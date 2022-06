Diario de Radio Nacional 10/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CARMONA: "Hoy es un día muy importante, es un día patrio"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE FELIPE PIGNA: Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

Nacional Rock - PABLO CERIANI: "Los números de 2021 fueron mejores que los de 2019"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: La Entrevista Federal a Martín Guzmán

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR LABORDA: "El discurso de Fernández quedará en la historia"

LRA 1 Buenos Aires - ATILIO BORON: "Hay una satisfacción muy grande con lo que planteó Fernández"

LRA 5 Rosario - CARLOS ROSANSKI: "Es imposible continuar con cuatro miembros en la Corte Suprema"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "A la excepcionalidad vivida hay que responder con políticas e inversión"

LRA 1 Buenos Aires - GENDARMERIA REFUERZA CONTROLES: YPF incrementó el precio del gasoil para vehículos extranjeros

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: La caída de bonos en pesos

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO FERREYRA: “El Presidente, con valentía, puso lo judicial en el centro de su gestión”

LRA 1 Buenos Aires - TATY ALMEIDA: "El Poder Judicial imparte injusticia"

LT 12 Paso de los Libres - Agenda completa: Wado de Pedro visitó Corrientes y mantuvo diferentes reuniones de trabajo

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: “Podemos cumplir porque tenemos una provincia ordenada”

LRA 8 Formosa - Obra pública: Escuela técnica para Las Lomitas

LRA 27 Catamarca - GUSTAVO SAADI: “Veo un Congreso de la Nación alejado de los reales problemas de la gente”

LT 14 Paraná - TOMAS LEDESMA: “Hay que discutir un sistema electoral o el problema que dejaron”

LRA 7 Córdoba - HERNAN BRIENZA: “Yo creo que la derecha no tiene un proyecto de país"

LRA 26 Resistencia - LUIS ROBLES: Becas Progresar superó en seis meses la inscripción de 2021

LRA 1 Buenos Aires - TOMAS LEDESMA: "El sistema electoral funciona muy bien a lo largo y ancho del país"

LRA 1 Buenos Aires - JOAQUIN NOYA: Denuncian agresión y amenazas a militantes en Vicente López

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas

LRA 42 Gualeguaychú - Con tasas bajas: Nación y Entre Ríos otorgaron una línea de créditos para productores

LV 8 Libertador - Raúl Mercau: El turismo internacional comienza su recuperación post pandemia

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: La actividad industrial creció 4,7% en abril y la construcción 8,8%

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes 10 de junio se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, en conmemoración del 193º aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos, cuando se designó a Luis Vernet como primer gobernador, en 1829.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, momentos antes de encabezar el acto oficial en el Palacio San Martín, dialogó con Radio Nacional y sostuvo que "hoy es un día muy importante, es un día patrio en el que conmemoramos la afirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas recordando un hecho histórico que fue la creación de la comandancia política y militar de la isla".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador habló en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios marítimos e insulares correspondientes, sobre el conflicto con Inglaterra y recordó momentos de la historia.

"El 10 de junio de 1829 se establece la comandancia de Luis Vernet, quien hace una gobernación muy interesante, con proyectos de establecimiento de población, de cría de ganado, de agricultura, hasta construye una goleta propia. Y se encarga de mantener a raya a los piratas, y a los balleneros ingleses y norteamericanos, que pescaban allí. Eso traería finalmente el conflicto con Estados Unidos, cuando Vernet en 1831 captura barcos de norteamericanos y los lleva detenidos a Buenos Aires. Los norteamericanos le avisan a Gran Bretaña, lo desolada que estaba la zona, como sugerencia para ocuparla", contó.

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, habló en El Mañana e hizo un balance de la recuperación de la empresa en comparación con las pérdidas y la desinversión durante la gestión de Mauricio Macri y declaró: "le ha hecho mucho daño a la compañía, primero le hacen daño y luego dicen como esto da pérdidas hay que cerrarla".

Nacional Rock

LRA 1 Buenos Aires

El economista destacó la Entrevista Federal a la que se sometió el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán en Radio Nacional.

"Es la primera vez que un ministro de Economía sale del micromundo del AMBA, y genera un intercambio con el resto del país. Es interesantísimo, porque importa saber la mirada que tiene sobre las economías regionales, y su voz llega a las demás provincias. Es muy importante Radio Nacional, y la red de medios públicos. Soy enfático porque hay toda una corriente que desmerece a los medios públicos, hay apenas que pensar en los años del gobierno macrista que se dedicó a destruir el sistema de medios del Estado", expresó.

Zaiat que participó además de la Entrevista Federal, le preguntó al ministro sobre la humorada que días atrás hizo el dueño de supermercados La Anónima Federico Braun, quien dijo que su cadena "remarca precios todos los días" como respuesta a la inflación actual. Guzmán respondió que sobre la suba de los precios "la responsabilidad, no es solo del gobierno" sino que "es colectiva". Y agregó: "Toda la dirigencia tiene responsabilidad. No hablamos de un señor que vende botones en una mercería, estamos hablando de los dirigentes empresariales más importantes de la Argentina. Lo que dijo no debería dar risa, sino vergüenza".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández criticó en su discurso en la Cumbre de las Américas la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como la política de bloqueos implementada históricamente.

También ratificó el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. "Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas. Vengo de un país humanista donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos".

Oscar Laborda, ex presidente del Parlasur aseguró que "el discurso fue una pieza completa, tuvo mucha valentía y compostura. Quedará en la historia de los discursos de la Cumbre de las Américas".

"Esta cumbre se da en un momento de guerra en Europa y fue fallida para los Estados Unidos", aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó y elogió el discurso de Alberto Fernández ante la Cumbre de las Américas. También habló sobre el rol del presidente de Estados Unidos Joe Biden.

"Fernández habló durante ocho minutos y fue más enfático de lo que se esperaba. Cuestionó la exclusión de algunos países de la Cumbre. También cuestionó a la falta de solidaridad de las grandes potencias durante la pandemia", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 7 Córdoba

Goobar elogió el discurso del Presidente en la Cumbre de las Américas, expresando: "Alberto Fernández asumió la ausencia de muchos países. Tocó puntos neurálgico como, por ejemplo, el desastre que es la OEA y mencionó, por supuesto, el tema Malvinas y el papel de Donald Trump en la concesión de los préstamos del Fondo Monetario a la Argentina. Hay una nueva oleada de gobiernos progresistas, pero que no son tan progresistas o están mucho más condicionados por los poderes facticos. El caso de Boric es uno de ellos".

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y politólogo destacó el discurso del presidente Alberto Fernández en la IX Cumbre de las Américas y lo calificó como "importante, medido y muy duro".

Tras señalar que "se aguardaba un discurso duro porque el Presidente iba en representación no solo de la Argentina, sino también de la Celac", Atilio Borón dijo que "su dureza fue superior a la que se esperaba".

"Fernández dijo cosas que pocas veces se le han dicho en una cumbre a un presidente de Estados Unidos", subrayó.

En ese sentido, Borón sostuvo que "hay una satisfacción muy grande con la postura que planteó Alberto Fernández" y agregó: "México, Venezuela, Honduras y muchos países más se sintieron muy representados con lo que él dijo".

LRA 5 Rosario

"El aumento del número me parece excelente, pero hay que ocuparse de la calidad además de la cantidad. Habrá que estudiar la forma de que los candidatos realmente reúnan condiciones que nos garanticen una mejor justicia", expresó el ex juez federal Carlos Rozanski, en diálogo con Nacional Rosario, al ser consultado sobre proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia, presentado por el interbloque de senadores nacionales del oficialismo y que cuenta con el aval de los gobernadores.

En diálogo con Buen Día Nacional (de 8 a 12), Rozanski sostuvo: "La única forma de tener un buena justicia en el país, es que la Corte Suprema esté integrada por mujeres y hombres que tengan una convicción no solo democrática sino acorde a todo lo que es el modelo de derechos humanos en nuestro. Cualquier otra fórmula o requisito no sirve".

"Es imposible continuar con cuatro miembros en la corte Suprema y mucho menos con la poco calidad jurídica y humana que tienen", resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Sileoni hizo un balance de los seis meses que lleva de gestión; advirtió, tras el tiempo de pandemia, que la vuelta a la presencialidad este año se dio “con mucha necesidad del reencuentro y con una base muy importante de querer estar allí” y enfatizó que "no tenemos destino si no invertimos en la educación de nuestras niñas y niños".

Reconoció que, paralelamente, la situación sanitaria por el coronavirus “dejó sus consecuencias, chicas y chicos que se han desvinculado de la escuela y aprendizajes que no se produjeron”.

Precisamente, explicó que, para “ver donde estamos” su cartera implementará dos pruebas en 3º y 6º grado de todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, en Matemáticas y Prácticas del Lenguaje entre el 27 de junio y 11 de julio, respectivamente, para trazar un diagnóstico.

LRA 1 Buenos Aires

Tras los conflictos con el abastecimiento del gasoil en el Norte, detectaron tráfico en las zonas de la frontera. Por ese motivo, la medida de YPF determinó que los vehículos con patentes extranjeras solo pueden cargar gasoil Infinia a $240 el litro, porque reserva el combustible para la producción argentina.

“Acatamos la orden y estamos implementando, es muy reciente porque la gente extranjera no asume el diferencial. Hay que esperar que pasen los días para ver cómo continúa esto”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor), Oscar Pacheco, quien agregó sobre el monto: “Argentina está al 50% de cualquier país limítrofe”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos e refirió sobre los rumores que hay desde hace unos días en el mercado financiero, sobre comentarios de ex funcionarios del gobierno anterior diciendo que había probabilidades de que se reperfile la deuda en pesos.

"Si el gobierno tiene problemas para refinanciar sus vencimientos, esto complicaría las cosas. Y ese ruido hizo que se desplomen todos los bonos que se ajustan por inflación. Y ayer salió el Banco Central a intervenir y comprar dichos bonos para que no siguieran cayendo. Una cuestión financiera que significa que se está empezando a discutir cuál es la capacidad del gobierno nacional de financiarse hasta que termine su mandato", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El oficialismo presentó ayer en el Senado el proyecto de ley para ampliar la Corte a 25 integrantes. En ese contexto, el abogado constitucionalista aseguró que el número que se propone es “importante” ya que la función del supremo tribunal debe “dar múltiples enfoques sobre el objeto único que es la Constitución”.

“La cantidad de miembros la debe decidir el Congreso, se trata de un hecho político por fuera de la decisión de los jueces”, argumentó Gustavo Ferreryra.

LRA 27 Catamarca

Se llevó a cabo la presentación de “Mi Bingo Catamarqueño” en la Casa de Gobierno provincial, donde estuvo presente el gobernador Raúl Jalil, quien aseguró que todos los problemas con la minería se están solucionando y que se llevan a cabo obras que hacen crecer a la provincia, tras manifestar que esas obras son las que están sosteniendo el empleo.

LRA 26 Resistencia

Ortega habló de la nueva pavimentación que realizará el Estado nacional en conjunto con el provincial en El Impenetrable, diciendo: "Esto va a cambiar mucho, porque estas obras vienen a reivindicar derechos de estas comunidades tan postergadas".

En tanto, los contratos, que han sido rubricados por el gobernador Jorge Capitanich y por el Administrador de Vialidad Nacional, establecen la pavimentación de casi 90 kilómetros de caminos, con una inversión superior a los 6.338 millones de pesos.

LRA 6 Mendoza Quino

El abogado Alfredo Guevara informó el sobreseimiento de la ex dirigente de la Tupac en Mendoza, Nélida Rojas, en un cúmulo de causas. El letrado, que representa a la familia de Rojas, contó que 11 causas del total de las que se investiga a la referenta popular cayeron por prescripción, luego transcurrir el tiempo y no haber sido comprobadas las denuncias.

LT 12 Paso de los Libres

Aragón se refirió a la agenda en Corrientes del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, al señalar que junto al diputado nacional, Juan Grabois, desarrollaron la segunda Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, donde ambos se reunieron con malloneros en la ribera del río Paraná para escuchar sus demandas y articular soluciones para el sector.

Luego, en la sede del Sindicato de Comercio de Corrientes Capital, De Pedro y Grabois tuvieron un encuentro con distintos sectores de la economía popular, tras lo cual el ministro señaló: “La idea de estas reuniones es escuchar a los sectores populares para armar una propuesta amplia que incluya a todos y luego desarrollar un plan inclusivo”.

LT 14 Paraná

El encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia, el cual se llevará a cabo este sábado en Concepción del Uruguay, contará con la presencia del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi.

Vinculado al tema, la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillard, dijo: “Tenemos que trabajar para poder fortalecer el gobierno de nuestro Presidente, ya que la economía se está recuperando, pero aún falta mucho, De eso hay que discutir”.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se refirió a la disputa del poder y el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país, y contó detalles de su encuentro con el Papa Francisco.

Taty Almeida afirmó también que las expresiones del presidente de la Anónima, Federico Braun, quien consultado acerca de la inflación sostuvo, entre risas, que remarca los precios todos los días, "no sorprenden", porque "uno ya sabe cómo piensa esta gente".

Por otra parte, repudió el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, y reiteró el pedido de los organismos de Derechos Humanos de justicia legal, "sin odio ni sed de venganza".

LRA 6 Mendoza Quino

La coordinadora de Casos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Virginia Urquiza, informó los motivos que impulsaron la campaña, señalando: "Visibiliza la cantidad de datos genéticos que ha recuperado el equipo desde 1980, los cuales requieren ser cotejados con el mayor números de pruebas para que todos encuentren su origen”.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro del Interior, Wado de Pedro, visitó Corrientes para llevar adelante una serie de actividades sociales y productivas, con el fin de evaluar la marcha de los distintos proyectos y obras que financia el Gobierno nacional a través de la cartera de Interior, enmarcadas en la agenda de desarrollo de esa provincia.

LT 14 Paraná

“Somos un gobierno con sus cuentas públicas ordenadas y con previsibilidad para cumplir con los compromisos que asumimos”, destacó el gobernador provincial, Gustavo Bordet, en Galarza, donde encabezó la apertura de ofertas de la licitación de desagües pluviales, entregó viviendas y firmó un convenio para la ejecución de obras de pavimento.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y ambos anunciaron un plan de obras que incluye a todo el territorio formoseño. Esta inversión histórica es de casi 60 millones de pesos destinados a obras que fueron paralizadas en la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Entre los trabajos anunciados, Las Lomitas fue beneficiada con la construcción de una escuela técnica. “Se cumple un nuevo sueño para toda nuestra comunidad. Lo anunció el gobernador Gildo Insfrán, en el marco del plan de Obras Públicas”, expresó intendente local, Atilio Basualdo.

LRA 27 Catamarca

Saadi hizo un análisis del debate sobre el proyecto de la boleta única que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se le dio media sanción, diciendo: “Me parece que hubo un tratamiento rápido. Se necesitan debatir esas cuestiones que hacen a la vida democrática de un país, pero siendo sincero, veo un Congreso de la Nación un poco alejado de los reales problemas de la gente”.

LT 14 Paraná

Ledesma habló de la actualidad política expresando: “Fortalecer la democracia es no designar jueces por decreto funcionales al Poder Ejecutivo de espaladas a nuestro pueblo, fortalecer la democracia es no tomar una deuda que compromete a generaciones y generaciones de argentinos y argentinas sin que pasen por nuestro Congreso”.

LRA 7 Córdoba

En cuanto a la situación económica del país, Brienza afirmó: “Argentina lleva varios años de una dificultad para resolver problemas de la economía, y en la economía es donde están las mayores rispideces. El principal tema es plantearse qué hacer con la economía y redistribuir para llegar a toda la población argentina”.

Tras esto, el periodista habló de la presentación de su nuevo libro, cuyo título es “¿Por qué no somos liberales?”, el cual fue presentado en el Auditorio ´Hugo Chávez´ del pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

LRA 26 Resistencia

"Hay varias cosas que se vienen para el plan Progresar, en el marco de lo que es el acompañamiento para los estudiantes, más allá de que todavía tenemos el segundo periodo de inscripción. En relación a esto, en el Chaco ya superamos este semestre al total de todo 2021", destacó Robles.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por Entre Ríos (Frente de Todos) se refirió al proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores, que fue votado negativamente por el oficialismo.

Tomás Ledesma afirmó que "el sistema electoral funciona muy bien a lo largo y ancho del país" y acusó a la oposición de "poner sobre la mesa una discusión que no tienen nada que ver con la realidad de la gente".

Tras señalar que "la agenda que pasa en el Congreso tiene que ser sobre lo que está viviendo la gente", manifestó que "lo último que interesa es discutir sobre una boleta única" y agregó: "Hay que hablar sobre las cosas que realmente importan".

LRA 1 Buenos Aires

Joaquín Noya, Presidente del Bloque de concejales del Frente de Todos en Vicente López, provincia de Buenos Aires, denunció que tanto él como parte de su equipo y militantes fueron increpados por una patota del municipio durante una actividad de recolección de firmas debido al “mal funcionamiento que tiene la empresa de recolección de residuos” sobre todo en los barrios populares, entre ellos, La Loma, de Olivos.

Tras relatar lo ocurrido, advirtió que “no es algo aislado en Vicente López”, y señaló que “hay una patrulla urbana que se extralimita constantemente con la militancia”.

En ese sentido, Noya lamentó la complicidad demostrada por parte del municipio, cuya intendenta Soledad Martínez aún no dio ninguna explicación de lo sucedido.

LRA 1 Buenos Aires

La conmemoración fue instaurada en 1973 por iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón a través de la Ley 20561 aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación, el 14 de noviembre de aquel año.

En ella, se estableció el 10 de junio como el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y el sector antártico argentino, expresión de soberanía que se celebrará todos los años en todo el país”.

La elección de la fecha no fue casual sino que buscó recordar la creación en 1829 “de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos" por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de una exposición agropecuaria de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Gobierno de Entre Ríos presentaron una línea de créditos por 2 mil millones de pesos.

Tras esto, el ministro de Producción provincial, Juan José Bahillo, destacó: "Prácticamente el crédito se agotó, porque contaba con una tasa subsidiada para reinvertir en la generación de puestos laborales”.

LV 8 Libertador

Mercau se refirió al turismo internacional, informando que esta semana el INDEC publicó las estadísticas del rubro, donde se observó que ingresaron al país 132 mil turistas, de los cuales 123 mil entraron por Ezeiza y un 4 % de ese total se registró en Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial creció durante abril 4,7% en relación a igual mes del año pasado, con lo que acumuló un alza de 4% en el primer cuatrimestre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la actividad en el sector de la construcción avanzó en abril 8,8% interanual, y 3,1% en el acumulado del primer cuatrimestre de 2022.

En lo que respecta al sector fabril, la mejora de 4,7% de abril significó “la tercera suba (interanual) consecutiva”, destacaron desde el Ministerio de Economía, luego de que el Indec diera a conocer el resultado.

En tanto, el sector de la construcción -con el incremento de 8,8% en abril- a lo largo del primer cuatrimestre acumuló un avance de 3,1%.

LRA 13 Bahía Blanca

El músico Litto Nebbia dijo que entiende que aquellos que lo escuchan “respetan que siempre haya estado en la misma línea y, más allá de que no hago siempre lo mismo, soy fiel a un punto de partida”.

Litto”, uno de los fundadores del rock argentino- se presenta esta noche a las 21 en el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca. Las entradas se venden en www.entradauno.com.

“Mi trayectoria es larga… empecé tocando a los 8-9 años con mis padres… mis canciones se van transmitiendo y entonces las generaciones de los que me escuchan se van cruzando”, agregó.

LRA 13 Bahía Blanca

En el último programa de Las Ñoñas, el ciclo de libros y literatura de la Radio Pública de Bahía Blanca conducido por Victoria Cos y Julia Zamora, charlaron con el reconocido escritor chileno Alejandro Zambra. Escuchá la nota completa.

LRA 1 Buenos Aires

El actor Claudio Rissi, reconocido por su rol de Mario Borges en la serie El Marginal, encabeza Los Perros, obra escrita y dirigida por Néstor Valente en el porteño Teatro Picadero, donde al asumirse como padre de familia en esa inquietante comedia aseguró: "Me planteé este personaje jugando, quería despegarme del personaje de Mario Borges", quien es el líder de la banda que controla la cárcel de Puente Viejo.

Tras hacer referencia a la trama de la obra, señaló que "todas las familias son disfuncionales" y agregó: "No conozco otro tipo de familias".

"El personaje escrito te presta una parte, lo demás lo pone el actor. Todos los personajes que uno hace pasa por los filtros de uno mismo", dijo Rissi.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la reconocida fotógrafa, Sara Facio, destacada por retratar a algunos de los personajes más importantes de la cultura argentina y mundial.

Sara recordó algunas de las fotos más celebres de su autoría, los primeros trabajos seleccionando a escritores latinoamericanos poco conocidos hasta ese momento, como así también la creación de la colección fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes y la lucha por lograr el reconocimiento de la fotografía como una parte del arte. Asimismo, reflexionó acerca de las nuevas tecnologías de digitalización, el uso del blanco y negro, y el recuerdo de su primer contacto con un laboratorio de revelado.

En la segunda parte del programa, Horacio entrevistó al famoso cocinero Donato de Santis, quien se refirió a la tradición familiar de la cocina, el éxito obtenido con el programa Master Cheff, hizo un repaso de su trayectoria, el trabajo junto al célebre modisto Gianni Versace y destacó algunos requisitos necesarios en la selección de los ingredientes para la buena cocina.

LV 8 Libertador

Lizárraga, familiar de una de las víctimas de los abusos sexuales ejercidos en el Instituto Próvolo, expresó su repudio por la posible liberación de la monja Kumiko Kosaca, luego de haberse cumplido los plazos procesales sin una sentencia.

“Creo que los jueces tienen que decir que no, pero hay una artillería enfrente de 18 abogados luchando por la liberación de la entregadora número uno. Si los tiempos se vencieron, no es culpa nuestra, porque se debe a la inactividad del poder judicial”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, su directora Luz Scarpati describió cómo se prepara la ciudad para darle la bienvenida al invierno con la clásica celebración de los fueguinos que se extenderá entre el 11 y el 21 de junio, incluirá la participación de mil cien artistas locales y nacionales y contará con una transmisión especial de varias emisoras patagónicas de Radio Nacional.

La conmemoración alude al momento del año en que el día tiene menos tiempo de luz solar, lo que en Tierra del Fuego se traduce en jornadas donde amanece cerca de las 10 de la mañana y oscurece poco después de las 17.

El 21 de junio, considerado el día más corto del año, y por lo tanto la “noche más larga”, celebra la llegada de la temporada invernal y también el consecuente alargamiento de las horas de luz solar a partir de entonces.

LRA 42 Gualeguaychú

En Entre Ríos, el nivel de reservas en complejos turísticos para el fin de semana extra largo del 17 al 20 de junio venidero alcanza a un 65 %.

Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, advirtió: "La incertidumbre sobre los combustibles está frenando nuevas reservas".

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, el productor agropecuario Héctor Juré dijo: "Lo más importante es que con la Emergencia Agropecuaria en la provincia se reconoce lo que se está viviendo, ya que es el tercer año consecutivo que tenemos seca en el sector. Con esto sentimos que el gobierno nos está acompañando con medidas paliativas, que pueden ser de tipo fiscal provincial".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que se acordó con los gremios docentes adelantar los tramos del aumento salarial a los maestros para llegar a un 60,8% de incremento en diciembre y mantener en forma permanente la comisión de seguimiento de la evolución del salario con revisión en septiembre próximo.

"Somos parte de un espacio político que cree que el salario docente y de todas y todos los trabajadores tienen que ganarle a la inflación. Hay que recuperar, reparar y mejorar y eso implica decisión política y financiamiento", sostuvo el ministro y señaló que "hacen falta más recursos para que más chicas y chicos tengan más días y horas de clases".

Perczyk enumeró una serie de políticas llevadas adelante en materia de educación al señalar que "este es un gobierno que está construyendo jardines y escuelas técnicas, que entrega becas, que vuelve a invertir el 0,2% en la educación técnica como lo establece la ley, que está recomponiendo el salario universitario, que recuperó Conectar Igualdad, que entregó más de ocho millones de libros a las escuelas primarias, 1.400.000 becas Progresar y becas para carreras estratégicas".

LRA 43 Neuquén

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza una campaña de boicot a los supermercados La Anónima luego de las declaraciones de Federico Braun. "En todas las sucursales de Río Negro vamos a lanzar una campaña para no comprar los miércoles de junio en los supermercados de Braun", dijo Aguiar.

LRA 9 Esquel

El secretario de la seccional Esquel de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Martín Pena, brindó detalles del último paro de 48 horas, expresando: "No fue un paro de los que estábamos acostumbrados a tener", y agregó que el acatamiento fue dispar por miedo al descuento y por responsabilidad docente con sus alumnas y alumnos.

LRA 22 Jujuy

Los profesionales de la Salud realizaron un paro de 24 horas con movilización, mientras esperan una reunión para dialogar con el Gobierno provincial. Luego de esto, los referentes del reclamo indicaron: "Vamos a seguir parando hasta que nos reciban, porque tenemos predisposición para el dialogo y esperamos que algún funcionario de la cara. La semana que viene realizaremos una asamblea para decidir las medidas que se tomarán, con el objetivo de obtener respuestas a los reclamos del sector de la Salud".

LRA 14 Santa Fe

En 2015 Lía Basso sufrió un intento de femicidio y el diario La Capital la revictimizó mediante una crónica novelesca y distorsionada de lo sucedido, que según consideró la Cámara de Apelaciones de lo civil de Rosario tenía cierto sesgo imputativo hacia la primera y un perfil sexista sobre ella.

“Yo sufrí dos tipos de violencia. Por un lado, un intento de femicidio y por otro una violencia simbólica que legitimó el accionar violento, y luego también se manifestó en el poder judicial con revictimización”, expresó la entrevistada. Luego de siete años se conoció el fallo que “reconoce y enmarca en la Ley 26.485 a lo que hizo el diario como una violencia de tipo simbólica en modalidad mediática, teniendo que resarcir a la denunciante con una reparación económica y generando una reparación simbólica que consistía en la publicación de una nota sobre violencia mediática junto con extractos del fallo y capacitación en perspectiva de género, derechos humanos y diversidades sexuales para toda la editorial”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Beck, quien llegó a Comodoro Rivadavia para brindar la charla ´Ni una Menos: de dónde venimos y hacia dónde vamos”, describió que hay avances en cuestiones de género, no sólo en el ámbito de la justicia, sino en la vida cotidiana y que, como todo movimiento, tuvo avances y retrocesos, pero se aprendió que “es posible ver la vida con perspectiva de género".

LRA 7 Córdoba

En un año, el programa “Acercar Derechos” puso en marcha 43 equipos interdisciplinarios, los cuales acompañaron a más de 6.600 personas en situación de violencia de género.

En Córdoba, los dos equipos establecidos en la ciudad capital y en Río Cuarto asistieron a 300 ellas, en tanto la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza, señaló: "Nuestro objetivo es llegar a 80 equipos en todo el país, aunque sabemos que tampoco va a ser suficiente porque hay una enorme demanda de acompañamiento psicológico, social y, sobre todo, de asesoramiento frente a la justicia".

LRA 57 El Bolsón

La funcionaria participó del Foro Federal Participativo contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, en el que se evaluó el proceso de planificación y ejecución de las políticas públicas y propuso avanzar en el establecimiento de una Comisaría de la Mujer en Lago Puelo.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Luego del empate conseguido ante Colón de Santa Fe en la primera fecha, Atlético Tucumán tiene una dura parada en esta segunda jornada del torneo de la Liga Profesional, ya que este sábado visitará a River Plate. “Guillermo Acosta es un referente del plantel y también de la institución, por lo tanto esperamos la posibilidad de acercamiento, tanto de la dirigencia como del futbolista para llegar a buen puerto y creería que ya se habría logrado. Uno trata en lo posible de que el equipo propio sea una pesadilla para todos los rivales, preparamos al equipo para competir. Estamos esperanzados en que podamos repetir ese rendimiento y que el resultado final sea favorable para Atlético Tucumán”, deseó Lucas Pusineri, director técnico del conjunto tucumano.

LRA 30 Bariloche

El cierre del mes será con una interesante seguidilla de peleas para cinco luchadores del Ronin Fight. Tres de ellos deberán viajar a Buenos Aires en tanto que los otros dos lo harán en Neuquén. “Muy contentos de que se nos dio la oportunidad. Nos tenemos que repartir, estamos juntando plata para los pasajes y hospedajes” expresó Gabriela Campo.

“Algunos eventos te solventan algo, no todo, se hace complicado. La única que tenía fecha confirmada era yo, lo de las otras chicas surgió a último momento. Donde decís que no, no te vuelven a llamar entonces es un compromiso que afrontamos. Tenemos que dar lo mejor además de lo que hacemos peleando, también recaudando los fondos”, manifestó Campo.

LRA 1 Buenos Aires

La FIFA acaba de determinar que Ecuador irá al Mundial de Qatar 2022 y no Chile por el reclamo de la selección trasandina en torno a la posibilidad de que el jugador Byron Castillo haya nacido en el distrito colombiano de Tumaco (Nariño) el 25 de julio de 1995 y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas el 10 de noviembre de 1998.

La Federación Ecuatoriana no es multada y tampoco Byron Castillo. Chile ahora puede reclamar ante la Cámara de Apelaciones de FIFA y, luego, si recibe un revés, ir al TAS. La defensa de la hicieron los abogados Javier Ferrero y Gonzalo Mayo.

“La Comisión Disciplinaria de FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol”, indica el documento que hizo circular el organismo. “El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente”, concluyó el texto que llevó la firma del vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Anin Yeboah.