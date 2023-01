Diario de Radio Nacional 11/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - OSCAR LABORDE: "La integración nos puede salvar de los embates de la derecha"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EMIR SADER: "Hay una contraofensiva muy fuerte de las fuerzas democráticas en Brasil"

LRA 7 Córdoba - ERALDO FILHO: "Lula ha sido votado para que proponga soluciones"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Lo que hace falta en Argentina es un desarrollo más igualitario"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO QUINTELA: "Los argumentos del juicio a la Corte son muy sólidos"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GRACIANA PEÑAFORT: "El Poder Judicial tiene el blindaje de la oposición, y eso impide cambios"

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - HUGO AIMAR: Recibió el apoyo del presidente Fernández

LT 14 Paraná - JUNTAN FIRMAS: Piden que Bordet explique por qué no apoyó el juicio político a la Corte

LV 8 Libertador - DENUNCIA: Milagro Sala necesita una nueva cirugía y Morales no autoriza su traslado

LT 11 Concepción del Uruguay - BENTREVISTA A JORGE RACHID: "Los medios no hablan de los hechos de represión en América Latina"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Licitan la construcción de cinco escuelas técnicas

LRA 22 Jujuy - TERRENOS: Desde Caspalá denuncian que el gobierno expropió hectáreas

LRA 26 Resistencia - ENTREVISTA HUGO SAGER: Opinión del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación

LRA 27 Catamarca - RAUL CHICO: "El Paso de San Francisco es fundamental para el desarrollo"

LRA 4 Salta - CARLOS SARAVIA, ENRESP: "Lo anticipamos: iba a haber aumentos del doble o más y ahí está"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARTIN EPSTEIN: “Hay un proyecto económico que busca hacer crecer el mercado interno”

LRA 21 Santiago del Estero - Informe del CEPA: Una de las provincias con mayor crecimiento en trabajo privado

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

El embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Laborde, habló con Nacional Rosario Fontanarrosa acerca del documento firmado por diplomáticos argentinos, en el cual se calificó como "actos antidemocráticos e insurreccionales de la derecha ultrarradical” el intento de golde de Estado en Brasil. "Nuestra alarma y gran preocupación, es que los sectores de derecha, cuando el gobierno es asumido por sectores populares y el pueblo les da la espalda, están dispuestos a cualquier cosa", Manifestó Laborde.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y politólogo de Brasil reflexionó sobre la situación en su país, tras el intento de golpe de Estado encabezado por militantes bolsonaristas que el domingo asaltaron los edificios de los tres poderes. En ese marco, destacó la efectiva respuesta y reacción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva como del Poder Judicial.

Emir Sader precisó que, a raíz de lo ocurrido, “hay una contraofensiva muy fuerte de las fuerzas democráticas tanto en el plano judicial como en el gobierno” y, como resultado, están en prisión “cientos de personas y otra parte con amenazas de prisión”, incluido el propio ex presidente Jair Bolsonaro “que está en una situación dramática”.

Destacó que pudo identificarse a “los sectores del empresariado brasileño que han financiado las acciones del domingo” y que es explícito “el aislamiento de los sectores derechistas”: "la ofensiva fue desastroza para la extrema derecha que quedó aislada", remarcó.

Frente a ello, Sader definió el actual momento como “una situación muy favorable además de la estabilización del gobierno de Lula” y consideró que “el país vuelve a una cierta normalidad”.

LRA 7 Córdoba

Filho, quien es profesor de postgrado en geografía de la Universidad Federal de Sergipe, habló de la situación de la pobreza de los habitantes de Brasil, expresando: "La agenda es por el combate a la pobreza, ya que hay 33 millones de personas que se encuentran es una situación difícil y Lula ha sido votado para que proponga soluciones a este problema".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente aseguró que el Gobierno nacional "persiste en la lógica" de invertir en la salud pública, y aseguró que el país "necesita un desarrollo general y más igualitario para quienes vienen lejos de Buenos Aires", al encabezar la inauguración del Hospital Modular de Los Cardales, en la localidad homónima del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

LRA 1 Buenos Aires

Quintela conversó con Claudio Orellano acerca del proceso de juicio político que se busca instruir contra la Corte Suprema de Justicia, el apoyo al mismo por gran parte de los gobernadores y el menoscabo a las economías provinciales que representa la quita arbitraria de los fondos de coparticipación.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación analizó el funcionamiento de la actual Corte de Suprema y criticó la protección que tiene por parte de Juntos por el Cambio.

"Me apena esta situación porque pienso que un montón de personas tienen que enfrentar este Poder Judicial, que en lugar de encontrar amparo a sus sentimientos, encuentran abandono", expresó.

Peñafort opinó acerca de la actitud de la oposición de querer impedir la discusión parlamentaria en referencia al pedido de remoción que el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales presentaron sobre los cuatro integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. "El Poder Judicial tiene un blindaje por parte de la oposición que impide cualquier cambio, porque mientras la mayoría de los ciudadanos lo padecen, Cambiemos está muy cómodo con este poder que no funciona", afirmó.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Tras el respaldo que realizó el investigador del Conicet Hugo Aimar en 2017, de desplazar a Horacio Rosatti de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad del Litoral, a raíz de que el magistrado votó a favor el 2x1 en beneficio de los represores, Aimar vivió un proceso de marginación por parte de la institución. Este martes recibió una carta del presidente Alberto Fernández manifestado su apoyo y habló con Nocional Rosario Fontanarrosa.

LT 14 Paraná

Silvia Matas, licenciada en Ciencias Políticas, militante del Frente de Todos, habló con LT14 Nacional Paraná y contó que agrupaciones y militantes que integran el Frente de Todos realizaron una carta abierta al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Se juntan firmas para que el mandatario explicite por qué no acompañó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.

Algunas agrupaciones y militantes que integran el Frente de Todos realizaron una carta abierta al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con la que juntan firmas para que el mandatario explicite por qué no acompañó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.

Adherimos a lo impulsado por el presidente de la Nación, reconocemos a las y los diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos que se han manifestado en ese sentido y solicitamos a ud como máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la provincia, explique a la ciudadanía su abstención ante significativa iniciativa", concluye el escrito, que fue publicado en peticiones.ar y cuenta con 58 firmas.

LV 8 Libertador

Así lo explicó el médico sanitarista Jorge Rachid, quien hizo la advertencia por sus redes sociales ante la reiterada negativa del gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Rachid relató el problema de salud de la dirigente social, y luego advirtió los riesgos para su salud al no acceder a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual es de carácter urgente.

LT 11 Concepción del Uruguay

Rachid opinó sobre los hechos graves que sucedieron en América Latina, diciendo: “Los medios no hablaron de los hechos de atentados y represión en América Latina, ya que, por ejemplo. en Colombia atentaron contra la vicepresidenta”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco participó junto con la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, y el ministro de Educación, Aldo Lineras, de la apertura de sobres, y luego expresó: “Esto se da en el marco del lanzamiento del Gobierno nacional para la construcción de 100 escuelas técnicas en todo el país, con el objetivo de generar parámetros de equidad social”.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Lucia Apaza, presidente de la comunidad Coya de la localidad de Caspalá, afirmó: "Ayer nuevamente vino gente del Gobierno jujeño con una orden judicial y entraron agresivamente a la propiedad de don Pablo Cruz a expropiar. No escucharon a la familia ni a los comuneros, y estamos rodeados de policías como si fuéramos delincuentes desde noviembre pasado. Nadie hizo aviso ni previo aviso, y según ellos es para construir una cancha moderna, pero siendo el pueblito más lindo del mundo quieren convertirlo en otra cosa, por eso vamos a seguir luchando hasta último momento".

LRA 1 Buenos Aires

César Malato, dirigente cooperativista y mutualista, explicó en Nacional Santa Fe de qué se tratará la presentación de "Postas de la Memoria", un trabajo audiovisual que reúne relatos de santafesinos y santafesinas que vivieron la represión de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

"Tratamos de aportar al rescate de la memoria en Santa Fe. El trabajo reúne de 11 a 14 entrevistas, estamos en la etapa final de la edición. Son testimonios en primera persona de compañeros y compañeras que estuvieron detenidas durante la última dictadura en nuestra provincia".

Santa Fe fue un lugar emblemático durante la dictadura, por eso Malato detalló que "nuestra visión es la de la generación emergente, la que comenzó a militar en DDHH en los primeros años 80".

"El concejal Federico Fulini presentó un proyecto de reconocimiento en el Concejo Municipal de Santa Fe, a su vez hizo lo propio en la Legislatura de la provincia el diputado Ricardo Olivera", explicó.

Finalmente, el dirigente cooperativista afirmó que "este trabajo estará disponible durante el mes de febrero de este año".

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista peruano Jorge Luis Cruz brindó información sobre la situación que se vive en su país en medio de la movilización y represión permanente que se produjo tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, sucedida el 7 de diciembre pasado.

Hasta el momento se cuentan 46 asesinatos, 39 producto de la represión de las fuerzas de seguridad que comanda el Gobierno provisorio de Dina Boluarte, el cual es apoyado por el Congreso, cuya mayoría es de derecha, pese que la ciudadanía de las zonas populares y rurales lo rechazan y piden nuevas elecciones.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó que este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, llegará a la provincia sobre las 18 horas.

Los funcionarios visitarán la firma avícola del Grupo Motta, en General Racedo, mientras se entregarán aportes en una granja de la zona y se plantearán obras energéticas para concretar en el territorio provincial. “Es una reunión de trabajo, ya que no es solamente venir a hacer entrega de aportes. Es la posibilidad de conversar con el ministro sobre los distintos planes de acción a futuro”, expresó Bordet.

LRA 26 Resistencia

Sager, quien es diputado provincial por el Frente de todos, hizo referencia al documento firmado por gran parte del oficialismo en contra del fallo favorable para la Ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación de fondos, diciendo: "El fallo obliga al Gobierno nacional a abonar el porcentaje e indudablemente es un golpe a las finanzas de las provincias y de los municipios".

LRA 1 Buenos Aires

Un reciente informe del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS) reveló que el creciente y constante ejercicio de la pesca de parte de buques chinos a orillas del mar argentino podría representar “un saqueo que, entre sus múltiples consecuencias, pone en riesgo la presencia de especies marinas en la zona”.

En esa misma línea, el jefe del Observatorio Naval Argentino, Daniel Coluccio, manifestó que le “parece oportuno llevar adelante una campaña para que la gente sepa lo que pasa sobre la milla 201, costas afuera de nuestro país” y aseguró que “más allá de la milla 200 no hay control” y estos barcos aprovechan para pescar allí “lo que pueden día y noche”, por lo que consideró que “en algún momento el recurso va a disminuir”.

LRA 27 Catamarca

Chico se refirió a la importancia de la apertura del Paso de San Francisco, destacando la importancia que representa para Catamarca y para la región, tras lo cual señaló: "Es la salida hacia Asia y la Costa Oeste de los Estados Unidos por el Océano Pacífico, con costos de flete mucho más bajos que por el Atlántico y permite que nuestros productos puedan competir, generando un gran desarrollo económico".

LRA 4 Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos suspendió el cobro del servicio de EDESA a usuarios de los departamentos Orán y San Martín, mientras lleva adelante una auditoría en el proceso de facturación de la empresa, cuestionada por los vecinos que recibieron boletas que consideran "impagables". "Esto es para niveles 2 y 3 (...) para todo aquel que le haya incrementado la factura de diciembre un 50% o más", aclaró el titular del organismo, Carlos "Uluncha" Saravia.

El proceso de auditoría tendrá una duración de seis meses, durante los cuales EDESA S.A. no podrá realizar cortes del servicio de distribución de energía eléctrica por morosidad en el pago de las facturas correspondientes al período Diciembre 2022, ni ejecutar acción de cobro alguna ni restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Epstein, economista del Centro de Economía Política (CEPA), destacó los datos positivos de los últimos meses: “Se muestra una senda de recuperación de 20 meses de la recuperación del empleo formal”.

“El peor momento de situación de empleo que fue en julio del 2020, plena pandemia, luego se recuperó de ahí en adelante”, agregó el especialista.

A su vez, remarcó: “A pesar de tener una inflación tan alta, el empleo registrado formal sale casi empatado con el 2019. Sin embargo, sí se registra una caída del salario del no registrado de 16 puntos”.

Epstein también sostuvo que “la economía es política”. En ese sentido, agregó: “Hay un proyecto económico que busca hacer crecer el mercado interno, en el gobierno anterior se vio una caída del empleo, relacionado con un modelo que destruyó el mercado interno”.

LT 12 Paso de los Libres

En declaraciones a LT 12, Roberto Taron, delegado de la UTA de Paso de los Libres, manifestó que hasta que no se complete el pago de haberes correspondiente a diciembre 2022 los colectiveros no retomaran sus actividades en las unidades de transporte urbano pertenecientes a las empresas TIG y MiniBus.

LT 14 Paraná

Con la firma de dos decretos, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, regularizó con pases a planta y a estabilidad laboral a 1.847 agentes.

La medida dispone que esto tenga vigencia con retroactividad al 1° de noviembre de 2021, hecho que informó Julio Luján, secretario de Prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señalando: “Estos decretos eran muy esperados por la cantidad de compañeros que regularizan su situación”.

LRA 21 Santiago del Estero

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la cantidad de trabajadores registrados del sector privado en la provincia de Santiago del Estero es superior a los niveles previos a la irrupción de la pandemia. En diálogo con Radio Nacional, el Dr. Mario Piotti Suarez, coordinador provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se refirió al respecto.

LRA 26 Resistencia

“Estos operativos de validación comenzaron en noviembre del año pasado, y se decidió extenderlos hasta el 15 de enero próximo, que será la fecha límite para hacer la validación de datos y continuar en el programa Potenciar Trabajo. El Gobierno provincial dio directivas para que estos operativos se efectúen en territorio destinados a las personas que por alguna razón no pudieron hacerlo”, dijo Manuela Ortíz, la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco.

LRA 1 Buenos Aires

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani era la única cinta latinoamericana en competencia y logró el Globo de Oro a Mejor película en idioma no inglés en la 80ma. edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Con el antecedente en 1986 de "La historia oficial", de Luis Puenzo, la cinta que retrata el trasfondo del Juicio a las Juntas militares se llevó la estatuilla a la mejor película extranjera, terna en la que se impuso por sobre "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "Decision to Leave" (Corea del Sur) y "RRR" (India).

LRA 1 Buenos Aires

"Argentina, 1985", la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín que cuenta el trasfondo del Juicio a las Juntas, ganó anoche noche del martes el Globo de Oro al mejor filme extranjero de la 80° edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ricardo Gil Lavedra, quien integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que tuvo la tarea de juzgar a los responsables de la dictadura militar, habló con Radio Nacional sobre aquel inolvidable momento de la historia argentina. Y además dio su opinión acerca del film que retrata dicho episodio de nuestro pasado.

LRA 6 Mendoza Quino

“Argentina, 1985”, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín que cuenta el trasfondo del Juicio a las Juntas, ganó anoche el Globo de Oro al mejor filme extranjero de la 80° edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Manuel Caponi, el actor mendocino que participó en el film, dialogó con Mañanas de Verano y contó sus sensaciones inmediatas a la premiación pero también todo lo que ha implicado en su vida profesional y personal ser parte de la trascendente película.

LT 14 Paraná

Emilio Agostín, secretario de Turismo y Cultura de Sauce Viejo, contó que está todo listo para la realización de la 37° edición del Festival Folklórico Provincial del Pescador, el cual se llevará a cabo en el balneario "Don Roque" de Sauce Viejo, en Santa Fe, desde el viernes 13 al domingo 15 de enero, y contará con la retransmisión de Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, brindó detalles de la nueva edición, la número 32, de la Fiesta Nacional del Chamamé con una particularidad: “No se realizará solo en el Anfiteatro Cocomarola, sino que se sumara en diferentes espacios de la ciudad”.

Si bien comenzará oficialmente este viernes a las 21 horas, el evento que propone “10 noches a puro chamamé” cuenta con actividades previas. Una es la que se realizará hoy: “Trabajamos con la idea de poder sumar público que quizás no va a la fiesta en Cocomarola, entonces organizamos con un bar muy elegante donde se puede ver el atardecer”. La entrada es libre y gratuita.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Ariel Gómez Arroyuelo, Jefe de Programa de Promoción Turística, dio detalles de los 5 festivales que habrá en la provincia este fin de semana.

Los turistas que elijan San Luis para vacacionar el próximo fin de semana tendrán una multiplicidad de eventos distribuidos a lo largo de la geografía puntana, cada uno de ellos con su propia identidad. Se espera una ocupación turística plena.

En la Ciudad capital se realizará nuevamente el Festival del Río San Luis y en el interior tendrán lugar los ya tradicionales festivales y fiestas provinciales en Quines, San Francisco, Cortaderas, El Trapiche y Potrero de los Funes.

Con un fuerte arraigo popular, tradicional y artístico, cada una de las localidades se ha preparado para recibir a pobladores y visitantes con una nutrida grilla de presentaciones, donde el folclore, la música popular y la gastronomía serán los platos fuertes en cada jornada.

LRA 27 Catamarca

Angera, quien forma parte del grupo que participará de la puesta artística integral que se desarrollará el próximo 22 de enero en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, describió cómo transcurren los ensayos de músicos y sus sensaciones al volver al escenario mayor del festival.

En tanto, la presentación de la delegación catamarqueña podrá seguirse por la Radio y la TV Pública.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Daniel García, pianista, compositor, arreglador y director, visitó el estudio de “Verano 2023” para hablar acerca de su proyecto “Tango loco” y su última producción discográfica “Tango negro”, donde ejecuta una fusión del tango con la música negra de los 80 y 90.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Meloni, periodista de Radio Nacional Santa Fe, destacó que desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de enero se realizará la 37° edición del Festival Folklórico Provincial del Pescador de Sauce Viejo.

Tras señalar que "es uno de los festivales más importantes que tiene la provincia", resaltó que "la Radio Pública volverá a transmitir algo que tiene que ver con nuestra impronta cultural".

En ese marco, detalló qué artistas participarán en esta nueva edición y anticipó que "el viernes cierra Abel Pintos; el sábado, Soledad; y el domingo, Jorge Rojas".

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Salud, Gabriel Barrientos, dijo que la próxima semana continuarán con la vacunación en los barrios, trabajando en La Curva, Fapu y La Tablada.

LRA 14 Santa Fe

Sebastián Torres, Subsecretario de prevención y promoción de la salud de la provincia de Santa Fe, detalló las vacunas que se necesitan para vacacionar fuera del país en la mañana de Nacional Santa Fe.

"Recordamos que están disponibles las vacunas para completar el calendario COVID, la triple viral y la poliomelitis, sobre todo tenerlo presente para los niños y las niñas. Brasil en los útlimos años tuvo brotes de sarampión, rubéoloa e incluso poliomelitis".

Con respecto a la vacuna de la fiebre amarilla, el funcionario aclaró "Brasil no obliga a viajar con esta vacuna, es una recomendación sanitaria por parte del Ministerio de Salud de la Nación de nuestro país. Y es importante decir que se debe colocar diez días antes de viajar y es para todas las personas a partir de los 9 meses de vida. Si es antes de los 24 meses debe colocarse el refuerzo a los 10 años, en el resto de los casos se realiza una sola vez en la vida".

LRA 3 Santa Rosa

Pablo Garro, director del colegio secundario Zona Norte de Santa Rosa, explicó cómo funcionan las escuelas de verano, una alternativa educativa que comenzará el próximo 1° de febrero en La Pampa.

LV 8 Libertador

Verónica Vargas, vecina de Puente del Inca, comentó que le están reclamando al gobierno tener en cuenta la opinión general frente al llamado proyecto DIVAM, el cual prevé el diseño integral de Villas de Alta Montaña.

Luego, Vargas denunció que se los quiere trasladar a una zona de avalanchas, y no se está observando la preservación de su fuente laboral.

LRA 1 Buenos Aires

La Teniente de Navío, médica especializada en cirugía, de la Armada Argentina, forma parte de la tripulación del rompehielos ARA Almirante Irízar y conversó con Marcelo “Chelo” Ayala durante el viaje hacia la Antártida, que tendrá como destino la Base Esperanza para emitir desde LRA 36 Arcángel San Gabriel el Panorama Nacional de la Mañana.

La Doctora Belén Bartolelli, oriunda de Rojas la provincia de Rojas, explicó cómo es el trabajo en el Irizar, que se extiende un año y que “incluye el alistamiento para la sanidad, la medicación y los aptos físicos del personal a bordo" que acompañará toda la Campaña.

“El trabajo de carga y descarga es continuo, los turnos son de muchas horas, con mucho esfuerzo físico, lo que puede provocar esquinces, luxaciones y traumatismos”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de Chilecito Matías Vaca en La Rioja reveló cuáles son los lugares preferidos de los turistas y anticipó que la segunda quincena de enero será “mejor” que la primera. También contó que otro de los momentos fuertes de visitas comenzará en Semana Santa.

LRA 29 San Luis

En “Verano Nacional” hablamos con Roberto Dufour, jefe del subprograma Maternidad e Infancia.

La actividad se realizó en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Malvinas Argentinas” y fue en el marco del Plan 1000 Días, donde varias mujeres de San Luis recibieron los implementos necesarios destinados al acompañamiento de la lactancia.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina y la ministra de Salud de San Luis, Rosa Dávila encabezaron el acto donde se entregaron los kits de lactancia a vecinas de la capital puntana.

LRA 13 Bahía Blanca

La licenciada en Ciencias Biológicas, Carolina Kelly, dijo que “comer mariscos que no están controlados por un laboratorio puede llevar a la muerte”.

La trabajadora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) explicó que “es peligroso comerlos si se toman de la playa o de un comercio que no tiene los controles”.

El fenómeno llamado marea roja es una masiva proliferación de algunas especies de algas microscópicas (microalgas) cuando determinados factores del medio ambiente (temperatura, luz, pH, disponibilidad de ciertos nutrientes, salinidad, entre otros) se tornan favorables para su multiplicación.

Kelly advirtió que ni la cocción, ni usar vinagre o limón o el consumo de alcohol neutralizan las toxinas que tienen los bivalvos.

LRA 56 Perito Moreno

En este verano 2023 el Parque Nacional Patagonia lleva adelante una nueva actividad que involucra a niñas y niños de 10 a 14 años en forma totalmente libre y gratuita.

La convocatoria son los campamentos pero más allá de este disparador se realizan diversas actividades que promuevan la actividad grupal, el conocimiento y cuidado del medioambiente, en un lugar donde la naturaleza invade cada aspecto quien visita este lugar.

Rocío Navarro, responsable de Comunidades del Parque, brindó detalles de la experiencia y cómo se ven atravesados por el trabajo que realizan.

LRA 29 San Luis

En una entrevista con "Verano Nacional" la flamante secretaria de Políticas de Igualdad y diversidad del Ministerio de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Nación, se refirió a las proyecciones para este 2023.

La funcionaria también dio detalles de las políticas aplicadas en la provincia que el presidente de la Nación les pidió que realicen a nivel nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El sábado 14 de enero habrá un torneo exhibición con entrada gratuita del World Padel Tour en el Super Domo de La Rioja. Del 6 al 12 de marzo, tendrá lugar la provincia el Padel Open 2023, el torneo que completa y que inaugurará la primera gira sudamericana del año. Pablo Barrida, jugador riojano que integra el número 8 del ranking de ese circuito, contó en Radio Nacional cómo se vive la previa al evento.

"Es un privilegio que hayan dado a La Rioja la oportunidad de organizar algo así, y esperemos que los jugadores puedan jugar con las gradas llenas y se lleven esa imagen de la provincia", dijo. "Me preparo en la pretemporada e intentaré dar lo mejor en el torneo", contó.

LRA 1 Buenos Aires

El línea asistente chileciteño Gabriel Alfredo Chade tuvo en Qatar su debut mundialista, estando presente en siete partidos en esta Copa del Mundo, tres en cancha como línea asistente, y cuatro como asistente en el VAR mundialista.

"Fue increíble haber estado seleccionado para estar en el mundial Qatar 2022", sostuvo, al señalar que "es de los eventos deportivos más grande del mundo, y para quien ama el fútbol es algo único".

Por otro lado, consideró que "el nivel del arbitraje del mundial fue bastante bueno", aunque manifestó que "por supuesto que hay cosas para mejorar y corregir".