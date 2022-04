Diario de Radio Nacional 11/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Acuerdo con China: el país formalizó su adhesión a la Ruta de la Seda

Nacional Rock - LEOPOLDO MOREAU: “Es una aberración institucional lo que hace la Corte con el Congreso”

LRA 1 Buenos Aires - MARCO LAVAGNA EN LA RADIO PUBLICA: Todo lo que hay que saber sobre el Censo 2022

LRA 18 Río Turbio - ALICIA KIRCHNER: Incremento en los montos de las tarjetas de prestaciones sociales

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN DOÑATE: "La Corte Suprema pretende legislar"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ALEMAN: "Está bien que en una coalición haya conflicto, pero no antagonismo"

LRA 1 Buenos Aires - ESTA MADRUGADA: Nació Francisco Fernández Yáñez

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA FERNANDEZ: Saludó al Presidente por el nacimiento de Francisco

LT 12 Paso de los Libres - Novena asamblea del Consejo Regional: Manzur reafirmó el compromiso para el desarrollo del Norte Grande

LT 14 Paraná - Bordet acompañará a su par: Perotti asumirá la presidencia pro témpore de la Región Centro

LRA 7 Córdoba - VICTOR PALPACELLI: "La nueva etapa de Precios Cuidados estará disponible en 15 días"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: El paro de los transportistas de granos

TELAM - LA MENTIRA PLANIFICADA: El documentalista de los genocidas

LRA 26 Resistencia - BERNARDO VOLOJ: “No es este el momento para algún aumento en el precio del boleto”

LT 14 Paraná - LUIS ROMERO: “Pedimos una ley de humedales ya”

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: ¿Son necesarios los productores agropecuarios en la Argentina?

LRA 6 Mendoza Quino - Precio del pan: Establecen un fideicomiso para subsidiar los molinos

LRA 6 Mendoza Quino - Siete cortes de oferta: Cae el consumo de carne y se actualiza el programa Precios Cuidados de los siete cortes

LRA 1 Buenos Aires - ALDO ELIAS: "Imaginamos un muy buen fin de semana en movimiento y ocupación turística"

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno formalizó su adhesión a la iniciativa financiera y comercial de la República Popular China conocida como Ruta de la Seda, y de esa forma se facilitarían las posibilidades de financiamiento de una serie de proyectos de infraestructura y tecnología, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había estimado en alrededor de US$ 23.700 millones.

El Memorándum de Entendimiento entre los dos países fue publicado hoy en el Boletín Oficial y entre sus principales objetivos fomenta el uso de las "monedas nacionales" en las inversiones y el comercio bilateral, así como "posibles transferencias de derechos especiales de giro (DEG) en la plataforma del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

La importancia del acuerdo fue destacada por el economista y magister en Relaciones Internacionales Gustavo Girado, director de Posgrado sobre China Contemporánea en la Universidad de Lanús, para quien "formalmente, se abre la posibilidad de financiamiento a una serie de proyectos que la Argentina tiene en carpeta" y que estaban "parados".

Nacional Rock

El diputado nacional Leopoldo Moreau habló con Lautaro Maislín en Rosca and Roll y apuntó contra la Corte Suprema: “No solamente intiman al parlamento, sino que legislan. Están resucitando una ley derogada hace muchos años. No existe un Napoleón del Poder Judicial.”

Sobre la postura de los 4 ministros, expresó: “En ningún lugar de la CN dice que el presidente de la Corte tiene que estar al frente del Consejo de la Magistratura. Nos dan 120 días para resolver lo que ellos tardaron 16 años”. El diputado nacional se mostró pesimista con la actitud de la Corte en los próximos días y pidió recordar que de los 4 integrantes, hay dos que “intentaron meterse por la ventana”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos visitó el estudio de Radio Nacional para brindar más información sobre el censo que se realizará el 18 de mayo y las diferencias con la posibilidad de completarlo de manera digital. “Según las estimaciones del INDEC, somos 46 millones 800 mil personas”, adelantó.

Marco Lavagna remarcó la importancia de la participación de los ciudadanos y recordó: “El día 18 de mayo hay que quedarse en la casa, quien lo hizo desde la web también porque le tiene que pasar el QR al encuestador”.

Por otra parte, el funcionario destacó los objetivos del censo: “Lo que nos importa es saber las cuestiones estructurales; la coyuntura, por ejemplo, sobre si alguien tiene más o menos trabajo, lo vemos con otro tipo de encuesta. En este caso buscamos saber si es una persona activa”.

En la semana que se anunciará el índice inflacionario de Marzo, Moreau dijo: “Hay que tener retenciones móviles y darle a Feletti herramientas para calmar la inflación”.

LRA 18 Río Turbio

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, anunció el aumento en los montos de las tres categorías de la tarjeta de prestaciones sociales. El objetivo es promover el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a una alimentación adecuada a las particularidades de la región.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional habló con Rosca and Roll y defendió el proyecto para pagar la deuda con plata de la fuga. Se mostró optimista con el acompañamiento de todo el Frente de Todos y advirtió: "Me parece muy difícil que el radicalismo vote en contra de que la deuda se pague con plata fugada". Además, agregó: "La fuga de dinero se ve en el remedio que falta en un hospital, en sueldos indignos al sector de la salud".

Por último, apuntó contra la gestión de Macri y dijo: "La deuda que nos dejó Macri es demencial y criminal. Juntos por el Cambio tiene líderes que representan la concentración de la riqueza y la intervención en la justicia".

LRA 7 Córdoba

Durante el fin de semana, un grupo de funcionarios, intelectuales y militantes del Frente de Todos se dieron lugar en Rosario, con el fin de manifestar su apoyo al Gobierno nacional y volver a convocar a la unidad del espacio oficialista.

La Corriente de la Militancia se unió para “fortalecer al Gobierno y el liderazgo del Presidente. No nos caracterizamos como albertistas, porque pensamos que lo mejor que podemos hacer es bregar por la unidad”, reconoció el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami.

LRA 1 Buenos Aires

Alemán se refirió al encuentro de ministros y funcionarios del Gobierno junto a intelectuales ligados al pensamiento nacional y progresista, en el que ratificaron en Rosario la unidad del Frente de Todos (FdT). "Está bien que en una coalición haya conflicto, pero lo que no puede haber es antagonismo, porque el antagonismo es con el adversario y no con los compañeros y compañeras de una coalición", manifestó.

Jorge Alemán expresó además que "teniendo en cuenta las elecciones de 2023 y la fuerza que tiene la derecha en el país, esperemos que la unidad no sea destruida y pueda mantenerse tal como fue concebida".

"Esperemos que hayan todas las transformaciones posibles que se puedan dar desde el Gobierno sin necesidad de que haya una ruptura traumática", dijo el ensayista y agregó: "Es difícil imaginar un trayecto político en donde esto se rompa".

En ese sentido, Alemán señaló: "Las coaliciones se consiguen con cierta facilidad cuando se trata de ganar una elección, pero cuando se trata de gobernar la coalición se vuelve muy problemática y hay que tener una gran disciplina porque la coalición está nutrida de diferencias".

LRA 1 Buenos Aires

En la madrugada de este lunes nació el hijo del presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, según confirmó el propio mandatario nacional en su cuenta oficial de Instagram.

Yáñez dio a luz a su bebé a las 01.21 de la madrugada del lunes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde había ingresado unas horas antes con contracciones de trabajo de parto.

“¡¡¡Nació Francisco!!! Con tu madre, Fabiola Yañez, estamos inmensamente felices. ¡¡¡Bienvenido a la vida!!!”, escribió el jefe de estado en la red social, donde compartió una foto con las huellas de los pies de su pequeño hijo, su nombre y la fecha y hora de su nacimiento.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández saludó al presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez, por el nacimiento de su hijo Francisco. También le envió un ramo de flores al Sanatorio Otamendi y en una tarjeta escribió: "Felicidades para ambos y buenaventura para Francisco!". Ese mismo texto había lo publicó en una historia de la red social Instagram.

Francisco nació por cesárea a las 1.22 horas, con un peso de 3.510 gramos. A su vez, el comunicado de la Unidad Médica Presidencial informó que la evolución, "tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud".

LRA 13 Bahía Blanca

Mallimaci dijo que “en Bahía hay distintas sociabilidades: en algún momento es una ciudad que se moviliza y otro momento en el que queda replegada en sí misma, militarizada y sospechando uno de otro…”.

“Me parece que es una zona importantísima de la provincia de Buenos Aires. Tiene un puerto, una de las poblaciones más importantes del interior y universidades. Es uno de los lugares centrales para comprender los hechos sociales e históricos de nuestro país”. Mallimaci destacó la tarea de la Universidad Nacional del Sur “para recuperar la memoria, reconocerse como víctima y victimario, es un hecho único en la historia argentina”.

LT 12 Paso de los Libres

Junto a los diez gobernadores del NOA y del NEA, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, participó en Salta de la novena asamblea del Consejo Regional Norte Grande, donde reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para el desarrollo integral de la región como una unidad productiva.

“Mi presencia aquí y la de los funcionarios y subsecretarios tiene que ver con una decisión política del Gobierno Nacional de acompañar el desarrollo del Norte Grande. Hay asimetrías que vienen desde hace décadas”, señaló Manzur y luego agregó: “El Gobierno Nacional está determinado a generar para mitigar y eliminar esas brechas. Vemos el esfuerzo que están haciendo los gobernadores del Norte Grande por mostrar al bloque como lo que es, una verdadera unidad”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó el acto de traspaso de la presidencia pro témpore de la Región Centro al Gobierno de Córdoba. Participaron del encuentro los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe.

LRA 7 Córdoba

En dos semanas los supermercados cordobeses tendrían disponible la nueva canasta de Precios Cuidados, la cual rige desde hoy. En tanto, el titular de la Cámara de Supermercados, Víctor Palpacelli, señaló: “Cada cadena va a tener el programa de acuerdo a sus dimensiones. De los 1.700 artículos no todos llegan a la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos explicó los motivos por los cuales la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) inició el paro y cuál es la protesta. "Comenzó justo en el momento de la cosecha gruesa, que define el ingreso de divisas en Argentina, y es por tiempo indeterminado", señaló.

Pozzo mencionó que uno de los puntos de reclamo es la falta de gasoil en distintos puntos del país, derivada del aumento de los precios "de los commodities agrícolas y del combustible" tras la guerra en Ucrania.

TELAM

Caso: Mira Avrech - Eduardo Jantus. Segunda prueba revelada de la campaña de propaganda de la dictadura cívico-militar argentina en el exterior. A fines de 1980, el embajador argentino en Tel Aviv, Jorge Casal, remite nota a Cancillería donde refiere, tras visita a la Argentina, los artículos publicados por la periodista Mira Avrech en el diario Yediot Aharonot, periódico de mayor circulación en Israel y escrito íntegramente en hebreo. Los citados artículos no aparecen encarpetados. La segunda operación de propaganda es más profusa y cita el proyecto de una producción audiovisual: “Argentina after terrorism”, dirigida por Eduardo Jantus, un periodista argentino radicado en Canadá. Logra constatarse en nota secreta el listado de entrevistas a dirigentes políticos y gremiales y propuesta de cierre del film con la participación del dictador Roberto Eduardo Viola, pero la secretaría de Prensa de la Casa Rosada negó la posibilidad de una entrevista “porque la imagen presidencial se diluye entre tantas otras personalidades”. Los expedientes que revelan las huellas del Terrorismo de Estado en cada una de las operaciones de propaganda y contrainformación forman parte de una investigación a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la Agencia.

LRA 43 Neuquén

Rosario Lufrano, presidenta de RTA (Radio y Televisión Argentina), saludó a trabajadores y trabajadoras de LRA 43 Radio Nacional Neuquén en la celebración de su séptimo aniversario.

Luego de felicitar a quienes integran el medio, Lufrano recordó el tiempo en el que se intentó vaciar a los medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri. “Un medio público es aquel que cubre todo el territorio de la república Argentina, como lo hace Radio Nacional. En lugares en donde el mercado no le interesa, y la radio presta un enorme servicio allí dónde ni siquiera hay una señal de algo. Intentaron acallar la Radio e invisibilizar a la Televisión Pública” analizó.

LRA 1 Buenos Aires

Cinco años más tarde, Francia vivirá un nuevo balotaje entre el actual presidente y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, y la aspirante de ultraderecha Marine Le Pen, quienes lideraron la primera vuelta de ayer pero con una ventaja más sólida que la prevista a favor del mandatario.

El periodista de Radio Francia Internacional expresó que "esta votación confirma una tendencia profunda: los partidos tradicionales han desaparecido y hay una recomposición política muy profunda".

En ese sentido, Asbel López señaló que "la diferencia en la segunda vuelta va a ser muy estrecha" y manifestó que "es probable que gane Macron, pero no se descarta que pueda ganar Le Pen".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el resultado de las elecciones en Francia. Macron ganó la primera vuelta y se enfrentará a Le Pen en el ballotage del 24 de abril.

Macron obtuvo un 27,41% de los votos y Marine Le Pen el 24,03 por ciento. Luego, se ubica Jean -Luc Mélenchon con el 21,57% de los votos, Éric Zemmour con el 6,94%, Valérie Pécresse con el 4,74% y Yannick Jadot con el 4,37 por ciento.

LRA 26 Resistencia

El profesional habló sobre la nueva cepa de coronavirus que se detectó en Italia, diciendo: “Es una sub variante o recombinación de la variante Ómicron, la cual sería aproximadamente un 10 % más contagiosa que la que hoy genera casos de infección en diferentes partes del mundo. Lo que importa es que responda a las vacunas, porque eso es lo que hay que tener en cuenta y como aparecen nuevos casos, tanto en Italia como en el Reino Unido, hay que estar muy atentos. Por eso no hay que abandonar las medidas de seguridad como el uso del barbijo, que es fundamental”.

LRA 43 Neuquén

La diputada votó en contra del pedido de endeudamiento en dólares que el Gobierno provincial ingreso a la Legislatura neuquina. “Una vez más nos encontramos frente a una toma de deuda en dólares. Sorprende la manera en la que plantean este nuevo endeudamiento”, opinó Parrilli.

LRA 5 Rosario

El referente gremio de transportistas se refirió a la medida de fuerza que realiza el sector con el objetivo de rechazar el aumento del combustible. “El acatamiento al paro fue masivo”, señaló Enri.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie, se refirió a las conversaciones que llevan adelante organizaciones sociales con el Gobierno nacional, de cara a una nueva reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

En ese sentido, Silvia Saravia valoró el diálogo alcanzado; al tiempo que expresó que se encuentran "abiertos a mejorar la calidad de vida de las personas".

Asimismo sostuvo que desde el territorio "vemos el deterioro del ingreso a partir de la inflación", y agregó que "no solo no hay trabajo, sino que además los salarios están por debajo de la canasta social".

Además, señaló que hoy por hoy "la economía popular es una economía de subsistencia", al tiempo que afirmó: "Creemos que estamos en un país que podría modificar su matriz productiva, con mayor soberanía".

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, planteó en su columna del programa de Darío Villarruel que "las 38 millones de hectáreas de los 5 principales cultivos" del territorio nacional pueden sembrarse "sin un solo productor agropecuario".

"Adeco Agro acaba de informar que el año pasado trabajó 838 mil hectáreas; el pool de siembra El Tejar llegó a trabajar 1 millón de hectáreas. Con 38 ó 40 empresas como el El Tejar podes trabajar toda la Argentina. Tenemos una láctea muy conocida hoy que tiene casi 200 mil hectáreas de tambo o Paladini en la que el 75 % de sus cerdos provienen de su propio criadero. Esto indica que el productor agropecuario hoy no es necesario", expresó.

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente de Bice Fideicomisos, Jorge Tanús, dirigirá el Fondo Fiduciario del Trigo con la intención de estabilizar el precio del pan.

Luego de su nominación, Tanús señaló que el objetivo del organismo es que el conflicto bélico en Europa que disparó el precio de los derivados de la harina a índices internacionales se maneje con una estrategia concreta.

LRA 6 Mendoza Quino

El referente del frigorífico FRIAR, Fernando Pereyra, contó que desde hoy hay una breve modificación de precios y que la oferta se ve acotada por la demanda.

Para el empresario es un buen indicador, aunque mucha gente quede desabastecida. Cada semana llega un nuevo envío y el programa requiere de trámites y cumplimientos de parte de los prestadores. En Mendoza FRIAR recibe 2.500 kilos en el total de los cortes de carne, los cuales se reparten en cuatro sucursales.

LRA 1 Buenos Aires

Aldo Elías, vicepresidente II de la Cámara Argentina de Turismo habló sobre las expectativas y proyecciones que tiene el sector ante el feriado por la festividad de Semana Santa y confió en que “vamos a tener mucha gente recorriendo el país”.

En ese sentido, señaló que “estamos imaginando un muy buen fin de semana en términos de movimiento y de ocupación, con una factor climático que acompañe” en materia turística.

Por otro lado, Elías evaluó que “la temporada de verano ha sido muy buena en términos históricos y fue puntapié para iniciar una recuperación que va a llevar tiempo”.

Destacó que, gracias a PreViaje fue “un comienzo muy importante” y ese programa “ha sido una excelente herramienta para promover entre los argentinos las bellezas que tiene nuestro país y esperamos que se convierta en ley”.

Sostuvo que es una “enorme posibilidad de promoción que beneficia a todas las economías regionales que dependen de la actividad turística”.

LRA 26 Resistencia

Voloj participó de las audiencias públicas en las que se trató el precio del boleto del transporte público de pasajeros, expresando: “Creemos que al sistema hay que pensarlo en función de un universo de cerca de 500 mil personas y que este no es el mejor momento para algún tipo de aumento en el precio, porque debe darse una nueva licitación que transparente el sistema, ya que hoy no es el ideal ni muchos menos”.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Wischñevsky dialogó con el periodista sobre su libro La hegemonía imposible. Veinte años de disputas políticas en el país del empate. Una entrevista en la que, el también fundador y director de La Izquierda Diario, tomó conceptos del sociólogo, Juan Carlos Portantiero, y del filósofo, Antonio Gramsci.

En ese sentido, Fernando Rosso sostuvo que en el país existen "dos bloques con la capacidad de vetar el proyecto político del otro, pero no de imponer el propio", y afirmó que "la Argentina siempre tuvo clases dominantes, pero nunca clases dirigentes".

LT 14 Paraná

Un nuevo proyecto de ley de Humedales fue presentado en la Cámara de Diputados, con la propuesta de adaptar algunas prácticas de los agricultores a pautas que sean respetuosas de las capacidades ecosistémicas de esos sectores claves para la biodiversidad y el ambiente.

Al respecto, el integrante de “Vaqueanos del Río” y de “Cuidadores de la casa común de Paraná”, Luis Romero dijo: “Pedimos la sanción de una ley de humedales ya”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El presidente del Concejo Deliberante se refirió a la resolución de la demanda histórica de disponibilidad nocturna de taxis y remises en Jacobacci. En el marco de un consenso en el Consejo Local de Transporte, se resolvió poner en funcionamiento guardias cada 15 días.

LRA 29 San Luis

Se trata de un proyecto integral e interseccional al VIH, Hepatitis Virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

LRA 19 Puerto Iguazú

Durante Semana Santa, Ferias Francas estará en Posadas. Muller aseguró que las plantaciones se recuperaron con las últimas lluvias del mes y no faltan productos.

LRA 57 El Bolsón

Un grupo de “artistas-amigues” propone un espectáculo interactivo al aire libre desde el miércoles 13 al lunes 18. Se trata del show donde se mezclan los actores con el público, volviéndolos parte del espacio escénico, compartiendo juegos de kermesse y números de circo en un ambiente natural.

LRA 4 Salta

La funcionaria indicó que son niños y niñas de 0 a 8 años. “Un porcentaje de las muertes fueron por causas evitables”, señaló Cardozo y dijo que cada caso se estudia en un comité de mortalidad.

LT 14 Paraná

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que se conformarán mesas de trabajo con todos los sectores de la comunidad educativa para avanzar con la extensión horaria en las escuelas primarias públicas de todo el país para lograr "un piso de 25 horas semanales".

En este sentido, el presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Martín Müller, expresó: “Nadie puede estar en contra de que nuestros chicos y chicas estén una hora más de clases”.

LT 12 Paso de los Libres

En el marco de un nuevo episodio de agresión sexual en una institución educativa de Córdoba, la trabajadora social y coordinadora de “Jakairá”, una organización que promueve la Educación Sexual Integral en escuelas de traslasierra, María Eugenia Galíndez, dijo: "La ESI es un proceso y tiene que ser constante, sostenido en el tiempo, porque no es venir y dar un taller”.

Luego, Galíndez destacó la necesidad de formar referentes adultos y adolescentes en la ESI para que las y los estudiantes tengan con quién hablar sobre la temática.

LT 12 Paso de los Libres

Pereyra, fundador de ´Caminos de Tiza´, docente itinerante que recorre basurales, colonias y aldeas originarias trabajando con niños con y sin discapacidad, enseñando Braille, lengua de seña, educación sexual integral y alfabetización en todo el país donde no hay prestaciones del Estado para las personas con diversidad funcional, recibió el reconocimiento del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

LV 8 Libertador

El neurocirujano Fabián Cremaschi hizo referencia a los síntomas de la patología, aclarando que “el temblor no es el más recurrente”. También se expresó respecto de los tratamientos, detallando cuándo y de qué forma es posible mejorar la calidad de vida de las personas que viven con Párkinson informando, finalmente, que la enfermedad no se cura.

LT 12 Paso de los Libres

La ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, anticipó que la propuesta nacional de extender el horario escolar puede tener aceptación en Corrientes.

“Necesitamos más horas de clases. Los chicos tienen dificultades con lengua y matemáticas”, dijo López, y después apuntó a los resultados de un estudio hecho por el Observatorio de Educación que se conoció la semana pasada, ya que en Corrientes solamente el 7 % de los alumnos terminan en tiempo y forma, es decir sin repetir de año, la instrucción desde el nivel inicial hasta el secundario.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de dar cuenta de las expectativas en materia turística para el fin de semana largo en la provincia, el periodista Nicolás Fassi, de LRA7 Nacional Córdoba, ofreció detalles de uno de los proyectos de tecnología médica en los que trabaja Dines, empresa incubada en la Universidad Nacional de Córdoba e integrada por especialistas en ingeniería y en Ciencias de la Salud.

Se trata de una vincha que tiene la capacidad de tratar la patología neurológica de la migraña y reducir el dolor de cabeza hasta en un 75% mediante impulsos eléctrico que estimulan nervios específicos.

De acuerdo a lo que publicó la web Unciencia, actualmente cuentan con un prototipo del dispositivo, premiado recientemente por el Programa InnovACba de la provincia, por el que obtuvieron un financiamiento que permitirá comenzar la producción junto a una firma local dedicada a la fabricación de equipamiento médico.

LRA 1 Buenos Aires

Verónica Miretti es estudiante de Medicina y, además, se dedica desde 2019 a vender medios huevos de Pascua a través de su cuenta de Instagram @sweetvemi. Tras señalar que "es una modalidad que se puso de moda en 2018", explicó que se trata de "medio huevo de chocolate que se rellena con un montón de cosas, como ser dulce de leche, crema y Oreo". En tanto, precisó que "miden 15 centímetros, pesan medio kilo y cuestan 1900 pesos".

LRA 30 Bariloche

El vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) destacó que se incorporen las preguntas n° 22, 23 y 24, relacionadas con pueblos indígenas al Censo Nacional. El INDEC dictará capacitaciones en forma virtual a los censistas.

LRA 25 Tartagal

Una familia fue desalojada en Comunidad Sarmiento, Salta, quedaron en la calle y piden asistencia. Daiana Fernández, manifestó que fueron desalojados por Francisca Sarmiento, cacique de la comunidad. “Ella dice que es la cacique y decide quien le cae bien y quien no”, expresó Fernández.

LRA 53 San Martín de los Andes

La titular de la oficina local del PAMI aseguró que los jubilados y pensionados que quieran aplicarse la vacuna pueden acercarse a una farmacia con su carnet para recibir la dosis.

LRA 21 Santiago del Estero

La perito del Poder Judicial se refirió a la gran cantidad de herramientas con la que se cuenta para detectar casos de abusos en la infancia. Una de esas herramientas son los dibujos, que funcionan como indicadores cuando algún niño, niña o adolescente está sufriendo maltrato.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Alumnos del Instituto Privado Tucumán de San Miguel realizaron una sentada para protestar por situaciones de acoso y de abuso sexual por parte de un profesor. “Los chicos plantearon hacer una sentada para ser escuchados por el rector Humberto Ávila”, denunció una de las mamás.

LRA 52 Chos Malal

Investigan un hecho de violación ocurrido hace 20 años en Andacollo en la que se acusa al ex intendente de la ciudad Ariel Aravena y a otra persona de nombre Alfredo Flustsch. “La mujer en ese momento era una niña de 15 años”, señaló el abogado.

LT 12 Paso de los Libres

Bordón, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional Corrientes, y José Gea, secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), se refirieron a la convocatoria del Ministerio de Educación provincial para agregar una hora de clases en las escuelas primarias.

LRA 2 Viedma

El referente gremial adelantó las actividades que se desarrollarán en el marco del reclamo por el libre acceso a Lago Escondido. Por un lado, habrá una charla abierta en la UNTER y el 13 de abril Un acto frente a Casa de Gobierno, Viedma.

LRA 1 Buenos Aires

Nació el 11 de abril de 1916 en la ciudad de Buenos Aires y es uno de los grandes compositores de música académica contemporánea que vivió para la música y dejó un legado invaluable.

Alberto Ginastera se describía como “un hombre del mediterráneo nacido en Buenos Aires. Porque mis abuelos por parte de mi padre eran catalanes y por la parte de mi madre lombardos, del norte de Italia”.

LRA 14 Santa Fe

Este fin de semana se realizó el Festival de Arte Callejero en Coronda con artistas de diversos puntos de Santa Fe. Saccone habló de la grilla interdisciplinaria de artistas que contó con el cierre musical a cargo de la emblemática banda “Los rancheros”.

LRA 1 Buenos Aires

El Colectivo de Cineastas argentinos publicó una carta abierta a Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación, reclamando la renuncia de Luis Puenzo, actual Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Cada vez recortan más fondos y priorizan a grandes producciones en detrimento de medianos y pequeños realizadores. Necesitamos cine independiente con libertad creativa alta", expresó Ariel Martínez Herrera, director de cine, guionista y director de fotografía.

"Hoy la mayoría de las películas son a través de Netflix , no podemos depender de las plataformas porque no responden a los intereses de la cultura nacional", destacó Herrera. "Hay un problema de soberanía cultural".

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con el escritor y docente, miembro de la colectividad gitana, Jorge Nedich, para hablar acerca de las características de su comunidad como así también de algunos mitos y prejuicios que subsisten sobre esta etnia.

Nedich repasó sus orígenes y como desde una infancia sin escolaridad llegó a ser un catedrático universitario. Explicó las características de la vida gitana en una comunidad no gitana y se refirió a la historia desde la llegada a occidente, como así también a sus tradiciones y el origen de las leyendas y descalificaciones.

Asimismo, desde el rol de docente destacó las dificultades para una educación intercultural y se refirió a su comienzo en la literatura, desde la obtención de su primer premio hasta el presente como director del Observatorio Gitano con presencia en catorce provincias y líder ante la ONU.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del partido en el Relato de Victor Hugo por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

La Academia se consolidó en la punta de la Zona A al derrotar como visitante al Calamar por 1 a 0, con tanto de Edwin Cardona de penal a los 52 minutos del segundo tiempo, en un cotejo válido por la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Escuchá el gol de la Academia con el Relato de Fabian Codevilla por Radio Nacional.