Diario de Radio Nacional 10/2/2023

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ACTO EN BERAZATEGUI: Alberto Fernández defendió la creación de universidades públicas

LT 14 Paraná - Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”: Alberto Fernández entregó material escolar y deportivo

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIANO RECALDE: "Tienen cara de piedra los defienden a los cuatro delincuentes de la Corte"

LRA 9 Esquel - JUAN CABANDIE: "Todo el peso de la ley tiene que caer sobre los responsables del incendio"

LRA 1 Buenos Aires - Aerolíneas Argentinas: Giuliano rechazó las críticas de la oposición

LRA 53 San Martín de los Andes - POR SU ESTADO DE SALUD: Solicitan el traslado urgente de Milagro Sala a Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DARIO VILLARRUEL: “Más allá del resultado, el juicio a la Corte será explosivo”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SONIA ALESSO: Gremios docentes negocian con Educación mejores condiciones para el

LV 8 Libertador - CONFLICTO EN EL SUR: Preocupa el tono de la convocatoria a la macha anti mapuche

LRA 6 Mendoza Quino - EMPRESARIOS INVITAN A MARCHAR CONTRA ELLOS: Comunidades mapuches toman medidas contra la violencia del oficialismo

LRA 1 Buenos Aires - PABLO GARCIARENA: "La represión fue feroz, estamos recabando datos"

LRA 3 Santa Rosa - Este domingo: Cobertura especial de las elecciones internas en La Pampa

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: A 111 años de la sanción de la Ley Sáenz Peña

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARTIN GREMMELSPACHER: Advierten que el precio del papel es el 54% del costo industrial de un libro

LRA 27 Catamarca - TARIFA DE ENERGIA: Pueden anotarse para recibir el subsidio los hogares con bajos ingresos

LRA 27 Catamarca - PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021-2022: A.M.A.M logro la aprobación

LT 12 Paso de los Libres - Gastos de Transnea y DPEC: El mayor porcentaje de una factura de luz

LRA 1 Buenos Aires

El mandatario defendió la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de "poder estudiar en el lugar donde vive" cada argentino. Lo hizo al firmar un convenio en Berazategui para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

"¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza", sostuvo.

Asimismo, afirmó que "el Estado debe estar presente ya que el mercado no lo resuelve todo" y remarcó que eso es lo que hizo su gestión "desde el primer día en materia de vivienda, de obra pública y de salud", entre otras áreas, y recordó que "a fines de marzo vamos a estar entregando la vivienda número 100.000".

LT 14 Paraná

El presidente hizo entrega de mobiliario escolar y material deportivo para clubes de barrio, y luego firmó el convenio correspondiente para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en la localidad bonaerense de Berazategui, mediante una inversión que será superior a los 650 millones de pesos

En el acto, el primer mandatario estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk, entre otros funcionarios.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Al respecto, el senador nacional del FdT por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, afirmó: "Lo que vine haciendo la Corte es gravísimo, afecta a la democracia y al sistema republicano".

LRA 9 Esquel

Cabandié recorrió la zona afectada por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y calificó de "ecocidio" a lo sucedido. Luego, el ministro expresó su confianza en que "todo el peso de la ley caiga sobre los responsables, si es que se comprueba que hubo intencionalidad, ya que se trata de un delito federal, dado que se generó dentro de una jurisdicción nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte respondió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri: “Todo lo que hagamos con los trenes es recuperar un sistema que se abandonó durante mucho tiempo, en el gobierno anterior hubo un desmoronamiento de las inversiones ferroviarias”.

Al respecto, Diego Giuliano aseguró que los argumentos del ex mandatario sobre las low cost son “viejos”: “No nos sorprenden las declaraciones que se hacen en cadena, pensaron en solo punto geográfico y en una cuestión comercial”.

Giuliani dijo que “hubo un 70% más de uso” del tren y que “tiene que ver con los 17 ramales nuevos que hay en Argentina”. Además, destacó el costo “que significa el fomento que estuvo por mucho tiempo por fuera de la agenda”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El médico de la lider social, dialogó con Nacional sobre el estado de salud de Sala y aseguró que es necesario un traslado urgente a una institución donde reciba la atención médica que necesita.

Sala debe tratar la trombosis venosa profunda que pone en riesgo a una de sus piernas. Una junta médica del Poder Judicial de Jujuy visitó ayer a la dirigente social Milagro Sala junto al doctor Rachid para evacuar la condición de la lider de la Tupac Amaru.

Jorge Rachid, reitero la solicitud de traslado y ahora se deberá esperar a que los peritos eleven su informe al juez y que el magistrado tome una decisión, lo que podría demorar unos 10 días.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos aprobó ayer en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

En su editorial, Darío Villarruel adelantó cuál es la etapa que sigue con las declaraciones de personas vinculadas a los magistrados y anticipó: “Más allá del resultado, el juicio a la Corte será explosivo”.

LRA 1 Buenos Aires

“Reclamamos mejorar el piso salarial, la mejora en la conectividad, tener mesas paritarias, aumento a los jubilados nacionales y profundizar en la cuestión pedagógica, ósea, discutir la formación docente”, fueron los puntos que resaltó la secretaria general de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, luego de las reuniones de gremios docentes con funcionarios del Ministerio de Educación, en los comienzos de las negociación paritarias.

“El fondo de la cuestión es cómo mejoramos la educación en la Argentina y cómo hacemos que los estudiantes no abandonen la escuela y hay muchos instrumentos para ello”, agregó.

De la misma participaron los representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), LA Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

LV 8 Libertador

Así lo expresó la diputada provincial por el Frente de Todos, Laura Chazarreta, quien junto al diputado José Luis Ramón le presentó una nota al gobernador mendocino donde, en uno de sus párrafos, expresa lo siguiente: "Siendo que en el marco del conflicto a consecuencia de las Resoluciones Nº 36 y 42 de 2023 del INAI se están organizando movilizaciones en rechazo a los citados actos administrativos para el día 18 de febrero del corriente año, le insto a adoptar en dicha fecha y de modo permanente, las medidas de seguridad pertinentes para resguardar la integridad de todas las personas bajo jurisdicción de la Provincia de Mendoza".

LRA 6 Mendoza Quino

Gabriel Jofré, werken de la organización mapuche Malalweche, integrada por 25 comunidades, se refirió a las medidas que tomarán debido a los hechos arbitrarios que impulsa el Gobierno de Rodolfo Suarez al pedir la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mediante la cual se reconocen las tierras que habitan a las comunidades Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv en el sur mendocino.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal Pablo Garciarena, miembro de la Misión solidaria de argentinos en Perú, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, describió la actual situación de ese país y expresó que continúan "recabando información a través de testimonios y contacto directo con las víctimas". "La represión estatal fue feroz, en Puno en un día hubo una masacre donde murieron 19 personas", precisó.

El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.

Política

LRA 3 Santa Rosa

El periodista Juan Pablo Gavazza analizó el contexto político en el marco de las elecciones internas, las cuales se llevarán adelante este domingo 12 de febrero en La Pampa.

En tanto, Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9), junto a Radio Kermés (FM 106.1) y una red de emisoras de toda la provincia realizarán una cobertura especial del acto eleccionario.

LRA 1 Buenos Aires

La norma estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, inscriptos en el padrón electoral.

Fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y debe el nombre a su impulsor, el entonces presidente Roque Sáenz Peña.

Bajo el número 8.871, la Ley Nacional de Elecciones desechó el voto calificado que regía hasta entonces y frenó el fraude imperante.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara Argentina del Libro describió la actual situación que atraviesa el sector en el país y advirtió que "el precio del papel es el 54% del costo industrial de un libro, cuando históricamente no superaba el 30%". "Los últimos dos años, el papel ha tenido un gran incremento", subrayó Martín Gremmelspacher.

LRA 27 Catamarca

El senador nacional Guillermo Andrada dijo que aún están a tiempo de adherirse al subsidio nacional de energía los casi 30 mil residentes catamarqueños que van a pagar la tarifa plena de luz en febrero, y luego explicó los motivos que llevaron al costo actual de la energía en todo el país.

LRA 27 Catamarca

La licenciada Roxana Díaz, presidenta de Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua (A.M.A.M.), comentó que tras ganar el presupuesto participativo gracias al voto de los vecinos recibieron un aporte del municipio de la capital catamarqueña, el cual consta de equipamiento tecnológico y mobiliario.

Tras esto, Díaz señaló: “Nuestro proyecto consiste en poder ofrecer talleres de capacitación de autoestima, de buen trato y de violencia en los distintos puntos de la ciudad capital provincial”.

LT 12 Paso de los Libres

Al ser consultada por el gran aumento de los valores en las facturas de energía en Corrientes, la presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá y referente del Frente de Todos de Corrientes, Ana Almirón, explicó de qué manera se distribuyen los costos en las mismas, diciendo: "Yacyretá solamente es generadora de energía, y esa energía que produce se comercializa por una empresa privada, que es CAMESA, y que luego se transporta a través de TRANSNEA, en tanto la distribución la realiza la DPEC, la cual es de carácter provincial”.

Laborales

LRA 7 Córdoba

Marita Sosa, referente de ATE, habló de la preocupante situación de las trabajadoras auxiliares escolares, contando que se llevó a cabo el plenario provincial de los integrantes del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR).

Luego, Sosa dijo que la situación es alarmante porque "muchas de las compañeras han sido dadas de baja del plan, debido a que, aparentemente, quieren tercerizar", advirtiendo que la baja masiva no es solo en Córdoba capital, sino también en Río Cuarto.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lía Fimpel, secretaria General de AGMER Uruguay, informó sobre el comienzo del ciclo escolar previsto para el próximo 27 de febrero, y además mencionó que tienen muchas expectativas para este año en cuanto a las conquistas laborales para el sector docente.

Tras esto, Fimpel dijo: “Se pasó a un cuarto intermedio, donde analizaremos el ofrecimiento del Gobierno entrerriano”.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Hoy Roque Narvaja cumple 72 años y en la Radio Pública agradeció a su público: “La gente siempre me acompañó y me sigue acompañando. Hay algo que hago con la música que a ellos les gusta”. También recordó la importancia de su disco Octubre: “Fue un disco clásico y una bisagra en mi vida”.

LT 14 Paraná

Abel Pintos, Miranda y La Mona Jiménez serán los números musicales centrales de la Fiesta Nacional del Mate, la cual se realizará en Paraná el sábado 4 y el domingo 5 de marzo en la Plaza de las Colectividades.

LT 11 Concepción del Uruguay

Tras la noche inaugural, continuará los días 11, 18, 20 y 25 de febrero en el Predio Multieventos.

Desfilarán más de 700 artistas de las comparsas Unidos do Bahía, Mascarada, Aimará y Urugua-í, junto a las agrupaciones humorísticas Mundo de Payasos y Tupimanjá Samba Show.

La venta de entradas y ubicaciones se realiza de lunes a viernes de 18.30 a 22 horas, y sábados de 9 a 13 en el Predio Multieventos, o al 03442 400889.

LT 12 Paso de los Libres

Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes y propulsor de la investigación de los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los soldados argentinos en las Islas Malvinas en 1982, se encuentra en la Antártida Argentina emitiendo el programa especial denominado "Pensamiento Nacional" para Radio Nacional Santo Tomé, y a partir del próximo lunes se sumará a la iniciativa Radio Nacional Paso de los Libres en dúplex.

Sobre el tema, Vassel sostuvo. "Argentina es el país con mayor historia antártica, ya que no hay ningún otro país en la tierra que tenga tanta presencia en bases, historias, rescates y salvamentos”.

Sociedad

LRA 9 Esquel

El Intendente del Parque Nacional Los Alerces, Hernán Colomb, se refirió a la situación de los incendios en la zona de Laguna Larga, a la visita del ministro de Ambiente de la Nación y al trabajo en terreno que realizan Brigadistas y Bomberos, y luego agregó: "Destacamos el trabajo de los bomberos voluntarios y brigadistas que pudieron resguardar 12 viviendas, pese a la pérdida de otras 11".

LRA 9 Esquel

Al respecto, el secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta, dijo: "La tarea se enfocó en el sector de viviendas, donde se perdieron 11 y se resguardaron 12, con más de 120 personas trabajando en la problemática".

LRA 9 Esquel

Igon habló del trabajo que realizan los brigadistas y los bomberos para combatir las llamas en el Parque Nacional Los Alerces, señalando: "Estamos todos tratando de dar una mano, ya que hoy nos ocupa el incendio y el día después nos va a ocupar investigar la situación en términos preventivos".

LV 8 Libertador

Leticia Saldi, docente de la carrera de arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, expresó que están preocupados, ya que "académicos y académicas negaban la existencia actual, sin reconocer el proceso que se ha dado durante todo el siglo XX hasta la actualidad, así fue que escribimos este pronunciamiento, que es bastante auto gestivo, repensando cómo esto dialoga con la formación en arqueología".

LRA 27 Catamarca

Alfredo Gómez, comandante de los Bomberos Voluntarios del NOA, informó que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se encuentra en presto para colaborar con los Incendios forestales en Chile.

Deportes

LRA 26 Resistencia

Este domingo desde las 17 horas el equipo deportivo de “OffSide” vuelve al aire de Radio Nacional Resistencia para relatar el debut de Chaco For Ever en la zona B del Torneo de Primera Nacional ante Deportivo Maipú.

Con relatos de Jesús Pagura, los comentarios de Ariel Meza y el trabajo de Samuel Ocampo en los estudios centrales, la pelota vuelve a rodar y con ella la campaña del Negro.