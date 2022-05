Diario de Radio Nacional 11/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Argentina hoy es un reservorio de lo que el mundo está demandando"

Nacional Rock - AXEL KICILLOF: “Hay que rescatar lo que se fugaron para que no paguen los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “El Salario Básico Universal, salir por la puerta”

LRA 1 Buenos Aires - ASCENDERA A 45.540 PESOS: El Gobierno oficializó el adelanto de la suba del Salario Mínimo

LRA 26 Resistencia - MARCELO MUSANTE: “Las reducciones indígenas eran campos de concentración”

LRA 42 Gualeguaychú - JOSEFINA MINATTA: Ya son diez los cuerpos NN hallados en las excavaciones

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: Presentación del libro \

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente consideró “inmoral” la guerra entre Ucrania y Rusia porque va “más allá de los límites” de la OTAN y Europa, al ofrecer una rueda de prensa conjunto con el canciller alemán Olaf Scholz, en la ciudad de Berlín, tras la reunión que mantuvieron ambos.

“Condenamos la agresión a Ucrania. Hablamos de las posibilidades que tenemos de llevar energía al mundo desde la Argentina. Hablamos sobre el acuerdo con el FMI y de las tratativas con el Club de París. Renovamos nuestro vínculos”, señaló Fernández sobre su encuentro con el canciller alemán en el marco de la segunda jornada de su gira por Europa.

En Rosca and Roll hablamos con Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y en diálogo con Lautaro Maislín, Vero Castañares y Anita Sánchez repasamos su gestión y análisis de la coyuntura política nacional.

Axel Kicillof anunció un aumento del 60% en los salarios estatales en la provincia para poder mejorar la distribución del ingreso y poder ganarle a la inflación.

Sobre la situación en la provincia explicó que tras 6 años de macrismo y pandemia hacen falta otros 6 años más del Frente de Todos y expresó “Después habrá que ver quién es el más indicado para estar al frente. Dentro de la coalición estamos debatiendo cómo hacer que el crecimiento sea con justicia social”.

Sobre la posición de Juntos por el Cambio en contra del proyecto de pagar con plata de la fuga al FMI, dijo: “Hay que rescatar los dólares que se fugaron y evitar que los argentinos paguen con sangre, sudor y lágrimas. Se le pagó a los Fondos Buitres cualquier cosa durante el gobierno de Macri”, y agregó: “Durante los dos primeros años del macrismo funcionó la bicicleta financiera. Tenían a Caputo, el Messi de la fuga”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la propuesta de la creación del Salario Básico Universal presentada por los diputados nacionales Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, que contempla una prestación mensual equivalente a la Canasta Básica Alimentaria para una persona, cuya valuación en marzo fue de $12.900.

La presentación de este proyecto se da en un contexto de debate fuerte acerca del modelo económico dentro de la coalición gobernante.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional dispuso anticipar la vigencia del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que pasará a ser a partir del 1 de junio a 45.540 pesos, medida que fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la resolución 6/2022 del Ministerio de Trabajo.

Con las nuevas fechas para los tramos de actualización del salario mínimo, los montos serán, a partir del 1 de junio, de 45.540 pesos para trabajadores mensualizados y 227.70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

A partir del 1 de agosto, en tanto, el salario mínimo será de 47.850 para trabajadores mensualizados y 239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

Así, los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedarán en 12.650 pesos y 21.083, respectivamente, a partir del 1° de junio; y 13.292 pesos y 22.153, respectivamente, a partir del 1° de agosto.

LRA 26 Resistencia

Musante, quien es sociólogo e investigador de los sistemas de reducciones civiles estatales para indígenas de Chaco y Formosa, declaró en una nueva audiencia sobre el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, tras lo cual señaló: “Las reducciones fueron pensadas para indígenas, fueron campos de concentración y debían hacer todo aquello que la administración les ordenaba sin poder salir a comerciar lo que producían con los pueblos cercanos”.

LRA 30 Bariloche

En el día de ayer, se realizó la quinta audiencia sobre el juicio que busca una reparación histórica con comunidades Wom y Moqoit de Chaco. Se pide memoria, verdad y justicia para las víctimas y familiares de la masacre.

LRA 42 Gualeguaychú

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, afirmó que se aguardan las identificaciones de los restos hallados en los cementerios de Villa Paranacito e Ibicuy, luego de las pericias que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó la semana pasada en esa zona y que determinaron el hallazgo de diez cuerpos.

LRA 26 Resistencia

LRA 1 Buenos Aires

En la sala Ernesto Sábato de la Feria del Libro, la radio pública presentó "Evita x Evita", un trabajo sonoro realizado a partir del archivo histórico de Radio Nacional, con la participación de Cristina Ávarez Rodríguez y Pacho O Donnell, acompañados por Alejandro Pont Lezica y Gustavo Campana, director y subdirector de Radio Nacional respectivamente. https://www.radionacional.com.ar/se-presento-evita-x-evita-en-la-feria-del-libro-de-buenos-aires/

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) señaló que dentro del oficialismo “hay miradas distintas y un debate de fondo para ver cómo desarrollar la actividad económica para que la Argentina crezca con los 45 millones de argentinos adentro”.

Daniel Arroyo sostuvo que “el debate es positivo” y consideró que “la Argentina no puede crecer a base de exportaciones con salarios bajos”.

Tras considerar que “en lo que hace a la vida cotidiana, el problema central es la inflación”, manifestó: “Hay que hacer un plan antiinflacionario y eso creo que terminará reorganizando a gran parte de política”.

"En el plan antiinflacionario, un punto son los precios, otro es el crédito a una tasa usuraria y un tercer punto es que el productor le venda directamente al consumidor”, detalló el diputado, al mencionar algunos de los proyectos de ley que presentó.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de las audiencias públicas por la suba de tarifas de energía, el diputado nacional por Mendoza, señaló que "el Estado ausente sigue permitiendo que quienes tienen una posición dominante imponga los precios".

En ese sentido consideró que "es momento de empezar a repensar las privatizaciones" y señaló que los servicios de energía "deben dejar de ser un bien de mercado, para volver a ser un servicio público".

LRA 22 Jujuy

En relación al tema de la ley de Alquileres, la diputada nacional Leila Chaer afirmó: "Las Comisiones se están reuniendo para tener el despacho de mayoría porque es una ley que nos urge y tenemos que avanzar en su reforma, ya que no terminó siendo beneficiosa para ninguna de las partes. Por eso para nosotros, desde el oficialismo, es una prioridad para la semana que viene, si es que se puede realizar la sesión, y tratar el tema".

LRA 3 Santa Rosa

La diputada provincial de la UCR, Lorena Clara, explicó en qué consiste el proyecto que presentó para que las tarjetas bancarias tengan impresa la imagen de Malvinas.

“En el proyecto se habla de tarjetas que emita el banco, no se describe si son de crédito o de débito y no especifico esto para que no se transforme en un inconveniente, ya que eso quedará a criterio de la entidad bancaria”, dijo la legisladora.

LRA 6 Mendoza Quino

Continúa el debate sobre los destinos del dinero previsto para Portezuelo del Viento, en tanto e legislador del PJ, Gerardo Vaquer, impulsó una de las iniciativas referidas al tema, la cual corresponde a la creación de una Bicameral que controle el tratamiento de dichos fondos.

Tras esto, el senador sostuvo la necesidad de que los 23 millones de pesos que Nación le otorgó a esa obra paralizada "por inacción del radicalismo, no se convierta en la caja del gobierno".

LT 11 Concepción del Uruguay

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estuvo en Buenos Aires para realizar el lanzamiento de la temporada de Termas e informó que el legislativo provincial le dio media sanción a la creación de un Ente Mixto de Turismo, tras lo cual agregó: “Esperamos que sea ley la próxima semana”.

LT 12 Paso de los Libres

Acevedo Caffa, quien es concejala de la ciudad de Corrientes, expresó que acompaña a los vecinos y las vecinas de los distintos barrios de la capital provincial que sufrieron los desalojos arbitrarios por parte del municipio y del Gobierno de Corrientes, los cuales no corresponden legalmente.

“Lo único que están haciendo los vecinos es reclamar por sus derechos, y nosotros vamos a acompañar ese reclamo para que se respeten las normas y los decretos presidenciales que prohíben desalojos de barrios populares”, afirmó la legisladora.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 209 años la Asamblea General Constituyente del año XIII, aprueba la letra de la "Marcha Patriótica" escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera.

LRA 25 Tartagal

Un 11 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente sancionó como "Himno" a la marcha patriótica escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera. Para conmemorar la fecha, el periodista repasó la historia de la canción patria.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Pampa, Ana Bertone, se refirió al aumento de los casos positivos de COVID-19, señalando: “La pandemia aún no se ha terminado y la COVID se está integrando a todas las patologías. Se sigue monitoreando al virus y hay que ser cautos para ver cómo seguimos, aunque se esperaba un aumento del número de casos, más allá de otros virus circulantes”.

Política | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El senador participó de la reunión que mantuvieron legisladores santafesinos de todos los sectores políticos junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para hablar de la necesidad del fortalecimiento de la justicia federal en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos sobre boleta única papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo.

"Queremos escuchar todas las voces y hacer que el diálogo sea productivo", destacó Hernán Pérez Araujo diputado por la Provincia de La Pampa y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. "Vamos a tomar una postura como bloque en el Frente de Todos. Nosotros nunca tuvimos inconvenientes en la transparencia de la boleta", expresó.

LRA 7 Córdoba

El exjuez Luis Arias se refirió al momento que atraviesa el Poder Judicial, expresando: “El Poder Judicial está pasando por una situación de gran falta de legitimidad y la gente no cree en la justicia por la ausencia de jueces que se pongan firmes frente a los poderes cuando es necesario hacerlo para garantizar derechos”.

LRA 7 Córdoba

En relación a la actualidad, la referente de Barrios de Pie, Marisa Cariddi, señaló: "Hay un país de dos pisos: los que hacen sus negocios y el resto, entre los que hay trabajadores formalizados que son pobres".

LRA 6 Mendoza Quino

El politólogo y especialista en comunicación Mario Riorda se refirió al discurso del oficialismo a nivel nacional y el resurgimiento de las expresiones de extrema derecha en parte de la oposición, y luego analizó la frase ´insatisfacción democrática´, la cual fue utilizada por la vicepresidenta Cristina Fernández en una alocución pública.

Para Riorda, esto se asimila a términos no tan nuevos como ´democracia estresada´ o ´desafección política´ que se utilizó durante los años ´90 para caracterizar el distanciamiento de la ciudadanía con la política. "Lo que hoy se cuestiona es la efectividad de la democracia, y en este contexto entra en juego la idea de ´democracia iliberal´, tomada de ejemplos del extranjero”, explicó Riorda.

Horacio Embón conversó con el histórico dirigente sindical ferroviario y cinco veces diputado, Lorenzo Pepe, actualmente director del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.

Lorenzo repasó su carrera sindical, recordó la formación de la escuela superior peronista y repasó su trabajo al frente de la biblioteca del congreso nacional. También se refirió a temas como la solidaridad, la fuerza de las ideas y la transformación revolucionaria que implican las ideas del peronismo.

Asimismo, destacó la actividad del instituto Nacional Juan Domingo Perón, reflexionó sobre las motivaciones del anti peronismo y la necesidad de renovación del movimiento.

LRA 1 Buenos Aires

La noche del 11 de mayo de 1974, Carlos Mugica fue emboscado en el barrio porteño de Villa Luro, luego de dar misa en la iglesia de San Francisco Solano.

LRA 1 Buenos Aires

Por los 48 años del asesinato del sacerdote Carlos Mugica, a manos de la Tripe A, diferentes organizaciones convocaron a misas en su memoria. Por un lado, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) realizará la ceremonia en la parroquia San Francisco Solano, en Zelada 4771, de Villa Luro, allí donde lo mataron.

Por otra parte, la parroquia Cristo Obrero del Barrio Padre Mugica (también conocido como "Villa 31") va a bendecir una placa conmemorativa que se colocará junto a la imagen del padre sobre la Avenida 9 de Julio.

Néstor Borri, de la organización Centro Nueva Tierra, lo recordó en la Radio Pública: “Tenía un compromiso por los pobres y una mirada de lo que pasaba, sigue siendo un emblema de un compromiso con la gente”.

“Hay que volver a contar su historia, ponerlo en poder. La memoria queda en blanco y negro, como las fotos, pero se debe volver a ver con toda su temperatura”.

LRA 4 Salta

El exdiputado Juan Ameri está acusado del delito de estorbo del acto funcional y será llevado a juicio por las imágenes íntimas de índole sexual que se hicieron públicas durante una sesión virtual. El abogado defensor confió en su sobreseimiento mientras que lamentó el llamado de la justicia y confirmó que pedirá el cambio de jurisdicción.

LRA 21 Santiago del Estero

La Cámara de Diputados convirtió en Ley un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece un mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Inició la primera jornada de la Audiencia Pública en Tucumán, como sede del NOA, para tratar la Ley de Discapacidad. “Lo más importante son los aportes, principalmente va en línea con inclusión laboral, educativa, con estrategias de accesibilidad que fueron modernizándose”, indicó Ordónez.

Economía | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, habló con Nacional Rosario, acerca de la decisión del Ejecutivo Nacional de adelantar los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil pautados para el 2022.

"Cuanto antes se puede inyectar dinero en los sectores de los trabajadores y en los sectores más vulnerables, por supuestos que siempre es bienvenido", expresó el funcionario en los micrófonos de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y remarcó: "Esta claro que tenemos un problema en la Argentina que es la inflación y no podemos permitir que tengamos el nivel de necesidades y pobreza en la Argentina".

LT 12 Paso de los Libres

El diputado Germán Braillard Poccard hizo referencia a la reunión de trabajo llevada a cabo con pymes, monotributistas, cooperativas, sindicatos, emprendedores y empresas que se realizó en la Federación Económica de Corrientes, en la cual se presentaron más de 150 acciones de políticas públicas que tiene el Gobierno nacional, las cuales serán ejecutadas a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

“Estas herramientas son de acompañamiento a la producción, que apuntalan al crecimiento del empleo, creando trabajos y generando oportunidades que permiten desarrollarse y crecer”, expresó Braillard Poccard.

LRA 9 Esquel

Se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Operativo Invernal 2022 con un acto realizado en el predio de Vialidad Nacional en Esquel. El encuentro estuvo presidido por el Gobernador provincial, Mariano Arcioni, quien fue acompañado por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y distintas autoridades.

El operativo apunta a evitar siniestros de tránsito durante esta época del año en la que se generan mayores riesgos en las rutas y caminos de la provincia ante las inclemencias climáticas.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de la Cámara de Comercio Electrónico (Cace) Región Sur, Adolfo Schroder, dijo que “la Argentina tiene una industria muy profesionalizada y la pandemia nos agarró bien parados para atender la demanda”.

“Hace rato que viene dándose fuerte el cambio hacia el e-commerce. Es un canal importante para muchas empresas”, agregó Schroder.

Según el Estudio Anual de Cace, el comercio electrónico en Argentina creció durante 2021 un 68 % respecto al año anterior y registró una facturación de $1.520.000.000.000 de pesos.

Schroder recomendó comprar en lugares conocidos y dio algunas pautas para saber cómo comprar. También aconsejó usar billeteras virtuales antes que las tarjetas de crédito.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó ayer de un encuentro con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Allí planteó la necesidad de lograr consensos a través de un "debate público constructivo" para construir políticas de Estado que trasciendan a los distintos gobiernos.

"Vamos a seguir avanzando en la línea que hemos planteado, por el camino que le hace bien a la Argentina", dijo el funcionario.

El periodista y abogado se refirió al evento: “Los empresarios le tienen confianza a Guzmán, lo que me preocuparía es si fuera el único sector que lo apoya”.

A su vez, Jorge Chamorro habló de la inflación de abril que se conocerá mañana: “Hay un punto central que es que los alimentos y los elementos vitales siguen para arriba”.

LRA 1 Buenos Aires

Hoy se realizará la segunda de las tres audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía para definir los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas para reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social -FeTraEs- analizó cómo impacta en el sector que representa la disparada inflacionaria sobre todo en el precio de los alimentos, combustibles y las subas previstas para luz y gas.

LRA 1 Buenos Aires

El índice de salarios total registró en marzo un incremento de 7,4% producto de un alza del 5,4% en los haberes del sector privado registrado, del 12,1% en la administración pública y del 5,6% en los ingresos de los trabajadores no registrados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, la variación de los salarios en marzo se ubicó por encima de la inflación de ese mes, que fue de 6,7%.

En los tres primeros meses del año, el índice de salarios total acumuló un incremento de 14,8%, debido a que entre enero y marzo los ingresos del sector privado registrado subieron 14,5%, en el sector público avanzaron 18,1% y en el privado no registrado acumularon un aumento de 10,7%.

Esto dio un promedio de suba del índice de salarios del 14,8% contra una inflación minorista del 16,1% en similar período.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

El Municipio de Río Turbio informó que están abiertas las convocatorias para la nueva edición de la Feria del Libro, a desarrollarse los primeros días del mes de junio. Se trata de dos invitaciones: una para artesanos/as y otra para escritores y escritoras de la Cuenca Carbonífera.

LRA 13 Bahía Blanca

El actor Diego Capusotto se presentará pasado mañana en nuestra ciudad con una charla denominada “El maravilloso mundo de Diego Capusotto”, con entrada libre y gratuita.

Será a las 21 en el Aula Magna de la Universidad del Sur (UNS) –entidad organizadora de la actividad- ubicada en avenida Colón 80.

Quienes quieran asistir a la actividad deberán retirar su entrada hoy y mañana de 14 a 18 en Rondeau 29 hasta agotar la capacidad de 320 localidades. Aquellos que no puedan conseguir entradas, podrán verlo mediante el canal de Youtube de audiovisuales de la UNS.

Capusotto estará acompañado por el actor Daniel Berbedés, quien manifestó que “será una charla abierta en la que se le harán preguntas a Diego para que pueda dar rienda suelta a todo su arsenal de humor… ese humor surrealista y tan especial”.

LRA 1 Buenos Aires

Carina Carriqueo, habló sobre el ciclo "Músicas Originarias" organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, el cual busca acercar al público la cultura musical de las primeras naciones de América, a través de sus sonidos, instrumentos, historias y voces.

“Una mezcla excelente y maravilloso”, resaltó. El ciclo contará con la presencia de Charo Bogarín, la artista dedicada a investigar el folclore musical de su tierra.

LRA 26 Resistencia

“Quiero comentar el stand de Radio Nacional en la Feria del Libro, donde se realizó un homenaje a Eva Perón llamado ´Evita por Evita´, el cual estuvo basado en los históricos archivos de audio que tiene la radio, algo muy emocionante que da cuenta del gran trabajo de la emisora”, afirmó la periodista de espectáculos, Nora Lafón.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires firmará ejemplares de su libro editado en 2021 “Sergio Jelburgos, mi otro” este domingo 15 de mayo a las 17 en el stand de Letra viva de la Feria del Libro.

En ese sentido contó que en su libro, el protagonista Sergio Jelburgos (anagrama de Jorge Luis Borges) se encuentra con los personajes del consagrado escritor argentino.

Asimismo, contó que considera al escritor como el artífice de un "policial honesto", debido a que "no oculta información al lector".

Hugo Dvoskin, quien trabajó en los Hospitales Alvear, Ameghino, Borda, Centros de Salud Mental 1 y 3, Moyano, Penna, Rivadavia, Santojani, Temperley y Tornú; ha publicado los títulos “De los diez mandamientos a la regla fundamental” (1992); “Los mismos distintos lugares” (1996); “De la obsesión al deseo” (2001); “El medio juego” (2005); “El trabajo del analista (2008), “El amor en tiempos de cine” (2011), “Pasiones en tiempos de cine” (2015); “La Shoa en tiempos de cine” (2018); entre otras publicaciones en colaboración.

Laborales | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

La dirigente política contó cómo se desarrolló la movilización que tiene como lema “Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza". “La marcha está sacudiendo a todo el país y empalma a desocupados con sectores de trabajadores ocupados, hay un descontento social”, expresó Rojas.

LRA 13 Bahía Blanca

La titular de la dirección de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Veliz, brindó detalles del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” que tiene como meta el reconocimiento de los cuidados como una necesidad, un trabajo y un derecho para un desarrollo con igualdad para todas, todes y todos.

Sociedad | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Con el objetivo de trabajar en el desarrollo de una red de salud regional, se reunieron el Ministro de Salud de Santa Cruz, Claudio García, y Pablo Kohan. Coincidieron en la necesidad de articular mejor entre Río Gallegos y El Calafate.

LRA 43 Neuquén

El referente de comunidades originarias explicó la campaña que realizan en distintos barrios de Neuquén con el propósito de reconocer las raíces mapuches. El miércoles 18 en el Censo Nacional, los descendientes de mapuches podrán responder explícitamente sobre ese tema.

LRA 53 San Martín de los Andes

El concurso fue lanzado por el Ministerio de las Culturas junto a la Municipalidad de San Martín de los Andes y está dirigido a historias documentales locales y finaliza esta semana con una capacitación presencial para los proyectos seleccionados.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La reumatóloga se refirió a todos los aspectos que se deben conocer del Lupus, enfermedad multisistémica autoinmune. Brindó detalles sobre las características de la misma: primeros síntomas, particularidades, género al que afecta y edades.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente de la Red Argentina de Parkinson de Corrientes, Daniel Merino, comentó que la Fundación Vamos Juntos Parkinson, organizará en la capital provincial las primeras Olimpiadas Parkinsonianas, evento que reunirá a personas que padecen la enfermedad junto a sus familias para compartir días de actividades deportivas, sociales, culturales y turísticas, con el apoyo la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Red Argentina de Parkinson.

LRA 52 Chos Malal

Ante la alerta epidemiológica de hepatitis aguda que se produjo en la Argentina y otros países, el infectólogo se refirió al tema. "La alerta es por la aparición de casos de hepatitis en niños que van desde un mes de vida, hasta los 16 años, y son de origen desconocido", señaló Calderón

LRA 2 Viedma

Hay 8 casos sospechosos en todo el país. “Lo importante no es alarmar sino informar las medidas de prevención en los más chiquititos hasta los 16 años”, dijo el pediatra.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista agroalimentaria Ana Laura Campetella contó en qué consiste este certamen para promover el consumo de frutas entre los estudiantes y el mensaje que se quiere dar a la sociedad. Se trata de una iniciativa destinada a los establecimientos educativos de los ciclos Inicial, Primario y Secundario de todo el país, a través de la cual pueden ganar un año de frutas para los estudiantes, además de útiles escolares y otros materiales.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Al conmemorarse los 10 años de la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas de San Luis informó que desde que rige esta normativa 170 personas cambiaron su DNI en la provincia.

LRA 5 Rosario

Tras el hallazgo del cuerpo enterrado de Nora Escobar en el patio de la casa de su pareja en Granadero Baigorria, se realizaron marchas en reclamo de justicia en la localidad y en Rosario. "La situación de Nora tenía una denuncia y una prohibición de acercamiento", explicó Molina.

LT 14 Paraná

La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas de Entre Ríos, Silvina Calveyra, hizo referencia al proyecto de ley presentado para la penalización del sistema prostibulario, y luego habló sobre los femicidios ocurridos en Entre Ríos durante este año, diciendo: “Debemos deconstruir estos micromachismos y masculinidades que siguen latente”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

El próximo viernes 13 de mayo volverá al cuadrilátero para disputar el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Brenda Carabajal como retadora de campeona Débora Dionicius, en un combate que se disputará en la ciudad santafesina de San Lorenzo.