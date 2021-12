Diario de Radio Nacional 10/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Reportaron 3.573 casos: 29 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA ALBERNAZ DESDE LONDRES: Reino Unido endurece las medidas ante la expansión de Omicron

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA GODOY: "La vacunación disminuyó la mortalidad pero la pandemia no terminó"

LRA 9 Esquel - SERGIO CARDOZO: “La Terapia Intensiva está ocupada por pacientes con patologías crónicas”

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GEFFNER: "La efectividad de las vacunas no desaparece pero hay que aplicar refuerzos"

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Día de la Restauración de la Democracia

LT 14 Paraná - Laura Stratta estuvo presente: Se lanzó el Plan GanAR 2022 con cambios en las exportaciones de carnes

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI, editorial: "Democracia, derechos y memoria"

LRA 1 Buenos Aires - El FMI anunció avances: Negociaciones con la Argentina

LV 8 Libertador - RAUL MERCAU: “La dolarización no es un buen camino para vencer a la inflación”

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA: "Oculta intereses que ponen en duda el afán formativo”



LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández hizo un balance de sus dos años de gobierno, en un día especial que recuerda además los 38 años de la recuperación de la democracia en Argentina.

A través de un hilo de mensajes publicados en Twitter, sostuvo que fueron "730 días de aciertos y errores", mientras se espera para esta tarde una celebración popular especial que congregará a una multitud en Plaza de Mayo.

"Aquel 10 de diciembre no nos encontramos con una hoja en blanco, sino con un país que pedía pasar de página. Asumimos el desafío de poner a la Argentina de pie con el pulso firme, dispuestos a que esas páginas reflejaran un pueblo que salía adelante y que empezaba a vivir mejor".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del acto por la celebración por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, con los que distinguieron a distintas personalidades por su compromiso con los derechos humanos.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional, conducido por Luisa Valmaggia y Horacio Embón reflejó lo ocurrido en la histórica plaza, en el marco del acto por la celebración por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Alberto Fernández, cerró la ronda del discursos que había sido abierta por Pepe Mujica, Lula Da Silva y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante más de medio millón de personas.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Publicas de la Nación, habló sobre la importancia de la democracia, el trabajo que lleva adelante su cartera, la recuperación económica y la negociación por la deuda con el FMI.

Gabriel Katopodis sostuvo que "es un consenso básico de nuestra sociedad que la democracia es el único sistema que permite ordenar, mejorar; y reparar deudas y resolver las desigualdades", y destacó que "la Argentina es un país de alta participación política y un gran compromiso cívico y ciudadano".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos de la Nación se refirió a los festejos por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo y destacó "son fechas que no hay que dejar pasar y es importante poder ir a celebrar tantos años consecutivos de democracia, esta es la manera de construcción de un país". En ese sentido, dijo además que hay que "conmemorar el Día de los Derechos Humanos y poder acompañar a las Madres y Abuelas". "Argentina es ejemplo en el mundo en materia de DDHH", subrayó Horacio Pietragalla Corti.

LRA 1 Buenos Aires

Gremios y sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires criticaron el anuncio de las prácticas laborales obligatorias y no remuneradas que anunció el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para los estudiantes que estén cursando el último año del nivel secundario. La secretaria de Comunicación de UTE-CTERA señaló que "no hay claridad de cómo se va a implementar esto" y afirmó: "Larreta propone que los chicos dejen de estudiar para ir a trabajar gratis a las empresas". "Es un nuevo anuncio marketinero del Gobierno porteño", dijo Paula Galigniana.

LRA 13 Bahía Blanca

Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, presentaron el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial y anunció cambios en el gabinete. “Estamos presentando diez medidas que formarán parte de la mayor inversión de la historia de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, educación, salud y seguridad”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar la presentación del Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario, en el Microestadio Ricardo Rusticucci del municipio de Pilar.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero presidió la ceremonia de asunción de los 137 comisionados municipales que resultaron electos en las elecciones del 14 de noviembre pasado. Acompañando al gobernador estuvo el jefe de Gabinete, Elías Suárez, quien en diálogo con Radio Nacional expresó: "Cada uno de los comisionados representa la voluntad de su comunidad".

El jefe de gabinetes también se refirió a las expectativas por un nuevo mandato del gobernador y manifestó: "Él va a cuidar el ordenamiento en materia económica, financiera y presupuestaria".

LRA 1 Buenos Aires

"En 38 años hay claroscuros, progresos, regresiones, transformaciones. La dialéctica es la que rige la historia, que fluye y no se detiene; y en esta pugna, las pulseadas van y vienen", expresó Mario en un nuevo Día de la democracia y los Derechos Humanos en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

La casa, ubicada en Munro se inauguró como espacio de militancia de la Juventud Peronista (JP) en 1972, en el marco del “Luche y Vuelve. Jorge “Nono” Lizaso, hijo de una familia de históricos luchadores peronistas de la zona, quedó al frente de esa Unidad Básica. Ante el incremento de la persecución política debió cerrar sus puertas en octubre de 1974. En abril de 1976 fueron desaparecidos y asesinados 25 integrantes de la columna norte de Montoneros, entre ellos el “Nono” Lizaso.

LRA 7 Córdoba

Nora, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, señaló que a 38 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, “hay que aprender a caminar la democracia respetándose. La democracia no tiene que ser formal, tiene que ser real”, y luego agregó: “Me gustaría tener una democracia en paz, con respeto de los Derechos Humanos, con una economía que abarque a todo el pueblo y que nadie pase hambre".

LRA 42 Gualeguaychú

Susana y Mirta, representantes de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, recordaron la lucha por la vuelta a la democracia que eliminó la opresión sufrida por la cultura y la política, e hicieron un resumen de las acciones realizadas desde la entidad.

LV 8 Libertador

La subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, estuvo presente en el acto y comentó que esta campaña permite desarrollar acciones en distintas partes del país,observando que el primer mural inaugurado es el correspondiente a LV 8 Radio Libertador. En este sentido, Barreiro dijo: “Este mural se realizó en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y la Unión Nacional de Artistas Visuales”.

LRA 6 Mendoza Quino

Nino Bonoldi, ex preso y sobreviviente de la última dictadura, se refirió al acto de señalamiento mediante baldosas para las y los detenidos desaparecidos de la última dictadura en Mendoza. La actividad se desarrolló en la explanada del Espacio por la Memoria (ex D2), en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos.

"Hicimos un mar de baldosas y Memoria en ese lugar creado para el terror", dijo Bonoldi.

LRA 13 Bahía Blanca

El fiscal José Nebbia dio a conocer los lineamientos por los cuales el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) condenó ayer a prisión perpetua a 10 de los 15 imputados por delitos de lesa humanidad en el juicio "Escuelita VII" y dispuso penas de entre 12 y 5 años para otros 4 y una absolución.

Sobre los delitos sexuales cometidos por algunos de los condenados, Nebbia dijo que “son delitos de lesa humanidad y se produjeron en Cutral Co y también en La Escuelita de Bahía Blanca en junio del 76” y agregó que “las primeras desapariciones son todas de mujeres”.

LRA 42 Gualeguaychú

Un pañuelo blanco obsequiado por Estela de Carlotto será enmarcado y exhibido en las oficinas de las Naciones Unidas, donde la Argentina ejercerá la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

En tanto, Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, expresó: “Es un honor que el pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo cuelgue en la ONU como así también en el Salón de la Memoria del palacio municipal local”.

LRA 27 Catamarca

Cada 10 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos, y en este marco el director de Derechos Humanos de Catamarca, Hernán Velárdez Vaca, se refirió a la importancia de la celebración.

LRA 1 Buenos Aires

29 personas fallecieron y 3.573 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.748 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.354.440 los contagiados totales y 5.211.264 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 706 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35.1% en el país y del 38.6% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 70.925.900 de dosis, de las cuales 37.212.185 de personas han recibido la primera dosis, 30.893.778 han completa el esquema de vacunación; 1.858.044 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 961.893 han recibido un refuerzo.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 87.941.030 de vacunas.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, habló en Radio Nacional Ushuaia sobre la situación actual en los pasos fronterizos para entrar a Tierra del Fuego y explicó que "quienes vengan del país, van a poder pasar. Eso no quita que pueda haber un cambio en algún momento. Por lo pronto, no hemos tenido más reclamos de micros con turismo argentino para pasar a Tierra del Fuego".

La Ministra, Chapperón reiteró que los requisitos para los autos particulares son “presentar el carnet de vacunación. En el caso de nuestro país está en la aplicación Mi Argentina pero en general pedimos que lleven el certificado y nada más”.

“Los hisopados aleatorios se siguen haciendo y no piden ninguna otra documentación más allá de la habitual para poder pasar", aclaró la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Gabriela Albernaz, corresponsal de Télam en Londres, se refirió a las nuevas restricciones impuestas por el primer ministro británico, Boris Johnson, en un intento por frenar la rápida transmisión de la nueva mutación de Covid-19, que está duplicando los contagios en Inglaterra “cada dos días y causando preocupación”.

En ese sentido, detalló que entre las nuevas medidas está el teletrabajo, restricciones a los viajes, el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos cerrados así como la presentación del pasaporte covid “que hoy será debatido por el Parlamento y es rechazado por diputados conservadores”.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Cecilia Godoy contó sobre los últimos datos surgidos en torno al avance de la variante Ómicron. La médica sanitarista dijo que esta no es la última mutación, es más afirmó que "vamos a conocer varias variantes porque naturalmente un virus muta".

Según los datos vertidos por el Ministerio de Salud Pública, "en San Juan el 8 de noviembre teníamos a 28 personas atravesando un cuadro infeccioso y al 8 de diciembre aumentaron a 56: la pandemia no ha terminado".

LRA 9 Esquel

El director del Hospital Zonal Esquel, Sergio Cardozo, se refirió al funcionamiento del nosocomio en el marco de la continuidad de la pandemia, diciendo: “En este momento tenemos cuatro casos activos de COVID", y luego agregó: "Hay que estar atentos, seguimos vacunando y con los hisopados, porque nos permiten hacer el bloqueo rápido si detectamos algún caso".

LRA 1 Buenos Aires

El inmunólogo Jorge Geffner, evaluó la situación epidemiológica y la efectividad de las vacunas luego de que la Organización Mundial de la Salud confirmara, de acuerdo a la información y datos científicos recopilados, que la inmunidad se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda dosis ó dosis única en el caso de la vacuna Janssen.

Explicó que la declaración efectuada se refiere “a la perdurabilidad de la acción de defensa de las vacunas” que aclaró de manera enfática “no desaparece” pero, al reducirse su efectividad transcurrido ese plazo de tiempo, es necesario aplicar un refuerzo, como ya está ocurriendo,“para optimizar los niveles de defensas”.

LRA 1 Buenos Aires

La fecha fue instituida por la ley 26.323 en recuerdo de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación el 10 de diciembre de 1983.

Aquel día, el pueblo argentino recuperaba la democracia y, con ella, el estado de derecho, tras siete años de dictadura cívico militar.

Sancionada el 22 de noviembre de 2007 y promulgada el 17 de diciembre de 2007, la ley busca promover los valores democráticos y resaltar su significado histórico, político y social.

A tales fines, la norma prevé la realización de actos pedagógicos y académicos en todo el territorio nacional.

LT 14 Paraná

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, presentó en la Mesa de Enlace el Plan GanAr 2022-2023, el cual marca lineamientos de la política ganadera para los próximos dos años. Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, estuvo presente en el lanzamiento, y destacó los anuncios “que tienen que ver con reclamos que viene haciendo la Mesa de Enlace, pero que también se vienen planteando desde las provincias”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi enumeró “ejemplos y acciones” de por qué hoy es un día para “fortalecer la democracia, defendernos antes los retrocesos, reafirmar el compromiso con los derechos humanos”, en el marco de la fiesta popular prevista en Plaza de Mayo para celebrar la fecha con los cuidados que la pandemia impone.

LRA 1 Buenos Aires

En “Soltando Pájaros”, Atilio Bleta conversó con el historiador y escritor sobre su último trabajo Quien no extraña el comunismo no tiene corazón (De la Disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin) publicado por la Editorial Crítica. Sobre el inicio de la entrevista Baña explicó cuáles fueron los fundamentos para que surgiera la URSS: “Una de las cosas que interesó más a los rusos marxistas del siglo XIX tuvo que ver con la posibilidad de construir una sociedad comunista, es decir anticapitalista y radicalmente diferente de la que se vivía hasta ese momento. Pero también los convocó el fuerte componente modernizador que tenía una ideología como el marxismo sobre todo en un país como Rusia, que venía atrasado, periférico y con una mayoría de la población campesina y analfabeta”, introdujo.

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció avances con el Gobierno en cuanto a la necesidad de adoptar medidas para reducir la alta inflación y lograr mayor inversión y crecimiento económico, luego de varios días de discusiones técnicas en Washington.

En un comunicado, el organismo que dirige Kristalina Georgieva destacó la importancia de reducir el déficit fiscal y adecuar las tasas de interés de referencia para controlar el nivel de precios, que este año rondará el 50 por ciento, entre otras medidas que forman parte de su menú habitual.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El anuncio del Gobierno nacional del pago de un bono de $5.000 para jubilados y pensionados, impactará en el haber jubilatorio, según analizó el director regional de ANSES, Marcelo Santillán. “En un principio es un bono de 5000 pesos que va a salir antes de Navidad que va a incrementar los ingresos con el aumento del 12% que van a tener los haberes jubilatorios por fórmula y por definición de decreto se incrementa los salarios de los beneficiarios de los programas que tiene ANSES y obviamente las jubilaciones y las pensiones. Este bono va a aportar a lo que se busca, que es cuidar el poder adquisitivo de nuestros jubilados y pensionados y más en una fecha tan importante como lo son las fiestas de fin de año. Creo que con la nueva fórmula y el incremento de diciembre van a ser $29.061 el haber jubilatorio”, comentó el funcionario.

LV 8 Libertador

Mercau analizó las propuestas de dolarización de la economía que han surgido desde distintos espacios, señalando: “La dolarización total significa que un país debe dejar de producir su propia moneda. Se trata de un tipo de cambio fijo, extremo, mediante el cual se espera que la inflación se detenga en seco, y esto no es así por varias razones”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, enumeró los interrogantes, aún sin respuestas, que genera el proyecto anunciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las y los estudiantes secundarios hagan prácticas laborales obligatorias como condición para aprobar y terminar el nivel.

LRA 1 Buenos Aires

Un adolescente de 16 años murió esta madrugada al recibir un balazo en el pecho cuando fue interceptado por una patrulla policial en la ciudad balnearia de Miramar y por el hecho hay un efectivo aprehendido, acusado de homicidio agravado, informaron fuentes policiales y municipales. El periodista Nicolás Galante relató lo ocurrido y afirmó: "Nunca ocurrió un caso de gatillo fácil de este estilo".

LRA 1 Buenos Aires

Dolores Sigampa de Demonty (Dolly) es la madre de Ezequiel Demonty, un joven asesinado por un grupo de policías federales, quienes a punta de pistola lo obligaron a arrojarse al agua desde el Puente Alsina, el 14 de septiembre del año 2002.

La lucha de Dolores y sus compañeras permitió la condena de los responsables por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas.

Actualmente, la asociación colabora con diversas instituciones que nuclean a familiares de víctimas y con organismos públicos para el desarrollo de políticas contra la violencia institucional.

La integrante de la organización “Madres en Lucha contra la Violencia Institucional” recibirá el premio Azucena Villaflor. “Hoy tengo sensaciones encontradas. Hay un reconocimiento a una lucha que me metieron, me gustaría estar con mi hijo que no lo tengo-. A Ezequiel personas uniformadas decidieron sacarle la vida por diversión. Despúes inventaron que hubo un robo”, detalló. "No queremos más pibes asesinados".

LRA 27 Catamarca

Radio Nacional fue galardonada con el premio “Lola Mora” gracias al trabajo de suÁrea de Género en todo el país. En esta línea, la encargada de Género de la emisora, Amanda Alma, contó sus sensaciones tras la distinción recibida.

LRA 53 San Martín de los Andes

Ariel Epulef, integrante de la comunidad mapuche Curruhuinca dialogó con Nacional luego del acto de conmemoración de un nuevo aniversario del primer izamiento de la Wenufoye en la plaza principal de la ciudad y que se llevo a cabo con total normalidad.

Desde los organizadores del acto se mostraron temerosos de que hubiera inconvenientes debido a lo que ellos consideran la construcción de la imagen de la comunidad mapuche como un enemigo luego de lo sucedido en Río Negro y Chubut.

Epulef afirmó que reciben agresiones a través de las redes sociales y recordó como se llegó a lograr que la bandera flameara, los obstáculos que debieron sortearse.

LV 8 Libertador

Sol Mihanovich brindó detalles del Festival #CantArgentina, que se realizará este domingo en su versión 2021, en el cualla Red Solidaria convoca a los argentinos a cantar unidos en distintas plazas de más de 100 ciudades del país.

El tema elegido es la "Canción del jardinero", de María Elena Walsh, que será interpretado por Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Elena Roger, Adriana, Pequeño Pez y Los Mellis, en una edición destinada a las infancias y a promover el cuidado de la naturaleza.

LRA 25 Tartagal

En diálogo con Radio Nacional Tartagal, el periodista especializado en redes sociales y miembro de Grooming Argentina, Diego Comba, hizo referencia al Cyberbullying y brindó recomendaciones para utilizar las redes sociales de forma segura.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz directora y docente, Cristina Banegas, dialogó con “Encuentro nacional” acerca de la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la que se pretende que los premios “Trinidad Guevara”, vigentes desde 1919, sean computados como parte de la jubilación de los actores premiados y asimismo modificar la edad para percibirlos.

Destacó la inconstitucionalidad de este hecho e interpretó el mismo como un ataque político a la cultura dado el desacuerdo entre el ámbito artístico y las políticas del Pro.

Cristina también dio detalles de la obra que se encuentra protagonizado “Manuela Rosas, destino de exilio”, basada en cartas inéditas de Manuelita Rosas.

LRA 21 Santiago del Estero

Mañana se realizará la 16° edición del evento cultural más grande nuestra provincia. Encontrarte es organizada desde el año 2004 por un grupo de artistas visuales de trayectoria, con el apoyo y auspicio del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Cristina Campitelli, integrante del grupo EncontrArte, en diálogo con Radio Nacional explicó que habrá espectáculos para toda la familia y expresó: "Se van a encontrar con más de 400 artistas en escena de todos los rubros".

LRA 1 Buenos Aires

Boca se consagró campeón de la Copa Argentina, al derrotar a Talleres de Córdoba por penales, luego del empate sin goles en los noventa minutos, en Santiago del Estero. Aún es incierta la continuidad de Battaglia, al frente del plantel.

El xeneize logró la estrella número 71, al quedarse con el torneo más federal del país. Luego de un partido oprobioso, donde no hubo fútbol y además fue expulsado Ramírez, se consiguió la victoria en la definición por penales, gracias al penal que atajó Agustín Rossi.

LRA 1 Buenos Aires

El Muñeco, que previamente se había reunido en el River Camp con su representante Juan Berros y Rodolfo D'Onofrio dijo: "Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque en general no pude cortar la dinámica del día a día que lleva a no poder aislarse. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Yo hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de siete años y medio. Era indispensable tomarme algún momento para reflexionar por lo que exige una institución como esta. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando".

El técnico confesó que no escuchó propuestas: “Me han llegado propuestas que no he escuchado, agradecí las posibilidades. Me parecía que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso".