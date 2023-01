Diario de Radio Nacional 12/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La oposición no aprecia la democracia y quiere un país para pocos"

LRA 19 Puerto Iguazú - SEBASTIAN MACIAS: Misiones planifica sus obras para el 2023

LRA 53 San Martín de los Andes - ROSARIO LUFRANO: "El Estado tiene una tarea enorme ante las amenazas y las noticias falsas"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A TRISTAN BAUER: "Estamos impulsando la cultura nacional hermanada con los pueblos del Mercosur"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ARIEL BASTEIRO: "La Justicia argentina no avanza en la causa por tráfico de armas a Bolivia"

LRA 4 Salta - ENTREVISTA A JUAN MANUEL URTUBEY: Encontrar cosas positivas del macrismo “se complica un poco"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PEDRO PERETTI: “El sojero es un auxiliar productivo, el chacarero es otra cosa”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ALEJANDRINA BARRY: El Frente de Izquierda repudió al intento golpista en Brasil

LT 14 Paraná - Los daños del ataque bolsonarista: Estiman en más de medio millón de dólares

LRA 9 Esquel - JORGE RACHID: Milagro Sala sufre una trombosis y exigen que sea trasladada a una clínica

LRA 26 Resistencia - ENTREVISTA A TERE CUBELLS: “La Corte Suprema de Justicia es una clara expresión del machismo”

LT 14 Paraná - JUICIO POLITICO A LA CORTE: Las críticas del Frente de Todos a la defensa corporativa

LRA 27 Catamarca - FEDERACION DE BOMBEROS: "400 hombres y mujeres esperábamos este seguro para bomberos"

LRA 7 Córdoba - SORAYA MAICOÑO: "El Estado tiene una deuda histórica con nuestro pueblo, y ha sido genocida"

LRA 1 Buenos Aires - La “inflación de los trabajadores”: Alcanzó el 95% en 2022

LT 11 Concepción del Uruguay - NICOLAS PERTIERRA: Continúa el crecimiento de la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - Monotributistas: Hasta el 20 de enero podrán pagar la primera cuota de 2023

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández aseguró que desde hace tres años se están construyendo "los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida" y criticó a la oposición que "no aprecia la democracia" sino que quiere "un país para pocos".

En un video que compartió a través de sus redes sociales, el mandatario amplió: "La Argentina de hoy trabaja para crecer. Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra".

LRA 19 Puerto Iguazú

El Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad Misiones, acompañó al ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, quien junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrieron las obras que se vienen desarrollando en la provincia.

Durante la reunión firmaron dos actas acuerdo para la financiación de obras en la provincia: una para la construcción de tres puentes sobre la Ruta Provincial Nº 2 sobre los arroyos Chancay, Santa Rita y Yabotí.

La segunda es para avanzar con un Circuito Aeróbico -ciclovía y senda peatonal- en Puerto Iguazú.

Macias señalo que Misiones es una de las pocas provincias que los recursos vienen a la provincia y se ejecutan, el ministro Katopodis destacó el avance de cada una de las obras y el equipo técnico profesional totalmente capacitado.

LRA 53 San Martín de los Andes

"La noticia falsa apela a un sentimiento negativo y alimenta los prejuicios para que las personas crean que eso que tienen prefabricado es real", señaló Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), la sociedad del Estado nacional que tiene a su cargo la Radio Pública y la TV Pública.

Agregó que "la avanzada y la amenaza de cerrar los medios públicos ya no es solapada. Está explicita, está dicha y responde a planes de comunicación para poner en práctica otros intereses".

Explicó que "los medios públicos no están en una isla, están imbuidos en lo que sucede" y especificó que "hay un sector de la oposición que afirma que quiere cerrar RTA y la agencia de noticias Télam o achicarlos con argumentos de que son muchos, gastan mucha plata o que no los escucha nadie".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Cultura de la Nación se refirió a las distintas acciones y programas que se desarrollan desde su cartera y destacó "la importancia de las industrias culturales para lo simbólico del país y para el desarrollo del trabajo nacional, el ingreso de divisas y para que los jóvenes se queden en sus ciudades para producir y seguir desarrollando sus artes"

Tristán Bauer resaltó "Cultura Federal", el programa que se puso en marcha en diferentes provincias con el propósito de federalizar las políticas públicas y descentralizar la gestión, articulando durante varias jornadas una intensa y completa agenda de trabajo compartido entre las diferentes secretarías, direcciones, organismos descentralizados y unidades de gestión del Ministerio y las distintas áreas de Cultura provinciales, municipales y referentes culturales locales.

LRA 14 Santa Fe

Ariel Martinelli dialogó con Modo Verano en la mañana de Nacional Santa Fe. El excombatiente de Malvinas es autor, junto con el historietista Adolfo Bayúgar, de "Tortas fritas de polenta".

Sobre la historieta que podría llegar a la TV Pública en un proyecto documental, e incluso a las escuelas, afirmó "a la guerra la contamos todos, está todo escrito, pero luego está la manera particular de vivirla cada uno. Ahí está la diferencia, en las visiones. En mi caso, luego de 30 años de finalizada la guerra, cuando Adolfo me cuenta lo que quería hacer, me llamó mucho la atención volcarlo en una historieta que era algo que yo mismo consumía mucho. En "Tortas fritas de polenta" soy el protagonista del suceso pero el mérito lo tiene Adolfo Bayúgar al crear la historieta".

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, consideró que la Justicia boliviana "avanzó con la investigación" por el contrabando de armas orquestado desde la Argentina cuando se consolidaba el golpe de estado que en noviembre de 2019 derrocó a Evo Morales, y señaló en cambio que en los tribunales federales de Comodoro Py esa causa "no avanza".

"La justicia argentina encubre un hecho que a las claras tiene elementos, pruebas, documentación y hasta fotos del delito que se cometió desde Argentina para apoyar el golpe cívico militar que hubo en Bolivia en 2019", expresó.

Basteiro mencionó que si bien en el país limítrofe ya sentenciaron a un ex funcionario de Cancillería con 4 años de prisión por "autorizar de manera irregular al avión que trajo las municiones y gases lacrimógenos" y sigue avanzando el resto de la investigación, en Argentina la Justicia "no avanza".

LRA 4 Salta

Tras anunciar su alianza electoral con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey dialogó con Radio Nacional Salta sobre la propuesta que busca atraer adherentes al espacio que se plantea por fuera de la "grieta" entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

"Desde Córdoba y desde Salta hablás desde una lógica mucho más atada a la economía real que a la burbuja, en el AMBA hablás de otro mundo", sostuvo con referencia a la necesidad de desarrollar la industria por fuera del centro del país. "En la Argentina se distribuye pobreza, no riqueza", enfatizó.

Al ser consultado sobre lo que rescata de los gobiernos kirchneristas y macrista, el ex gobernador de Salta dijo que de los primeros resalta la nueva agenda de derechos humanos, en cambio del macrismo "se complica un poco más, tal vez algún apego, desde lo discursivo, a la institucionalidad".

LRA 1 Buenos Aires

El ex director titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) reflexionó sobre el campo: “La soja es un cultivo noble que tiene varias aplicaciones, pero una cosa distinta es la sojización”.

A su vez, Pedro Peretti diferenció a los sojeros de los chacareros. Al respecto, sobre los primeros dijo: “Son auxiliares productivos de los grandes grupos económicos trasnacionales que exportan la soja”.

El costo oculto que tiene esto es grandísimo y nadie lo denuncia. Hay un importante sector del peronismo que cree que tener una política agraria es recopilar lo que dice el neoliberalismo agrario y es un grave error. Nos tenemos que parar de la vereda contraria.

LRA 1 Buenos Aires

Diputados de ese espacio político formalizaron en la Cámara baja la presentación de un proyecto de resolución en el que expresan su "más enérgico repudio" a las "acciones golpistas por parte de seguidores de (el expresidente, Jair) Bolsonaro en Brasil" y cuestionan a las fuerzas políticas y militares de ese país por haber tenido "abierta connivencia" en el ataque a los tres poderes del Estado. La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda consideró que lo sucedido “es un hecho muy grave y debe pronunciarse el conjunto del Congreso Nacional”.

Alejandrina Barry anticipó que se replicará la presentación del proyecto en la Legislatura Porteña y sostuvo que “hay que pensar medidas junto al pueblo en general, como la huelga general y las movilizaciones”.

En ese sentido, consideró que “las derechas no surgen por nada” y vinculó “su avanzada” con “las condiciones sociales y estructurales de pobreza” que, advirtió, constituyen “un fenómeno mundial”.

Sostuvo que “son importantes los pronunciamientos pero también el desarrollo de la movilización en forma independiente, en Brasil, en primer lugar” y destacó en ese sentido el peso de las centrales sindicales para hacer frente a la derecha en ese país y en toda la región.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Brasil estimó que los daños por el asalto de militantes bolsonaristas a sus instalaciones superan los tres millones de reales, equivalentes a unos 575 mil dólares, sin contar los costos de las obras de arte dañadas.

Política | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Jorge Rachid, médico y coordinador del Movimiento ´Primero la Patria´, en diálogo con Radio Nacional Esquel se refirió al estado de salud de Milagro Sala, expresando: "Milagro está cada vez más dolorida, no puede desplazarse y tiene que estar con la pierna levantada. Tiene una trombosis profunda en la vena del miembro inferior izquierdo”.

Tras esto, Rachid denunció que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tiene la intención de internar a Milagro en un hospital público de la capital provincial "donde ya estuvo, y la maltrataron la policía y el mismo sistema de salud jujeño".

LRA 26 Resistencia

Cubells, quien es diputada provincial por el Frente de Todos, realizó un análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia referida a la coparticipación federal, señalando: “Como parte del cuerpo de la Legislatura emitimos un documento referido a lo que consideramos un mal manejo de la Corte, pues tiene que ver con la redistribución del dinero de Nación a las provincias. Quiero destacar que todo esto se da en una Corte manejada por cuatro hombres, hecho que es una clara expresión de lo que es el machismo”.

LT 14 Paraná

Para los legisladores del oficialismo, la decisión de Juntos por el Cambio de proteger a las jueces de la Corte Suprema deja expuesta la confluencia de intereses.

LRA 27 Catamarca

Alfredo Gómez, a cargo del cuartel de Bomberos de Valle Viejo y tesorero de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios, manifestó su satisfacción tras el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández sobre el acceso a un seguro especial creado por ley, diciendo: "Somos 400 hombre y mujeres voluntarios que cobramos el 80 % de los siniestros desde la voluntad y el compromiso".

LRA 7 Córdoba

El pasado 14 de diciembre Alberto Fernández prometió una Mesa de Diálogo, con el fin de buscar una solución ante la situación de persecución, que mantiene en prisión domiciliaria a las lamgen Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y la Machi Betiana Colhuan Nahuel junto a sus hijos, desde el 4 de octubre de 2022.

En relación a una nueva reunión con el presidente, Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche, sostuvo: “Le venimos a plantear que el Estado tiene una deuda histórica con nuestro pueblo, y tiene que ver con la responsabilidad genocida y el despojo territorial sistemático".

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Según el informe elaborado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el índice de “inflación de los trabajadores” en diciembre fue del 5,3% y cerró el año 2022 con un alza del 95%.

"Se ha logrado reducir la inercia inflacionaria y ahora hay que ir por la recuperación de la capacidad de compra del salario", sostuvo Nicolás Trotta director general del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) de la de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

LT 11 Concepción del Uruguay

Pertierra dijo que el año pasado cerró con un crecimiento de un 5,7 %, agregando que está pendiente mejorar el poder adquisitivo de los salarios, mientras la clave está en el proceso inflacionario.

Tras esto, el economista sostuvo: “Este crecimiento económico implicó más producción, más ventas y mejoras en los indicadores de empleos”.

LRA 1 Buenos Aires

Los contribuyentes monotributistas tendrán tiempo hasta el 20 de enero próximo para hacer frente a la primera cuota mensual de 2023, según informó la AFIP. Desde el 1° de este empezaron a regir las nuevas escalas, por lo que los contribuyentes inscriptos en este régimen deberán recategorizarse en caso de que les corresponda. La asesora tributaria Emiliana Prado, explicó algunos conceptos a tener en cuenta sobre la recategorización de este sector de la población.

"El proceso es obligatorio para todos los monotributistas: se van a tener en cuenta todos los parámetros en los que hayan incurrido estos sujetos durante todo el 2022. Desde la energía eléctrica consumida, lo que hayan facturado en ese lapso de tiempo, los alquileres, los m 2 que ocupa el local", describió.

Laborales | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

La doctora Rita Bustos, referente de los profesionales de la Salud, indicó que "este año vamos a estar abocados a la lucha por una mejora en el salario, ya que queremos mejorar el básico debido a que la salud ha quedado en desfasaje".

LRA 43 Neuquén

El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, Ariel Tarifeño, analizó el comienzo de la temporada y brindó consejos para cuidar la seguridad al momento de entrar a un curso de agua.

Además, en diálogo con Radio Nacional Neuquén, Tarifeño aseguró que "En la provincia tenemos muchos lugares que no tienen servicio de guardavidas, creemos que tendría que estar en todas las localidades tal como lo dice la ley de 2014 que no se pudo reglamentar".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La reconocida actriz y cantante Julia Zenko, destacada por su afinadísimo registro y galardonada con innumerables premios a nivel nacional e internacional, visitó el estudio de “Verano 2023” para celebrar sus cuarenta años junto a la música y presentar su nuevo disco “Vuelvo a ser luz”, postergado por la pandemia.

Julia recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera, el lanzamiento de su disco “Vital” al regreso del país a la democracia y el ambiente musical durante la dictadura. También se refirió al desarrollo de última producción con la que obtuvo el premio Gardel al mejor álbum romántico - melódico, el video de difusión del tema “Sos” y contó acerca de su actuación en Noruega junto a la opera de Oslo homenajeando a Piazzolla.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 22, Radio Nacional Jujuy, Alejandra Bejarano informó cuáles serán las próximas actividades culturales en el marco de la temporada de verano.

“La provincia recibe a muchos turistas de la región, por la corta distancia que tenemos se puede visitar por dos días”, dijo la periodista.

El 14 de enero se desarrollará el tradicional encuentro de Copleros en Purmamarca que tiene como objetivo la preservación, rescate y revalorización de la copla como una expresión cultural.

Mientras que en febrero llegarán los carnavales de San Pedro de Jujuy, serán diez noches de fiesta que iniciarán el primer fin de semana de dicho mes. Las fechas programadas son: viernes 3 y sábado 4, continúa el 10 y 11, 17, 18, 19 y 20 de febrero y culmina el 24 y 25.

Nacional Folklórica

Paloma, junto al músico Leandro "Pitu" Marquesano, visitó el estudio de Nacional Folklórica y, entre tema y tema, conversó con el Cholo Castañón. "Uno tiene que cantar lo que sienta", dijo.

Hija de madre cantante folclórica y padre guitarrista de tango y folclore, la joven artista contó parte de su carrera y anticipó algunos de sus próximos trabajos.

Paloma comenzó a cantar a los 13 años, en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Con apenas 16 años, fue convocada para realizar una gira por la zona Cuyana junto a Mónica Abraham y Pocho Sosa. Cantó además con grandes artistas como Guillermo Fernández, Rudi y Nini Flores, Los Indios Tacunau (su padre, Pilin Massei, fue integrante de este grupo), Jorge Giuliano, Franco Luciani, Roxana Carabajal, Mónica Abraham, Cuti y Roberto Carabajal y Mario Alvarez Quiroga, que la invitó para la presentación de su disco, entre otros renombrados folcloristas.

Sociedad | Volver al inicio

LV 8 Libertador

“Será así, porque la traza de la ciclovía deberá ser levantada y corrida para realizar de nuevo el tendido ferroviario”, según explicó Daniel Vilchez, titular de la Sociedad de Transportes de Mendoza.

Luego, Vilchez detalló las obras que se realizarán hacia el norte y hacia el sur en el Gran Mendoza, dado que el Metrotranvía llegará a Luján y al Aeropuerto, duplicando su traza actual.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Alicia Zamora, secretaria de Gestión Educativa de Jujuy, expresó: "Vamos a tener reuniones con ADEP por el pago de la hora extra en el nivel primario. Van a ser 137 Instituciones las que pasan a tener esta hora, hecho que quedó establecido así para empezar a ponerlo en práctica”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Dijo el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú Javier Bareiro, sobre el lanzamiento del primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios,- contemplado dentro del capítulo II de la ley de Fortalecimiento Bomberil, impulsada por el entonces diputado nacional, Eduardo “Bali” Bucca. Esta garantizará indemnizaciones y asistencia médica y farmacéutica para más de 58.000 bomberos y bomberas de todo el país.

El Presidente de la Nación presentó ayer el primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, que garantizará indemnizaciones y asistencia médica y farmacéutica para 58.000 bomberos de todo el país.

Allí, el primer mandatario destacó su labor: “Ponen todo de sí al servicio del otro en el momento en que el otro está en mayor riesgo, y eso los hace únicos”.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Santiago Maggiotti anunció que se sortearán unidades funcionales en 17 provincias argentinas el próximo miércoles 1° de febrero a las 15:15 horas, con transmisión de la TV Pública.

LV 8 Libertador

Así lo explicó Lucía Cirmi Obon, secretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quien agregó que los elementos para la extracción de leche humana son costosos y por eso el Estado, conociendo el valor de que se mantenga la lactancia materna durante el primer año, asiste con este kit gratuito a las mujeres que lo necesiten.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LT14, en la provincia de Entre Ríos, el periodista Lucio Salazar describió el estado de situación y las consecuencias que conlleva el bajo nivel de caudal existente, ubicado ahora en 29 centímetros, en un contexto de persistente sequía desde marzo 2020 y faltante de lluvias en toda la región. Por otro lado, anticipó la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, en la provincia para anunciar medidas de ayuda a organizaciones y cooperativas de criaderos de pollos, por la suba en el precio de los alimentos que consumen dichos animales debido a la sequía.

En julio de 2021, mediante el decreto 482/2021, el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas de la cuenca del río Paraná, que abarca las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

LRA 1 Buenos Aires

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe registraban ayer incendios forestales activos, mientras que los bomberos lograron contener o extinguir focos que afectaban Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, San Luis y Neuquén, según el informe diario del Servicio Nacional de Manejo de Fuego (SNMF).

Desde Entre Ríos, Elidelmar Otman, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, dio detalles al respecto y expresó que los incendios en la provincia "son menores que otros años, con menor intensidad que los del verano pasado".

Hay focos "controlados" en Gualeguay (La Vuelta), Federación (Charlie) y Concordia (El Duraznal); al tiempo que fue extinguido el que afectaba Victoria (Reinicio).

Según indicó en su reporte diario del SNMF, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Corrientes es la provincia más afectada con focos "activos" en los departamentos de Ituzaingó (San Marcos), Loreto, Curuzú Cuatiá, Pueblo Libertador, La Cruz y Colonia Pando.

También hay focos activos en Ushuaia (De Marina, Lago Escondido), Tierra del Fuego; en Chalileo (Mitre), La Pampa; en Zárate (sin nombre 2), Buenos Aires; y en San Jerónimo (Puerto Aragón), Santa Fe.

Asimismo, el informe indica que que en Catamarca, el fuego fue "extinguido" en Pomán (Jarilla Pispa) y "controlado" en Fray Mamerto Esquiú (El Canal).

LRA 26 resistencia

Sobre el tema, el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Daniel Pegoraro, indicó: “Esta situación es muy complicada, ya que estamos en 70 centímetros de altura en el hidrómetro local y hay que remontarse a 2020 para encontrar una medición similar, mientras llegamos a los tres años de esta situación, con escasez de lluvia en toda la región”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Agricultura provincial, Lucio Amavet, señaló que están evaluando el impacto que tendrá la sequía en Entre Ríos, tras lo cual dijo: “La situación generó un impacto fuerte y las pérdidas son grandes. La provincia ha declarado la emergencia agropecuaria, la cual también fue homologada ante los organismos nacionales”.

LRA 26 resistencia

La doctora en geografía y especialista en Gestión Ambiental y Territorial, Elena Lucca, habló sobre la necesidad de cuidar los bosques naturales, expresando: “Es un tema muy preocupante y complejo. Desde el Concejo del Ambiente, el cual integro, comenzamos a trabajar en una serie de propuestas referidas a este tema, donde existen posiciones contrapuestas. Pienso que en la Comisión se aborda los bosques desde un punto de vista técnico, pero yo pienso que se debe integrar a la población, que es la que sabe qué es vivir en un bosque y por qué tienen valor.”.

LRA 42 Gualeguaychú

Raúl Viñas, perteneciente al Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), explicó que están muriendo animales e indicó que se usan químicos para la producción de plantines de árboles en la generación de celulosa.

LT 14 Paraná

El fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa aseguró que "todas las jornadas fueron positivas, ya que por las declaraciones de testigos y la prueba exhibida se comprobaron la materialidad y la autoría del hecho”.

LT 14 Paraná

Los incendios registrados en islas del Delta, frente al comando instalado en Alvear, están controlados. No obstante, sigue los monitoreos y las guardias permanentes, mientras hacia el sur, frente a San Pedro, continúan activos dos focos combatidos por tierra y aire.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

La diputada provincial del Frente de Todos realizó un análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia referida a la coparticipación federal: “Como parte del cuerpo de la Legislatura emitimos un documento referido a lo que consideramos es un mal manejo de la Corte, pues tiene que ver con la redistribución del dinero de Nación a las provincias".

"Cuando vemos que también en este tema las resoluciones son parciales expresamos nuestro repudio porque da mayor margen de manejo financiero a Larreta, es decir a la ciudad de Buenos Aires que, como todos sabemos, ya tiene beneficios de las que no dispone el resto del país, y esto se da en la tarifa de los servicios, en el transporte, en el gas, la electricidad y todo esto ya se había manifestado cuando asumió Mauricio Macri, lo resolvió en parte el actual gobierno pero ahora la Corte ratifica esos beneficios", dijo Teresa Cubells.

Deportes | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

El presidente de la Asociación Civil Zorros Básquet, Pablo Carmanchai, señaló que "es súper importante participar del Torneo Federal. Es una motivación enorme para los chicos que están en las categorías formativas".

El dirigente se refirió a la plaza alcanzada por el equipo para acceder a la Liga Federal y recordó que se trata de una categoría similar a la tercera "con una representación federal importantísima".

Carmanchai recordó que la plaza se consiguió el año pasado, en el Pre-Federal, "donde competimos con Bariloche, con Esquel y con Zapala".

En el Federal, Zorros tendrá 12 rivales, tres equipos de la zona costera y el resto son de la zona del Valle de Río Negro y Neuquén.

LRA 27 Catamarca

El artista plástico de Andalgalá Pablo Lara está realizando una escultura de Lionel Messi en tamaño real como muestra de la admiración por el futbolista de la selección Argentina. La obra podrá ser visitada en la Plaza 9 De julio.

LRA 1 Buenos Aires

El reglamento dice que los equipos que están dentro de la primera división del Área Metropolitana podrán tener hasta dos integrantes mayores de 35 años. Alertan que hay clubes que podrían desaparecer y mujeres que se verían obligadas a retirarse del deporte de manera anticipada. La jugadora de Banco Provincia Jesica Fuentes, de 41 años, opinó sobre la reciente medida impuesta y reclamó por su derecho a continuar compitiendo en el deporte que juega desde pequeña.