Diario de Radio Nacional 1/3/2022

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Necesitamos una reforma integral de la administración de justicia federal"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: "La oposición se retiró del recinto por su nivel de exposición"

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: "La actitud de la oposición es una muestra de su intolerancia"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS HELLER: El acuerdo con el FMI contempla "que sigamos creciendo"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO UÑAC: "Este gobierno no tomó la deuda con el FMI pero va a cumplir"

LRA 1 Buenos Aires - INICIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS: Darío Martínez destacó la importancia del tema energético en el Congreso

LV 8 Libertador - ARMANDO LOPEZ: "Putin no es un advenedizo, y Rusia siempre fue vencedora"

LV 8 Libertador - JUAN MANUEL GISPERT: Amenazas y oportunidades argentinas



LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BECERRA: Twitter etiqueta a periodistas como “afiliados al Gobierno de Rusia”

LRA 26 Resistencia - Convocatoria de Capitanich: Construcción de consensos y objetivos comunes

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN BARRIONUEVO: "Es un discurso de realidades paralelas"

LT 12 Paso de los Libres - MIGUEL ARIAS: "El discurso de Valdés no me dejó nada, fue solo victimización"

LT 12 Paso de los Libres - VICTOR GIRAUD: "Tenían la oportunidad de disculparse, y no lo hicieron"

LT 14 Paraná - ADAN BAHL: “Gobernar es hacer y estar cerca del vecino”

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: "El punto central en la discusión con el FMI es el tema tarifas"

LV 8 Libertador - Denuncian especulación: Precio de la harina por la guerra en Ucrania

LT 14 Paraná - Sin medidas de fuerza: Este miércoles se inician las clases en Entre Ríos, tras el acuerdo salarial

LT 14 Paraná - HUGO BALLAY: “Tras muchos años, el primer día de clases será con los chicos en las escuelas”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández dejó inaugurado el 140º Período de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, en lo que fue su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa desde que asumió el mandato en 2019.

Uno de los ejes centrales de su alocución fue la justicia y, en ese sentido, advirtió que "lo que está sucediendo con el Poder Judicial en la Argentina es grave" y destacó la necesidad de una "reforma integral del sistema de administración de justicia federal".

LRA 1 Buenos Aires

El funcionario se refirió al reclamo que realizó el presidente Alberto Fernández sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la investigación del espionaje ilegal y el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó el accionar de un sector de la oposición durante la apertura de las sesiones ordinarias, que se retiró del recinto durante el discurso del Primer Mandatario ante la Asamblea Legislativa.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional se refirió a la actitud que mantuvo un sector de la oposición durante la apertura de las sesiones ordinarias, que intentó tomar la palabra durante la exposición del presidente Alberto Fernández y se retiró del recinto.

En ese sentido, señaló el accionar de los legisladores de la alianza de Juntos por el Cambio tiene que ver con su imposibilidad de proponer políticas a futuro, y criticó su "irresponsabilidad e intolerancia".

"Estas son las muestras de intolerancia de una oposición política que sigue poniendo palos en la rueda, que no trabaja en función de lo que el pueblo argentino necesita". Victoria Tolosa Paz.

LRA 1 Buenos Aires

Una lectura sobre sobre los principales puntos del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. "Los diputados del PRO se fueron, en un momento se ofendieron. Lo tenían programado. Lo hicieron porque los acusaron por cosas que son responsables".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados ponderó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y señaló que "no hay ajuste y que está previsto que se aumente la inversión en obra pública, en ciencia y tecnología y que los salarios y jubilaciones le ganen a los precios".

A través de un móvil del periodista Gastón Fiorda, Carlos Heller además planteó que nuestro país "hace 2 años que está negociando con el FMI porque no acepta las condicionalidades de le quieren plantear".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ratificó el apoyo de la provincia “en términos generales” al acuerdo que presente el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, que va a implicar un “reacomodamiento de tarifas” pero auguró que sea “lo menos doloroso posible para la sociedad argentina".

Confirmó, al mismo tiempo, que si bien "este gobierno no tomó la deuda con el FMI, Argentina tiene que honrar los compromisos asumidos”, respecto al préstamo contraído por el expresidente Mauricio Macri con el FMI “que apenas se firmó se sabía que no iba a poder cumplirse”.

Uñac enfatizó que, en el marco del debate en torno al entendimiento, “debe primar la cordura para no someter a la sociedad a mayores complicaciones” y sostuvo que son “entendibles” las discrepancias que genera, pero " hay que sentarse a acordar".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la apertura de las sesiones en el Congreso, uno de los funcionarios que asistió al inicio para escuchar el discurso de Alberto Fernández fue el secretario de Energía, quien señaló “las grandes decisiones que se tomaron con el plan Gas.Ar y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner”.

Al respecto de la suba de las tarifas, Darío Martínez declaró: “Ya hemos resuelto un 20% en el AMBA para gas y 22% para electricidad, se pensó con el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía”.

LV 8 Libertador

“No sólo tiene raíces históricas, sino también en lo económico y en lo geográfico. En Ucrania está la raíz de Rusia y son todos eslavos, que es una etnia del centro-este de Europa”, dijo López. Luego aseguró: “Si Ucrania es parte de la OTAN, los misiles llegan a Rusia en pocos minutos. Lo que hizo Putin es pegar primero y no está bien lo que hizo, pero los otros no son santos tampoco”.

LV 8 Libertador

“La matriz de campo de Rusia y Ucrania son similares a la de Argentina”, expresó el especialista en política económica, Juan Manuel Gispert, quien agregó: “El aumento del precio del trigo es una de las consecuencias del conflicto armado. Esto, en principio, sería positivo, aunque lo negativo sería el incremento de la inflación en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

Twitter comenzó a etiquetar a periodistas y medios como "afiliados al Gobierno de Rusia", tal cual había anunciado este lunes, por lo que varios denunciaron persecución y estigmatización.

El profesor e investigador del Conicet, aseguró que esta modalidad es “problemática, abusiva e injusta”. En ese sentido, completó: “Se trata de personas, periodistas individuales. Algunos son colaboradores part time y quedan estigmatizados. Califican como organizaciones a humanos”.

Martín Becerra también remarcó que se afecta la libertad de expresión ya que también “se puede inferir que disminuye la visibilidad” del contenido publicado.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la apertura de las sesiones legislativas, el gobernador destacó el plan de vacunación que llevó adelante el Gobierno de Tucumán y la implementación del pase sanitario, que permitió bajar los contagios. “Estos números son consecuencias de una política sanitaria planificada”, señaló Jaldo.

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, basó su exposición en una agenda económica y social, la cual prevé 250 mil millones de pesos de inversión en obras de infraestructura con diferentes estrategias de financiamiento, más la generación de 20 mil empleos durante los próximos 22 meses. Luego, Capitanich anunció la creación del Ministerio de Ambiente, reiteró el impulso a la agenda digital, insistió en la necesidad de reformar la Constitución provincial y federalizar las partidas presupuestarias del país en beneficio del Norte Grande.

“El Norte grande es un ejemplo de que cuando se trabaja pensando en las necesidades de la gente y el único objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, los resultados quedan a la vista de todos y todas”, sostuvo el primer mandatario chaqueño.

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo, senador provincial, se mostró duro con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, en relación a su discurso y a la falta de contenido político del mismo.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado provincial, Miguel Arias, comentó sus sensaciones sobre el discurso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, diciendo: "El discurso no me dejó nada, ni siquiera expectativas. Solo quejas y victimización".

LT 12 Paso de los Libres

El senador provincial de Santo Tomé, Víctor Giraud, se mostró molesto por el discurso del gobernador correntino, Gustavo Valdés. "Tenían la oportunidad de disculparse y no lo hicieron", expresó Giraud.

LT 14 Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, ofreció su discurso ante el cuerpo legislativo para detallar la gestión 2021 y trazar los ejes de trabajo para este 2022. “Las obras no son sólo asfalto, sino que apuntan a mejorar la calidad de vida diaria de los vecinos”, expresó el jefe municipal, quien luego aseguró: “Para nosotros gobernar es hacer y estar cerca de los vecinos”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora del Frente de Todos, se refirió al discurso de apertura de sesiones ordinarias del jefe de gobierno porteño, que tuvo pasajes sobre la importancia de la educación.

En ese sentido, Victoria Montenegro señaló la falta de vacantes en el distrito más rico del país, que este año alcanzó a más de 50 mil estudiantes; al tiempo que recordó que Horacio Rodríguez Larreta se propone convertir la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo, que funciona en el Palacio Ceci de Villa Devoto, en un polo comercial.

LRA 1 Buenos Aires

Se realizará la primera Cumbre Argentina de magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana en Misiones. El juez Roberto Gallardo participará del encuentro con el objetivo de preguntarse “cuál es la misión y, a partir de esos cuestionamientos, encadenarlo con la realidad para definir nuestras estrategias para concretar los derechos humanos en la región”.

LRA 43 Neuquén

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció el Plan 2030 que será la continuación del Plan Quinquenal para proyectos de régimen de promoción especial. “Gutiérrez habla poco de la realidad de la provincia y llama la atención la presentación de un Plan 2030 a un gobernador en retirada”, señaló Martínez.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el discurso anual de apertura del 117 período de sesiones legislativas, el gobernador de Tucumán destacó la cantidad de convenios que la provincia firmó con la Nación. “Firmamos convenios por alrededor de 100 mil millones de pesos que están distribuidos en todo el territorio provincial”, destacó Jaldo.

LRA 14 Santa Fe

El diputado se refirió a la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. "Se tocaron temas como la recuperación económica, la pandemia, el acuerdo con el FMI que no comprometerá el crecimiento de la Argentina ni habrá reformas sobre nuestros sistema previsional ni laboral", señaló Busatto.

LRA 1 Buenos Aires

El columnista de Ahí Vamos analizó, por un lado, los puntos centrales que se están terminando de pulir en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se prevé será presentado entre hoy y mañana. “Claramente el punto central de discusión gira en torno al tema tarifas”.

Explicó los argumentos expuestos por el FMI para solicitar una suba del 60 por ciento, muy por encima del 20 por ciento anunciado por el Gobierno Nacional.

Por otro lado, Zaiat evaluó las consecuencias de las sanciones económicas “inéditas” impuestas a Rusia, por su incursión militar en Ucrania, y “el nivel de incertidumbre total que generan para la economía global”.

LV 8 Libertador

El periodista de LV 8, Javier Costarelli, dijo que comenzó la especulación respecto al precio de las materias primas en nuestro país, y esto podría provocar un aumento en el precio del pan.

En tanto, presidente de la Federación Argentina de la industria del Pan, Angel Dibeta, hizo distintas referencias sobre el tema.

LRA 43 Neuquén

En el marco del paro de 48 horas del miércoles y jueves, el referente de los trabajadores estatales confirmó que cortarán el tránsito en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. "Pedimos una nueva reunión para seguir discutiendo el salario", señaló Vicente.

LT 14 Paraná

“Este año tiene que ser un año reparador de derechos y partimos de una premisa común que nos llena de orgullo, la cual consiste en creer que la Escuela Pública tiene que estar de pie y empezar a recuperar todo lo que perdimos en pandemia. En tanto, la gran noticia es que el 2 de marzo empezamos las clases sin paro”, expresó el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller.

LT 14 Paraná

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, celebró el acuerdo del Ejecutivo con los gremios docentes, señalando: “Este miércoles hay un hecho muy importante, porque después de muchos años el primer día de clases será con los chicos en las escuelas”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el discurso de apertura de sesiones legislativas el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, destacó que el ciclo lectivo 2022 va a comenzará el 2 de marzo en tiempo y forma. “La educación es un derecho y la provincia lo garantiza”, aseguró el funcionario.

LRA 12 Santo tomé

La coordinadora del Proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López, habló sobre las consecuencias de los incendios y la restauración de la flora y la fauna.

En cuanto a las pérdidas producidas, López afirmó: “Es terrible, no esperábamos que tenga esta magnitud, y todavía no sabemos en exactitud lo que se perdió y lo que va a tardar en recuperarse. Fue un golpe duro para los que venimos trabajando tanto tiempo en el Iberá”.

LRA 1 Buenos Aires

Tienen entre 20 y 24 años y fueron apresados acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo. Lucía Carew, vecina del lugar y administradora de grupos de prevención de la Comuna 14, relató cómo fue la cadena de comunicación que permitió la detención de los chicos.

Agradeció el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que acudió al lugar, tras su llamado al 911 y el alerta de la vecina que se comunicó con ella para advertirla sobre la actitud sospechosa de los imputados.

Precisó que los hechos se dieron en un auto Volskwagen Gol estacionado en “las calles Serrano y Cabrera”, del barrio porteño de Palermo, indicó que “fueron detenidos los seis pese a que intentaron escaparse” y lamentó que “no les importó absolutamente nada”.

Los detenidos están acusados del delito de "abuso sexual" y quedaron a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 21, a cargo de Marcos Fernández, quien probablemente los indague hoy mismo.

LT 14 Paraná

El Carnaval del País se despidió y la comparsa del Club Juventud Unida, “Papelitos”, se consagró ganadora de la 40° edición con 171,25 puntos. Segunda quedó O´Bahía, con 165,50 puntos, y tercera Ara Yeví, que sumó 160,25.

Con el tema “PAWE”, la comparsa ganadora reflotó la leyenda que cuenta que en una tribu africana, cuando una mujer se entera que está por ser madre corre a compartirlo con las otras de la tribu, y de esa manera dan comienzo al ritual ancestral de bienvenida del nuevo ser.