Diario de Radio Nacional 11/6/2022

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Ya es hora de que Estados Unidos vuelque la mirada a América Latina"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Aseguró que el Gobierno no va a "acotar gastos en el tema social"

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: "El centenario de YPF fue un soplo de aire fresco para dentro del FdT”

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR SANCHEZ: La vida de Néstor Kirchner llega al teatro

LRA 1 Buenos Aires - JAIME PERCZYK: "El lenguaje inclusivo no se puede prohibir”

LRA 29 San Luis - PRISION DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ: Nora Cortiñas "Vemos la decadencia de la justicia"

LRA 7 Córdoba - STELLA CALLONI: “El discurso del Presidente siguió los lineamientos de la CELAC"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS RAIMUNDI: "El discurso del Presidente tuvo una enorme repercusión"

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA DONDA: “Es incluir una parte de la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires - La historia de Vicentin: La Estafa

LRA 1 Buenos Aires - RAUL DE LA TORRE: "Lorenzini está jugando a defender los intereses de los antiguos dueños"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO GONZALEZ: "Las empresas generadoras de precios deben acompañar al estado"

LT 14 Paraná - Por el golpe contra Evo Morales: Diez años de cárcel para Jeanine Áñez

LRA 1 Buenos Aires - VICENTA MORENO: "La juventud también ha dicho \

”

LRA 7 Córdoba - ELENA GALLINARI ABINET: Nuevo mural por la Memoria en homenaje a las Abuelas

LRA 30 Bariloche - UNIVERSIDAD DEL COMAHUE: Referente de JxC critica la conmemoración del Año Nuevo mapuche

LRA 28 La Rioja - NILDA AGUIRRE: "Hemos soportado todo tipo de agravios por parte de la oposición"

LT 12 Paso de los Libres - Asistencia a comunas: Intendentes correntinos rubricaron acuerdos de cooperación con Yacyretá

LT 12 Paso de los Libres - HUGO BENITEZ: "Es una buena iniciativa esta firma de cooperación entre la EBY y Esquina"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Pueblos originarios: Las múltiples caras del racismo que hoy se presenta como novedoso

LT 11 Concepción del Uruguay - DANIEL BUJIA: Entre Ríos apoya iniciativa académica para mejorar la producción porcina

LT 14 Paraná - Hasta principios de junio: Informe de CREA sobre lechería muestra precios y costos

LT 14 Paraná - Sector porcino: CAPPER pidió celeridad ante el impacto negativo de las importaciones

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: “Hay una intencionalidad de unos empresarios en ganar a costa del país”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Comarca Andina: Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030”

LT 14 Paraná - Gas a Chile: Argentina proveerá 300 mil metros cúbicos

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "ya es hora de que Estados Unidos vuelque la mirada hacia América Latina", y aseguró que sus palabras en la IX Cumbre de las Américas constituyeron "un discurso contra la política exterior" que siguió el gobierno del exmandatario Donald Trump.

"Fue un discurso antipolítica exterior de (Donald) Trump. Ahora el presidente (Joe) Biden hoy tiene el deber de revisar eso y corregir las cosas. Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, que abrió una puerta para terminar el bloqueo con Cuba. Se volvieron a reponer las embajadas. Mi queja fue al daño que la administración de Trump le ha hecho a América Latina”, señaló Fernández en una entrevista que ofreció a la cadena televisiva CNN en Español en la ciudad de Los Angeles, donde se desarrolla este encuentro.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que el Gobierno nacional rechaza la posibilidad de "acotar gastos en el tema social", tras la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

"No estamos pensando en acotar gastos en el tema social", dijo Fernández en una conferencia de prensa de ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren la IX Cumbre de las Américas, y donde se aloja la comitiva nacional.

El FMI y el Gobierno argentino llegaron esta semana a un acuerdo a nivel técnico al cumplirse "todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre" de 2022 y, una vez que la revisión pase por el directorio del organismo, la Argentina recibirá unos US$ 4.100 millones.

Ambas partes acordaron que los objetivos anuales se mantendrán, específicamente los relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas.

LRA 1 Buenos Aires

El flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia destacó el rol del Presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, se refirió a las funciones y desafíos de la AFI y resaltó el clima de concordia dentro del Frente de Todos.

En este sentido, calificó de “brillante” el discurso del Presidente: “Es un muy buen discurso, recoge las mejores tradiciones de las políticas exteriores de la Argentina. Cumplió su rol de representar aquellos países que no estaban invitados, pero también fijo una aspiración de la política argentina exterior que tiene que ver con un espíritu de cooperación entre todos los actores del hemisferio”

“Creo que ha sido una muy buena Cumbre para el Presidente, ha marcado la decisión de ir y su discurso ha sido claramente contundente”. “Ha sido de las mejores cosas que ha hecho desde lo discursivo en materia de política argentina exterior” resaltó.

A su vez, afirmó: “El acto del centenario de YPF también mostró un clima de concordia en nuestra fuerza política. Para mí fue un soplo de aire fresco para dentro del Frente de Todos”.

LRA 1 Buenos Aires

El unipersonal “Néstor, el presidente militante”, la obra de Enrique Federman basada en el libro homónimo de Gabriel Pandolfo, la cual recorre sus hitos políticos, se estrena en el Teatro Dumont 4040 y será protagonizada por el actor Néstor Sánchez.

En ese sentido, Sánchez habló del “arduo” proceso que representó la creación del personaje, el cual revive “a una persona que tomó una inmensa cantidad de buenas decisiones, alguien torcido que torció la historia”.

Asimismo, expresó que la obra "está basada en una biografía que de alguna manera es bastante fría, ya que son solo datos, pero le ponemos una poética donde hacemos que vaya contando su vida desde que nació, armándolo de una manera muy amena”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que si bien "hay que mejorar" la educación, eso "no se hace prohibiendo" el lenguaje inclusivo, y señaló que la causa es más profunda, dado que "se trata de evitar la discriminación".

"Se necesitan mejorar las cuestiones sociales, tener más días y horas de clases, mejorar los libros", detalló.

El uso del idioma inclusivo en las escuelas dijo que "es una manera que tienen los chicos de expresarse por la injusticia que vive nuestro país contra las mujeres y contra lo diferente. Por un mundo más libre, es la expresión de algo más profundo y hay que trabajar sobre eso".

El ministro remarcó que “tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo”. "En nuestro país tenemos que mejorar, porque tenemos un 50 por ciento de chicos pobres y ése es un condicionamiento muy grave para aprender y enseñarles".

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Nora Cortiñas, psicóloga social, militante y defensora de los derechos humanos, cofundadora

La Cámara Federal de Casación Penal concedió entre este martes y miércoles al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre los que se encuentra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua.

Dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera, en el que se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización política que volvieron del exilio entre 1979 y 1980 para enfrentarse con las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

LRA 23 San Juan

La provincia de San Juan es sede del Segundo Seminario Internacional que plantea la temática frente a los Discursos de odio. Este encuentro es organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina, en conjunto con la Legislatura de San Juan.

En contacto con Radio Nacional San Juan, uno de los disertantes, el juez Alejo Ramos Padilla habló acerca de los modos en los que se puede contrarrestar los discursos de odio que se han dado en la Argentina. "Tenemos que tomar toda la lucha de los veteranos de Malvinas, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y revertir todos estos discursos que han fogoneado el negacionismo por ejemplo", se explayó el letrado.

LRA 7 Córdoba

Calloni analizó la Cumbre de las Américas y el esperado discurso de Alberto Fernández, tras lo cual afirmó: “El discurso del Presidente fue muy bueno. Siguió los lineamientos de la CELAC y fue clarísima su posición sobre Bolivia y la OEA”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino ante la Organización de los Estado Americanos (OEA) se refiiró a la participación del presidente Alberto Fernández de la IX Cumbre de las Américas y destacó que el discurso del mandatario "marcó otra perspectiva, otra voz; y lo planteó como un puente, no como un muro".

LRA 1 Buenos Aires

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda, cuestionó la prohibición del lenguaje inclusivo dispuesto por el ejecutivo porteño y manifestó que “es una disputa simbólica”.

“Tenemos que frenar el avance de este tipo de discursos que discuten símbolos que luego se convierten en realidades, porque lo que quieren hacer es discutir cuales son los sectores que merecen tener una vida mejor”, agregó.

Asimismo, profundizó acerca de la discriminación y aseguró que “son hechos estructurales en la relación a cómo se construyen las sociedades, en esta caso de manera patriarcal”.

LRA 1 Buenos Aires

Cuando hablamos de Vicentin no nos referimos a una empresa o fabrica, sino a un grupo de empresas con muchas fábricas, y un enorme conglomerado de firmas que, con el pasar de los años, se convirtió en un exportador de materia prima fundamental para el eje económico de la Argentina.

De esta manera, el equipo de Causa Pendiente dio inicio a este informe que realiza un repaso por la historia de este conglomerado de firmas, desde sus comienzo hasta terminar convirtiéndose en la conocida estafa.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y licenciado en economía, Raúl Dellatorre, se refirió al discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas y reflexionó al respecto de Vicentín.

En tanto al discurso del Presidente: “Me pareció una definición importante frente a la postura que debería tener Argentina frente a la región”. “Asumió su representación de la CELAC y en función de eso creo que generó un planteo interesante frente al gobierno de Estados Unidos”.

Al respecto de Vicentín expresó: “Lo interesante en el caso es que hay múltiples causas judiciales abiertas” y profundizó en la causa bajo el juez Lorenini: “La cantidad de irregularidades que tiene esta causa es infinita, Lorenzini está jugando a defender los intereses de los antigüos dueños de Vicentín”.

LRA 1 Buenos Aires

Alfredo González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, dialogó con “A las fuentes” acerca de las dificultades derivadas de la escasez de gasoil en el sector de la producción, el impacto de la situación en los precios y el proceso inflacionario.

González indicó que desde hace unos meses la situación es percibida en algunas provincias del norte, por lo que las cámaras de comercio y centros comerciales de esas provincias se encontraban alertando el agravamiento de la circunstancia para el momento en que la demanda aumentara y explicó que la situación se siente mucho en lo cotidiano, en el transporte de mercaderías y el comercio.

LT 14 Paraná

Se trata de la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Para el Gobierno boliviano, la condena "es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado".

LRA 1 Buenos Aires

Vicenta Moreno, vocera de la candidata vicepresidencial Francia Márquez, se refirió al movimiento que se está llevando a cabo en Colombia de cara al balotaje.

En este sentido expresó: “Tiene muchos sentimientos para nosotros acá en Colombia porque nos da realmente mucha esperanza, esperanza de que es posible transformar un Estado”.

“Todo este tiempo hemos vivido muchas amenazas y muchos ataques, todas estas construcciones racistas y clasistas y patriarcales de nuestra sociedad, entonces nos ha tocado enfrentar también desde insultos hasta amenazas en todo este proceso, enfrentamos a este Estado de miedo” expresó.

Al respecto del voto de la juventud: “Realmente estoy sorprendida porque este momento nunca en mi vida lo he vivido, pero los jóvenes se han puesto la camiseta del feminismo, de los que están entendiendo y aportando en esta transformación. Son ellos los que han dicho también no aguantamos más”.

LRA 7 Córdoba

Gallinari Abinet hizo referencia a la inauguración de un mural en homenaje a Abuelas en la Costanera de Córdoba, creado por el artista Hernán Cappeletti, donde está inscripta la frase “¿Sabés quién sos?”, ubicada sobre una imponente imagen de un hombre observando una huella digital impresa en su pecho.

"La imagen condensa todo porque es simple, pero está todo dicho. La idea del mural es que estamos buscando una generación que tiene más de 40 años para que cualquier persona que pase por ahí pueda sentirse interpelado", señaló Gallinari Abinet.

LRA 30 Bariloche

Sergio Capozzi, referente de Juntos por el Cambio y ex candidato a intendente por JxC, critica que la agrupación “Kizu Iñciñ” junto a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue hayan usado la red oficial de la Universidad para convocar a los festejos por el Año Nuevo Mapuche.

“Me hace ruido que desde una Universidad que es pública nosotros estemos financiando actividades que no tienen que ver con la soberanía argentina ni con la identidad”, expresó Capozzi.

“Me preocupa el izamiento de una bandera y que se declare asueto dos días”, añadió Capozzi.

LRA 28 La Rioja

Legisladores riojanos del Frente de Todos se mostraron molestos por el discurso del diputado cordobés, Rodrigo De Loredo, durante el debate por el proyecto de la Boleta Única, el cual obtuvo media sanción en la Cámara Baja.

En este sentido, Aguirre rechazó las palabras de su colega de Juntos por el Cambio, considerando las mismas como despectivas y discriminatorias hacia el pueblo riojano, y después agregó "Para ellos, hay provincias de primera y de segunda. Y como De Loredo es de Córdoba, cree que son de primera. Hemos soportado todo tipo de agravios durante la sesión".

LT 12 Paso de los Libres

La consejera correntina de la Entidad Binacional Yacyretá, Ana Almirón, habló sobre la firma de una carta de intención entre el Director Ejecutivo de la Entidad Nacional Yacyretá (EBY), Fernando de Vido, y los intendentes Martín Ascúa, de Paso de los Libres; Alberto Yavorsky, de Villa Olivari; Raúl Hadad, de San Roque; Hugo Benítez, de Esquina, y Norberto Villordo, de Santa Lucía.

LT 12 Paso de los Libres

Benítez calificó como “una muy buena iniciativa esta firma de cooperación entre la EBY y las comunas para atender nuestras necesidades en políticas sociales, de recreación y, sobre todo, avanzar en obras de infraestructura”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El especialista en la temática de los pueblos originarios, Daniel Loncon, abordó la temática del racismo y analizó la polémica generada con motivo del izamiento del emblema del pueblo mapuche en la Universidad Nacional del Comahue, en ocasión de la celebración del Wiñoy Tripantu, conocido como el año nuevo mapuche.

LT 11 Concepción del Uruguay

Con el apoyo del Ministerio de Producción, la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos puso en marcha el módulo de cría de cerdos en cama profunda. Tras esto, el coordinador de Avicultura y Porcinos, Daniel Bujía, expresó: “Nos pareció interesante el poder medir los resultados de una producción en cama profunda, ya que es un sistema amigable con el ambiente como también una alternativa económica al sistema convencional”.

LRA 21 Santiago del Estero

Luego de una reunión entre la Cámara de comercio e industria de la provincia y el sindicato d empleados de comercio, se llegó a la conclusión de que los comercios podrán abrir el día viernes 17, cumpliendo con el pago doble a sus empleados y el día lunes 20 dependerá del dueño del comercio si abrirá o no. Al respecto esto expresó en declaraciones a Radio Nacional, Carolina Ferreyra, integrante de la Cámara de comercio.

LT 14 Paraná

El último informe lácteo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), que alcanza hasta principio de junio de 2022, indicó que el precio que recibe el productor registró una mejora, pero también subieron muy fuerte los costos en los rubros de alimentación y productos veterinarios.

Sobre esto, el tambero de Entre Ríos y referente de CREA, Pedro Brandi, dijo: “Desde el lado del consumidor bajó mucho el poder adquisitivo y se consumen lácteos de menor valor, pero la demanda del alimento no se redujo”.

LT 14 Paraná

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER) se reunió con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José Bahillo, e insistieron sobre la problemática de las importaciones de cortes de cerdo que impactan negativamente en el sector.

Al respecto, el presidente de la entidad, Sebastián Bouzada, señaló: “Es un tipo de importación muy poco inteligente que le pega en la columna a un sector que, a pesar de las cuestiones macro de Argentina, ha seguido invirtiendo y creciendo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, condenó el comentario y las risas posteriores del titular de la cadena de supermercados, La Anónima, Federico Braun, quien “cree que tiene la libertad absoluta de subir los precios, siendo titular de un oligopolio en toda la zona de la Patagona”.

Asimismo, manifestó que, “hay una intencionalidad manifiesta de un sector de los empresarios en ganar a costa de los argentinos” y “la verdad que uno debería pensar que nos podría ir bien a todos, no solo a algunos”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Este plan, que ha sido confeccionado con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene por objetivo la planificación del desarrollo de la localidad en vistas a 2030 a partir de la identificación de las principales problemáticas, potencialidades y visiones compartidas por la comunidad.

En tanto, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, expresó: "Tiene que ver con la vocación del territorio expresada por sectores de toda la comunidad. Hicimos talleres participativos y un relevamiento de todos los proyectos pendientes".

LT 14 Paraná

El Presidente Alberto Fernández anunció junto a su par de Chile, Gabriel Boric Font, un acuerdo a través del cual la Argentina ya comenzó a proveer 300 mil metros cúbicos de gas natural por día a la región del BioBío. Fernández mantuvo una reunión bilateral con Boric Font en el marco de la IX Cumbre de las Américas, durante la cual repasaron las principales medidas alcanzadas hasta el momento en materia energética y otros asuntos de interés entre ambos países.

"Fue una buena reunión y siempre verlo a Gabriel para mí es una alegría. Tenemos una mirada común sobre el mundo y sobre lo que tiene que hacer la región", afirmó el mandatario argentino.

LV 8 Libertador

Se incendió en la madrugada el Teatro Gladys Ravalle, la Enkosala, de Godoy Cruz, pero los teatreros mendocinos reaccionaron rápidamente y varias representaciones de este fin de semana donarán parte o la totalidad de lo recaudado para la reconstrucción de ese espacio de arte que cobija desde hace décadas diversas actividades culturales y ha sido anfitriona de encuentros provinciales, nacionales e internacionales.

LRA 53 San Martín de los Andes

La artista llega por primera vez a San Martín de los Andes, y la presentación tendrá lugar el sábado 18 de junio a las 20 horas en el Espacio Trama.

Tras una gira por Argentina que comenzó a principio de año, Loli Molina regresa a la Patagonia.

Las entradas están a la venta en Espacio Trama, General Roca 310 de lunes a viernes de 14 a 20 horas.

En diálogo con el programa “Tampoco es para tanto”, Loli Molina brindó detalles de lo que será su primera actuación en esta localidad cordillerana.

LRA 14 Santa Fe

La banda El Tri publicó su nuevo disco llamado "Qué chingón", siendo el N° 53 en la extensa trayectoria del grupo icónico de México, surgido en 1968. Este nuevo disco, creado durante la pandemia, refleja el ADN intacto de la histórica banda que cuenta con una fuerte influencia del maestro Armando Manzanero.

Sospechosamente light dialogó con Álex Lora, cantante y guitarrista de la banda quien exploró la historia musical del grupo entrelazando con canciones y repasando los hitos de esta banda clave para nacionalizar el rock azteca.

LRA 27 Catamarca

A horas de dar inicio la Fiesta de la Noche Más Larga, Molina comentó la cartelera artística de la celebración del solsticio de invierno, el cual comenzó hoy, sábado 11, y culminará el próximo 21 de junio, evento que tendrá entrada libre y gratuita y será transmitido por Radio Nacional.

“Ushuaia tiene un atractivo muy importante, porque es una ciudad que tiene montañas, bosques y mar en una solo sitio y su belleza natural es muy particular. Complementar estos atractivos con una fiesta nacional de índole popular hace que esto sume muchísimo más”, expresó la funcionaria.

LRA 7 Córdoba

Aznar, antes de la presentación de su disco ´Flor y Raíz´ en el Espacio Quality de Córdoba, se refirió a su trayectoria, al show que protagoniza en la actualidad y a su pasado en una de las bandas más emblemáticas de la música argentina.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A poco más de una semana para la presentación de Jorge Rojas en el Teatro Mercedes Sosa, la que será la primera en ese recinto, el artista dijo estar muy contento por el cariño que le muestra el público tucumano. “Llego por primera vez al Teatro Mercedes Sosa, ya hace unos años que venía amagando y finalmente se dio y pudimos concretar esta función. La producción nos comunicó la sorpresa que estaban las localidades agotadas así que estamos buscando una nueva fecha para seguir alimentando este cariño tan hermoso que nos tienen. Estoy feliz de llegar a la capital y poder compartir este material nuevo que se llama ‘Viaje’, que la verdad que son canciones muy queridas que nacieron en un momento especial y con todas las expectativas puestas para esta función”, declaró el artista.

LRA 28 La Rioja

En una nueva entrega de "La Rosquita Fandome" para "Café: La Vuelta Nacional", brindamos detalles del primer capítulo de Ms. Marvel, donde una joven adolescente paquistaní de Nueva Jersey, Kamala Khan, busca parecerse a su superheroína, la Capitana Marvel, eludiendo la vigilancia de sus padres musulmanes, que difieren de la cultura comic de su hija. Por otro lado, DC Comics, estreno el trailer de Black Adam, con Dwayne Johnson en el traje del poderoso supervillano, y el actor británico, Pierce Brosnan en el rol del Dr. Destino, uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América.

LRA 14 Santa Fe

Margarita Lambertini y Esteban Agatiello son músicos y abogados que juntaron ambas profesiones para lanzar el libro denominado "La industria musical" (Serial Editorial) a principios de año. Esta obra, que fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hace foco en los derechos intelectuales en el ámbito de la autogestión artística.

En este sentido la autora repasó el proceso de investigación para la creación de este libro que busca “ordenar los aspectos jurídicos de la actividad musical”, según expresó Lambertini en comunicación con Sospechosamente light.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, especial Silvio Soldán. Recordamos su visita al programa en febrero de 2017, cuando habló de sus primeros pasos en los medios, el llamado de Guillermo Blanc, un cruce al aire con Nito Artaza y con Héctor Larrea. Además, Silvio recuerda las entrevistas a Jorge Luis Borges y a Gina Lollobrigida, habla de su relación desde chico con la radio y graba en vivo jingles para Bichos de radio.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el dramaturgo, director y actor Walter Jakob se refiere a su obra "El intermediario" (Timbre 4), a su actuación en "Medea meditativa" (Teatro Nacional Cervantes) y su adaptación de "Vassa", el clásico de Máximo Gorki (Teatro Regio).

LRA 26 Resistencia

Ocampo brindó detalles sobre las actividades previstas para conmemorar el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez, el cual se recordará el próximo 15 de junio.

“Ya hicimos capacitaciones para nuevas miradas desde lo gerontológico destinadas al personal del PAMI y de los distintos Centros de Atención, e iniciamos un ciclo de conversatorios que mantendrá continuidad como forma de ámbitos de debate con adultos mayores de todo el Chaco”, señaló Ocampo.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Ivana, profesora en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo: "Plantean que el problema que estamos teniendo actualmente tiene que ver con la emergencia del lenguaje de género, y es totalmente falaz".

LRA 18 Río Turbio

Con motivo de homenajear la memoria de los 14 Mineros que dejaron sus vidas en la oscuridad de la Mina del Carbón, aquel 14 de junio del 2004, la Cuenca Carbonífera los recuerda con distintas actividades.

En tal sentido, Julio Álvarez y Julio Cesar Muñoz, familiares de dos, de las víctimas del trágico accidente, brindaron información sobre el cronograma de actividades.

Se dará inicio con el tradicional encendido de antorchas, en la Vigilia del 13 de junio a las 23:45hs en el Monumento del Minero en 28 de Noviembre. Se proseguirá al siguiente día, 14 de junio, con la Misa en la Parroquia María de la Paz en Rio Turbio, las 11hs. De allí, se dirigirán a la Plaza de los Mineros donde se realizará la Ofrenda Floral a las 12hs.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Gobernador, Osvaldo Jaldo, convocó a los gremios que representan a los trabajadores estatales de toda la provincia a un encuentro en el Salón Blanco para anunciar el pago del medio aguinaldo y el adelanto del aumento del 10%, una de las cuotas del acuerdo salarial firmado en marzo.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 25 Tartagal

Silvia Piceda, co-Fundadora de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia, estuvo en contacto con Norte Grande en donde dio cuenta del trabajo de apoyo que hacen a lo largo y ancho del país a víctimas de abusos sexuales. De cada 10 niños, dos sufren abusos y uno de esos ataques ocurre en el ámbito intrafamiliar de cualquier sector social y económico, a nivel mundial las cifras indican que el 20% de la población mundial ha sufrido abusos sexuales durante su infancia. Piceda señaló que el Poder Judicial "atrasa" en la lucha que se lleva a cabo en contra de los abusadores.

LT 14 Paraná

El Mundial de Qatar está cada vez más cerca y ya se conocen los horarios de los partidos a la espera del sorteo.

Con la Selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022, uno de los deseos más grandes es ver al equipo en la cancha para empezar la ilusión de conseguir un nuevo título. Ya se conocen los horarios para poder seguir el Mundial desde el sillón o desde la oficina.

La Primera Ronda -la fase de grupos- durará 12 días y contará con cuatro encuentros de selecciones por jornada. Hasta el sorteo, claro, todavía no se sabe cuáles son los que le tocará a la Selección Argentina o, incluso, a Brasil. No obstante, ya se conoció que habrá cuatro partidos por jornada durante los primeros doce días. La Copa del Mundo comenzará el 21 de noviembre y la final será el 18 de diciembre.

Con respecto a la Selección, el primer partido será ante Arabia Saudita, el martes 22 a las 7 de la mañana. Mientras que contra México será el sábado 26 de noviembre a las 16. El último partido de la fase de grupo, será el miércoles 30 de noviembre a las 16 contra Polonia.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo lunes se conocerá el campeón de la Liga Nacional de Básquet ya que el pasado jueves, el local Instituto venció 96-91 a Quimsa de Santiago del Estero, el mejor equipo de la fase regular, y dejó el 2-2 de la definición al mejor de cinco.

El lunes a las 22 horas será el último partido en Santiago del Estero. Allí "la Gloria" irá por una victoria histórica.

El cuarto encuentro tuvo muchas emociones, tanto es así que se definió en el suplementario tras igualar en 81.

En el alargue, un triple y un doble de Romano (goleador del encuentro con 22 puntos) fueron clave para que Instituto se adelantara y llegara con aire al cierre del partido.

LRA 24 Río Grande

En los estudios de Radio Nacional Río Grande recibimos la visita de Matías Ramos, Presidente del Club Sacachispas RG y Candela Rolando, jugadora del equipo femenino.

En el programa Cosas que Pasan, conocimos un poco más sobre la institución y en pafrticular sobre el desempeño del equpo femenino de futbol 11, flamante campeón de Torneo Apertura 2022 y que ostentan un récord de 60 partidos invictas.

"Nosotros comenzamos en el año 2014 con los equipos de futbol masculinos y femeninos", comenzó diciendo Ramos al contarnos sobre los orígenes del club.