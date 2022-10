Diario de Radio Nacional 12/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente se reunió con representantes de comunidades mapuches

LRA 1 Buenos Aires - VOCERO DE LA CONFEDERACION MAPUCHE DE NEUQUEN: "Acordamos armar una mesa de diálogo con el Presidente"

LRA 7 Córdoba - SORAYA MAICOÑO: "El Estado argentino jamás le tomó la mano al pueblo mapuche"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO MANRIQUE: "El lugar de los trabajadores es la Plaza de Mayo"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL CATALANO: “Será multitudinario, enorme”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO MOYANO: "Nosotros defendemos al Gobierno en la calle"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL VALDES: La oposición porteña busca derogar el impuesto a tarjetas de crédito

LRA 1 Buenos Aires - PABLO MARTINEZ CARIGNANO: "La Ley de Alcohol Cero al volante salvará muchas vidas año tras año"

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO CARMONA: “Nos preocupa la seguridad de los compañeros”

LRA 1 Buenos Aires - ANTES DE FIN DE MES: Meloni define el gabinete con el que busca formar nuevo Gobierno

LRA 1 Buenos Aires - PABLO COPPARI: China se prepara para el XX Congreso del Partido Comunista

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO RAGENDORFER: "El atentado a Cristina es la cara visible de los discursos del odio"

LRA 22 Jujuy - Infraestructura: Vialidad Nacional trabajó sin presupuesto durante todo el año

LV 8 Libertador - JULIO SALVARREDI: “La minería que necesita un pueblo no es la misma del negocio minero”

LRA 6 Mendoza Quino - Los comercios de barrios: Sufren los incrementos de precios de los productos básicos

LRA 1 Buenos Aires - GILDO ONORATO: “Hay que terminar con la política de subsidios y planes”

LRA 7 Córdoba - CESAR PEREYRA: "Lo que estamos reclamando es la misma paritaria que en el AMBA"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de comunidades mapuches, en el marco de su visita a Neuquén, donde inauguró el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes y entregó siete ambulancias al sistema de salud provincial.

Participaron del encuentro Julio Vera, Lonko de la comunidad Vera; Luisa Cayún, Lonko de Cayún; Leticia Curruhuinca, keliu de la machi rosa de Puel Mapu; Fidel Kolipan, werken zonal huiliche de la Confederación Mapuche Neuquina; Héctor Uribe, Lonko de Curruhuinca, y Patricia Mancilla, intendenta del Parque Nacional Lanín, informaron fuentes oficiales.

Además de reclamar por la situación de las mujeres detenidas en Villa Mascardi, los asistentes conversaron con Fernández sobre su predisposición para organizar un espacio de diálogo para resolver los conflictos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de comunidades mapuches en Neuquén y pidió "avanzar en el diálogo".

El vocero (werken) de la confederación mapuche de neuquén, Fidel Colipan dijo que "la reunión con el Presidente fue en el marco del respeto. También le reclamamos las últimas acciones y manifestamos nuestro desacuerdo en el avance en la zona de las fuerzas federales".

"Nosotros reclamamos lo que la historia nos dejó, sufrimos ataques y hay responsables políticos que iniciaron esta campaña", aseguró Colipan.

También destacó que en Neuquén "se ha instalado una mesa para elaborar un protocolo de consulta, se está trabajando en el relevamiento territorial y tenemos un par de agendas con el gobernador para poder avanzar".

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Maicoño, dijo: "Hay un grupo que se llama ´Consenso Bariloche´, que está compuesto por empresarios, medios hegemónicos, personas vinculadas al poder jurídico y al poder político que vienen fogoneando en contra del pueblo mapuche, instalando relatos racistas anti mapuches. El Estado argentino jamás le tomó la mano al pueblo mapuche, y eso es algo sistemático e histórico, porque nuestro conflicto no es de hoy, es desde siempre".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario gremial de la CGT y secretario general adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), habló sobre la paritaria y el poder adquisitivo del sector, la figura de la nueva ministra de Trabajo, la interna de la CGT, y el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, advirtió que "la oposición está preocupada por terminar de destruir nuestro país".

Mario Manrique sostuvo que "hay una disidencia dentro de la CGT que no se pudo sanjar y el 17 de octubre termina de exponerla en su totalidad".

En ese sentido, expresó que en el espacio que integra junto al secretario de Camioneros, Pablo Moyano, "la mirada está centrada en las necesidades que tienen los trabajadores, ocupados y desocupados".

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los actos centrales de cara al 17 de octubre será en la Plaza de Mayo, desde las 16 horas. Allí participará el PJ bonaerense, la CTA y el Frente Sindical de Pablo Moyano, entre otros sectores, aunque la CGT conmemorará el día por separado.

El secretario adjunto de la CTA se refirió a la fecha del Día de la Lealtad: “Se leerá un documento, los intendentes van a participar de la organización. Será un acto multitudinario, será enorme”.

El también secretario general de ATE Capital habló de la interna dentro de la CGT: “Tienen dificultades para transitar un espacio común en estas fechas importantes, cuando la gatillaron a la vicepresidenta no pudimos convocar a un acto”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la reunión de la Corriente Federal en SMATA, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano informó que junto a "más de 100 organizaciones sindicales, sociales y políticas" marcharán este 17 de octubre contra la especulación, en reclamo de un "bono para los trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica", por la elevación del piso del impuesto a las ganancias, y la universalización de las Asignaciones Familiares por Hijo.

Asimismo, consideró que "hay que demostrar unidad, más allá de las diferencias, que las hay en todos lados", al tiempo que aseguró: "Nosotros defendemos al Gobierno en la calle".

El dirigente se refirió también a la flamante ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, y aseguró que "tendrá todo el apoyo de los trabajadores siempre y cuando lleve políticas en defensa de los convenios colectivos, las paritarias libres, y la generación de trabajo digno".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado porteño del Frente de Todos (FdT) ratificó hoy que mañana se realizará una sesión especial de la Legislatura local para derogar el impuesto a las tarjetas de crédito y aseguró que la oposición tiene "30 de los 31 votos necesarios para que deje de cobrarse".

Juan Manuel Valdés afirmó que "la Ciudad cobra un impuesto a los sellos que es una antigüedad" y manifestó es "extraño ya que todo es digital".

Los bloques opositores de la Legislatura habían convocado a una sesión especial para eliminar el impuesto que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aplica sobre el uso de las tarjetas de crédito de bancos radicados en la ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reafirmó la importancia de que se avance con la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante y expresó que hoy hay una reunión en la Comisión de Transporte, donde "se va a emitir un dictamen favorable y estará habilitada para que se trate en el recinto".

Tras explicar los principales puntos de la iniciativa y reflexionar sobre la problemática, Pablo Martínez Carignano señaló que "estamos ante la posibilidad de una ley que permitirá prevenir y salvar muchas vidas año tras año en el país" y subrayó: "El lobby empresarial fue muy fuerte e intentó frenar esto".

LRA 1 Buenos Aires

Un cartel con una amenaza de muerte hacia periodistas fue dejado ayer en la sede del canal de noticias Telefé-Rosario. "Dejen ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el Noba" (sic), expresaba el trapo.

“Hubo un tweet anterior donde un abogado penalista planteaba que había que matar a un periodista por día para que sea una ciudad más agradable. Hicimos la denuncia y la fiscalía no lo consideró. No creo que haya relación con lo que pasó ayer”, reveló el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.

LRA 1 Buenos Aires

La líder de los nacionalistas conservadores Hermanos de Italia, triunfadora de las elecciones italianas del pasado 25 de septiembre, ultima los detalles de la lista de ministros, junto a sus socios Matteo Salvini de la Liga y Silvio Berlusconi de Fuerza Italia. Con ellos buscará obtener el encargo para formar un nuevo Gobierno de parte del presidente Sergio Mattarella y conseguir la ratificación del Parlamento antes de fin de mes. Desde Italia, el periodista de Radio Nacional, Marcelo “Chelo”Ayala describió cómo vive ese país la renovación política: "Hay una expectativa elevada" de parte de la sociedad.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista argentino en China compartió la información que ha sido oficializada en torno al encuentro que comenzará el domingo próximo, 16 de octubre, y donde se espera que el presidente Xi Jinping sea electo para un tercer mandato además de la elección de las máximas autoridades del Partido.

Pablo Coppari explicó que, en el marco del 20º Congreso, “se definirán las políticas para los próximos cincuenta años” y recordó que, desde abril, se están realizando elecciones de representantes populares que participarán en esa cita.

Enumeró algunos datos salientes vinculados al evento y detalló que estará compuesto por 2.296 delegados que representarán a los 96 millones de militantes que tiene el partido: el 8,4 % son trabajadores, 3,7% agricultores, 11,7% son funcionarios o técnicos.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el escritor y periodista de investigación especializado en policiales Ricardo Ragendorfer, quien dejó su mirada respecto al acto de la escritura, la forma de atrapar al lector en el desarrollo de una novela, las características de la crónica periodística y el reflejo de la condición humana en el periodismo.

LRA 5 Rosario

Bajo el título "Es hora de decir basta, dejen de tomarnos el pelo", intendentes y jefes comunales de la costa del río Paraná, reclamaron el tratamiento urgente de la Ley de Humedales. Berti indicó que están “peor que antes”.

LRA 43 Neuquén

Colipán se refirió al encuentro que sostuvo ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que se habló sobre las problemáticas territoriales del pueblo mapuche, y particularmente la disconformidad por la actuación de las fuerzas federales en Villa Mascardi.

LRA 30 Bariloche

Wallace se refirió al proyecto de Ordenanza para evitar las “prórrogas indefinidas.” “Transporte, residuos, el cerro Catedral, el Campanario, son cosas que se concesionan a privados para que lo exploten a cambio de un canon. Hoy en Bariloche tenemos concesiones que en general se otorgan por plazos largos”, explicó.

LRA 4 Salta

NENINA LESCANO, referente de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales

La iniciativa fue presentada por el diputado David Leiva, a propuesta de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, y busca difundir la historia del terrorismo de Estado. Entre otras medidas propone que el archivo de la memoria sea un ente autárquico.

Economía | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Se acerca el fin de la zafra 2022 y los productores cañeros aseguran que el balance es muy bueno. “Estamos en una época de finalización de zafra que se da en todos los años de cosecha. El resumen de la zafra de este año ha sido positivo”, indicó Sleiman.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, el ingeniero Gustavo Rodas, director de Vialidad Nacional, dijo: "Este año estuvimos muy complicados, con muchos problemas en cuanto a la obra pública por no tener presupuesto, hecho que nos demoró mucho y afectó muchas obras".

LRA 13 Bahía Blanca

Una de las comerciantes del Mercado Municipal, María Paula Martínez, dijo que “esto es un avasallamiento de los derechos de los trabajadores”.

Los feriantes hicieron hoy una marcha desde el mercado de Donado al 100 hasta la Municipalidad -en la primera cuadra de Alsina- en protesta por la clausura decretada la semana pasada por la Comuna luego de evaluar un informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de una empresa constructora en el que se denunciaban deficiencias edilicias.

LV 8 Libertador

Salvarredi, quien es docente de la Universidad Tecnológica Nacional, también reflexionó sobre el litio y el impacto del negocio minero, diciendo: “Esa es la diferencia de querer ser una colonia o un país soberano, el cual está vinculado, por ejemplo, con el uso del litio para generar valor agregado, evitando que se lleven la materia prima”.

LRA 6 Mendoza Quino

Noelia de la Reta, directora de Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana en Mendoza, explicó cómo se mide en la provincia el índice barrial de precios, observando que se realiza sobre 350 almacenes de cercanía de distintos barrios populares.

En septiembre se detectó una variación en el aumento de los productos de almacén del 7,94%, en los de verdulería del 9,48% y en los de carnicería del 2,92%, mientras que, según la profesional, estos números reflejan “las dificultades de los hogares mendocinos para sostener una alimentación adecuada”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), le dio el visto bueno al nombramiento de Victoria Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social, clamó por “la continuidad en las políticas” implementadas hasta el momento y llamó a “terminar con la política de subsidios y planes” ya que “sirven para las emergencias”, pero es “momento de subsidiar al trabajo y potenciar la producción”.

“Los Movimientos Populares no queremos planes sociales, queremos potenciar el trabajo y para eso hay que tocar intereses que están profundamente enraizados. Hay que poner un límite a las transferencias sin valores de trabajo y poner el eje el trabajo”, resaltó.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Entre los reclamos que llevaron a la medida de fuerza, está el pedido de eliminar el impuesto a las ganancias sobre el ítem Zona. Solicitan crear más cargos en escuelas primarias y jardines de infantes con el objetivo final de formar las duplas pedagógicas.

LRA 29 San Luis

El encuentro, que se realiza el 13 y 14 de octubre, reunirá a las obras sociales provinciales de todo el país y a los más destacados oradores del ámbito de la salud pública y privada.

LRA 7 Córdoba

La UTA declaró un paro de 48 horas y no habrá colectivos hasta el próximo viernes. En tanto, César Pereyra, vocero de la UTA en Córdoba, expresó: "Nos falta un 50% para llegar a diciembre en forma escalonada, como sucede con la paritaria del AMBA".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Se desarrolló el fin de semana largo y participaron más de 70 artistas representando la cultura ancestral de su región kolla, mbya guaraní, wichi, qom, huarpe, charrúa y mapuche.

LRA 57 El Bolsón

Los artistas de Romero con La banda estuvieron en Radio Nacional El Bolsón, donde hablaron de su trabajo y de las actividades que realizarán en la Comarca.

LRA 1 Buenos Aires

El guitarrista y compositor argentino de folclore, Juan Falú, habló de su vínculo con su padre, quien le traspasó el “profundo amor” por la música, un “tesoro que yace en mis memorias con sus instrumentos viejos que permanecen en mí”, destacó.

Asimismo, Falú resaltó su amistad con Horacio Gonzáles, exdirector de la Biblioteca Nacional, quien “fue un modelo intelectual con una gran capacidad” para la institución.

Sumado a eso, habló de su participación en el marco de la muestra “El mito Gaucho” organizada por la Biblioteca Nacional, este miércoles 12 de octubre.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Este último fin de semana fallecieron dos pacientes oncológicas en Tartagal, se trata de Carla Barón y Mirta Aparicio. La referente de la lucha por el acceso a la salud denunció la precariedad y falencias en el sistema sociosanitario de la ciudad.

LRA 52 Chos Malal

El docente habló sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha en la cual se promueve el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios.

LRA 2 Viedma

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Llancaqueo se refirió a la lengua mapuche y a su revitalización. Además, compartió la experiencia que desarrollan hace 10 años en Bariloche.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, las psicólogas Jesica, Alejandra y Romina realizaron una jornada en el Centro Cultural Bicentenario. “El objetivo fue promover la salud mental, implicarnos y entender que la salud mental no es una cosa de pocos sino de todos”, indicaron.

LRA 24 Rio Grande

MIGUEL PANTOJA, investigador perteneciente al pueblo Selknam e integrante de la cátedra libre de Pueblos Originarios de la UNTDF

Pantoja se refirió a la charla abierta que ofrecerá hoy en el Centro Cultural Rafaela Ishton. "Es una fecha conmemorativa que moviliza un poco al sector docente y uno se empieza a dar cuenta que los programas de estudio apuran un poco la fecha”, indicó.

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, doctor Claudio Gallegos, contó cómo será la jornada sobre experiencias y prácticas de accesibilidad e inclusión, que se hará mañana de 9 a 17, en el Centro Histórico Cultural de la UNS de Rondeau 29.

“Entre las actividades se mostrará cómo fue para los alumnos cursar la universidad y luego el acceso e inclusión laboral”, dijo Gallegos.

La actividad será de participación libre y gratuita y se enmarca en el Mes de la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

LRA 1 Buenos Aires

La escritora presentó su último libro “Contra el futuro. Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático”, editado por Debate, donde interroga sobre los desastres anunciados (desplazamientos masivos, degradación democrática, crímenes contra la humanidad, dependencia energética) y propone soluciones.

LRA 13 Bahía Blanca

La concejala Romina Pires dio detalles sobre la jornada anual de concientización en torno a la problemática del suicidio “Creando esperanza a través de la acción”.

“Es un proceso de seguir escuchando qué pasa en Bahía. En los 3 primeros días de inscripción ya había 80 anotados, eso habla de la necesidad de hablar de este tema en el sector docente, a quienes está dirigida principalmente esta actividad. Quienes vivimos la educación entendemos que estos espacios con claves para compartir herramientas”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco participó de la inauguración del Departamento de Violencia Familiar y de Género Policial, tras lo cual señaló: “Es un tema que nos preocupa por los femicidios que se dan en forma permanente en el Chaco, en el país y en el mundo. El Estado debe propender a castigar las actitudes machistas y patriarcales y lo estamos haciendo, pero tiene que existir un cambio de paradigma cultural”.

LRA 14 Santa Fe

“Es necesaria y obligatoria la reparación por parte del Estado para las personas travestis y trans"

Bruera presentó un proyecto de Ley que propone una reparación histórica para las sobrevivientes travestis trans post dictadura. La iniciativa fue presentada en abril y es impulsada por la Mesa Travesti Trans. Tiene dictamen favorable de dos comisiones: Género y Derecho y garantías.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El rosarino Angel Di María sufrió este miércoles un tirón en una pierna y debió salir en el primer tiempo del partido que Juventus de Italia perdió ante Maccabi Haifa de Israel por 2 a 0, por el grupo H de la Champions League, y encendió la alarma en el seleccionado argentino de cara al Mundial de Qatar 2022.

La locutora y periodista Viviana Vila describió lo que se sabe hasta el momento del "tirón en la pierna derecha" que sintió el jugador en el partido que jugó ayer. "Le van a hacer los estudios, porque el primer temor es que sea un desgarro. Quizás tenga una recuperación de 2 ó 3 semanas, o puede ser más importante. Cada cuerpo evoluciona de manera diferente, aunque aún quedan 40 días para el Mundial, dijo.