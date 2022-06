Diario de Radio Nacional 1/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Los compañeros que plantean disidencias no son los enemigos"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: El Banco Nacional de Datos Genéticos cumple 35 años

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Medidas de prevención y asistencia a las víctimas de género

LRA 1 Buenos Aires - ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: "Empezamos a ver el impacto de las políticas de género y diversidad"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL JALIL: "Catamarca es una provincia amigable para las inversiones"

LRA 1 Buenos Aires - NORA CORTIÑAS: "La identidad es importantísima para la vida"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO FERNANDEZ: "Se podría recaudar entre 30 y 40 mil millones de dólares que se fugaron"

LRA 7 Córdoba - VALERIA CARRERAS: Nuevas citaciones en la causa por el hundimiento del ARA San Juan

LT 12 Paso de los Libres - Plan Federal de Urbanización: Nación invierte mil millones de pesos

LT 14 Paraná - Asociación de Concesionarios de Automotores: El patentamiento de vehículos creció un 53 % en mayo

LV 8 Libertador - Frente de Todos: Pide investigar a los municipios que le aportaron dinero a Bonarrico

LRA 6 Mendoza Quino - Tras la visita de Daniel Filmus: Nación invierte más de 350 millones de pesos en producción vitivinícola

LRA 13 Bahía Blanca - ESTELA DIAZ: "Para nosotras es muy importante estar en territorio"

LRA 1 Buenos Aires - MARISABEL GRAU: Denuncian que el gobierno porteño busca "disciplinar a la docencia"

LRA 1 Buenos Aires - FACUNDO NEJAMKIS: “Lo más novedoso de los últimos tiempos es la imposibilidad de diálogo”

LRA 1 Buenos Aires - SIMON PADROS: Provincias del norte exigen solución ante el faltante de gasoil

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Los aumentos de servicios en junio

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó del acto de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira), en el marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

El acto se desarrolló en la sede del Smata, ubicado en avenida Belgrano 665 de la Ciudad de Buenos Aires.

El Presidente recordó que el Gobierno nacional “tuvo que renegociar la deuda” con el Fondo Monetario Internacional “en medio de una pandemia” y en un país “sin Ministerio de Salud” que había sido cerrado por la gestión de Mauricio Macri.

También afirmó que Argentina “fue uno de los países que más inmunidad de su población logró” durante la pandemia de coronavirus, y destacó el crecimiento de la economía tras la emergencia sanitaria.

Por otro lado, Fernández rechazó la idea de la meritocracia al señalar que "el mérito mueve a la sociedad si todos tienen los mismos derechos".

Por último reiteró que en el Frente de Todos “todos debemos estar unidos porque, cuando nos dividieron, ganó Mauricio Macri”, y remarcó que “los compañeros que plantean disidencias no pueden ser los enemigos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el primero en su tipo a nivel mundial que permitió la restitución de 81 víctimas del robo sistemático de bebés durante la última dictadura, cumple 35 años con el desafío de contar dentro de dos años con tecnologías que permitan restituir la identidad biológica a partir de los bisnietos, en caso de que los nietos hayan fallecido sin saber quiénes eran.

LRA 26 Resistencia

“Desde 2019 marcamos una impronta con la primera mujer vicegobernadora del Chaco, que tiene un gran liderazgo en este tema. Cuando se planteó la organización del Gobierno, ella recomendó que se instrumente una dependencia específica y Chaco es una de las pocas provincias que tiene paridad y presupuesto con perspectiva de género. El machismo debe ser absolutamente desterrado y debería ser parte de una conciencia colectiva del pueblo, ya que nosotros queremos ser una provincia sin violencia para que la armonía y la convivencia democrática sean un ejemplo para todos”, señaló Capitanich.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación señaló que "desde que se miden los femicidios en Argentina, por primera vez tuvimos una baja del 13% de la tasa de femicidios y travesticidios".

"No es un tema para alegrarse porque estamos hablando de la vida de ciento de mujeres y personas trans, pero es auspicioso porque empezamos a ver el impacto que tienen las políticas públicas en materia de género y diversidad", sostuvo Elizabeth Gómez Alcorta, tras la reunión de ministros del Gobierno que se celebró en la Casa Rosada.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Catamarca destacó que, junto a la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, recibieron al embajador de Australia en Argentina, Brett Hackett, para dialogar sobre posibles inversiones de capitales australianos en la provincia.

"Las expectativas son muy buenas. Hemos recibido a muchos inversores de todas las nacionalidades, Catamarca es una provincia amigable para las inversiones", afirmó Raúl Jalil.

En ese sentido, precisó que las empresas australianas tienen proyectado invertir en el corto plazo casi 2 mil millones de dólares en proyectos mineros en Catamarca.

Por otro lado, Jalil expresó: "Venimos trabajando muy bien en la mesa del litio con los gobernadores de Salta y Jujuy". "Planteamos un esquema de trabajo sobre las políticas ambientales, fiscales, económicas y sociales referidas al litio", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de un nuevo aniversario del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dialogó con Temprano es Mejor y brindó un análisis sobre la importancia de la institución en la reconstrucción histórica de la verdad.

"La identidad es importantísima para la vida, todavía hay mucho para hacer", sostuvo. Repasó el funcionamiento del BNDG creado como propuesta de Abuelas en el hallazgo de aproximadamente 200 nietos y nietas, es decir los niños que se apropió la última dictadura cívico militar y eclesiástica.

LT 14 Paraná

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, expresó: "Todo lo que tiene que ver con la energía es motivo de atención principal para el Gobierno nacional. Está la decisión y la vocación de que se va a importar más gasoil, y están los dólares para traer la totalidad de lo que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad operativa".

LRA 42 Gualeguaychú

El periodista especializado en temas judiciales sostuvo: "La justicia no va a llamar a los ladrones de guante blanco como pide el Presidente". Tras esto, Espósito agregó: “Se adormecieron todas la causas por posible corrupción entre 2015 a 2019, y también cerraron causas del Gobierno 2003-2015".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional (Frente de Todos) destacó que la comisión de Legislación General de la Cámara baja inicie hoy el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Senado, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero evadido al exterior.

Eduardo Fernández sostuvo que se busca "juntar fondos de quienes fugaron las divisas del país para pagar la deuda" y expresó que, en caso contrario, "la vamos a terminar pagando todos los argentinos".

Tras señalar que fue un "endeudamiento irresponsable", precisó que se podría recaudar "entre 30 y 40 mil millones de dólares, y puede ampliarse". "No se conoce expresamente qué es lo que se puede averiguar ni cuántos se acogerán a este régimen para no tener otro tipo de sanciones", agregó.

LRA 7 Córdoba

Carreras, querellante mayoritaria de la causa de espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, hizo referencia a la situación judicial de la misma, señalando: "Desde que la causa está en Comodoro Py empezó un lapsus de inmovilidad. Sin embargo, todos los incidentes de apelaciones y viajes del acusado avanzan velozmente", y luego agregó: “El temor de los familiares es la fuga de Macri como lo hizo ´Pepín´ Rodríguez Simón”.

LT 12 Paso de los Libres

La Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social está invirtiendo casi mil millones de pesos para generar 1.034 lotes con servicios básicos, infraestructura pública, red vial, espacios comunitarios y vivienda para relocalizaciones.

“En el proceso vamos a generar también 450 nuevos puestos de trabajo”, explicó la secretaria Fernanda Miño.

LT 14 Paraná

El número de vehículos patentados durante mayo ascendió a 35.092 unidades, hecho que representó un incremento del 53 % respecto de igual mes de 2021 y del 9,9 % con relación a abril, cuando se habían patentado 31.923 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

LV 8 Libertador

Diputados del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en la Legislatura provincial donde informaron que han solicitado que se investigue a los municipios que le otorgaron fondos al ex senador Héctor Bonarrico.

LRA 6 Mendoza Quino

Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, firmó en su visita a Mendoza un convenio para la creación del Centro de Tecnología del Conocimiento para la Sustentabilidad Vitivinícola y Agroindustrial.

Tras esto, el gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Carlos Fiocheta, analizó lo que significa este acuerdo, expresando: "Fue la continuidad de algo que le propusimos en el desayuno de la COVIAR en Vendimia, y tuvo muy buena receptividad".

LRA 13 Bahía Blanca

En el marco de su visita a Bahía Blanca, conversamos con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. "Estamos abriendo una subsede del ministerio en Bahía Blanca. Para nosotras es muy importante porque sigue creciendo la inserción del ministerio en la región. Hay una enorme expectativa, son muchas las políticas del ministerio".

En este sentido, esta tarde se pondrá en funcionamiento la oficina de la cartera provincial en la calle Chacabuco N° 2250 de Bahía Blanca. "Para el ministerio es fundamental el acceso a la justicia, la no revictimización y que el estado se presente y acompañe. Requiere además de inversión pública y que llegue al territorio, a las 135 localidades de la provincia".

LRA 1 Buenos Aires

Grau hizo un balance del paro general de 24 horas que se cumplió ayer en todos los niveles educativos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires motivado en “una serie muy grande de reclamos” y que incluyó una "radio abierta" frente a la Legislatura porteña y una movilización a la sede de la Universidad del Docente, ubicada en la Avenida Paseo Colón 255.

En primer lugar, precisó que uno de los reclamos se vincula con el rechazo a la reforma del Estatuto Docente aprobada por la Legislatura porteña el 12 de mayo pasado, que implica “una reforma laboral profunda”, constituye “una avanzada sobre los derechos laborales” del conjunto de las y los trabajadores de la educación y “modifica la forma en la que entendemos el acceso a la educación”.

Además, advirtió que el gobierno de la Ciudad pregona el diálogo pero “no se hace escuchar la voz de la docencia y no han escuchado” los cuestionamientos que plantearon a dicha reforma que, entre otras cosas, implica “designar a dedo a la docencia a dedo” y, por ende, contar con directivos, supervisores y docentes “que responden a una determinada perspectiva política”.

LRA 26 Resistencia

“Si hablamos de soberanía, esto no es solamente la defensa de un espacio territorial, sino que existen muchas otras. Una de ellas es la de la comunicación, y ahí aparece la conocida como fake news, de la cual escuché hablar a Cristina Fernández. Argentina perdió su soberanía comunicacional, especialmente porque la ley de Comunicación fue suspendida por decreto y la comunicación depende de empresas que, a su vez, están supeditadas a fondos de inversión que las condicionan”, expresó Ortega.

LU 4 Patagonia

En relación a los 100 años de YPF, Gil dijo: “Creo que la acción de YPF se ha menoscabado con el proceso de privatización de la época menemista y ha perdido su peso como entidad de agrupación de intereses por parte de los comodorenses. El mero hecho de eventual traspaso ya generó una suerte de indiferencia popular, que marca las circunstancias del tiempo. Está decayendo el sujeto ypefiano, y el avance de las concepciones neoliberales ha generado este fenómeno. Por eso es importante destacar el rol significativo que tuvo la empresa en el pasado”.

LV 8 Libertador

“Más de 12 mil personas han participado de ese proceso”, informó el director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Germán Ejarque.

Sin embargo, Ejarque agregó que se ha prorrogado hasta el próximo 15 de junio la recepción de aportes a través del formulario que se encuentra en , y luego señaló: “Ahora comenzamos con la redacción del proyecto de ley que va a enviarse al Congreso. Fue un proceso muy interesante, y destaco lo nutrido de la representación”.

LRA 1 Buenos Aires

Ariel fue un soldado clase 62, nacido en Mar del Plata. Su relación con el dibujante, Adolfo Bayúgar, generó un libro en el que el protagonista relata su experiencia en el conflicto bélico, a través del formato historieta.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El diputado de la Nación por el Frente de Todos se refirió al avance del proyecto en Diputados para utilizar la BUP en elecciones nacionales.

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio consiguieron la adhesión de otros bloques opositores y sumaron 58 votos a favor de la propuesta.

LRA 23 San Juan

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan confirmaron que mañana efectuarán el depósito de los haberes del mes de mayo a todos los empleados y empleadas estatales. A su vez, adelantaron que habrá revisión salarial para la administración pública no docente.

LRA 5 Rosario

El letrado se refirió al dictamen del Plenario de Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto sobre la Boleta Única de Papel. "En definitiva los candidatos mediáticos saben que la Boleta Única los favorece", señaló Rondina.

LRA 14 Santa Fe

La exsenadora se refirió a los avances en las compras y contrataciones para iniciar las obras del Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner” que unirá la formación neuquina de Vaca Muerta con el centro del país. “Es parte del rumbo energético que tiene que seguir Argentina”, afirmó Sacnun.

LRA 21 Santiago del Estero

La capacitación sobre “El Sistema Penal Juvenil como parte del Sistema de Protección Integral de Derecho” se llevó a cabo en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero. El funcionario realizó un balance de las acciones del gobierno provincial a través de la defensoría del pueblo.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la consultora Opina Argentina analizó el escenario político, el surgimiento de los referentes antisistema y el peso de los medios de comunicación en esta situación. “Lo más novedoso es la imposibilidad de diálogo”, reflexionó.

“Los que tienden a recurrir a las posturas antisistemas, muchas veces antidemocrática, son los sectores que fueron los más castigados en las últimas décadas por el capitalismo. No necesariamente son los sectores más vulnerables”, sentenció Facundo Nejamkis.

A su vez, al respecto de las internas, señaló: “El Gobierno necesita un programa consistente para bajar la inflación y el otro elemento importante, para no contribuir a la exasperación, es que una coalición debe poder resolver internamente sus problemas y no exponerlos a la luz del día”.

Economía | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, explicó la segmentación de la suba aprobada por la Secretaría de Energía de la provincia e indicó que los usuarios la verán reflejada en su próxima factura.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

MARIEL FLORIO, directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Turismo de El Calafate

La funcionaria dio detalles de la reunión que realizaron las secretarías de Deportes y Turismo municipales con el propósito potenciar a la ciudad como sede de eventos deportivos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Alvaro Simón Padros se refirió a la situación que afecta a la provincia ante el faltante del combustible.

"Estamos en un momento de pico de demanda como resultado de la cosecha de granos gruesos, la siembra de granos finos y el inicio de la zafra citrícola y azucarera. Esta es una demostración que exhiben las asimetrías que existen respecto a otras zonas del país", expresó.

Simón Padros opinó que la distribución del combustible debería ser más equitativa en todo el país porque hay un diseño de desarrollo "centrista". "Si esto perdura en el tiempo va a producir un problema social con características impredecibles. Necesitamos políticas públicas diferenciadas y que YPF haga una distribución más equitativa del gasoil a todas las provincias", agregó.

A su vez Entre Ríos también se vio afectada por la misma cuestión y genera inconvenientes para todo el sector productivo. "Los transportistas tratan de cargar gasoil antes de ingresar a los puertos de Rosario, Diamante o Buenos Aires y cuando quieren viajar al Uruguay", informó un cronista de la Radio Nacional Entre Ríos.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos hizo un resumen de los aumentos de tarifas de servicios del AMBA que se oficializaron días atrás. Y detalló otras subas que vendrán en junio.

Pozzo informó que el aumento del gas para la mayor parte de los usuarios estará entre el 18, 5 % y 25 % dependiendo nivel de consumo que tengan. Y agregó que los beneficiarios de tarifa social en dicho servicio "no tendrán subas". Por otro lado especificó los aumentos de la luz, en donde habrá una suba promedio del 17 % y para usuarios con tarifa social habrá una suba del 7,7 %.

Otro de los aumentos que la periodista detalló habrá este mes será el de las prepagas, ya que los planes de las mismas "subirán en un 10 %".

LRA 1 Buenos Aires

El sector privado alcanzó el mayor nivel de empleo en una década, con casi 20.000 nuevos puestos de trabajo por mes entre setiembre de 2021 y febrero de 2022, de acuerdo al reporte del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Además, puntualmente en el caso del sector industrial, el informe remarcó que "en febrero 2022 se registraron casi 67.000 puestos de trabajo industriales más que en febrero de 2020”, y añadió que “20 de 24 ramas industriales tuvieron más empleo formal que dos años atrás".

"Nuestra prioridad es apoyar e incentivar a quienes producen, invierten y generan trabajo en el país para que la sociedad argentina viva mejor", afirmó, por su parte, Desarrollo Productivo en la cuenta de Twitter.

Además indicó que "la economía argentina comenzó el año con una marcada recuperación del empleo formal en el sector privado, apuntalada por la intensa reactivación productiva de 2021 y los primeros meses de 2022".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Nora se refirió a la concentración que se realizó hoy frente al Congreso Nacional para reclamar por la ley de prórroga de los fondos para la cultura diciendo: "Necesitamos que la cultura siga funcionando a nivel nacional y que se derogue esta ley".

LRA 1 Buenos Aires

Abrazando una renovada vitalidad, después de una temporada en la oscuridad, del asesinato de sus tías en Rosario, de su ruptura sentimental con Fabiana Cantilo, de los excesos de década del ochenta y de las fantasías de exilio. Un álbum compuesto bajo el influjo y el encantamiento de la relación entre el rosarino y la actriz Cecilia Roth.

LRA 1 Buenos Aires

Bajo la leyenda "La cultura al Congreso”, diferentes referentes se concentrarán en la Plaza del Congreso para reclamar el tratamiento del proyecto de ley 3823-D-2021 que busca evitar el desfinanciamiento de las industrias culturales, establecido a partir de 1 de enero próximo en un artículo de la ley 27.432 de reforma tributaria, sancionada en diciembre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de resguardar la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Chaco está junto a Santiago del Estero, Tucumán y Salta al frente de los índices de pobreza, los cuales tienen mucho que ver con la discriminación. Es por eso que es tan importante visibilizarlos y poder concretar políticas de Estado para combatirla”, afirmó la funcionaria.

LRA 27 Catamarca

Ortiz, perteneciente a la Red Solidaria ´Llevando Sonrisas´, la cual desarrolla la Campaña Solidaria ´100 frazadas en 100 horas´, comentó que la misma finalizará el próximo viernes, y luego añadió: “El mismo viernes a la noche salimos a entregar, y ya conocemos los lugares donde pueden pasar más frío por el tipo de espacios que habitan”.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad chubutense de Esquel fue ayer el lugar más frío del país, con una temperatura de -8,3 grados, seguido por Malargüe, en Mendoza, con una temperatura de -5,8 grados pero una sensación térmica de -8,5 grados, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 7.

El director de Radio Nacional Malargüe, Walter Samchuk, describió cómo viven el frío en esa ciudad y expresó: "Es el cuarto día consecutivo que tenemos -7 grados y hoy vamos por el mismo camino, con -6 grados".

"Si bien no comenzamos el invierno, es una ola polar. La máxima no superó los 5 grados", dijo.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El lonco de la lof Meli Witral Mapuche Kimun de Comodoro Rivadavia, Jesús Roncco, informó que la justicia le dio lugar al recurso de amparo presentado ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Dicha resolución obliga al Estado municipal a que, en el plazo de 60 días, se convoque a las actoras para realizar el proceso de consulta y participación que fuera reclamado judicialmente.

LRA 55 Río Senguer

El coordinador de la Patagonia del Ministerio de Justicia, Eduardo Hualpa, se refirió a la presentación realizada ante el Gobierno provincial debido a los múltiples pedidos de comunidades originarias que recuerdan el rol de Cesar Brandt en el desalojo de Vuelta del Río.

LRA 26 Resistencia

Se realizó la primera jornada de capacitación en radiodifusión y electrónica para trabajadores del área de Radio Nacional.

Desde Chaco, mediante soporte virtual y como parte del espacio de formación del medio público ´Linterna´, el jefe del Laboratorio Técnico que funciona en LRA 26 Radio Nacional Resistencia, Daniel Hera, inició el taller para más de 170 participantes.

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió a la Feria Ambiental y Eco Canje que se realizará en San Luis. “Decidimos implementar una nueva propuesta para el 5 de junio que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos sorprendió la cantidad de gente que tiene emprendimientos con esta temática”, explicó Casale.

Laborales | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Ramírez, quien es el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), comentó la resolución que dictaminó el Consejo General de Educación (CGE) sobre el cese de designaciones “precarias” desde 2020 en adelante.

El motivo de la medida refiere a que durante los dos años de pandemia no hubo concursos, y con la realización de nuevos llamados y la aprobación de cargos se eliminarán suplencias e interinatos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

La referente del pueblo Wichí falleció en la madrugada de hoy. Recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por su trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos de niños, niñas, jóvenes y mujeres de los Pueblos Originarios y del medio ambiente.

LRA 13 Bahía Blanca

El ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presentó los "Cuadernillos de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal gorda". Por este tema charlamos con Lucía Portos, Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual. "La principal causa por la que las personas se sienten discriminadas es por cuestiones estéticas, especialmente por la gordura. Esto pasa por encima del color de la piel y de cuestiones socioeconómicas. Además hubo un aumento de un 13 % en estos últimos 9 años. Hay que tener una política para que podamos empezar a hablar del tema de la gordura".

LRA 25 Tartagal

En la mañana de este miércoles se conoció el fallecimiento de Octorina Zamora, la referente wichí que alzó la voz en defensa de los pueblos originarios del chaco salteño. Estaba internada desde hace un mes en una clínica de la capital salteña.

LRA 26 Resistencia

El coordinador del programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, Marcelo Zelarrayán, habló en el marco del Congreso de Educación Sexual Integral del Norte Grande, denominado ´La ESI como política educativa: tensiones y desafíos´, destacando que hubo más de tres mil personas presentes.

“Estos encuentros hacen revitalizar la potencia que tiene que las personas nos encontremos cara a cara para seguir pensando todo lo que aún nos falta recorrer, con el objetivo de seguir profundizando la ESI en el Chaco", señaló Zelarrayán.

LRA 27 Catamarca

El próximo 3 de junio, se cumplen 7 años desde que se realizó la primera movilización de “Ni Una Menos”. Marcela Ojeda, periodista, con una publicación en la red social twitter fue la impulsora de lo que ocurrió aquel día del año 2015. En diálogo con Nacional Catamarca, Marcela hizo referencia sobre este nuevo aniversario: “7° aniversario que nos reencuentra en las calles, donde se alzan y se abrazan nuevas banderas, nuevas consignas, nuevos reclamos. Y aquello de “Ni Una Menos”, que desde 2015 estará de manera irrenunciable. Va a ser un viernes 3 de junio sumamente importante para la agenda de los movimientos de mujeres”.

Además, recordó cómo fue que surgió esa publicación que logró algo histórico en Argentina y que perdura hasta el día de hoy: “Escribí eso que hoy visto a la distancia fue una botella arrojada al mar, algo que me salió desde adentro. Fue un sentimiento que me partió en dos y que nunca más lo volví a sentir de esa manera tan contundente. Ahí se dio como un intercambio muy intenso con compañeras y colegas, armamos una agenda histórica de reclamos, que todavía hoy están adeudados”.