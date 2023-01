Diario de Radio Nacional 10/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - APOYO DE GOBERNADORES: Aseguran que Lula se encuentra “más robusto” tras el intento de golpe

LRA 26 Resistencia - MARCOS TERUGGI: Análisis de la situación política y social en Brasil

LRA 6 Mendoza Quino - GUSTAVO VEIGA: Brasil y el perfil golpista

LRA 1 Buenos Aires - DARIO PIGNOTTI: "La imagen de Bolsonaro cayó verticalmente"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ATILIO BORON: "En Brasil los servicios de inteligencia miraron para otro lado"

LT 12 Paso de los Libres - INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BRASIL: "Fue un ataque vandálico de la derecha"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A AUGUSTO TAGLIONI: “Lula terminó fortalecido de la prueba de fuego del domingo”

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: Avanzar en una "asociación estratégica" con Japón

LRA 1 Buenos Aires - RECORRIDA EN LA COSTA ATLANTICA: Dirigentes del FdT y de JxC iniciaron la campaña electoral

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS ALBERTO RECIO: La Campaña Antártica

LT 14 Paraná - Base Marambio: Ciclo “Cultura es Soberanía. Antártida Argentina”

LRA 26 Resistencia - ENTREVISTA A NICOLAS SLIMEL: “El fallo de la Corte es escandaloso y perjudica a las provincias”

LRA 26 Resistencia - JOSE MARIA SERBIN: “Restituimos derechos a las víctimas de trata de personas”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JULIANA CASSATARO: ANMAT autorizó la Fase II/III de la vacuna bivalente argentina ARVAC

LRA 1 Buenos Aires - CRUZADA CONTRA LOS TRAPITOS: "El intendente de Pinamar se lleva puesto artículos de la Constitución"

LRA 29 San Luis - NOTA CON REMIGIO AIMALE: Tilisarao sigue celebrando la candidatura del "Gato" Fernández

LRA 25 Tartagal - SERGIO LEAVY: "Es indispensable que se apruebe esta ley para el norte"

LRA 6 Mendoza Aquino - ARGENTINA-CHILE: Por qué sería importante la autoridad unificada en el paso fronterizo

LRA 4 Salta - Productores de la Carpa de las Estrellas: Aseguran que tienen “todo en regla”

LRA 57 El Bolsón - COOPERATIVA DE SERVICIOS: Coopetel busca acordar el precio de las garrafas para la Comarca Andina

LRA 3 Santa Rosa - Descubrimiento de uranio: Areas petroleras de la zona de 25 de Mayo

LRA 42 Gualeguaychú - Para el sector lechero: Otorgarán casi 10 mil millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Giuliano, corresponsal de Télam en San Pablo, resaltó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, obtuvo anoche “el apoyo de los 27 gobernadores” del país, incluidos los bolsonaristas “que fueron a ver los destrozos” que dejaron los atacantes en Brasilia.

“El mandatario se mostró frente a una gran fila de gobernadores y resume un poco el tamaño que tiene 24 horas después del intento del golpe”, dijo el periodista y agregó: “Lo capitalizó y salió más robusto como el líder de la institucionalidad, dejando afuera al bolsonarismo pero no a la derecha”.

Por otra parte, explicó que el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera que Italia le otorgue la ciudadanía y que ayer se internó por una obstrucción intestinal. “Se hizo la víctima en las redes sociales”, concluyó.

LRA 26 Resistencia

El periodista y sociólogo realizó un análisis de la situación política y social de Brasil, señalando: "Fueron 48 horas de muchos acontecimientos. En Brasilia, el domingo cerca de cuatro mil bolsonaristas tomaron los tres poderes del Estado, poniendo al país en al borde de un golpe de Estado y de una crisis sin precedentes. Y a partir de ahí se da un proceso de recuperación de los poderes del Estado. Ayer hubo varias reuniones muy importantes de Lula con los gobernadores, tras una idea de unidad institucional y política para hacer frente a quienes intentaron realizar un golpe".

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Gustavo Veiga plasmó el perfil de los golpistas que intentan derrocar el flamante gobierno de Lula da Silva en Brasil, expresando: "El objetivo es el mismo y las influencias son cruzadas".

LRA 1 Buenos Aires

El corresponsal de Página 12 en Brasil, Dario Pignotti describió cómo sigue el clima del país vecino tras los ataques del domingo. Además mencionó cómo quedó la imagen del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro luego de esos hechos, y anticipó los riesgos que corre después de los desastres producidos.

"Hoy hay 1100 vándalos presos en Brasilia, bajo investigaciones. Y desde anoche hay miles marchando por la democracia y por el no a la amnistía. Hoy el país está mejor, si bien la crisis aún no fue superada, lo del domingo por lo pronto quedó atrás", expresó.

Pignotti además se refirió a las consecuencias políticas para Bolsonaro luego de lo sucedido el 8 de enero, y dijo: "Los atentados del domingo hicieron que su popularidad cayeran verticalmente. Y existe el riesgo que pueda ser pedida su expulsión. El rumor es que en lugar de buscar refugio en Estados Unidos o en Italia, vuelva, porque hay aliados que hasta anoche estuvieron con Lula".

LRA 1 Buenos Aires

Tras el intento de golpe de Estado al gobierno de Lula Da Silva, dialogamos con el sociólogo y analista internacional Atilio Boron, quien brindó detalles y dio su opinión sobre lo sucedido en Brasilia, la capital de Brasil.

“Lo que pasó en Brasilia fue una tentativa golpista, que aparentemente fue abortada, generada con la complicidad de los servicios de inteligencia que miraron para otro lado” indicó el analista internacional", dijo.

En tanto, expresó que “esto fue un plan fríamente calculado para hacer lo que hicieron, destrozaron el patrimonio del Estado, edificios públicos y sus mobiliarios" y subrayó que "es un hecho muy preocupante”.

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el intento de golpe de Estado sufrido por el Gobierno de Lula, el coordinador de Relaciones Institucionales de Paso de los Libres, Edgar Giménez, dijo: "Ha sido el peor ataque contra las instituciones del país desde la restauración de la democracia en Brasil. Estas personas no son patriotas, ya que esta gente no tiene patria porque son terroristas".

LRA 1 Buenos Aires

Continúa el análisis del intento de golpe del domingo en Brasil. En ese contexto, el analista internacional Augusto Taglioni, brindó su punto de vista.

“Brasil está gobernada por una coalición muy amplia que va a tener este tipo de problemas. Lo del domingo fue una prueba de fuego que lo terminó fortaleciendo a Lula da Silva”, dijo el especialista.

Además, destacó que en pocas horas el mandatario de Brasil “logró reunir en dos días a los 27 gobernadores y a los encargados de los principales poderes”.

“El bolsonarismo es un movimiento masivo y homogéneo, pero lo terminó superando al propio Jair Bolsonaro”, opinó.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller Santiago Cafiero hizo declaraciones tras el término de la primera parte del encuentro del presidente Alberto Fernández con el canciller Yoshimasa Hayashi.

"En la conversación con el Presidente, el canciller destacó en el vínculo estrecho que hay entre Japón y Argentina, en estos 125 años y cómo podemos fortalecerlos aún más. La iniciativa que estamos llevando adelante es convertir la relación estratégica en una asociación estratégica global. Hoy nos comprometimos con el canciller de Japón en avanzar más en la relación diplomática", expresó.

"Esto traerá más posibilidades de inversión, de mayor vínculo y de coordinación en organismos bilaterales", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia dio cuenta de la presencia en la costa bonaerense de dirigentes de distintas fuerzas políticas, con supuestas aspiraciones electorales, de cara a los comicios previstos para este año.

En ese marco, la periodista se refirió a la reunión del radicalismo impulsada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y celebrada en la ciudad de Mar del Plata.

También, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO); el propio Morales, y el senador Martín Lousteau (UCR-Evolución) coincidieron en la ciudad balnearia, donde realizaron diferentes actividades y reunieron a sus equipos técnicos para "profundizar un plan de gobierno con eje en la economía".

Por otro lado, Urriolabeita mencionó la presencia del actual embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli quien en la primera semana de enero desplegó una agenda en La Feliz.

A propósito de ello, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, se reunieron con autoridades de la Asociación Langostinera Federal Argentina (ALFA), con quienes analizaron las proyecciones para este año con respecto a las exportaciones de mariscos, la reapertura del mercado brasileño y la participación en misiones comerciales que se realizarán durante 2023.

LRA 1 Buenos Aires

El capitán del buque Rompehielos ARA Almirante Irizar, Carlos Alberto Recio, el navío construido en 1977 que opera como buque hospital, de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país, habló en Radio Nacional y explicó en qué consiste el recorrido de 120 días de la campaña antártica. El periodista Marcelo "Chelo", quien conduce Panorama Nacional de la madrugada, se sumó a la campaña y hará una serie de especiales desde la base Esperanza para la radio.

LT 14 Paraná

El secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto, y la directora de Gestión Cultural del Ministerio de Defensa de la Nación, Pilar Giribone, presentaron en la Base Marambio del sector antártico argentino el ciclo de actividades ´Cultura es Soberanía. Antártida Argentina´.

Tras esto, Prieto señaló que "es muy importante llegar al sector antártico argentino con políticas públicas culturales que colaboren a crear sentido alrededor de la soberanía de nuestro país en este territorio”.

LRA 26 Resistencia

El diputado provincial del bloque Justicialista, Nicolás Slimel, analizó las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación Federal, expresando: “Nosotros seguimos trabajando en el presupuesto provincial que pone énfasis en la obra pública, y ahora tenemos que dimensionar el daño que producirá este fallo de la Corte, más el impacto negativo que generará. Esto nos lleva a una compleja situación política porque consideramos un escándalo este fallo, el cual está dotado de una gran gravedad institucional”.

LRA 26 Resistencia

“Según un informe del Ministerio de Justicia de Nación en 2022 hubo 1.185 víctima rescatadas en 21 distritos de la Argentina, y se trabajó en forma federal con una gran tarea interministerial, junto a organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Corrientes fue una de las provincias donde se constató más cantidad de casos (80), junto con Buenos Aires y Mendoza. Nosotros tratamos de brindar ayuda y contención integral a las víctimas, con un Estado presente en la lucha contra la trata, que es un grave delito contra los derechos humanos”, dijo José María Serbini, delegado del NEA del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó ayer el inicio de los estudios de Fase II y II de la vacuna bivalente nacional “ARVAC Cecilia Grierson”, desarrollada entre el Conicet, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Laboratorio Pablo Cassará. En esta próxima etapa, los objetivos serán “evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad”.

Juliana Cassataro, bióloga (UNSAM), doctora en Inmunología y líder del equipo UNSAM-Conicet, destacó este avance y dio detalles al respecto. "Vale la pena tener un desarrollo así. Vamos abriendo caminos que ojalá sirvan para otros proyectos", dijo.

"En la Fase I se vieron muy buenas respuestas y que es segura. La Fase II/III se va a evaluar con 2014 voluntarios, mayores de 18 años con vacuna de refuerzo, que hayan tenido un esquema completo y hasta un refuerzo", anticipó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños presentó el jueves pasado una denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la "posible comisión de delitos de acción pública", luego de que el jefe comunal escribiera un tuit "con carga peyorativa y discriminadora" hacia los trabajadores conocidos como "trapitos". El letrado habló con Radio Nacional respecto del mensaje que el jefe comunal escribió en su cuenta de Twitter donde manifestó: "Seguimos deteniendo trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15".

"Es realmente terrible. Me salió una muestra de indignación del alma cuando me mostraron el tweet de Yeza. Ví un montón de delitos en su mensaje. El titular del ejecutivo no puede arrogarse la facultad de detener personas", expresó.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Remigio Aimale Director de Radio Granaderos de Renca en Tilisarao. La localidad continúa sorprendida y feliz por la candidatura de Jorge "Gato" Fernández para gobernador 2023, designado por Alberto Rodríguez Saá.

LRA 25 Tartagal

En diálogo con "La Mañana de Nacional", el legislador se refirió a los beneficios que supone el proyecto de las llamadas zonas cálidas que busca subsidiar el servicio de energía eléctrica para las provincias del norte del país.

"Tener un clima templado para trabajar, estudiar, y vivir es un derecho humano y por eso creemos que esta ley debe ser aprobada".

LRA 6 Mendoza Aquino

Carlos Abihaggle, ex legislador nacional y ex embajador argentino en Chile, es el impulsor de la propuesta de autoridad única en el paso fronterizo entre ambos países, cuya finalidad es agilizar gestiones y promover políticas económicas.

LRA 4 Salta

En conferencia de prensa, uno de los creadores del baile, Juan Carlos Ameri, deslindó responsabilidades de la organización en los incidentes que se generaron el domingo pasado y aseguró que se trató de personas que no tenían entradas y a las que no podían dejar ingresar porque ya tenían colmada la capacidad del lugar.

En ese sentido, aclaró que a las pocas personas que pudieran haberse quedado con la entrada en la mano, se les reembolsará el valor del ticket. “Este es un problema cultural”, argumentó.

LRA 57 El Bolsón

La cooperativa de Servicios que envasa y distribuye gas fraccionado, entre otros servicios, avanza en acuerdos con despensas de la Comarca Andina para que vecinos y vecinas puedan acceder a la compra de garrafas durante toda la semana en comercios con precios únicos acordados. La dinámica para el sistema de distribución cambia entonces de un sistema de distribución semanal o quincenal en despensas y centros comunitarios a uno de acceso directo y permanente en puntos oficiales de venta.

Para ampliar la información pasó por el aire de Radio Nacional El Bolsón Pablo Giordano, Vicepresidente de la Cooperativa de Servicio Coopetel.

LT 14 Paraná

Al respecto, Enrique Susevich, encargado de la boletería de la empresa “Flecha Bus”, sostuvo: “La primera quincena de enero ha tenido una demanda importante, mientras que la segunda quincena y febrero vienen bien”.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio de periodismo científico conducido por Fernando Tourn, se habló del descubrimiento realizado en la zona petrolera de 25 de Mayo durante 2022, el cual refriere a la paragénesis uranio-vanadio que se encontró distribuida en tres mineralizaciones.

LRA 42 Gualeguaychú

Debido a la sequía, la lechería es uno de los sectores del campo a los que el Gobierno apuntó para impulsar medidas que permitan hacer frente al fenómeno.

En tanto, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, valoró la puesta en marcha del programa “Impulso tambero”, que compensará el promedio mensual de litros de leche vendida entre octubre de 2021 y septiembre del año pasado.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Joaquín Beltrán, Administrador del Complejo Molino Fénix que detalló artistas y fechas del Rock en la Casa 2023.

Del 1 al 4 de febrero se llevará a cabo en la explanada del Molino Fénix. Con bandas provinciales y nacionales, se establece el 30% del cupo femenino.

Confirmaron las bandas nacionales: Las Pelotas y Estelares, para el festival más grande de la provincia: Rock en la Casa.

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco del Festival de la Salamanca, en la ciudad de La Banda, la directora de turismo de la comuna, Graciela Rosales, manifestó que desde la oficina brindarán información a los turistas sobre los circuitos para visitar e invitó a los vecinos interesados a ofrecer sus espacios para alquilar.

LRA 43 Neuquén

Malén Meazza, integrante de la Unidad de Producción Artística de Aluminé (ASCUA), se refirió al lanzamiento de la 5ta edición de este festival que, por primera vez, será internacional.

En diálogo con Estación Verano, por Radio Nacional Neuquén, Meazza adelantó que: “Levantamos una carpa de circo donde van a ocurrir la mayor parte de las obras, también estamos desde hace dos dias montando teatros, porque acá en Aluminé no contamos con un teatro, pero si con mucha gente muy gustosa del teatro”

LRA 1 Buenos Aires

El grupo de música integrado por Agustín Day (voz, guitarra), Diego Cardero (voz, guitarra) y Francisco Oliver (voz, bajo) visitó Nacional Folklórica. Entre tema y tema, dialogaron con el Cholo Castañón y expresaron: "A los tres nos gusta mucho el folklore, por eso la raíz es tan fuerte. Ya llevamos un buen tiempo haciendo música juntos, y no nos cuesta ponernos de acuerdo",

Tras señalar que son "unos privilegiados de vivir de hacer música", los artistas detallaron los lugares que visitarán los próximos días para ofrecer su show.

"Hemos hermanado el norte. Antes había un poco de pica entre Salta y Jujuy, pero ya no es así", dijeron.

La música de Los del Portezuelo incluye ritmos y géneros de lo más variados, que van desde el folklore argentino hasta el pop y el rock.

LRA 1 Buenos Aires

Rubén Bisceglia es el fundador de la Librería La Paz, que desde hace treinta años forma parte de la cultura chaqueña en la ciudad de Resistencia. En diálogo con “Nosotros y los libros”, se refirió también a la importancia que tiene para su región la Feria del Libro Chacú-Guaranítica, un evento que este año cumplirá 23 ediciones y que une a editores y lectores de Paraguay y Chaco que no ven en la frontera entre países una barrera infranqueable como para intercambiar experiencias.

LRA 57 El Bolsón

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina dejó tres jornadas inolvidables en la localidad de El Hoyo, en Chubut, donde la gente pudo disfrutar de la celebración de la cosecha de las frutas a través de músicos locales, regionales y nacionales, junto a la degustación de comidas, cervezas artesanales y una amplia variedad de productos de distintos emprendimientos.

Tras el evento, María Lincan, directora de LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, destacó el trabajo en equipo y el despliegue técnico de los trabajadores y trabajadoras de la emisora, quienes hicieron posible que la transmisión oficial, suceda.

LRA 1 Buenos Aires

Carla Ruiz conversó con la escritora especializada en el género de novela histórica, Florencia Canale, quien contó acerca de nuevo libro “Bastarda” donde desarrolla la relación entre Manuela Sáenz y el libertador de América, Simón Bolívar.

La escritora definió a la protagonista de su libro como una mujer muy adelantada a su tiempo, fundamental para la revolución y contó acerca del trabajo de investigación llevado a cabo para el desarrollo de la obra, así como algunos detalles sobre la vida de Manuela y su lucha.

También se refirió a lo apasionante de la historia argentina y del continente, la decisión de muchos patriotas criados en España de romper finalmente con el colonialismo, la pasión reflejada en los hechos del siglo XIX y el postergado reconocimiento a las mujeres de esa época.

La escritora también dejo su mirada acerca de la libertad, la forma de entenderla a través de los tiempos y la interpretación que hoy pretenden ejercer los sectores de derecha.

LRA 26 Resistencia

La titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres se refirió al programa ´Verano Cuidado´, diciendo: "Este es el tercer año que la estamos sosteniendo. Es una estrategia que arma la SEDRONAR junto a las direcciones de las provincias que se encargan de los temas de consumo. Por ejemplo, en el Chaco trabajamos con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, articuladamente con las provincias. Lo que se intenta instalar admite que es posible divertirse y disfrutar con cuidado".

LRA 6 Mendoza Quino

En el marco de su Bicentenario la Biblioteca General San Martín comenzó un trascedente proceso de digitalización de ejemplares de diarios de 1880.

En tanto, el director de Estrategias Culturales, Fabián Sama, dio detalles de esta labor de recuperación y resguardo en Radio Nacional Mendoza.

LRA 6 Mendoza Quino

Mendoza, como capital internacional del vino, se prepara para disfrutar la ´Noche de las Vinerías´.

Tras esto, Natalia Ortiz, una de las encargadas del evento, se refirió a la propuesta, que contará con tres noches: 11, 18 y 25 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó el inicio de los estudios de Fases II y III para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna nacional “ARVAC Cecilia Grierson” desarrollada en conjunto por el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Laboratorio Pablo Cassará.

“Contar con una vacuna de producción nacional contra COVID-19, desarrollada por investigadoras e investigadores argentinos, es una muestra concreta de lo que podemos lograr cuando el sector público y el privado aunamos esfuerzos y trabajamos en conjunto”, consideró la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien destacó además el impulso otorgado por el Presidente a esta iniciativa.

En ese sentido, Juan Castelli, subsecretario de estrategias sanitarias de ministerio de Salud de la Nación, dio detalles de la noticia, aclaró que “se probó la seguridad de la vacuna, su eficacia y se comprobó su seguridad” y destacó los resultados de la misma.

LT 14 Paraná

Las niñas y niños mayores de 6 meses y hasta los dos años inclusive ya pueden recibir su primer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, en tanto que los mayores de 3 años y adolescentes de entre 12 y 17 podrán acceder a la tercera dosis, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto, Soraya Martínez, médica de Paraná, sostuvo: “A raíz de esta cantidad de casos que hay se aconseja un refuerzo más. De todos modos, observamos cierto recelo de los padres para vacunar a sus hijos, aunque para nosotros es muy importante que se vacunen”.

LRA 27 Catamarca

Santiago Levin, especialista en psiquiatría y comunicador social, reflexionó acerca de la situación de pandemia que el mundo aún atraviesa y su implicancia en la salud mental, expresando: "Para 2050 la OMS calcula que la principal enfermad del mundo va a ser la depresión, la cual está subiendo mucho en el ranking de enfermedades".

LRA 6 Mendoza Quino

Javier Espina, director del Consejo Federal de Turismo, dio detalles sobre el funcionamiento del paso internacional a Chile y las previsiones para esta temporada veraniega en Mendoza, agregando que se ha llegado a la normalidad postpandemia en cuanto a niveles de reservas, mientras que el en el turismo internacional “somos el país que más recuperación ha tenido”.

LRA 6 Mendoza Quino

El domingo por la tarde se vivieron tormentas en la zona de cerros y montaña en Malargüe, hecho que produjo aludes que anegaron rutas por el gran caudal de agua que cayó.

En tanto, Víctor Andrade, titular de Defensa Civil en el Departamento sureño, contó que la ruta más afectada fue la 145, con 60 vehículos varados camino al paso Pehuenche por Las Loicas.

LRA 27 Catamarca

Marcelo Lobo, referente del Centro de Ablación e Implante de Catamarca (CAICA), dio a conocer la cantidad de donantes y de ablaciones que se llevaron a cabo durante 2022, y en su balance remarcó la voluntad de las familias de acompañar el proceso de donación de sus seres queridos.

LRA 4 Salta

La semana que viene el Gobierno de Salta lanzará una campaña contra el acoso sexual en los festivales con el objetivo de reforzar la desnaturalización de este tipo de violencia machista, que se acentúa en ámbitos donde se consume alcohol. Así lo adelantó la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, quien remarcó que las mujeres sufren este tipo de agresiones desde la infancia y que por lo general terminan limitando su tránsito o permanencia en determinados lugares por miedo a sufrir violencia física.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional hablamos con Marcelo Gordillo, responsable de "Parapente el Nido". Nos contó sus inicios hace 30 años empezó con el parapente en las sierras de los Comechingones cuando el camino era de tierra, "subíamos a caballo o caminando". Antes de volar en parapente se da un curso, y para que un turista vuele lo debe hacer con un instructor habilitado, todos los días que el clima lo permita. Gordillo se refirió a la experiencia como una "alfombra mágica", y que Merlo es ideal por "la condición geográfica y meteorológica que es ideal para volar". "Este es un lugar único, el valle tiene características muy buenas para realizar distintos tipos de vuelos", Merlo está en el Top 3, ahí peleando por el segundo o primer puesto.