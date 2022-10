Diario de Radio Nacional 1/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SCIOLI: "Los analistas hablan de un triunfo de Lula en primera vuelta"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO ANGEL DARPINO: “Esperamos que Brasil retorne al camino de ser una sociedad más armónica"

LRA 1 Buenos Aires - EMIR SADER: Brasil "coronará la cantidad de gobiernos progresistas en América Latina"

LRA 1 Buenos Aires - HUMBERTO COSTA: "Bolsonaro estimula a utilizar la violencia contra sus rivales"

LRA 42 Gualeguaychú - PAZ TIBILETTI: "Las elecciones en Brasil son cruciales para toda la región"

LT 14 Paraná - Elecciones en Brasil: Los sondeos dan ganador a Lula Da Silva

LRA 7 Córdoba - MARINA y CASSIA BECHARA: Confianza y alerta en el PT en la recta final hacia las elecciones en Brasil

LRA 1 Buenos Aires - DE MENDIGUREN: "Estamos en camino de superar un récord histórico de exportaciones"

50 en 50 - LA RADIO PUBLICA EN TODO EL PAIS: Convertir basura en energía limpia: Juan Cabandie visitó Gualeguaychú

LRA 1 Buenos Aires - ELENA LIBERATORI: "Totalmente desleal ante los estudiantes y toda la comunidad educativa”

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO SILEONI: Destacó el rol democrático de la escuela

LRA 1 Buenos Aires - KOROL-BECK: Pablo Llonto recordó la experiencia periodística en el Juicio a las juntas

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: La Prensa Canalla

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL PURICELLI: "El partido de Giorgia Meloni es de inspiración fascista"

LRA 1 Buenos Aires - ARABELA CARRERAS: "Se trata de un grupo violento que desconoce al Estado"

LRA 26 Resistencia - HUGO MULEIRO: “Estamos en contra de la estigmatización de las juventudes”

LRA 7 Córdoba - ANA CABANILLAS: "El subsidio es muy necesario"

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN ROMERO: Prevén una inflación de 6,8% para septiembre

LRA 1 Rosario - NATALIA DUSSO: CAMYEN junto a YPF avanzan en la exploración de Litio en Fiambalá

LRA 1 Buenos Aires - COMUNICO LA PETROLERA: Shell aumenta los combustibles 6% a partir de la medianoche

LRA 1 Buenos Aires - CARINA LOPEZ MONJA: Destacan el carácter pedagógico del Programa de Educación Cooperativa

LRA 1 Buenos Aires - 31.797 MOTOVEHICULOS: El patentamiento de motos cayó 19% en septiembre

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Scioli expresó que "no hay margen" para que Jair Bolsonaro, actual presidente, no reconozca los resultados en las elecciones presidenciales del próximo domingo. "Están asegurados los carriles institucionales", aseguró.

"Había mucha expectativa en el debate presidencial que se dio en Brasil, todos los analistas hablan de un triunfo de Lula en primera vuelta", remarcó Scioli.

Scioli destacó el trabajo en la realización de las elecciones: "ha sido muy claro el trabajo previo hecho, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Parlamento. No hay ninguna posibilidad de que haya fraude electoral".

"Hay una máxima alerta sobre lo que será la jornada electoral, también hay mucha atención y muchos veedores internacionales que van a supervisar los comicios y los resultados", aseguró el ex ministro de Desarrollo Productivo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde São Paulo, Brasil, el director de LRA 19 Radio Nacional Iguazú, Mario Angel D’Arpino, se refirió a las elecciones en el país, destacando los discursos de odio de Bolsonaro y la esperanza de una sociedad armónica ante un posible triunfo de Lula.

En este sentido se refirió a la situación en el país: “Se ve en las calles, en los ánimos, una tensa calma. La verdad es que no hay medias pintas, si nosotros hablamos de grieta acá hablamos de abismo”.

Con relación a Jair Bolsonaro expresó: “Ha inyectado una dosis de odio descomunal desde el primer día que ejerció en el Gobierno, esto concluye en una sociedad que, si bien la recordamos como una sociedad tranquila, hoy se está tratando de una sociedad que tiene los dientes bien apretados y que espera la definición del domingo”.

LRA 1 Buenos Aires

Emir Sader se refirió al panorama de cara a las elecciones en Brasil que tendrán lugar el día de mañana, haciendo hincapié en la importancia e impacto que tendría una posible victoria de Lula en la región.

Resaltó que Bolsonaro buscará desconocer los resultados de las elecciones, pero que “no importa lo que haga”: “El Tribunal Superior va a dar un primer resultado 15 minutos después de ser cerradas las urnas”.

Con relación ante un posible triunfo de Lula: “Va a ser muy importante, va a coronar esa cantidad de gobiernos progresistas que va a haber en América Latina, nunca Estados Unidos ha estado tan aislado como está ahora. Lula va a ser una decisión muy importante para este bloque que va a poder buscar no solo integración política, sino que integración económica también”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Jair Bolsonaro afirmó que los observadores internacionales llegados a Brasil no podrán fiscalizar los comicios del próximo domingo ya que las urnas no pueden ser auditadas, en una nueva embestida contra el proceso electoral en medio de sondeos que pronostican que será derrotado por su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

"Tenemos posibilidad de ganar en primera vuelta y estamos alertas porque sabemos que Bolsonaro va a crear confusión y pretextos de que las elecciones no son honestas", describió el senador y ex ministro de salud de Lula, Humberto Costa.

LRA 42 Gualeguaychú

Desde San Pablo, Brasil, la periodista argentina Paz Tibiletti contó cómo se viven los momentos previos a las históricas elecciones presidenciales. “En Brasil, en estos días, lo que se ve tanto en San Pablo como en Río de Janeiro es que hubo un aumento de la violencia política. En las últimas tres semanas hubo tres militantes del PT que fueron asesinados por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Hay un contexto social y político que genera que estos crímenes sean posibles. No son crímenes organizados sino casos como por ejemplo gente que entra a un bar y pregunta quién va a votar a Lula y asesina a quienes efectivamente responden que son votantes de Lula. Hay una violencia que está legitimada y naturalizada que se promueve por parte del gobierno y por parte de discursos de odio de ciertos medios”, contó Paz Tibiletti, quien se encuentra trabajando para el programa SIC. Periodismo Textual, de la Televisión Pública.

LT 14 Paraná

Desde San Pablo, Mario Darpino, periodista de LRA 19 Radio Nacional Puerto Iguazú, dio a conocer cómo se vive la previa al acto eleccionario, señalando: “No existe veda electoral, por lo tanto los actos proselitistas se mantienen hasta el último momento. Todos los sondeos hablan de una victoria de Lula Da Silva, que puede alcanzar el 50% de los votos, hecho que definiría todo en una primera vuelta”.

LV 8 Libertador

En Mendoza hay 240 votantes habilitados para emitir su sufragio en las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en Brasil.

Tras esto, Dede Vargas, referente de la comunidad brasileña en Mendoza, hizo referencia al funcionamiento y al contexto en el cual se desarrollarán los comicios.

LRA 7 Córdoba

Sobre las elecciones en el país vecino, Marina Bechara, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y candidata a legisladora por el PT en Río de Janeiro, expresó: "Estamos muy atentos, porque los bolsonaristas están sintiendo que van a perder las elecciones”, en tanto Cassia Bechara, quien forma parte de la dirección nacional del MST, sostuvo: "La posibilidad de que gané Lula en primera vuelta es muy grande, entonces seguro van a intentar generar caos, pero no creo que sea posible que eso se concrete".

LRA 1 Buenos Aires

José Ignacio De Mendiguren, secretario de industria y desarrollo productivo del ministerio de economía, dialogó con “A las fuentes” respecto a la necesidad de direccionar las divisas disponibles hacia los sectores industriales, el aumento internacional de los precios de la energía y el programa llevado a cabo junto al sector agrícola por medio del cual se logró un ingreso de 8 mil millones de dólares a las reservas del Banco Central.

LRA 1 Buenos Aires

Omar Plaini, secretario general de Canillitas y senador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, se refirió a la investigación del atentado en contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y llamó a “mantener el tema al tanto y a reclamarle a la justicia celeridad”.

Asimismo, criticó a los sectores de la política y de los medios por “profundizar en el odio”, y reclamó que deben “tener en la centralidad la democracia”.

Sumado a eso, se refirió a los números de la indigencia y la pobreza que informó el Instituto de Estadísticas y Censo (Indec), habló de las condiciones en las que recibieron el gobierno en 2019, sumó al análisis los condicionamientos económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las consecuencias de la pandemia, y resaltó que “es algo que nosotros tenemos que resolver y profundizar con un Estado con capacidad de control, decisión de planificación y con la tarea de regular la economía”.

50 en 50

Desde LRA 30 Nacional Bariloche y con el aporte periodístico de todas las emisoras públicas del país, realizamos un nuevo programa de “50 en 50”. En esta oportunidad hacemos referencia a la visita del presidente Alberto Fernández a San Luis en el marco de una nueva reunión federal de gabinete como así también su próximo viaje a San Martin de los Andes para la inauguración del nuevo hospital en esa localidad.

Desde Chubut, el ministro de hidrocarburos de esa provincia hizo un balance positivo de la participación de una comitiva en la Exposición de la Feria “Oil & Gas 2022” en Río de Janeiro Brasil. En tanto, gobernadores del Norte Grande plantearon la necesidad de preservar flujo de financiamiento para obras públicas en viaje a los EE.UU.

LRA 1 Buenos Aires

La jueza porteña Elena Liberatori se refirió a la toma de colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resaltando que no poseen un carácter de delito ya que “no hay sanciones establecidas previamente”.

En este sentido expresó: “No hay delito, no hay contravención, no hay falta disciplinaria. En tanto no esté la norma previa que lo contemple al hecho como tal y establezca las sanciones que van a tener”.

“Ni siquiera la Legislatura porteña podría establecer como delito la toma de los colegios y tampoco se puede, porque si no estaríamos ante el hecho de que cualquier autoridad de turno inventa las faltas que se les ocurra” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Sileonni, ex ministro de educación durante el gobierno de Cristina Fernández y actual director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, se refirió a las recientes protestas estudiantiles, las reivindicaciones respecto a la educación pretendida y la reacción por parte del ministerio de educación porteño, así como a la posibilidad de que la sociedad sea interpelada por este reclamo.

Sileoni, también reflexionó sobre el clima de violencia política imperante, destacó la importancia de la escuela para la educación democrática e hizo una reflexión sobre la alerta que significa para la sociedad el atentado contra la vice presidenta subrayando el umbral ético que se plantea en la escuela frente a las situaciones de violencia, racismo o cualquier tipo de discriminación que se pueda presentar.

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes, en Bichos de Radio, Adrián Korol e Ingrid Beck reciben a Pablo Llonto, periodista, escritor, sindicalista y militante por los derechos humanos con parte activa en el Juicio a las Juntas de 1985 como abogado y periodista acreditado.

Llonto recordó la experiencia en ese histórico proceso, la relación con los testigos y la cobertura realizada. También se refirió a la notoriedad que cobró el film recientemente estrenado “Argentina 1985”, el valor de la misma para retomar el dialogo y continuar el testimonio de lo ocurrido, así como el dolor respecto a las cuatro absoluciones ocurridas. También se refirió a la función de sectores de la prensa y el poder judicial como sostenedores de la dictadura y lo vivido en su paso por el diario Clarín.

LRA 1 Buenos Aires

Frente al avance popular los medios siembran terror y cosechan miedos, defienden privilegios propios y ajenos, arman escenarios para que millones de seres humanos no puedan reconocerse en el espejo de su historia, todos los días convierten a la verdad en un territorio en disputa.

Los mucamos periodísticos del poder real siempre existieron, operaciones mediáticas canallas, el convertir prontuarios en historias de vidas dignas son parte del paisaje desde el nacimiento de la prensa. En esta nueva emisión, el equipo de Causa Pendiente repasó el accionar de la prensa a lo largo de la historia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo reflexionó sobre los resultados electorales en Italia. "El partido de Giorgia Meloni es de inspiración fascista y ese hilo no se cortó en ningún momento", expresó.

"A corto plazo se pueden recortar derechos de las mujeres porque ya firmaron documentos con grupo pro vida y hay un riesgo de que se pueda abolir el derecho al aborto. Se ha presentado como defensora de los valores cristianos y enemiga de lo que llama “ideología de género”, destacó.

Política | Volver al inicio

NACIONAL DOC

El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner se enmarca en una serie de crímenes o intentos de homicidios contra dirigentes políticos de la región. Son... ¿casos aislados?

LRA 1 Buenos Aires

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro se refirió a los conflictos en Villa Mascardi, las disputas por tierras y la situación de Lago Escondido.

En tanto a Villa Mascardi explicó: “Aquí se trata de un grupo violento, que cubren sus rostros y que desconocen al Estado nacional. Por un lado, lo que estamos haciendo es la defensa de la Patagonia y por el otro lado estamos defendiendo a los vecinos que conviven en la zona de Mascardi hace muchísimos años que hoy están siendo violentados”.

Al respecto de los conflictos por los reclamos de tierras de los pueblos originarios: “Hay mecanismos legales para reivindicar e ir abordando esos conflictos, la conflictividad es de múltiples factores porque los ancestros de una comunidad a lo mejor fueron falleciendo y los hijos se disputan también parte de ese territorio”.

Con relación a la situación en Lago Escondido explicó: “Nosotros estamos exigiendo que sea el propio Lewis el que invierta en la construcción de un camino que hoy no existe. Consideramos que el propio privado tiene que hacer esa inversión por las distintas circunstancias”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Mulerio señaló: “Nuestro organismo, que es el Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia (CONACAI), es honorario y asesor del gobierno junto con las universidades y la Defensoría del Público, y nos pronunciamos acerca de la cobertura periodística referida a la toma de los colegios en Buenos Aires, considerando muy bueno que las juventudes participen. Nuestro pronunciamiento propone tratarlos con respeto, aceptar su lenguaje y no estigmatizarlos, y todo eso lo reflejamos en el documento que dimos a conocer”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Cabanillas dijo: “Es un subsidio muy importante y necesario, siempre lo fue y en tiempos de crisis mucho más”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de Córdoba hizo un relevamiento parcial de la inflación de septiembre y anticipó que las cifras “nos arroja una inflación de 6,8% aproximadamente”.

Asimismo, habló de manifestó su descontento tras anunciar la posibilidad de que la inflación interanual sea de “93%, cercana al 100%” y se refirió a los rubros que más suben.

LT 11 Concepción del Uruguay

Bujía se refirió a las capacitaciones que vienen realizando desde la Secretaría de Producción para los municipios entrerrianos sobre sanidad y sistemas productivos avícolas, señalando: “Estos procesos de capacitación, diseñados en función del interés de los productoras y los productores, los cuales son acordes con su contexto socio cultural, producen resultados positivos. Y nuestro objetivo es acompañar a las familias de pequeñas productoras y productores de la zona a mejorar sus condiciones de producción, colaborando también con el mejoramiento de sus condiciones de vida”.

LRA 9 Esquel

Tras esto, Jones se refirió a la reunión mantenida con Leandro Cavaco, ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, de la cual participó Sergio Massa, ministro de Economía, y distintos presidentes de Sociedades Rurales provinciales, quienes fueron convocados por el gobernador Mariano Arcioni.

LRA 1 Rosario

Natalia Dusso, Vicepresidenta de CAMYEN Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, dialogó con Rumbo Económico acerca de las reuniones mantenidas con YPF en la etapa de exploración de Litio en Catamarca.

“Venimos trabajando a paso firme, sistemáticamente desde enero cuando firmamos el acuerdo y ahora cuando firmamos el contrato a fines de octubre, comenzamos a realizar el muestreo superficial y vamos a obtener el registro geofísico y geoeléctrico”.

Agregó que “Estoy muy orgullosa de que hayamos logrado este convenio con YPF, es nuestra empresa de bandera nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Raizen Argentina, licenciataria de la marca Shell, comunicó hoy que a partir de esta medianoche aumentará los precios de los combustibles un 6% promedio en todas sus estaciones de servicio del país, anticipando lo que se espera que ocurra con el resto de las petroleras.

El último aumento se había registrado el 22 de agosto cuando las compañías coincidieron en un porcentaje promedio de 7,5%

Esta actualización de precios se origina en primera instancia por el aumento de los impuestos a los combustibles IDC e ICL y el incremento de los precios de los biocombustibles.

LRA 1 Buenos Aires

"El objetivo central del Programa de Educación Cooperativa (PEC) tiene que ver con saldar una deuda histórica que existe en la Argentina, donde se plantea la enseñanza e inclusión del cooperativismo y el mutualismo en las escuelas a nivel federal, pero además porque entendemos que estamos viviendo un momento en términos económicos, sumado a los cambios en el mundo del trabajo durante los últimos años, que merecen que se les enseñen a los chicos que están terminando el secundario sus horizontes laborales”, destacó Carina López Monja, directora del Programa de Educación Cooperativa (PEC).

LRA 1 Buenos Aires

El número de unidades patentadas durante septiembre fue de 31.797 motovehiculos, lo que representó una baja interanual del 19,9%, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

Las entidades destacaron que en la comparación con su antecesor mes se observa una baja del 3% ya que en agosto pasado se habían patentado 32.811 unidades.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 320.226 unidades, esto es un 18% más que en el mismo período de 2021 en el que se habían registrado 275.833 motos.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), destacó el “buen trabajo” que realizó la Televisión Pública con la nominación a los premios EMMY por la mini serie, “Espíritu Pionero”, la cual consta de 7 cortos animados con narraciones ficcionalidades de pioneros y pioneras de la televisión argentina.

En ese sentido, habló de recorrido que atravesó la producción para llevarla a cabo y destacó que la misma “es un reconocimiento a la calidad realizada por un medio público”.

LRA 28 La Rioja

Zárate confirmó la proyección de la película ´Argentina, 1985´ en las salas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante los próximos meses, ya que "existe un acuerdo entre la productora y el Instituto para proyectarla, después que termine el circuito comercial”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y director teatral, Osmar Núñez, habló de la nueva versión teatral de “Stéfano”, de Armando Discépolo, que está dirigiendo. La misma, tiene como protagonista a Norberto Gonzalo, quien personifica al músico italiano que llega con su familia a cuestas a la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Fue director de cine y televisión, investigador de medios de comunicación y cultura, uno de los máximos referentes del cine político y social de los ‘60 y ‘70 en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El Area de Cultura de Radio Nacional presenta "INMORTALES", una serie de podcast dedicados a quienes forman parte de la historia reciente de nuestra música.

Este segundo episodio está dedicado a Willy Crook. Dividido en dos partes, la serie repasa su vida y obra desde su adolescencia hasta su fallecimiento en agosto de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

70, con el comienzo de su etapa solista, le llegaría el reconocimiento mundial. Y en este episodio doble de "Planeta Nebbia", Litto repasa la primera parte de la vasta trayectoria del cantante.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la actriz y cantante Alejandra Radano habla sobre "La Pathétique", el espectáculo sobre canciones de Georg Kreisler que realiza con Fabian Luca y Diego Vila en el Centro Cultural San Martín.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Dos Gardenias”, Eduardo Aliverti revivió la relación entre el escritor estadounidense, Paul Auster, con su máquina de escribir, una Olympia portátil, fabricada en Alemania Occidental, “un país que ya no existe, pero que, de aquel día de 1974, del teclado de esa máquina ha salido hasta la última palabra que he escrito”.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante, compositor y productor catamarqueño de música urbana CTA el Cangri visitó los estudios de Radio Nacional y comentó en La Estación el lanzamiento de su nuevo trabajo audiovisual que será lanzado el proximo domingo en sus plataformas de streaming. La canción "¡Que aliente!" referida al Mundial de fútbol Qatar 20022 y que forma parte de su último trabajo discográfico Proyecto One.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La nueva edición del Festival del Caballo, que se realizará en Trancas el próximo 5 de octubre, traerá una novedad importante para los artistas con alguna discapacidad. “Esta es una iniciativa de hace 2 años y la primera ordenanza salió acá, en San Miguel de Tucumán, y todavía no fue reglamentada y fue de la autoría de Fernando Juri. Estamos hablando con distintos sectores de la provincia para que, en aquellos espectáculos que realizan las municipalidades o la provincia, haya un cupo de artistas con discapacidad. En el caso de Trancas hablamos con Pablo Larrosa, secretario del intendente Roberto Moreno, y luego hablamos con el intendente y prometió que, aunque no esté la ordenanza, igual se iba a contratar artistas con discapacidad y eso ocurrirá durante tres noches”, precisó Leandro Sánchez.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, Maria y Paula Marull conversan sobre "Lo que el río hace", la obra que actúan, escriben y dirigen en el Teatro San Martín sobre el regreso a la provincia y el reencuentro con la naturaleza.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se presentó la campaña ‘Nuestros Cuerpos No quieren Tu Opinión’, que busca luchar contra la discriminación a personas con sobrepeso u obesidad. La misma es una iniciativa de la Dip. Adriana Díaz, quien en diálogo con Nacional Catamarca expresó: “Es una campaña contra la discriminación hacia las personas gordas, nuestro compromiso es trabajar desde el enfoque de derechos humanos. Queremos que todas las personas en nuestra sociedad, tengan la posibilidad de sentirse incluidas de manera igualitaria y poder acceder a todos los derechos”.

Géneros | Volver al inicio

PUNTO SUR

El 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realizará el 8,9 y 10 de octubre.

Primera vez que se hará en la provincia de San Luis, territorio huarpe y además representará el reencuentro después de dos años de suspensión por Pandemia.

Hablamos con Pamela Maquei, integrante de la organización que nos habló sobre el inmenso trabajo que está demandando este evento, la importancia de la mirada amplia y el rechazo a la derecha que pretende rechazarlas disidencias.

Deportes | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Ya se conocen las zonas de los equipos jujeños que participarán en la próxima edición del Torneo Regional Amateur. En Tiro y Gimnasia trabajan con la intención de ser protagonistas.

El Gerente de Deportivo y responsable del fútbol de la institución, Fabián Miguelez en dialogo con Nacional expresó "El profe Galván está a cargo del plantel que ya trabaja hace dos semanas pensando en el regional; nosotros cuando llegamos no había ni pelotas; la gente y el socio se acercó ayudó también en este momento, si todos ayudan es menos costoso todo esto".