Diario de Radio Nacional 12/11/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ EN TECNOPOLIS: "El programa Remediar marca un antes y un después en la salud pública"

LV 8 Libertador - Política económica: Massa visita Mendoza y muestra volumen político

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Precios Justos y la estrategia de Massa para congelar los precios

LRA 27 Catamarca - Desde el ENACOM: Programa “Viviendas Digitales”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Atendemos el aumento de la demanda de salud pública”

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: “Entendemos a la salud como un servicio social”

LRA 26 Resistencia - YESSICA AYALA: “El de la justicia es un tema que debe tratarse”

LRA 26 Resistencia - SERGIO DOLCE: “Entregamos viviendas que cambian la calidad de vida”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CESAR MILANI: "EE.UU. lanzó una política de neta injerencia en los países de la región"

LRA 53 San Martín de los Andes - LUCAS CASTELLI: Aprobaron la Ley que promueve el empleo joven

LRA 2 Viedma - SILVANA CULLUMILLA: En abril de 2023 se eligen autoridades municipales y provinciales

LRA 19 Misiones - JUAN MANUEL IRRAZABAL: "Misiones tiene que estar firme en la lucha contra el neoliberalismo"

LRA 57 El Bolsón - ALMA TOZZINI: Interpelación a los mitos sobre los pueblos originarios

LRA 43 Neuquén - SOFIA HAMMOE: Quedan muy pocos cortes de rutas activos en Brasil

LRA 1 Buenos Aires - INFORME DE LAURA URBANO: “Cerca de 50 mil hectáreas se quemaron en toda la provincia”

LRA 7 Córdoba - DAMIAN LORETI: A diez años de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

LT 12 Paso de los Libres - Plenario en el Norte Grande: Humedales y subsidios al transporte público

LT 12 Paso de los Libres - Jornada de interpelación al Estado de Derecho: Se analizó la falta de respuesta y la impunidad en el sistema de justicia de Corrientes

LT 11 Concepción del Uruguay - JANO SINCOVSKY: "El gobierno debe revertir la distribución de la riqueza"

LRA 6 Mendoza Quino - Medidas por las heladas: El Instituto Nacional de Vitivinicultura celebró la celeridad de Massa

LRA 1 Buenos Aires - RITONDO TRAS LA REUNION DEL PRO: "Los precandidatos del PRO son Larreta, Bullrich y Vidal"

LRA 28 La Rioja - ALDANA CUELLO: “La escuela debe reconocer su error, ya que no se puede perseguir ideológicamente a una persona"

LRA 30 Bariloche - OSVALDO BASSANO: “Tenemos aumentos en alimentos que son escandalosos”

LRA 6 Mendoza Quino - Para renovar “Puente del Inca”: Mendoza destinará más de 3 mil millones de pesos

LT 14 Paraná - También en otras provincias: Impulsan la creación de una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos

LT 14 Paraná - JULIO RODRIGUEZ SIGNES: “ENARGAS no produce valor, y no tiene sentido continuar con el contrato”

LRA 7 Córdoba - DIEGO MONTON: "Los alimentos tienen que ser un derecho, no una mercancía"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el programa Remediar Remediar "marca un antes y después dentro de la salud pública" y destacó al exministro de Salud Ginés González García, que "se animó a llevar adelante el programa" durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Así lo afirmó al encabezar en Tecnópolis el acto por el 20° aniversario del Programa Nacional Remediar, que desde 2002 -con una pausa durante la gestión macrista- garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarios de los más de 8.100 centros de atención primaria de todo el país, con más de 54.000.000 de tratamientos distribuidos en los dos últimos años.

LV 8 Libertador

“Hacía tiempo que la visita de un ministro no traía esta expectativa”, dijo el analista en política económica Juan Manuel Gispert, y luego agregó: “Lo importante de un proceso es quien lo conduce y quien fija las reglas de juego”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista hizo un panorama del presente económico y los planes de Sergio Massa para estabilizar los precios los próximos meses en Argentina.

"Hay un consenso en el Frente de Todos de que una tasa de inflación entre el 6 y 7 % en los meses previos a las elecciones, no da ni una chance política para el oficialismo. Por lo tanto, se quiere dar una señal a la sociedad de que hay una tendencia decreciente en los precios, y de que la estrategia económica seguirá después de las elecciones", explicó.

Para lograr ese objetivo, el ministro Massa delineó el programa de Precios Justos, una canasta de entre 1200 y 1500 de bienes esenciales con valor fijo durante 120 días. "Es un acuerdo que hace con las grandes empresas productoras, y eso haría que el resto de las marcas no superen el 4 % de variación mensual", mencionó.

LRA 1 Buenos Aires

En otro claro ejemplo de vulneración de la soberanía argentina sobre el archipiélago, la hermana del rey Carlos III de Inglaterra, la princesa Ana, y su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, visitarán las islas Malvinas, a partir del próximo 17 de noviembre, informó el Palacio de Buckingham.

El viaje de seis días al Atlántico Sur que pertenece a Argentina y que cuenta con un amplio apoyo en Latinoamérica, se llevará a cabo a petición del Gobierno del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak.

La hermana del monarca británico, de 72 años, se reunirá con la gobernadora de las Islas Malvinas, Alison Blake, y con miembros de la Asamblea Legislativa del archipiélago. También asistirá a diversas recepciones con miembros de la comunidad local y visitará la base militar de las fuerzas británicas Mount Pleasant.

LRA 27 Catamarca

El delegado del ENACOM en Catamarca, Rubén Dusso, habló del Programa “Viviendas Digitales”: “Las nuevas viviendas que se desarrollen se puedan aplicar a un programa de Aporte No Reembolsable (ANR) para que ya vengan con conectividad, o sea que se entregan las viviendas con conectividad”.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Capitanich expresó: “Estamos verificando un crecimiento en la demanda de atención sanitaria pública, que debe afrontarse con recursos humanos y equipamiento. En función de ellos, se habilitaron pagos que estaban retrasados para garantizar el abastecimiento de medicamentos”.

LRA 26 Resistencia

Centeno participó del lanzamiento del Plan ´Fortalecimiento de Salud´, y luego señaló: “Nos lleva mucho esfuerzo retomar plenamente la actividad del sistema de Salud después de la pandemia, y hay que reflexionar para que pueda sostenerse, garantizando el derecho de acceso a la salud de la sociedad, especialmente de los y las trabajadoras de este rubro”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, la legisladora sostuvo: “En el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento representaré al bloque mayoritario de la Cámara de Diputados. Es una gran responsabilidad pues, entre otras acciones, está la designación de los jueces y juezas a cargos tan importantes. Falta mucho por hacer, y la clase política, que es permanentemente criticada, debe ponerse a disposición de la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Dolce afirmó: “No hay mejor momento que la entrega de viviendas porque le cambia la vida a las personas, especialmente por el gran déficit existente. En este caso fueron 20 hogares, y este criterio lo compartió el gobernador, que estuvo presente, ya que motoriza la actividad de la economía local, aunque lo más importante es el techo de por vida para quienes las reciben”.

LRA 1 Buenos Aires

El exjefe del Ejército analizó la política internacional y advirtió que "Estados Unidos ha lanzado en los últimos seis meses una política de neta injerencia en los países de la región".

César Milani cuestionó al gobierno del presidente norteamericano Joe Biden y sostuvo que el objetivo es garantizar la lealtad de los países de nuestra región a su plan imperial estratégico. En ese sentido, sostuvo que con el concepto de “disuasión integrada” esa meta queda expuesta quizá como nunca antes.

"La disuasión integrada busca homogenizar a todos los intereses de los distintos países de la región en base a enfrentar un enemigo en común, que es el que tiene Estados Unidos y no nosotros, y ese enemigo es China y Rusia", subrayó.

LRA 53 San Martín de los Andes

La norma intenta reducir el desempleo joven, desarrollar el trabajo registrado y la contratación formal de personas de entre 18 y 35 años por parte de empresas neuquinas. “Para promover el empleo habrá beneficios en forma de créditos fiscales a quienes contraten jóvenes”, dijo Castelli.

LRA 2 Viedma

La concejala habló de política y de las elecciones municipales y provinciales que se desarrollarán el 16 de abril de 2023. También se refirió al trabajo legislativo y al debate en relación al presupuesto en Viedma.

LRA 19 Misiones

Juan Manuel Irrazabal asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en Misiones y anunció que reorganizarán las comisiones directivas en cada distrito que no funcione de manera orgánica. "Vamos a trabajar fuerte por la unidad del peronismo", señaló el político.

LRA 1 Buenos Aires

Al dar comienzo a la reunión de líderes mundiales de la Conferencia de las Partes (COP) número 27, desde su creación por parte de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la humanidad se enfrenta a la disyuntiva de "cooperar o morir" ante el calentamiento global. Desde Egipto, donde participa de esta Cumbre del Clima, el Coordinador del Departamento de Política para la Sostenibilidad de la organización Eco House Global, aportó su mirada sobre este evento que reúne en la localidad de Sharm-El Sheik, a representantes de Gobiernos, instituciones, sector privado y sociedad civil de alrededor de 200 países.

LRA 57 El Bolsón

Este miércoles en el Instituto de Formación Docente Contínua de El Bolsón se brindará una clase abierta llamada “Interpelaciones al mito del mapuche chileno y el tehuelche argentino a partir de un itinerario local de investigación (y su vuelta)”.

LRA 1 Buenos Aires

Como cada dos años, se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y un tercio de las 100 del Senado: en este caso, 35. Además, en 36 de los 50 estados se eligen gobernadores y otros funcionarios locales. Desde Washington, el periodista de la revista DEF y Licenciado en Ciencias de la Comunicación describió el escenario político y el panorama electoral en torno a estos comicios legislativos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició ayer en San Pablo su primera jornada de trabajo con su equipo de transición para poder rehacer con el actual Congreso el presupuesto 2023 que había sido enviado con un fuerte ajuste social por el mandatario Jair Bolsonaro, en medio de la danza de nombres de sus futuros ministros, sobre todo en Economía, y la preparación de su viaje a Egipto para la cumbre de cambio climático de la ONU para la semana que viene.

LRA 43 Neuquén

La exintegrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) analizó el triunfo de Lula Da Silva en Brasil. “Hay grupos muy reducidos de personas que golpean los cuarteles, pero todo lo que tiene que ver con los cortes de ruta ya está prácticamente levantado”, aseguró Hammoe.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 4 Radio Nacional Salta, Laura Urbano informó que ayer estimaron que 50 mil hectáreas son las que ya se quemaron en toda la provincia en los más de 100 días que van de los incendios.

“Estas quemas no sólo son por la producción de caña de azúcar, sino también por limpiar los suelos; hay mucho viento en algunas zonas y eso va extendiendo el fuego”, alertó la periodista.

A su vez reveló que las mismas comunidades originarias que viven en los bosques de Orán son las que también están trabajando para que el fuego no llegue a afectar la zona.

LRA 7 Córdoba

Vinculado al aniversario, el abogado Daniel Loreti sostuvo: “No es lo mismo poner en vigencia la ley como estaba, que hacerla de nuevo. El modelo que había tomado la ley en 2009 estaba montado sobre el modelo de la UNESCO".

LT 12 Paso de los Libres

El senador provincial Martín Barrionuevo habló del Parlamento del Norte Grande, el cual se volverá a reunir este jueves y viernes en La Rioja.

En tanto, el cuerpo regional impulsará una agenda conjunta en torno a una ley de Humedales y a los subsidios al transporte público.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Diego Vigay, fiscal federal de Delitos de Lesa Humanidad de Resistencia, realizó un resumen sobre la Jornada de “Interpelación al Estado de Derecho en Corrientes”, la cual fue organizada por la Asociación ´Justicia Legítima´, Regional Nordeste, y se realizó el día sábado anterior en el Aula Magna de la Facultad de Relaciones Laborales.

LT 11 Concepción del Uruguay

Sincofsky dijo que si el gobierno no logra revertir el problema de la distribución de la riqueza, la política del frente nacional será compleja el año próximo, y luego agregó: “El tema central de los trabajadores es la inflación, y nosotros pensamos que los monopolios son el causal de la subida de precios”.

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, analizó las medidas que el Ministerio de Economía de la Nación presentó en Mendoza para mitigar los daños de las heladas tardías, resaltando la celeridad de estas decisiones que se tomaron para las siete provincias afectadas, y se mostró esperanzado de que el tiempo ganado permita trabajar en la aplicación de dichas políticas a largo plazo.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El diputado Cristian Ritondo afirmó este martes que los precandidatos presidenciales del PRO de cara a las elecciones del año próximo son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, y aseguró que está ratificada la "unidad" de ese espacio y de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

"Ratificamos la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio. Hemos establecido un mecanismo para coordinar y evitar tensiones innecesarias", afirmó el legislador en declaraciones a la prensa formuladas tras un encuentro de la mesa chica del PRO que se desarrolló esta mañana en un hotel céntrico, con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

Economía

LRA 28 La Rioja

“La escuela debe reconocer su error, ya que no se puede perseguir ideológicamente a una persona"

La justicia riojana ordenó la indemnización de una docente despedida por discriminación ideológica. Se trata de Aldana Cuello, licenciada en filosofía, quien en 2017 fue desafectada por el colegio eclesiástico donde se desempeñaba, tras haber participado de una marcha por el Orgullo.

E tanto, el juez Carlos Castellanos determinó que la causa del despido de la docente del Colegio Pio XII fue por ´discriminación ideológica´, tras lo cual Cuello afirmó: “En las audiencias quedó claro que el motivo del despido fue porque una testigo de la escuela comentó que me vio en una marcha por la ampliación de derechos a la comunidad LGBTQ+”.

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (ADDUC) habló del aumento de precios en los alimentos registrado en el país y criticó duramente que no haya una aplicación de la Ley de Precios.

LRA 6 Mendoza Quino

Jorge Simoni, subsecretario de Obras de Mendoza, hizo referencia al proyecto para una nueva funcionalización del complejo turístico de “Puente del Inca”, en Uspallata, y anunció que la provincia invertirá más de 3 mil millones de pesos para revalorizar uno de los atractivos más impactantes que ofrece Mendoza.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se reunió con legisladores de Corrientes y de La Rioja, más distintas instituciones académicas y del Estado para avanzar en un proyecto de ley que establezca una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos y las provincias generadoras de energía.

Tras esto, Bordet sostuvo: “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos, que desde hace muchas décadas produce un porcentaje relevante de la energía que se inyecta al sistema nacional sin obtener mayores beneficios a cambio”.

LT 14 Paraná

Rodríguez Signes se refirió al decreto que firmó el gobernador entrerriano Gustavo Bordet por el cual se revocó el contrato con ´Gas Nea´, la empresa que hace uso de los gasoductos de la provincia, diciendo: “Una vez que reciba el decreto, ENARGAS resolverá la cuestión en un plazo determinado para garantizar la prestación del servicio”.

LRA 7 Córdoba

Montón, quien también participa del Movimiento Nacional Campesino Indígena, expresó: "Iniciamos el proceso de construcción de la Mesa Agroalimentaria Argentina el año pasado, y hemos tenido muy buena receptividad en todo el campo profundo. Estamos convencidos de que los alimentos tienen que ser un derecho, no una mercancía”.

Laborales

LRA 22 Jujuy

Santiago Hamud, candidato y referente del Movimiento Territorial de Liberación, dijo sobre el tema: "Hemos logrado armar una lista única en la provincia para mañana 9 de noviembre en las elecciones de la CTA nacional, mientras que a nivel país hay tres listas, y nosotros acompañamos a la que encabeza el compañero Hugo Yaski”.

LRA 1 Buenos Aires

Se debe a una huelga de 24 horas de los conductores de trenes dispuesta por el gremio que lidera Omar Maturano a nivel nacional, que desoyó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el reclamo por el pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados y la eliminación del Impuesto a las Ganancias planteado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt). En cambio, el transporte de pasajeros en colectivos funcionará normalmente debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que conduce Roberto Fernández, suspendió "momentáneamente" la medida de fuerza que había determinado para hoy.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores de la salud nucleados en la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron un paro de actividades en reclamo de un "urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos" y la "incorporación inmediata" de nuevos profesionales.

En tanto residentes y concurrentes, en conjunto con todos los sectores, incluida la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), se movilizaron a la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicado en Bolívar 1, para exigir una reunión con el titular de la cartera, Fernán Quirós.

Por su parte, los trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asamblea de la Salud, en conjunto con los residentes y concurrentes de la Ciudad cumplieron una nueva jornada de paro en el marco de la medida de fuerza por tiempo indeterminado que vienen cumpliendo desde hace semanas atrás, y se movilizaron desde la intersección de Callao y Corrientes hacia el obelisco porteño y, una vez allí, se sumaron a la marcha hacia la cartera de Salud porteña.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Rodrigo Duarte nació en Uruguay, vivió en Buenos Aires y en la actualidad reside en Ciudad de México. Es periodista, fue editor de la sección Opinión en Infobae y también de la sección LGBT+ del mismo sitio y es un gran lector y un servero crítico de cine y música. Una curiosidad para la cofradía de los oyentes: Rodrigo es quien me hizo escuchar el tema Fortuna, de Antonio Zambujo, que tenemos como cortina desde el comienzo de Vidas Prestadas, en el año 2019.

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Ignacio Dechat, el productor libreño del trabajo, hizo referencia a la nominación de la miniserie de la Televisión Pública, la cual competirá por el premio Emmy internacional en la categoría “Mejor Serie Corta”, distinción que se entregará en una ceremonia a realizarse en Nueva York el próximo 21 de noviembre.

LRA 3 Santa Rosa

Blotta, diseñador, ilustrador y humorista gráfico, participó de la última edición de la Feria Provincial del Libro en Santa Rosa, donde, durante las cuatro jornadas, brindó talleres y charlas sobre la profesión que ejerce, sobre la cual sostuvo que no se concibe de modo individual.

Sociedad

LRA 54 Ing. Jacobacci

En diferentes comedores de Comallo, Río Negro, hay demoras en la entrega de alimentos frescos. "Desde hace más de un mes, decidieron desdoblar las fechas de entrega en vez de hacerlo de forma completa. Es una política de ajuste", denunció el director de una residencia.

Deportes

LRA 26 Resistencia

El arquero campeón con Argentina en 1978 estuvo en Presidencia Roque Sáenz Peña invitado por los Veteranos de Malvinas, donde señaló: "Se acerca la Copa del Mundo y hago charlas motivacionales. Veo a la Selección como todo el mundo, la veo bien, como candidata. La competencia a nivel internacional es otra cosa, pero sí, estamos ilusionados".

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Fabbri nos introduce con material de archivo y resultados de las clasificaciones a la copa que se disputó en Alemania Federal en 2006. Sin sorpresas en la primera fase, la primera conquista de Messi y los cuartos de final solo con países europeos que culminan en un final decisivo y muy parejo desde los primeros minutos. Además, anécdotas de Sudáfrica 2010 con sus particularidades, predicciones y las inolvidables vuvuzelas. El primer país organizador que no pudo superar la primera fase de un mundial, la pasada de Argentina con Maradona de director técnico, aciertos y amarguras junto a la particular forma que tenemos los argentinos de ver el fútbol.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a Qatar 2022, la Radio de la Selección llevará adelante una cobertura federal, pública, libre y gratuita para acompañar a las y los argentinos que vibrarán con cada juego del equipo nacional.

“Radio Nacional es la radio oficial de Qatar 2022”, destacó el director de Radio Nacional Alejandro Pont Lezica.

“Nuestra misión como Medio Público es estar cerca de cada uno de los argentinos. Las 49 emisoras estarán transmitiendo para todo el país", aseguró. "El deporte es esencial en nuestra vida".

"Las transmisiones de los partidos que hacemos son las mejores por el análisis y el conocimiento", sostuvo el director de Radio Nacional. "El mejor relator de todos los tiempos (Víctor Hugo) forma parte de la radio y nos sentimos felices".

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina participó de la presentación oficial de la programación Qatar 2022 y destacó el esfuerzo de Nacional para llegar a cada rincón del país.

"Es un orgullo que radio nacional encare este proyecto maravilloso, con los representantes más grandes que podemos conseguir", expresó Osvaldo Santoro con relación al equipo de periodistas y locutores que, junto al relator, Víctor Hugo Morales, llevarán adelante las transmisiones.

La Radio transmitirá todos los partidos de la selección nacional. Además, la 870, de 19 a 20, realizará Resumen Qatar 2022; y de 21 a 24 hs Nacional es mundial, por todas las emisoras del país.