Si pasaron cuatro meses de la última dosis, hay que volver a vacunarse"

LT 14 Paraná - Covid-19: Insisten en completar los calendarios de vacunación

LRA 6 Mendoza Quino - Instan a vacunarse: Rebrote del COVID-19 e Influenzas en Mendoza

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE ESTEFANIA POZZO: El acuerdo fiscal con Estados Unidos y el blanqueo de bienes sin declarar

LRA 1 Buenos Aires - PADRE TANO: "Hay que dar la batalla por igualar oportunidades"

LRA 1 Buenos Aires - SCALONI: "Esperamos un partido muy difícil ante un gran equipo"

LRA 1 Buenos Aires - TAGLIAFICO: "Va a ser un partido muy diferente al que se dio cuatro años atrás con Croacia"

Nacional Rock - SERGIO GOYCOCHEA: “Estamos entre los cuatro mejores del mundo, hay que valorarlo”

Nacional Rock - TITI FERNANDEZ: “La camiseta del Dibu fue un trofeo”

LRA 1 Buenos Aires - ROMINA ZABALZA: En la Antártida también se festejó la clasificación de Argentina

LRA 6 Mendoza Quino - La provincia celebra: Emotivos homenajes y actos por el Día Nacional de los Derechos Humanos

LRA 13 Bahía Blanca - MATIAS MORENO: “La democracia se fortalece con la ampliación de derechos”

LRA 6 Mendoza Quino - DERROCAMIENTO DE CASTILLO: Muertes y crisis política en Perú

LRA 42 Gualeguaychú - Crisis institucional: Una “ensalada legal” tensa día a día el conflicto institucional en Perú

LRA 1 Buenos Aires - AHORA 10: Massa anunció la puesta en marcha de un plan para la compra de celulares

LRA 1 Buenos Aires - RECORD 2023: 1,2 millón de turistas recorrieron el país en el fin de semana largo

LT 14 Paraná - Fin de semana largo: 1,2 millones de turistas recorrieron el país

LV 8 Libertador - Panorama positivo: La ocupación hotelera en Mendoza ha rondado del 90 al 95 %

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, para hablar sobre los "desafíos comunes" entre América Latina y Europa, con el objetivo de "construir un verdadero multilateralismo democrático".

Así lo comunicó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Ha sido un placer volver a encontrarme con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz. Conversamos sobre los desafíos comunes entre Latinoamérica y Europa: enfrentar el cambio climático, generar más empleo y construir un verdadero multilateralismo democrático".

Por su parte, la funcionaria española escribió en la misma red social: "Gracias, Presidente Alberto Fernández, por tu recibimiento en Buenos Aires para abordar los desafíos comunes de Europa y América Latina".

"Tenemos la tarea de construir un multilateralismo democrático que ponga el mundo del trabajo y la lucha contra la crisis climática en el centro", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en judiciales actualizó los datos recabados hasta el momento y sumó más información a partir de la filtración de chats entre un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia. “Más que una foto es una película, es una secuencia de cosas que vienen pasando y se repiten desde hace mucho tiempo”, advirtió.

Néstor Espósito consideró que dicha revelación en torno al viaje que compartieron a Lago Escondido “más que una foto es un saga de largometrajes que tiene por lo menos una década de antigüedad”.

En ese sentido, dio detalles sobre “un viaje similar pero bastante más lujoso que se produjo en el contexto de la discusión política y judicial de la Ley de Medios en 2012 y menos ocultado”.

LRA 26 Resistencia

Lo expresó el gobernador en una nueva sesión del Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego agregó: “El trabajo que estamos haciendo se refiere a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con un abordaje a través de una metodología específica que nos permitió tener un plan estratégico. Desde 2019 pretendemos un diseño efectivo de planificación, acción y comunicación en materia de políticas públicas”.

LRA 9 Esquel

El intendente de la localidad de Tecka, Jorge Seitune, en contacto con Radio Nacional Esquel, realizó un balance anual y habló de los próximos pasos en cuanto a obras de infraestructura. Fue consultado sobre la situación energética, entrega y mejoramiento en viviendas, y también sobre el Presupuesto 2023.

LRA 6 Mendoza Quino

El politólogo Atilio Borón analizó en el programa ´Aire Nacional´ el escenario que delimita la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández y los chats entre jueces, funcionarios y empresarios, en torno a la visita a la mansión de Joe Lewis. "Se ha llegado a un extremo, se violan la leyes más elementales que hacen al funcionamiento de la República y se actúa de una manera desvergonzada. Es recontra sabido que un juez no puede tener relaciones de promiscuidad con los agentes económicos más importantes del país", dijo Borón, y luego advirtió que aún no se han iniciado procesos serios contra las protagonistas de Lago Escondido, agregando: "Esa inacción habla de que en Argentina no hay justicia".

LRA 43 Neuquén

El periodista se refirió a las revelaciones que publicó esta semana en las que se relaciona al fiscal Diego Luciani con el gobierno de Mauricio Macri. "Agarramos los registros de audiencia de 2016/17 y dimos con la sorpresa de que eran reuniones habituales las que mantenían con familiares directos", dijo Clavero.

LRA 1 Buenos Aires

Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, resaltó la importancia de aplicarse los refuerzos de la vacuna contra el coronavirus, la ventilación de los ambientes y el uso del barbijo en los transportes públicos.

“Estamos en una nueva ola, esto está claro, no tiene estacionalidad este virus”, expresó la especialista y agregó: “Vemos un crecimiento muy importante de casos en un contexto bajo de testeos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud reportó el domingo siete muertes por coronavirus y 27.119 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 115% más de casos que el domingo pasado (12.609). "En la última semana se duplicaron los casos de Covid pero se le sumaron otros virus respiratorios. Esperábamos este aumento, si la población está bien vacunada esto no se traduce en casos graves y fallecidos", expresó Analía Rearte, directora nacional de Epidemiologia e Información Estratégica.

"Estamos trabajando muy fuerte que para las personas que se vacunaron hace más de cuatro meses se apliquen una nueva dosis", explicó.

LT 14 Paraná

Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo, docente universitario y magíster en Salud Pública, le solicitó a la sociedad que concurra a completar sus esquemas de vacunación contra el Covid-19, ya que se incrementaron los contagios.

Luego, Pizzi adelantó que para el próximo año llegará una nueva vacuna más compleja para evitar que el virus se propague y genere colapso en los sistemas de salud. “Siguen falleciendo personas, y los que perdieron la vida son no vacunados o mal vacunados”, expresó el especialista.

LRA 6 Mendoza Quino

Los positivos de coronavirus han aumentado a nivel nacional con 27 mil nuevos casos en la última semana. Algunas provincias aplican el uso obligatorio del barbijo, al menos en el transporte público.

En tanto, en Mendoza, pese a que se han cuadriplicado las transmisiones y la demandas de camas en el sector hospitalario, la ministra de Salud, Ana María Nadal, aseguró que la situación está controlada debido a la cobertura amplia de la vacunación, y luego añadió: "Nos ocupa, pero no nos debe preocupar desde la mirada epidemiológica".

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos analizó las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto al acuerdo fiscal que se coordinó con el gobierno de los Estados Unidos. Además la periodista explicó la importancia del mismo y lo que podría derivar para los ingresos de recaudación del Estado a partir de esa información.

LRA 1 Buenos Aires

Nicolás Angelotti, conocido como el Padre Tano, reflexionó sobre la situación socioeconómica del país y, tras señalar las distintas tareas que realizan en los barrios, afirmó que "hay que dar la batalla por igualar oportunidades".

"No celebramos la Navidad con la alegría social, la gente está cansada. Tenemos pérdida de esperanza y de sentido muy importante. Nuestro pueblo está pidiendo alegría, está luchando desde hace mucho contracorriente y espera un poco de alivio y cuidado", expresó. En ese marco, sostuvo que "el camino para sanar es la justicia social".

En tanto, se refirió a la situación del barrio Puerta de Hierro y San Petersburgo en La Matanza y planteó la necesidad de lograr la urbanización. "Queremos concretar de acá al año que viene 500 casas, de las 1500 que necesitamos", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, dijo hoy en conferencia de prensa que para mañana ante Croacia "esperamos un partido muy difícil ante un gran equipo, porque es un verdadero equipo".

En la previa de la semifinal de mañana contra Croacia en el Mundial de Qatar, Scaloni señaló que "no corresponden las comparaciones con el Mundial 2018 (cuando Croacia derrotó 3-0 a la Argentina) porque todos los partidos son diferentes".

"La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega por ellos, para ellos, sus familiares, para la gente. Estamos eternamente agradecido al hincha argentino. Todos sabemos lo que cuesta. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá qué pasará en estos partidos. Croacia tiene una forma de jugar, ni ofensiva ni defensiva. Es un equipo con una tradición futbolística", aseguró Scaloni.

LRA 1 Buenos Aires

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico que reemplazará al suspendido Marcos Acuña, charló con la prensa en la antesala del partido de Argentina versus Croacia.

"Croacia sigue en las instancias finales, y quiere decir que hizo muy buen trabajo. Es un equipo muy bien conformado", expresó.

Tagliafico mencionó que si bien hay algunas similitudes en el equipo contrincante respecto al que se enfrentaron cuatro años atrás, para el partido de mañana hay muchas diferencias. "Hay diferentes jugadores, y diferentes características también. Creo que va a ser totalmente diferente a lo que pasó. Hay que tener recaudos también, tenemos la experiencia anterior y podemos aprovecharlo", agregó.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Sergio Goycochea, exarquero de la Selección Argentina y actual periodista, uno de los protagonistas de la trasmisión de Televisión Pública desde Qatar.

El “Goyco” valoró la cobertura y llegar a cada rincón del país: "Hoy estoy profesionalmente en un lado, pero emocionalmente se lo que les pasa a los jugadores por la cabeza".

También, reflexionó sobre el momento de la Selección Argentino: “Se fue Alemania, se fue España, se volvió Brasil. No es tan fácil. Estamos entre los 4 mejores del mundo, hay que valorarlo”.

Sobre Diego Maradona: “No puedo ser objetivo ni razonable con ningún análisis de Diego, es mi amigo” y agregó: "En el mundo se habla de Messi y Maradona, van a pasar muchos años para que esto vuelva a suceder".

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con nuestra cábala, Miguel “Tití” Fernández, directo desde Qatar, a propósito del pase a semifinales de la selección.

Habló del premio especial que recibió de Martínez, cuando el arquero le regaló la remera con la que atajó los penales. Al respecto, expresó: “Le dije al Dibu que la única remera que me entra es la suya y me dice que me va a dar la de la final. Fue el primero que me dijo que vamos a jugar siete partidos”.

Rescató la cobertura que está haciendo en Televisión Pública y valoró el equipo con el que comparte las transmisiones: “Tenemos un relator (Pablo Giralt) que tiene sangre celeste y blanca. Siente el relato”.

Por último, en sintonía con el arquero argentino, pronosticó que el domingo gritarán como locos y darán la vuelta por todo Doha.

LRA 1 Buenos Aires

La Teniente de Navío de la Armada Argentina y parte del staff de LRA 36 Radio Nacional “Arcángel San Gabriel” en la Base Esperanza compartió cómo vivieron allí el triunfo de la Selección Argentina que le permitió el pase a semifinales en el Mundial de Qatar. De cara al partido frente a Croacia anticipó que “mañana seguiremos todas las cábalas”.

Romina Zabalza describió lo que constituye “un diciembre distinto disfrutando el Mundial” de Fútbol así como la llegada de las Fiestas en las próximas semanas.

“En la Antártida, todos los sentimientos, emociones, estrés y nervios, todo se intensifica, y con un partido en las instancias en las que estamos se siente mucho más" detalló, "nos reunimos en casa principal y se proyecta el partido en una pantalla grande”.

A su vez, destacó que “chicos y grandes, el entusiasmo es conjunto” y precisó que, respecto al partido del viernes antes Países Bajos, “cada gol era un salto, llanto, alegría, todo junto”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Sociología, director de la consultora Hugo Haime & asociados; y especialista en Investigación de Opinión Pública, Inteligencia Competitiva y Estrategias; analizó la renuncia de la vicepresidenta Kirchner a las candidaturas de las próximas elecciones, y evaluó el escenario que deja la decisión.

Asimismo, el autor de Qué tenemos en la cabeza cuando votamos, consideró que el Frente de Todos, para imponerse en los comicios, deberá "ir al centro" y bajar la inflación.

LRA 6 Mendoza Quino

Mendoza celebró el Día Nacional de los Derechos Humanos con un diverso cronograma que se llevó a cabo en el espacio por la Memoria (Ex D2).

En tanto, Nino Bonoldi, integrante de Organismos de Derechos Humanos, detalló las actividades que se realizaron desde las 18 horas, tales como la colocación de "Baldosas para la Memoria" y la presentación del libro "Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina", del fiscal federal Dante Vega, entre otros eventos.

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, dijo que “el 10 de diciembre no sólo nos recuerda el Día de los DDHH sino también que el año que viene se cumplirán 40 años del regreso de la democracia y creemos que la democracia se fortalece con la ampliación de derechos”.

Moreno resaltó la lucha de las organizaciones de DDHH y el trabajo de algunos gobiernos que “consolidaron políticas reparatorias y de alguna manera sanaron lo que se sufrió en la última cívico militar”.

También hizo hincapié en “esta persecución desalmada que está sufriendo nuestra vicepresidenta y lo que representa ella en ampliación de derechos. Debemos retomar el concepto de que todos los seres humanos nacen libres. Y recordar que antes con el uso de armas y hoy con causas judiciales, tratan de disciplinar a líderes populares”.

LU 23 Lago Argentino Calafate

La Comisión por la Memoria de El Calafate realizó un acto que se llevó a cabo en el Cenotafio emplazado a las afueras de la estancia Anita, donde fueron fusilados peones rurales que peleaban por derechos básicos durante las huelgas de los años 1920 y 1921.

LRA 6 Mendoza Quino

John Cano, periodista peruano, informó desde Lima la situación del vecino país, el cual vive un proceso destituyente contra el ex presidente Pedro Castillo, ya derrocado y apresado.

LRA 6 Mendoza Quino

El politólogo Facundo Cruz analizó la situación que atraviesa Perú en pleno avance de las huelgas y manifestaciones ciudadanas y rurales, tras el derrocamiento de Pedro Castillo.

"Lo que ocurre es una tendencia de los últimos ocho años", dijo Cruz en referencia a la crisis institucional que se vive de manera sistemática.

LRA 42 Gualeguaychú

La semana pasada, el Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo, quien horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue denunciada como un auto golpe de Estado. Por este suceso, el gobierno quedó a cargo de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien anunció que presentará un proyecto de ley al parlamento para adelantar las elecciones.

En tanto, Luis Aquije, periodista peruano, hizo un análisis de la destitución e informó que las protestas en las calles ya se han cobrado dos vidas, mientras se multiplican en el interior del país pidiendo por la restitución de Castillo.

LRA 30 Bariloche

Las autoridades Mapuche de Río Negro, Neuquén y Chubut realizarán hasta el 14 de diciembre varias acciones en Buenos Aires entre las que se destacan encuentros con diputados y diputadas, conversatorios sobre la cosmovisión mapuche y esperan reunirse con Alberto Fernández.

AREA DE PUEBLOS INDIGENAS

Desde el Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Okloya SOLICITAN SE DECLARE LA EMERGENCIA HÍDRICA Y TERRITORIAL en la provincia de Jujuy por la extrema sequía que afecta a las diferentes Comunidades Indígenas del Pueblo Okloya. Afirman que desde el mes de octubre se produjo gran pérdida de animales por falta de pastura y agua; sumado a esto los diferentes focos de incendios padecidos; viéndose también perjudicados en la siembra los integrantes de las Comunidades Indígenas Normenta Pacha, Tilquiza, Laguna de Tesorero, Las Capillas, Tiraxi, Corralón Abra Mayo, Quebrada del Queñual, entre otras.

Por lo que requieren la urgente intervención y articulación intercultural de organismos competentes de la Provincia y Nación, paliando la emergencia con forraje y agua para las Comunidades Indígenas Preexistentes del Pueblo Okloya afectadas.

LRA 25 Tartagal

Zaira, una nena de 12 años de la comunidad Wichí de la provincia de Salta falleció esta semana. La niña de Misión Chaqueña había quedado huérfana hace tres años y fue hallada gravemente desnutrida.

LRA 29 San Luis

El sábado se realizó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante capitalino para el período de sesiones 2023. Gastón Témoli fue elegido como presidente del cuerpo legislativo, Agustina Gatto como vicepresidenta primera, y Lautaro Ojeda como vicepresidente segundo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía anunció el inicio del Plan Ahora 10, a tasa preferencial del 48%, para la adquisición de celulares, en un acuerdo con el sector que congela los precios por 90 días.

"Es muy importante lograr el objetivo de lograr vender un millón de celulares por mes", afirmó Sergio Massa, y sostuvo que "es muy importante que establecer un criterio de precios máximos hasta el primero de marzo".

En ese sentido, el ministro apuntó a la "disminución de la expectativa inflacionaria" y expresó que espera que "redunde en que la gente pueda acceder fácil, barato y en cuotas" a 70 modelos de celulares hasta el próximo 15 de marzo.

LRA 1 Buenos Aires

Cerca de 1,2 millón de personas recorrieron el país en este último fin de semana largo y movilizaron $37.304 millones en el sector gastronómico, hotelero y comercial, mientras desde el sector anticipan que la temporada de verano tendrá cifras de movimiento "muy elevadas".

"Este fin de semana de diciembre cerró un año maravilloso para la industria del turismo y anticipa una temporada de verano que volverá a tener cifras de movimiento muy elevadas", aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Afirmó que "de la mano de PreViaje, el turismo creó decenas de miles de puestos de trabajo durante 2022, generando oportunidades en cada rincón del país. Con el impulso de la llegada de millones de turistas del extranjero, el 2023 va a ser un año récord para el sector".

LRA 53 San Martín de los Andes

El ministro de Turismo provincial destacó que, en lo que va del año, el turismo generó ingresos por 70000 millones de pesos. “Entre el 8 y 11 de diciembre se calcula que la circulación de turistas fue de unas 20 mil personas gracias a los distintos eventos que se desarrollaron”, dijo Badilla.

LT 14 Paraná

"Este fin de semana de diciembre cerró un año maravilloso para la industria del turismo, y anticipa una temporada de verano que volverá a tener cifras de movimiento muy elevadas", aseguró el ministro del área, Matías Lammens.

Según la CAME, el gasto diario por persona fue de 8.772 pesos, mientras que en Entre Ríos la ocupación se acercó al 93 % y se estima que se movilizaron 170 mil personas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Dirección General de Rentas de Tucumán informó la prórroga del Plan de Facilidades de Pagos hasta el 30 de diciembre con beneficios para los y las contribuyentes. “Hablamos de ingresos brutos, salud pública, impuesto de sello, automotores, impuesto inmobiliario, entre otras”, dijo Fernández.

LV 8 Libertador

Así lo confirmó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo provincial, y luego agregó que ha sido un excelente fin de semana con un promedio de 50 mil visitantes.

Por otro lado, desde la entidad anunciaron que hay alrededor de un 80 % de reservas para la temporada, por lo cual las perspectivas son muy alentadoras.

LRA 26 Resistencia

El licenciado Rusas, agente del proyecto Cambio Rural de la oficina metropolitana de Barranqueras del INTA, se refirió al trabajo que llevan a cabo en la entidad, diciendo: "Es una herramienta y política pública que el año que viene está cumpliendo 30 años en Argentina, o sea que el programa está coordinado por la Secretaría Agricultura, Ganadería y Pesca, y trabaja de manera asociada con el INTA".

LRA 1 Buenos Aires

Juan Ignacio Revestido es el autor de "Los mensajes al poblador. Entre Nacional Esquel y la comunicación rural", el libro que recopila por primera vez los 60 años de historia de esta radio patagónica a través de las voces de sus trabajadores y de sus oyentes rurales.

Tras contar algunos de los mensajes que se escuchan, explicó que esta obra le dedica todo el protagonismo que se merece a un servicio de mensajería radial que, en pleno siglo XXI, aún comunica la urbanidad con la ruralidad, ya que "hay un entorno precarizado en términos de comunicación, ya que las señales de celular no llegan", subrayó.

En ese marco, para profundizar sobre este tema, invitó a los oyentes a concurrir el martes a las 20 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires.

LV 8 Libertador

La OMS llama a las personas, comunidades y organizaciones del mundo a tomar acción para forjar el mundo que queremos: un futuro saludable para todos y todas. Por tal motivo, compartimos la columna de Florencia Hernández en el programa ´Muchas Gracias´ sobre esta fecha, en la cual se celebra el Día de la Cobertura Universal de Salud.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La docente se refirió a la Ley de Lenguas de Señas Argentina. Señaló que desde la comunidad sorda trabajan fuertemente en la promoción de este derecho humano, esencial y lingüístico. "Es uno de nuestros proyectos pilares", dijo Saint Paul.

LRA 26 Resistencia

“En el marco del programa Memoria y Municipio, y a través de un convenio con la Municipalidad de Resistencia, se va a señalizar el lugar ubicado en el Boulevard frente a la Escuela Itatí de Resistencia con el nombre de ´Marcela Esther Molfino´, militante desaparecida”, dijo el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Javier Elortegui Palacios, quien es geólogo, indicó: "Hace unos días se reportó un sismo y la expulsión de un material del volcán chileno Lascar. Hay cámaras que vigilan los volcanes como parte de los monitoreos, y esto que pasó es algo normal. No es un hecho aislado, pero lo que llama la atención sobre este volcán es que hace 30 años que no hacía erupción”.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Miriam Medina, madre del joven Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza durante su viaje de egresados en la localidad de San Rafael con la participación del comisario Hugo Ramón Trentini, ex genocida y represor posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

Miriam recordó la vida su hijo en la localidad de Moreno, se refirió a los 25 años de lucha por la justicia y relató los hechos en los que se produjo la desaparición de Sebastián cuando tras un problema de salud durante una excursión fue dejado a cargo del destacamento policial El Nihuil y una vez trasladado a la comisaria sufrió un fuerte golpiza para ser abandonado en un barranco del cañón de Atuel con heridas de muerte, falleciendo de hambre y deshidratación.

LRA 1 Buenos Aires

La violencia en el ámbito escolar, en cualquiera de sus formas, es una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud y el bienestar.

Ningún país puede garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa si las y los educandos se ven confrontados a situaciones de violencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como Unesco, estima que 246 millones de niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.

LRA 13 Bahía Blanca

La consejera escolar de Bahía Blanca, Marina Sol Cano dijo que “es importante destacar la previsión de ejecutar estos fondos en enero y febrero para que se puedan empezar las clases del ciclo 2023”.

Cano se refirió a los 62 millones pesos destinados para la infraestructura de las escuelas del distrito de Bahía Blanca.

LRA 4 Salta

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, participó de la inauguración de un mural en el Hospital Materno Infantil de Salta y entregó un reconocimiento a la médica residente Miranda Ruiz, sobreseída tras realizar una interrupción legal del embarazo.

LRA 5 Rosario

La joven criminalizada por un aborto tardío quedó en libertad tras un mes presa. “A la mujer se la juzgó por pobre y ahora tiene miedo de salir a la calle por lo público que se hizo el caso”, denunció Araya.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande se encuentra abierta la recepción de material histórico para reconstruir la memoria trans de la ciudad. "La idea es que podamos recibir piezas fundamentales para reconstruir esa memoria", sostuvo la funcionaria municipal.

LRA 52 Chos Malal

Se entregaron los convenios protocolizados por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación para que más gobiernos neuquinos ingresen al programa “Acompañar”, destinado a personas en situación de violencia por razones de género.

LRA 1 Buenos Aires

Continúa el análisis del “Andá pa' allá, bobo”, la frase del año que dejó Lionel Messi a Wout Weghorst, en reacción a las continuas provocaciones que el jugador de Países Bajos hizo durante el partido que definió el pase a las semifinales del Mundial Qatar 2022. La situación fue captada en vivo durante la nota que le hizo Gastón Edul, periodista de TYC Sports.

Pero el 10 de la Selección Argentina no solamente dejó ese momento, sino que también revivió una situación significativa: el festejo a lo Juan Román Riquelme con el Topo Gigio ante de Van Gaal, quien también había tenido polémicas declaraciones contra el equipo de Lionel Scaloni.

LRA 21 Santiago del Estero

En el nuevo estadio del polideportivo de Santiago del Estero se realizará la competencia internacional FIH PRO LEAGUE de hockey sobre césped desde el 13 al 18 de diciembre. El funcionario habló del evento.