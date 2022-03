Diario de Radio Nacional 10/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 42 Gualeguaychú ALBERTO FERNANDEZ, viajará a Chile Para asistir a la asunción de Gabriel Boric

LRA 1 Buenos Aires SERGIO MASSA, conferencia de prensa: El acuerdo con el FMI "no incluye un ajuste estructural"

Nacional Folklórica FERNANDO NAVARRO, secretario de Relaciones Parlamentarias: "Es histórico que el Parlamento trate un acuerdo con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires JOSE LUIS GIOJA, diputado nacional: "Va a primar la unidad para lograr poner a la Argentina de pie"

LRA 1 Buenos Aires MARCELO CASARETTO, diputado nacional: “No podemos explicar cada boludez que se le ocurre decir a JxC”

LRA 1 Buenos Aires JORGE CHAMORRO, periodista: Se firmó el dictamen del proyecto del acuerdo con el FMI

LRA 1 Buenos Aires GABRIELA CERRUTI, conferencia de prensa: "Por primera vez un acuerdo con el FMI se debate en el Congreso"

LRA 1 Buenos Aires GRACIANA PEÑAFORT, directora de Asuntos Jurídicos del Senado: “Macri es un oportunista que busca la impunidad”

LRA 1 Buenos Aires DANIEL ROSATO, Industriales Pymes Argentinos: "El acuerdo con el FMI da previsibilidad al desarrollo industrial"

LRA 7 Córdoba RICARDO ROUVIER, sociólogo: "Este es un acuerdo para ganar tiempo, pero se va a volver a negociar"

LRA 42 Gualeguaychú NOEMI BRENTA, economista: "El acuerdo con el Fondo tiene condiciones blandas"

LRA 1 Buenos Aires ANALIA KIM, coordinadora de ACNUR: "El mayor éxodo después de la Segunda Guerra Mundial"

LT 12 Paso de los Libres ROMANA ISABELLA, Romana Isabella: "Mi mayor miedo es que la guerra se amolde al paisaje y se naturalice"

LRA 6 Mendoza Quino Cobertura especial: El clima social y político de Chile en la previa a la asunción de Boric

LRA 26 Resistencia FERNANDA MOLFINO: Continúan las campañas de búsqueda de nietos y nietas



LRA 1 Buenos Aires RICARDO TEIJEIRO, médico infectólogo: "La pandemia no terminó pero estamos más tranquilos"

LRA 26 Resistencia EMILIANO CHIARAMONTE: “Estado en tu barrio” en Resistencia y otras localidades del Chaco

LRA 43 Neuquén ANIBAL TORTORIELLO, diputado nacional del PRO por Río Negro: "El default sería lo peor que nos puede pasar”

LRA 57 El Bolsón JULIO CESAR URIEN, presidente de la FIPCA: Lago Escondido: rechazaron la propuesta de Lewis

LRA 2 Viedma MANUELA LUCIO PEROTTI, integrante de la Asamblea No a las Petroleras de Viedma: Presentaron firmas para proteger el Golfo San Matías

LRA 3 Santa Rosa Sin acuerdo entre intendencias: Se reabrió el debate por una nueva ley de Coparticipación

LRA 28 La Rioja Ante Obras Públicas de la Nación: El Gobierno riojano gestiona un importante plan de repavimentación

LRA 6 Mendoza Quino MIRIAM LEWIN, Defensoría del Público: "Promovemos audiencias activas"

LRA 26 Resistencia VICTOR REA, segundo puente: Alberto Fernández anunció su inclusión en el Presupuesto

LRA 6 Mendoza Quino CARINA FARAH, economista: "Hay que tener cuidado para que el acuerdo no lo paguen les más pobres"

LRA 1 Buenos Aires VICTOR BRONSTEIN, Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad: "Argentina tiene una oportunidad para el desarrollo de Vaca Muerta"

LRA 30 Bariloche FERNANDO SAVORE, titular de la Federación de Almaceneros: “A comienzos de enero los aumentos fueron de un 15%”

LRA 28 La Rioja ROLANDO AGÜERO, secretario general de APROSLAR: "El ministro Vergara no está a la altura de las circunstancias"

LT 12 Paso de los Libres NANCY ESTECHE, SUTECO: 94 % de los docentes correntinos está en desacuerdo con el aumento

LRA 11 Comodoro Rivadavia Crisis hídrica: Vecinos invitan al tercer abrazo simbólico al lago Musters

LRA 54 Ing. Jacobacci ANTONIO CURRUMAN, integrante del grupo Cannabis Medicinal Jacobacci: Se realizó el primer curso de introducción al cultivo de cannabis medicinal

LRA 52 Chos Malal JUAN RUPEL y ROSA QUINTEROS, Cooperativa Campesina: Se inaugurará la carnicería de la Cooperativa Campesina

LRA 42 Gualeguaychú Desarrollo Territorial y Hábitat: Reactivan proyectos paralizados para Gualeguaychú

LRA 42 Gualeguaychú

El Presidente Fernández viajará este viernes a Chile para asistir a la asunción del mandatario electo, Gabriel Boric, con quien mantendrá su primera reunión bilateral.

Lucas Aguayo, periodista chileno, dio detalles de cómo vive su país este cambio de presidente, que llega de la mano de las movilizaciones estudiantiles y la representación de los sectores populares, y luego manifestó que este nuevo gobierno promete ser feminista y ocuparse de la educación pública.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que por primera vez en la historia democrática se discutirá en el Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por “una decisión valiente” que tomó el mandatario Alberto Fernández. Lo hizo en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio Legislativo en la previa al inicio de la sesión especial pautada para el tratamiento del entendimiento con el organismo de crédito multilateral.

“También es la primera vez que no se pide reforma jubilatoria, ni en el sistema de impuestos ni laboral. El Presidente apuesta por una Argentina que crezca y se desarrolle”, agregó Sergio Massa.

Además, agradeció a “todos los bloques” parlamentarios por trabajar con el objetivo de un consenso para la aprobación del acuerdo con el FMI tras considerar que el tema se trató "con madurez y responsabilidad".

Luis Bremer entrevistó a Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, quien se refirió a las tratativas con la oposición acerca del acuerdo con el FMI.

Manifestó que “todo indica que va a haber un voto mayoritario en Diputados por la última redacción del texto a debatir, a partir de las conversaciones mantenidas con la oposición, luego de arduas negociaciones para lograr un solo dictamen para aprobar el acuerdo”.

“Luego del retiro de parte de la oposición del recinto primó la responsabilidad, ya que después del consenso nos queda la posibilidad para que el crecimiento de nuestra economía se mantenga, afrontando los pagos de acuerdo a nuestra capacidad financiera”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por San Juan opinó sobre cuál será el resultado que dejará el debate en la sesión especial de la Cámara de Diputados que inicia esta tarde sobre el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI. "Se ha hecho una negociación de facilidades extendidas y están de acuerdo todos los bloques mayoritarios. Es bueno que se pueda debatir", dijo.

"Va a haber libertad para que cada bloque pueda hablar. Hay sectores muy de derecha o muy de izquierda que no están de acuerdo. Respetamos las disidencias. Pero creo que va a primar la necesidad de la unidad para lograr poner a Argentina de pie", sostuvo Gioja.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional habló con Lautaro Maislín en Rosca And Roll en la previa de una jornada histórica ya que es la primera vez que un acuerdo con el FMI pasa por el Congreso.

Se mostró optimista con la aprobación del entendimiento tanto en Diputados como en Senadores: “Hoy vamos a estar en 200 votos a favor. En el Senado estimo que el 80% de los legisladores van a apoyar el proyecto”.

Con respecto a los dichos de Eduardo Amadeo en Nacional Rock sobre la fuga de capitales, expresó: “Solo el 10% de la población puede acceder a comprar dólares. El gobierno que representa Eduardo Amadeo representa a una minoría, la más rica de la Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista destacó que el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obtuvo en la noche de este miércoles un amplio respaldo político en torno al dictamen que se firmó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que será puesto a consideración del cuerpo en una sesión especial solicitada para este jueves a las 14.

Tras cuestionar la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el FMI y señalar que ahora "nuestra economía está condicionada", Jorge Chamorro subrayó: "Todos sabemos que esta deuda es impagable".

En ese sentido, afirmó que "un acuerdo con el FMI siempre es negativo, pero un no acuerdo es paupérrimo" y agregó: "O íbamos al default o llegábamos a este acuerdo".

Diputados de diferentes bloques de la Cámara de Diputados avalaron el acuerdo del Gobierno con el FMI por la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia dijo hoy que la iniciativa sobre el acuerdo con el FMI que será debatido esta tarde en sesión especial en la Cámara de Diputados "es el mejor proyecto para alcanzar el consenso nacional y demostrarle al mundo que estamos todos comprometidos en encontrar una solución".

"Hay amplio consenso y amplio apoyo", remarcó Gabriela Cerruti la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que aseveró que "el proyecto -como quedó en el dictamen aprobado anoche- establece que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da la Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos necesarios; es decir que contempla lo que necesitábamos".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el acuerdo con el FMI donde el "oficialismo opta por el mal menor dentro de lo disponible. El modo en donde se discute en el Congreso sigue la misma lógica. Hubo errores tácticos".

"Juntos por el Cambio unificó su posición, vota en conjunto y llegan sin pelearse. El oficialismo va a votar dividido", destacó el conductor de Gente de a pie. "El oficialismo ganará si después de firmar el acuerdo mejora la vida de los argentinos".

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado reveló cuál fue el pedido que querían realizar los allegados del ex presidente Mauricio Macri: “Buscaban que el Congreso probara y convalidara lo actuado con el endeudamiento en el 2018 y así se convirtiese en una cuestión política no justiciable”.

Graciana Peñafort sostuvo que, si se hubiera prosperado, “implicaría la caída de la causa penal” por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

“Es insultar la inteligencia de los miembros del Congreso, ponerlos a todos a votar una cláusula para la impunidad de Macri”, dijo la abogada. A su vez, destacó: “Con esta presentación, reconoció que no se cumplieron los requisitos para el endeudamiento”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó la firma del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri en 2018, que ya tiene dictamen para ser comenzado a debatir esta tarde en la Cámara de Diputados. Lo consideró “la única salida que hoy tenemos para no frenar el proceso de industrialización que venimos transitando”.

Si bien admitió que “no es el mejor” sostuvo que es un “acuerdo que da previsibilidad al desarrollo industrial” porque, remarcó, “sin acuerdo nos estancamos” y lo calificó de “esencial para que la Argentina pueda seguir creciendo”.

Rosato, a su vez, destacó la política para el sector industrial que está llevando adelante el gobierno, defendió la decisión política de "apuntar al sector productico y a las pymes" y sostuvo que “vamos por el camino correcto”.

LRA 7 Córdoba

Rouvier analizó la influencia de la guerra de que involucra a Rusia y a Ucrania en nuestro país, diciendo: “La Argentina depende mucho de la provisión del exterior y del tipo de cambio. También están subiendo los productos primarios, lo cual sería una buena noticia para nosotros, pero dicen los expertos que las cuentas no dan”.

LRA 42 Gualeguaychú

La economista explicó los alcances del acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI para comenzar a pagar la deuda contraída por la administración anterior, expresando: "El acuerdo con el Fondo tiene condiciones blandas".

LRA 1 Buenos Aires

Analía Kim, Coordinadora de Comunicaciones e Información Pública de la Oficina Regional de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para el Sur de América Latina, reflexionó sobre la situación humanitaria de las personas desplazadas y refugiadas de Ucrania, que “necesitan protección y asistencia”, a quince días de iniciada la incursión militar rusa en ese país. Advirtió que “las cifras van aumentando” y que la situación “es cambiante porque la movilidad de las personas es impredecible”.

Según las estimaciones de la organización mundial, desde el inicio del conflicto, “más de 2 millones 300 mil personas han sido forzadas a salir de Ucrania” y alertó que si continúa esta tendencia, “12 millones de personas se habrán desplazado internamente en Ucrania y 4 millones” serán las y los refugiados en países vecinos, que “son los que están dando respuesta urgente a las víctimas de esta situación".

LT 12 Paso de los Libres

Isabella, una ciudadana ucraniana refugiada en la ciudad de Przemyśl, ubicada al sureste de Polonia, quien debió escapar de la guerra desde Kiev, su ciudad natal, comentó pormenorizadamente las situaciones que se viven actualmente en el territorio ucraniano, y agregó: "Mi miedo es que esto va a seguir hasta que alguien destruya al poder que invade a Ucrania".

LRA 1 Buenos Aires

A un día de la asunción del presidente electo de Chile Gabriel Boric, Juan Manuel Karg entrevistó al diputado de Convergencia Social, Diego Ibañez, quien elaboró un recorrido por la historia del país vecino, y una lectura de su partido de la política regional. Además, la importancia que le dará el próximo gobierno a la Convención Constitucional, al ambientalismo, y al feminismo.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Rodrigo Sepúlveda, enviado de Radio Nacional para cubrir la asunción del flamante presidente chileno, Gabriel Boric Font, brindó un informe sobre la previa del cambio de mando. El centro neurálgico de estos días será Valparaíso y Viña del Mar, debido a que la ceremonia se hará en la ciudad portuaria.

Tras esto, se ha confirmado la presencia de distintos primeros mandatarios del mundo, entre ellos del Presidente Alberto Fernández, quien se reunirá en privado con Boric.

LRA 26 Resistencia

Lo afirmó la integrante de la Red por la Identidad, Nodo Chaco, Fernanda Molfino, diciendo: “Seguimos con las campañas de Abuelas y tenemos proyectos para este mes y para el resto del año, especialmente en marzo, que es el mes de la Memoria, Verdad y Justicia. Continuar con la búsqueda de nietos es una tarea permanente porque la tarea de las Abuelas durante la pandemia se detuvo, pero existieron llamados que estamos atendiendo”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología contó cómo está evolucionando la pandemia de coronavirus en Argentina y en el mundo.

"Estamos mucho más tranquilos, en este momento hay 6 mil casos diarios. En más de dos años de pandemia y con la vacuna, el paciente tiene protección y anticuerpos que protegen. Hay que aclarar que la pandemia no terminó y en el mundo sigue ocurriendo", aclaró Ricardo Teijeiro. "Se demostró que la vacunación fue efectiva".

"No hay ningún riesgo de faltante de la vacuna sputnik en el país", aclaró el médico infectólogo. "El barbijo en ámbitos cerrados todavía hay que usarlo", aclaró.

LRA 26 Resistencia

“Comenzamos el operativo con todas las dependencias de los organismos que brindan atención a las personas. Hoy estuvimos en Resistencia y mañana, viernes, estaremos en Villa Río Negro, al lado del centro comunitario. La semana que viene iremos a Villa Ángela, en Colonia pastoril, donde tendremos el camión vacunatorio móvil, y entre el 16 y 18 de marzo nos instalaremos en calle Santa Fe al 1200, siempre de Villa Ángela”, afirmó el coordinador regional del ´Estado en tu barrio´, Emiliano Chiaramonte.

LRA 43 Neuquén

El presidente del PRO de Río Negro confirmó que acompañará el proyecto de acuerdo con el FMI. “Nosotros apoyamos el acuerdo pero sin el articulado con las condiciones económicas”, señaló el diputado.

LRA 57 El Bolsón

El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) expresó su desacuerdo con el nuevo camino que propone el magnate inglés. “Se debe dar cumplimiento a la ley y garantizar el libre acceso al Lago Escondido que hoy es impedido por Joe” Lewis”, señaló Urien.

LRA 2 Viedma

Se presentaron las primeras 615 firmas ante la legislatura de Río Negro para que no se derogue ni modifique la Ley 3308, que protege al Golfo San Matías y al mar territorial rionegrino de tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, entre otros.

LRA 3 Santa Rosa

Alejandro Vicente, subsecretario de Ingresos Públicos de La Pampa, se refirió a la necesidad de cambiar los índices de coparticipación y lo que esto implica para los municipios y las Comisiones de Fomento de la provincia.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Infraestructura de La Rioja, Marcelo Del Moral, detalló las gestiones realizadas con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, haciendo hincapié en los requerimientos y las necesidades de las comunas riojanas.

"Los intendentes del interior nos pidieron repavimentación y la gestionamos ante la Nación para que también se puedan mejorar las principales arterias de la capital", señaló Del Moral.

LRA 6 Mendoza Quino

Lewin, a cargo de la Defensoría del Público, se refirió a las próximas audiencias públicas que se celebrarán en Mendoza el próximo 17 de marzo desde las 9 horas, en la nave UNCuyo.

"¿Para qué sirven las audiencias? Queremos promover audiencias activas que reclamen, que se exprese lo que vemos y lo que nos gustaría ver en los medios, porque es nuestro derecho", señaló la funcionaria en referencia a los objetivos de este espacio.

LRA 26 Resistencia

“Este anuncio del Presidente es una muy buena noticia porque potenciará a Puerto Vilelas, ya que es una obra fundacional que significará generación de mano de obra local, motorizará nuestra economía en forma exponencial y es un sueño que ahora se concreta. Estamos ansiosos por el inicio de las obras, que es producto del esfuerzo de nuestro gobernador, Jorge Capitanich, quien gestiona obras importantísimas para la provincia, las cuales cambiarán nuestra historia y en los próximos 20 años Vilelas será un polo de inversión y producción”, afirmó el intendente de la localidad, Víctor Rea.

LRA 6 Mendoza Quino

Farah analizó el inicio del debate legislativo sobre el acuerdo que trabaja el Poder Ejecutivo para saldar la deuda con el FMI. En la semana donde se conmemoró un nuevo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Farah también fue consultada sobre el lema que este año fue la guía de la huelga general, bajo la denominación "la deuda es con nosotras y nosotres".

LRA 1 Buenos Aires

El Reino Unido instó este miércoles a todos los países del G7 a "poner fin al uso del petróleo y gas rusos", como hizo junto con Estados Unidos, en respuesta a la invasión de Ucrania.

En ese sentido, el ingeniero, especialista en energía y director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, señaló que "el Reino Unido, y en particular su primer ministro, Boris Johnson, se está caracterizando por tener una política irresponsable en materia de energía", y aseguró que solo "son declamaciones: se dice pero no se hace".

LRA 30 Bariloche

El referente del sector almacenero se refirió al aumento de precios en góndolas. “A comienzos de enero los aumentos fueron de un 15% y en muchos productos y todos los derivados de la harina aumentaron entre un 20 y un 25%”, señaló Savore.

LRA 28 La Rioja

Agüero, secretario general de APROSLAR, anunció el plan de lucha de la gremial médica, que consistirá en un paro por 48 horas en los hospitales y en los Centros de Salud durante los días 16 y 17 de marzo próximos, con estado de asamblea permanente. Las medidas de fuerzas se sustentan en la falta de una recomposición salarial y en la conformación de la mesa salarial, anunciada por el Gobierno riojano durante fines del año pasado.

LT 12 Paso de los Libres

Esteche, referente de SUTECO, señaló que los docentes de la provincia están en desacuerdo con el aumento sugerido por el Gobierno correntino, diciendo: “En realidad, este es un acuerdo entre el gremio y la provincia, el cual no llega ser una paritaria”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

A mediados de febrero, el lago Musters registró una altura 22 centímetros por debajo del nivel de operatividad del acueducto, el cual capta el agua que luego se distribuye a Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.

Ante el agravamiento de la crisis hídrica, los vecinos autoconvocados realizarán una nueva manifestación, cuyo punto de concentración será la plaza San Martín. Sobre esto, uno de los organizadores, Guillermo Getting, se hizo eco del descontento de los vecinos, señalando: "Las autoridades son las responsables de tomar medidas a corto y mediano plazo. No deberían existir las pérdidas de agua potabilizada, y además se deberían buscar medidas alternativas como los acuíferos y estudiar la desalinización".

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Jacobacci se realizó la primera jornada de introducción al cultivo de Cannabis Medicinal. “Después de un encuentro con la Fundación Ciencia Sativa quedó conformado un grupo que empezó a organizar actividades de capacitación”, señaló Curruman.

LRA 52 Chos Malal

Los integrantes se refirieron a la próxima inauguración de la carnicería con productos regionales en Chos Malal. "La idea de esta carnicería es poder formar un precio que sea popular", señaló Rupel.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente local, Martín Piaggio, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, firmaron distintos convenios y avanzaron en la reactivación de proyectos para la ciudad.

Ricardo Delvechio, secretario de hábitat de Gualeguaychú, explicó el alcance de los convenios y aseguró que se podrán aportar a la demanda habitacional más de 200 viviendas y lotes, con servicio para el banco de tierra.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 14 Santa Fe, la periodista Gabriela Bruno reflexionó sobre la jornada de movilización y lucha en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y compartió un informe difundido por el INDEC con datos sobre la realidad de las mujeres.

Además, se refirió a los datos de la organización Mumalá que posicionan a la provincia como una de las que registra mayor tasa de femicidios, con, al menos, siete mujeres asesinadas en los dos meses que van de 2022.

LRA 53 San Martín de los Andes

La funcionaria firmó convenios con diferentes instituciones en el marco de la creación del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género que busca que no se emplee a quienes están judicializados y figuran en dicho registro.

LRA 19 Puerto Iguazú

Así lo confirmó la funcionaria nacional, quién también explicó la importancia del proyecto del Sistema Integral de Políticas de Cuidados que será enviado al Congreso Nacional.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

“Este es un trabajo que muestra la resistencia de las mujeres en el territorio, con una perspectiva de género” expresó Tatiana Fernández Santos, a un año del comienzo del incendio.

El 9 de marzo de 2021 una tormenta de fuego en la Comarca Andina cambió la vida de miles de personas. Andrea Depetri es una de ellas, y su historia forma parte de “Territorios y Resistencias”, la investigación federal y colaborativa de “Chicas Poderosas Argentina”, realizada por un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTTQI+ de todo el país, entre octubre y diciembre de 2021.

LRA 7 Córdoba

El colectivo “Juntas por el Derecho a la ciudad” presenta los resultados del proyecto “La Ciudad de las Mujeres”, el cual busca como propósito visibilizar y reconocer a las mujeres y diversidades protagonistas en la capital cordobesa.

En tanto, la arquitecta e integrante del equipo interdisciplinario, Emilia Balacco, sostuvo:

LRA 1 Buenos Aires

Marcela Ojeda conversó con Tujuayliya Gea Zamora, la primera médica de su localidad, Embarcación, Salta.

Graduada en Cuba y luego de su paso por Venezuela, decidió volver a su tierra con la idea de ser parte de programas de salud comunitarios con prácticas médicas interculturales. En Salta hay 500 comunidades indígenas pertenecientes a más de 14 pueblos originarios bajo emergencia socio - sanitaria.

En la columna de Feminacida y a días que comience el juicio donde se reclama por la absolución de Eva Analía De Jesús, Higui, se escuchó su testimonio y el de su abogada Gabriela Conder.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón entrevistó al escritor, humorista y psicoanalista Marcel “Rudy” Rudaeff, dibujante del diario Pagina 12 desde el inicio de la publicación y de gran trayectoria en el humor gráfico argentino, quien reflexionó acerca de la función del humor en la sociedad y las herramientas que el psicoanálisis presta al desarrollo del mismo.

Rudy recordó situaciones de su infancia, algunas de las publicaciones que marcaron su carrera y los motivos que lo llevaron a elegir el humor por encima del psicoanálisis. Asimismo detalló el proceso de creación de los chistes publicados.

LV 4 San Rafael

LV 4 nominada a cinco premios Martín Fierro

LV 4 Radio Nacional San Rafael se convirtió en la emisora radial del interior del país con más nominaciones para los premios “Martín Fierro Federal”, que se entregan el próximo sábado 12 de marzo.

Cinco programas fueron seleccionados en diferentes categorías, lo que significa un récord para la radio de los sanrafaelinos, los cuales son “La Hora de La Nostalgia”, de Juan Carlos Carboni (música pop, moderna, jazz); “El 22”, de Diego Peña (Mejor Programa Humorístico); “El Rincón de los Chicos” (categoría Mejor Programa Infantil); “Cada 2x4”, de Emanuel Rivero Famá (música ciudadana o tango), y, finalmente, se suma a las nominaciones el rubro Mejor Conducción Femenina en radio, donde competirá Silvana Pérez Barceló, por el programa “Más que Radio”.

LT 14 Paraná

Patricia comenzó en 1990 como preparadora física en el Club Neuquén de Paraná, donde posteriormente dirigió. En su infancia, acompañaba a su hermano más chico, porque “él jugaba en inferiores de Torito, y ahí empecé a amar este deporte”, contó Moyano, y luego agregó: “Fui luchando contra todo, porque por ser mujer tenía todo doble”.

Hoy, la Directora Técnica está en la Asociación de River Paraná y ha ganado varios campeonatos, el último de ellos en Crespo. “Mi mensaje es que todo lo que se propongan, con sacrificio, con lucha y con fe va a llegar”, dijo Patricia, y añadió: “El fútbol las espera, como Técnicas, como preparadoras físicas o como jugadoras”.

LRA 1 Buenos Aires

Compañero. Amigo. Consejero. Muchos atributos y adjetivos se pueden marcar indeleble de Roberto Perfumo con quien tuvimos, quien escribe y muchos de mis compañeros, la dicha de compartir infinidad de momentos del día a día. Desde una palabra sabia, una anécdota, su caminar, su risa inolvidable y lo que lo querían y respetaban sus pares. Una pérdida irreparable e irremplazable que hoy, a seis años de su partida, todavía nos duele y nos emociona cada recuerdo, imagen o audio que se guarde en el rincón de nuestro archivo. Nunca te olvidaremos querido Roberto! Serás eterno, por siempre!