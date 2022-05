Diario de Radio Nacional 1/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CELEBRO 400 MIL TRABAJOS: Alberto Fernández destacó el crecimiento del empleo en la construcción

LRA 1 Buenos Aires - DESTACO LOS NUMEROS DE EMPLEO: Manzur afirmó que "pese a las dificultades Argentina está creciendo"

LRA 1 Buenos Aires - 1 DE MAYO: Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: El fuerte vínculo entre el Peronismo y el día del trabajo

LRA 1 Buenos Aires - Máximo Kirchner y los precios: Reclamó que los empresarios "dejen de poner cara de distraídos"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE NEME: "Hay que mejorar la praxis política, estamos debatiendo poder y no proyectos"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO SACCOMANNO: "No se metabolizan las consecuencias de la dictadura, hay que condenar a los culpables"

LRA 1 Buenos Aires - UN DESARROLLO ARGENTINO: Domínguez celebró la aprobación china a la soja tolerante a la sequía

LRA 1 Buenos Aires - A PARTIR DEL 1 DE MAYO: Reabren todos los pasos fronterizos terrestres con Chile

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO GROSSO: "Peleamos por el reconocimiento, para que se reconozca el trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - 45 años después: Primera Ronda de las Madres de Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - PRODUCCION DE RADIO NACIONAL: Guerra de Malvinas Día X Día: 1 de mayo

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: Cantantes femeninas que se abren camino

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Un recuerdo a Martha de los Ríos

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO GOTTA: Presenta su libro "Los 7 Locos del Fútbol"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó el "crecimiento" en el plan de obras que actualmente se traduce en la ejecución de 4 mil proyectos en todo el país con 400 mil empleos en la construcción, y afirmó que el Día Internacional del Trabajo "se celebra creando" puestos laborales.

"De esa cifras, la mitad es del sector privado y la otra es parte de la acción pública que el Estado está llevando adelante", manifestó Fernández al recorrer trabajos en la Autopista Presidente Perón, en el cruce con la Ruta provincial 58, a la altura del municipio bonaerense de San Vicente.

Según se indicó en un comunicado oficial, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno consideró que "una la Argentina federal necesitaba un plan de obras y se logró un crecimiento que hoy se traduce en más de 4 mil obras en todo el país. Eso determinó que crezca el empleo y hoy celebremos que haya 400 mil trabajadores de la construcción", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que "pese a las dificultades, Argentina está creciendo" y "hay trabajo", en un mensaje con motivo del Día del Trabajador y la Trabajadora que se conmemora este domingo.

En un posteo en su cuenta de Twitter, el funcionario nacional sostuvo que "hay trabajo, hay crecimiento", y que este panorama "lo notamos en las calles, en las industrias y en los comercios de todas las provincias".

"Si hay trabajo, hay futuro", concluyó Manzur acompañando el mensaje con unas placas que indican que "en la construcción el empleo creció 20,1% en 12 meses" y hay "210.000 nuevos empleos registrados en el sector privado", además de "1,2 millones de puestos industriales registrados".

LRA 1 Buenos Aires

Este domingo se conmemora un nuevo Día del Trabajador y de la Trabajadora. Artística Federal, espacio de creación colectiva de las emisoras de Radio Nacional, realizó esta producción especial con testimonios de todo el país.

Se celebra en memoria de los obreros condenados a muerte y ejecutados después de la huelga del 1º de mayo de 1886 realizada en la ciudad estadounidense de Chicago, en demanda de una jornada laboral de ocho horas diarias.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios dialogó con el abogado e historiador especializado en peronismo, Ignacio Cloppet, para analizar la historia del Día Internacional del Trabajo, cuya génesis se remonta al año 1886 cuando en la ciudad de Chicago dio inicio un paro en reclamo de una jornada laboral de ocho horas, produciendo miles de focos y huelgas en todo el país y dejando un gran saldo de muertos y heridos, por lo que tres años más tarde se instituyó esa fecha como Día Internacional del Trabajo en el congreso de la Internacional Socialista en París.

El historiador también hizo referencia al fuerte vínculo entre el Peronismo y esta celebración, como consecuencia de la ardua tarea de Perón por darle valor y derechos postergados a los trabajadores, como así también otorgándole jerarquía constitucional a esta protección.

LRA 7 Córdoba

“La literatura que decreta el fin de la clase obrera comenzó a abundar después de la caída del Muro de Berlín. Aún se la sigue presentando y produciendo como novedad, y la diferencia entre el capitalismo industrial del Siglo XX, el globalizado del Siglo XXI y el capitalismo de plataformas actual explican no su extinción como clase social, sino una composición distinta”, expresó el analista político, Sergio Tagle.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, consideró hoy que el oficialismo "debe interpretar los anhelos de la gente", y reclamó a los sectores del empresario que "dejen de poner cara de distraídos a la hora de frenar la suba de los precios", al encabezar el cierre de un plenario sindical que se realizó en el distrito bonaerense de Baradero en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores.

“Una manera de construir una victoria en el 2023 es comprender el 2019. Ese año el Frente de Todos (FdT) interpretó a nuestro pueblo y el dolor de nuestra gente. Hay que accionar en ese sentido. Eso es lo que tenemos que hacer. Interpretar los anhelos de nuestra gente, entender que aquí nadie es víctima de nada”, señaló Máximo Kirchner.

LRA 9 Esquel

El 16 de junio próximo se conmemorarán 200 años del fallecimiento del General Manuel Arias, hecho por el cual los legisladores de Jujuy presentaron un proyecto para que sea feriado por única vez a modo de recordatorio de la figura que tuvo un destacado papel en la Guerra de la Independencia.

A propósito del tema, el historiador Luis Vega, quien escribió dos libros sobre Manuel Arias, dijo: "Es una figura desconocida para la historiografía, habiendo llevado a cabo una lucha incansable para defender no sólo al territorio de las invasiones españolas, sino reafirmando el ideal revolucionario de 1810".

LRA 1 Buenos Aires

El vicejefe de ministros de la nación, Jorge Neme, se refirió a los frutos de la misión delegada y encabezada por Wado de Pedro a Israel y destacó la necesidad de “mejorar la praxis política” para aumentar el dialogo dentro del Gobierno.

“Es una jornada de celebración y de reflexión acerca del destino que tiene la clase trabajadora en Argentina y América Latina”. “En muchos sentidos hay que volver a Perón, a un proceso nacional de envergadura, que no lo tenemos claro” expresó al respecto del Día del Trabajador y la Trabajadora.

Al respecto del viaje a Israel: “La misión que integro tres ministros, siete gobernadores y gobernadoras y funcionarios de provincia, fue para enfocarse en el análisis del manejo del agua israelí”.

“Además de que nos encontramos con que el tema del agua es muy significativo e importante, el ministro Filmus armó una agenda de startups y todas las políticas de estímulos de Israel con relación a la producción de ciencia y tecnologías” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y guionista reflexionó al respecto de la actualidad de los derechos laborales y los culpables de la dictadura y, a su vez, se refirió a lo que representa la Feria del Libro.

En tanto al Día del Trabajador y la Trabajadora: “Nos encontramos en una situación mundial donde los derechos de los trabajadores existen cada vez menos, esas esperanzas no se han cumplido y no queda otra que seguir luchando por las conquistas sociales”.

“Nos hallamos en un mundo donde el capitalismo ha pegado un salto depredador sobre los seres humanos. Esto se percibe en la violencia, en los conflictos bélicos, en todas partes” resaltó.

Al respecto de la dictadura: “No lo puedo tramitar ni metabolizar, cuando veo que hay represores en libertad, cuando veo que hay cómplices de la dictadura. Creo que no se metabolizan las consecuencias de la dictadura, acá hay que condenar a los culpables”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, celebró hoy la aprobación por parte de China de la tecnología HB4 tolerante a la sequía para soja desarrollada en la Argentina.

En un hilo de mensajes en la red Twitter, Domínguez destacó que "por primera vez, un cultivo biotecnológico de desarrollo nacional logró su aprobación en la República Popular China, principal importador de soja del mundo".

"Este cultivo ofrece soluciones para problemáticas productivas locales, como es el estrés hídrico, pero también contribuye en el mundo a impulsar el rendimiento productivo y la adaptación de las producciones locales a los desafíos que nos impone el cambio climático", explicó.

Para el funcionario, esta decisión permite "potenciar la producción y la comercialización de soja HB4 y derivados en el marco del fomento al desarrollo de una agrobioindustria cada vez más eficiente, sostenible e integrada al mundo".

LRA 1 Buenos Aires

Los pasos fronterizos terrestres entre Argentina y Chile serán reabiertos mañana, tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, informó la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

"Reapertura de pasos chilenos. Chile informa la operatividad de sus pasos fronterizos terrestres con Argentina a partir del 1° de mayo", informó hoy la funcionaria en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente político y referente nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, se refirió a la lucha de los trabajadores y trabajadoras en su día, resaltando la “enorme movilización de unidad” que estarán llevando a cabo el día de hoy.

“Estamos muy contentos de poder movilizarnos, para nosotros es un día de celebración, pero también de lucha, porque todavía peleamos por el reconocimiento, porque se reconozca el trabajo de todos los días” resaltó.

Destacó que estarán planteando “un pliego de reivindicaciones”: “Para nosotros es un plan de lucha, un modelo a seguir por el que nosotros vemos que se puede encarar la recuperación de la economía argentina”

En tanto a cómo se conseguirían los ingresos para estos planes: “La mayoría de las propuestas que nosotros generamos se basan en la reorientación de recursos, ni siquiera la generación de recursos nuevos”.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora provincial, Laura Stratta, y el ministro de Economía, Hugo Ballay, mantuvieron una reunión con miembros de la Mesa de la Cadena de Valor Agregado de la Construcción y escucharon inquietudes de ese espacio, el cual apunta a ser una herramienta para el desarrollo de la provincia.

Tras el encuentro, Stratta dijo: “El gobernador Gustavo Bordet siempre nos encomienda generar estos espacios para avanzar en un camino común, debido al compromiso y a la convicción del Gobierno provincial de trabajar en la articulación pública y privada”.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de “Tierra adentro” recordó los inicios de la exportación de carnes desde nuestro continente hacia Europa, propiciada por el francés Charles Tellier, inventor del hielo artificial, quien tras la pérdida de la patente de su invención conforma una sociedad con el ganadero uruguayo Francisco Lecocq para organizar el transporte de carne congelada desde Montevideo hacia Londres.

En la segunda parte del programa, Guillermo Stronati indagó en el progreso histórico a través del cual se fueron consagrando las distintas conquistas de derechos laborales, la primera celebración del día del trabajo en nuestro país, con objeto de reclamar por una jornada laboral de ocho horas y mejoras en las condiciones laborales y salariales, como así también el repudio de los medios de aquella época donde se argumentaba que esto era contrario a las costumbres argentinas.

LRA 26 Resistencia

“Nos reunimos con intendentes de la Región X para informarles del trabajo que hacemos con la investigación de los delitos y trabajar con ellos en el conocimiento de las zonas calientes y las zonas conflictivas. La idea es que los intendentes planteen el día a día de su localidad, porque son los que más conocen de la problemática de cada uno de los municipios”, afirmó la ministra de Seguridad del Chaco Gloria Zalazar.

LRA 1 Buenos Aires

El 30 de abril de 1977 un grupo de mujeres se reunían en Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijos e hijas.

Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de “circular” en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de sus principales símbolos: las rondas en torno a la pirámide central. De a dos, tomadas del brazo, fueron “circulando”, creciendo y construyendo.

A 45 años de En el marco de la campaña "Hagamos Visible lo invisible", Radio y Televisión Argentina presenta un nuevo contenido audiovisual para homenajear a las Madres de la plaza, símbolo de lucha y resistencia inquebrantable en la búsqueda de verdad, memoria y justicia.

LRA 1 Buenos Aires

Los informes del Estado Mayor Conjunto comenzaron su muy particular crónica de las acciones bélicas en el Atlántico Sur, ante el primer ataque aéreo británico. Bombas sobre las instalaciones del Aeropuerto de Puerto Argentino, mientras con helicópteros operaban contra Puerto Darwin. Los bombardeos navales efectuados por la flota real, según el Informe Oficial del Ejército Argentino, se produjeron entre las 20:25 y las 23:15. La aviación inglesa lo hizo entre las 04:40 y las 06:00.

Los cuatro intentos de desembarco, fueron rechazados. El primero a las 06:30. Fuerzas terrestres y aviones Pucará terminaron con dos helicópteros artillados. La información oficial hablaba de diez Harrier ingleses en la operación: dos abatidos y “dos cayeron presumiblemente al mar”.

LRA 27 Catamarca

La diputada Mónica Zalazar se refirió a varios temas de la agenda legislativa, entre ellos la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde se trató el proyecto de su autoría que refiere a los gabinetes psicopedagógicos para la discapacidad.

“Buscamos que haya un gabinete psicopedagógico, aunque sea itinerante, pero que pueda estar en las escuelas públicas, porque tenemos los recursos y estamos perdiendo la oportunidad”, señaló la legisladora.

LRA 26 Resistencia

“Tomamos estas medidas porque la discusión paritaria tiene un atraso muy grande tanto en la cláusula de revisión como en el sueldo básico, y muchos de nuestros compañeros están por debajo de la línea de pobreza y otros, directamente, en la indigencia. Las patronales, en especial la de Diario Norte, no quieren escuchar y decimos esto para prevenir medidas de fuerza mucho más fuertes”, dijo el integrante del Sindicato de Prensa del Chaco, Sebastián Acosta.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch continuó presentando cantantes femeninas de todo el país poco conocidas para el público masivo, en esta ocasión la cantante de R&B de formación lirica Abril Olivera, Bruja Salguero, una de las folcloristas más premiadas de los últimos años, y la tanguera Dolores Solá y Lorena Astudillo, docente y cantante con su disco “Ultima Crisálida”

Anabella también repasó la Enciclopedia Internacional de Mujeres Compositoras, donde se registran más de seis mil voces femeninas y reseña el papel de la mujer a lo largo de la cultura universal hasta las primeras intervenciones femeninas en la música clásica.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Víctor Heredia recordó a la cantante santiagueña, Martha de los Ríos, insignia de la música popular y el folclore argentino, como así también madre del destacado músico Waldo de los Ríos.

Martha debutó como cantante de tango en el año 1931 y más tarde decidió volcarse hacia la música folclórica norteña, adquiriendo gran relevancia en la década de 1950 y llegando a ser considerada como una de las cinco voces más importantes de la historia del folclore argentino.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista se refirió al libro que presentará el próximo sábado 7 de mayo en la Feria del Libro y expresó su pasión por combinar el fútbol con la literatura.

En este sentido: “Siempre fui un fanático del futbol y de la lectura, en esa combinación también me gustó mucho Roberto Arlt por su historia de periodista y ‘Los siete locos siempre’ fue una de sus obras emblemáticas”.

Destacó que siempre tenía en la cabeza las ganas de trabajar algo que tuviera que ver con ese libro: “Que mejor que homenajear a siete punteros derechos, seis que lo son y uno que merece serlo”.

“La relación entre esos locos y punteros, que simboliza la locura, la excentricidad y las grandes destrezas que tienen estos jugadores que siempre tuvieron lugares bastantes complicados fuera de las canchas” explicó.

Expresó que “hay mucha nostalgia, soledad y genialidad en estos jugadores” y los mencionó: “Son Corbatta, Garrincha, Horacio Doval, René Houseman, Ariel Ortega, George Best y el Trinche Carlovich”.