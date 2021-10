Diario de Radio Nacional 09/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Argentina y Brasil: Consensuaron el arancel externo del Mercosur

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FEIERSTEIN: Genocidios y esclavitud: Una historia de injusticias en América

LRA 1 Buenos Aires - Evalúan como "muy positivo": El movimiento turístico en el fin de semana largo

LRA 17 Zapala - Escándalo de evasión fiscal: Revelado por los “papeles de Pandora”

LRA 1 Buenos Aires - TOMAS LIPAN: "Tecnópolis nos brinda la posibilidad de cantar y abrazarnos"

Nacional Folklórica - Primer programa desde Tecnópolis: FRANCO RAMIREZ-ROCIO ARAUJO, invitados

50 EN 50 - Una aventura radial: Recorrer el país con noticias y música

LT 12 Paso de los Libres - ALEJANDRA MARTINS: Octubre es el mes de "volver a vivir la vida"

LT 14 Paraná - Para obreros y jubilados: Renovación de beneficios SUBE

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS MARIA RIVERO: "Emoción" en Jujuy por la reapertura de la frontera con Bolivia

LRA 1 Buenos Aires - A 56 años de su muerte: La vida de Ernesto “Che” Guevara

LT 14 Paraná - Media sanción: Avanza el proyecto para la creación del Colegio de Agronomía



LRA 1 Buenos Aires - JAVIER SCHEIBENGRAF: Producción alimentaria y químicos

LT 14 Paraná - Obligatorio para obtener el carnet: Capacitarán a operarios de equipos pulverizadores

LRA 1 Buenos Aires - EZEQUIEL TOSCO: La situación laboral en la industria del conocimiento

LT 12 Paso de los Libres - Peón rural: Suma extraordinaria no remunerativa de 7.790 pesos

LT 14 Paraná - Por el 130 aniversario de la entidad: Empleados del Banco Nación cobrarán un bono de 66 mil pesos

LRA 1 Buenos Aires - QUIQUE PESOA: Recorremos Bahía Blanca

LRA 1 Buenos Aires - Para las comunidades wichis: El Gobierno inauguró siete pozos de agua potable en Salta

LRA 26 Resistencia - LUIS ROBLES: Gobierno dará un plus por conectividad a un millón de estudiantes

LT 14 Paraná - CELINA ASSELBORN: Dolor por el fallecimiento de exdirigente de la Unión de Alemanes Libres

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, y su par de Brasil, Carlos França, anunciaron los "consensos necesarios" para la revisión del Arancel Externo Común que rige el Mercosur. Ocurrió tras una reunión que mantuvieron en el Palacio de Itamaraty, donde se repasó también la agenda bilateral.

"Se han podido contemplar los intereses productivos de cada uno de los países", dijo Cafiero luego de reunirse con su par brasileño en el marco la visita que realiza en ese país junto al ministro de Desarrollo Productivo, Martin Kulfas, y el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo e investigador del CONICET reflexionó acerca de la invasión de los imperios europeos en nuestra América y las iniquidades a lo largo de la historia.

“Es una tensión interesante, por un lado, es imposible analizar un momento histórico sin contextualizar y ver cuando se da esa historia”. “Es muy importante entender cuál es el orden, las contradicciones y características de cada momento histórico”

“Al mismo tiempo esa contextualización no nos tiene que impedir condenar la injusticia, si se llevara a cabo lo que efectivamente fue un genocidio no queda disculpado por el contexto de época, pero si requiere construirlo para entender en que lógica se pueden hacer algunas acciones” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio evaluó hoy como "muy positivo" el movimiento registrado en el inicio del fin de semana largo, con un gran número de visitantes en los principales destinos turísticos de la Argentina, un fenómeno que "superó los niveles de la prepandemia", según consideraron fuentes oficiales.

LRA 17 Zapala

Las filtraciones de los “papeles de Pandora” afectan a algunos de los funcionarios antiguos y actuales, entre cientos de figuras, del régimen de Israel.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó el domingo un documento, bautizado como “papeles de Pandora”, que se fundamenta en unos 11,9 millones de documentos financieros de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales para ayudar a figuras destacadas desde políticos hasta deportistas estrella a evadir impuestos y lavar dinero.

LRA 1 Buenos Aires

El cantautor jujeño se presentó este viernes en el Patio Federal de Tecnópolis. Tras el show, visitó los estudios que Radio Nacional tiene en la feria, y dialogó con Luisa Valmaggia y Horacio Embón sobre el canto, la palabra, la Argentina, su tierra; y la emoción de volver a los escenarios para compartir los ritmos del folklore con el público.

Nacional Folklórica

Programa especial, emitiendo por primera vez desde el inicio de la pandemia desde Tecnópolis, conducido por Emiliana Merino y Martín Jáuregui.

Durante el mismo interpretaron en vivo Franco Ramírez y Rocío Araujo, nos mostraron la trascendencia gigantesca del evento, acompañado por las palabras de Mavi Díaz, sobre cómo se construye día a día la Patria Grande, en su caso recorriendo el país por los derechos femeninos, donde conocieron artistas jóvenes, emergentes, que tienen lugar en Radio Nacional Folklórica, figuras de los pueblos que están construyendo un nuevo cancionero.

50 EN 50

En esta oportunidad y desde LRA 20 Nacional Las Lomitas (Formosa) te informamos sobre como avanza el programa pre viaje de promoción turística y las novedades respecto de este fin de semana extra largo en distintos puntos de la argentina.

Los incendios forestales en Córdoba avanzan y generan preocupaciones en el sur de Santiago del estero. Desde Mendoza, informe sobre la situación crítica de la sequía y reducción de los caudales de los principales ríos de la provincia.

Novedades y detalles del evento sobre “Jornada cultural por la Diversidad” en Gobernador Gregores. Además, todo respecto a la realización de la “Feria del libro y la cultura de la frontera” en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Desde Jujuy se informa sobre la producción y entrega de frasco de aceite de cannabis con fines medicinales, mientras que desde Chaco se brindan detalles del 5° Foro Nacional de Turismo Rural y Naturaleza: "Experiencia Rural, Innovación y Transformación Digital”.



LT 12 Paso de los Libres

Paso de los Libres lanzó un ambicioso plan de actividades, festivales y eventos con el fin de atraer turismo durante todo el mes de octubre. En esa vía, Alejandra Martins, directora de Turismo local, hizo especial énfasis en los próximos eventos como el encuentro cervecero, el karting provincial y el Festival Internacional del guiso.

LT 14 Paraná

Debido al vencimiento del próximo el 31 de octubre de los boletos de obreros, empleados públicos y jubilados que no cuentan con la tarifa social nacional y pensión Ley 4.035, la Unidad de Gestión SUBE ya comenzó a otorgar los turnos necesarios para completar el esquema de renovación. Los turnos se obtienen a través de “Mi Paraná” o de la página de SUBE, ambas ubicadas en la dirección www.parana.gob.ar. En el caso de los jubilados locales, los mismos podrán dirigirse a la Unidad sin turno previo.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional La Quiaca, Carlos María Rivero se refirió a la apertura que vivió hoy la provincia, que habilitó el paso fronterizo que conecta a la ciudad jujeña con la ciudad de Villazón, Bolivia: "Estamos emocionados por vivir el reencuentro de dos pueblos" en el Puente Internacional Horacio Guzmán.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O’Donnell dedicó esta edición de sus caminos para recorrer y celebrar la vida de Ernesto “Che” Guevara, en el aniversario del día en que fue asesinado, un 8 de octubre de 1965.

Asimismo, leyó una entrevista que le realizó a la niñera del Che, Rosario López o rosarito, quien, además de cuidar al joven Ernesto, fue la cocinera de la familia Guevara.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó por unanimidad y pasó a Diputados para su revisión un proyecto que modifica diversos artículos de la Ley 8.801 de reglamentación del Ejercicio de las Ciencias Agropecuarias y la creación del Colegio de Profesionales de la Agronomía. Se trata de una iniciativa de autoría del senador Francisco Morchio y de su par, Armando Gay.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Agronomía (COPAER), Carina Gallegos, dijo: “Responde a un esquema de modificaciones y adecuaciones de nuestra ley colegial”, y explicó que con los cambios que se aplican “se incorporan aspectos técnicos vinculados a la virtualidad, al funcionamiento de la ley de paridad de Género que está vigente y a la antigüedad que se debe reunir para ejercer los cargos en los órganos de gobierno”.



LRA 1 Buenos Aires

El Ingeniero Agrónomo, Javier Scheibengraf, explicó los modelos de producción de alimentos sustentables en el país y el camino para cuidar al planeta en el proceso.

“Tenemos una mesa repleta de alimentos que pasan por ciertas simplificaciones en la producción para poder lograr mayor volumen, transportación para lo cual tienen que aguantar mucho tiempo en cámaras” explicó.

“Nosotros estamos trabajando en niveles de gran escala tanto en la producción extensiva con experiencias muy exitosas en trigo, frutas y verduras”. “Pasamos de huertas chicas a hectáreas” destacó.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La dirección de Agricultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Producción, brindará una capacitación sobre buenas prácticas agrícolas en el marco de la Ley Provincial 6.599 de plaguicidas. Carlos Toledo, director de Agricultura, dijo que la capacitación es obligatoria para poder obtener el carnet que habilita a manejar las máquinas pulverizadoras.

LRA 1 Buenos Aires

Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación gremial de computación de la República Argentina, la cual agrupa a los trabajadores informáticos, se refirió a la actualidad salarial del sector indicando la disparidad entre lo que se informa en muchos medios y la realidad, en la que los salarios iniciales promedian los treinta mil pesos, muy alejado de lo que se plantea públicamente.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), delegación Paso de los Libres, Jaime Toledo, comentó que a fines de octubre los trabajadores cobrarán una suma no remunerativa de 7.790 pesos, y desde abril de 2022 ese monto pasará al básico, el cual quedará establecido en 59.450 pesos.

LT 14 Paraná

La entidad bancaria invertirá un total de 1.160 millones de pesos en un bono para sus 17.585 empleados en concepto de gratificación por el cumpleaños de la institución, que será el 26 de octubre, aunque los trabajadores lo cobraron el 4 de octubre.

Cada empleado del Nación cobrará una gratificación de 66.000 pesos, según lo acordado por la Comisión Gremial Interna de La Bancaria y autoridades del organismo. Se trata de una suma que los trabajadores de la entidad perciben por el 130 Aniversario de la creación del BNA.



Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La negativa de la oposición a dar quórum para la discusión del proyecto de ley de Promoción de Alimentación Saludable y otros temas de la coyuntura política del país, bajo la mirada de analista.

"La posición es obstruccionista, carece totalmente de seriedad y está dispuesta a molestar", dijo y señaló el "fuerte lobby de la Unión Industrial Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló de ciertos mecanismos que utiliza el capitalismo y de la capacidad que tienen aquellos que son poderosos.

"Uno de los beneficios que tienen las grandes empresas es que pueden dejar de ganar ahora para ganar mañana", destacó el conductor. En tanto se refirió a la decisión del Gobierno de salir a frenar un intento de abandono sin venta de activos de la planta que la empresa Dow Chemical tiene en la provincia de Santa Fe.

La compañía quería dejar sus activos en Santa Fe pero se negaba a venderlos, en una maniobra que será investigada por abuso de posición dominante.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que dejó "Pandora Papers", la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela los secretos financieros de los "poderosos".

"Estamos terceros a nivel mundial. Santiago O’Donnell asegura que esta información es muy valedera pero hay que ver a quién beneficia. El objetivo de las empresas offshore es ocular", destacó el conductor. "Quien nos pasa una información tiene algún interés en que se publique".

LRA 1 Buenos Aires

Mario e Irina Hauser analizaron la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la vicepresidencia de la Corte Suprema de la Nación. Presentó su renuncia en una carta que tiene fecha del 30 de septiembre. En ese escrito, le informó al presidente, Alberto Fernández, que dejará el máximo tribunal de Justicia el próximo 1° de noviembre.

"Era la única mujer que integraba la Corte, tiene toda su carrera en el poder judicial con 50 años de trayectoria. Uno no está de acuerdo con todos los fallos, pero fue seria y rigurosa. Durante el gobierno de Néstor Kirchner cumplió un rol importante. También tuvo fallas graves en los últimos años y una de ellas fue perpetuarse en su cargo. Hoy se va con una imagen sepia", destacó el conductor.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que dejó "Pandora Papers", la filtración de documentos de paraísos fiscales que sacó a la luz el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

"Argentina está en el podio, en el tercer lugar (con 2521 beneficiarios finales). Sólo se ubica debajo de Rusia (4437) y del Reino Unido (3501). El principal motivo de las cuentas offshore es la fuga de divisas. Evadir dinero para no pagar", destacó el conductor. "Argentina es un país con alto nivel de evasión", aseguró.



Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 13 AM 560 Radio Nacional Bahía Blanca, Buenos Aires, nos pusimos en contacto con Ramiro Fabiani para conocer más acerca de la emisora y los eventos que tienen lugar en la localidad.

En tanto al edificio de LRA 13 contó: “Está de lo que es el casco urbano dentro del centro de Bahía Blanca y pertenece al Correo Argentino, es un edificio antiguo que no se puede tocar al ser patrimonio cultural, bien decorado por fuera”

Se refirió a los estuarios de Bahía Blanca: “Es un lugar donde la flora y la fauna autóctona tienen una relevancia importante más allá de mantener la temperatura de la Tierra”. “Dentro de lo que es el estuario hay especies que emigran de un punto al otro y que vienen de alrededor del mundo”

Además, reflexionó acerca de las distintas actividades que se llevan a cabo en el puerto y los controles que se toman para el cuidado de la Ria.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, inauguró siete pozos de agua potable destinados a cubrir las necesidades de los habitantes de las localidades salteñas de Santa Victoria Este y Rivadavia, donde viven comunidades wichis.

Acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz y por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, Cabandié dijo que con esa obra “estamos ampliando derechos y cumpliendo con la palabra empeñada”.

“Nos comprometimos a realizar estas obras que mejoran la calidad de vida de 5 mil compatriotas en una de las regiones más postergadas del país”, agregó.

LRA 26 Resistencia

El coordinador provincial del programa dijo que "hemos llegado al millón de beneficiario de la beca Progresar y eso es motivo de celebración. En tanto, este plus por conectividad se trata de mil pesos, que se sumarán a los 3.600 y a los 5.000 del PRONAFE (Progresar Enfermería) para todas las personas que son beneficiarias en todos los niveles y en todas sus líneas". Recordó que la activación es automática y comenzará a regir a partir del 12 de octubre.

LT 14 Paraná

Celina Asselborn habitante de Valle María y expresidenta de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes (UALD) falleció tras padecer una larga enfermedad. Omar Asselborn, su sobrino, dijo que es “una gran pérdida” y destacó su incansable trabajo a favor de la comunidad. “Dedicó muchas horas de su vida a las instituciones”, resaltó. Dijo que su despedida constituyó la primera misa de cuerpo presenta tras el inicio de la pandemia.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogaron desde Córdoba con Raúl Sansica, director del Teatro Real y del Festival Internacional de Teatro de Mercosur, que abre sus puertas, presencial y digital, el próximo lunes 11 de octubre. El FIT Mercosur tendrá en plataforma una valiosa programación internacional, con acceso libre y gratuito, a través de la página festivalmercosur.com



LRA 26 Resistencia

Del 7 al 17 de octubre se lleva a cabo en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Charata, General San Martín, Sáenz Peña y Juan José Castelli la Feria Iberoamericana del Libro (FIL) 2021, en tanto la referente provincial del Plan Nacional de Lectura, Viviana Ramírez, dijo: “con el Ministerio de Educación estaremos en el predio del Domo del Centenario con la presencia de diferentes áreas, y con el Plan de Lectura compartiremos actividades con los visitantes. Estamos preparados para recibir a la gente después de tanto tiempo en que no pudimos hacerlo”.

LRA 1 Buenos Aires

Conversamos con el director Ciro Zorzoli sobre el próximo estreno de La comedia es peligrosa, el espectáculo con que el Teatro Nacional Cervantes festeja sus primeros 100 años (a partir del viernes 15 de octubre).

Zorzoli, reciente Premio Konex Dirección Teatral, recuerda su historia creadora y reflexiona sobre cómo atravesar la postpandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Guaymallén, Mendoza, nos ponemos en contacto con Silvana Iovanna Caisson, integrante de GiraMundo TV Comunitaria para conocer más acerca de este canal.

En tanto a como se forma un canal explicó: “Es tener un grupo de compañero y compañeras, personas que quieran trabajar por la comunicación popular, específicamente en construcción de la imagen”

“La apuesta por la tele tuvo que ver en principio con visibilizar luchas sociales, medio ambientales en Mendoza y poder distribuirlas para que las familias y vecinos lo vean” expresó.

Destacó que con herramientas como la Ley de Medios “uno como parte de un grupo dice ‘esto si lo podemos hacer’” y al respecto de la financiación expresó: “En estos últimos siete años hemos podido empujar por distintas pequeñas pautas”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Dos Gardenias”, Eduardo Aliverti transita su selección de boleros a través de la antología poética de Jorge Boccanera titulada “Marimba”, la cual resume más de treinta años de una poesía que no se parece a la de nadie y con versos memorables se escribe con todo el cuerpo y no solo con la boca.



LRA 1 Buenos Aires

En nuestro habitual recorrida por este Bazar de los milagros Litto Nebbia habló del Dúo Salteño y su disco "Vamos cambiando"

Además, en Historias que la música cuenta escuchamos a Juan Carlos Cirigliano y en el segundo piso en La Herrería de nuestro Bazar, una gran nota al enorme y querido Rubén Rada.

Deportes | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Se presentó la competencia que se realizará mañana, domingo 10 de octubre a las 10 horas, con largada en el monumento a los caídos en Malvinas de la localidad de Trevelin y llegada en el autódromo de Esquel.

Humor | Volver al inicio

Finde largo

Algunos hablan de fin de semana XXL. Son los que arrancaron el jueves y vuelven el martes.

Para otros es solo XL: los que salieron en viernes y vuelven el lunes.

Y por último estamos muchos como yo. No me daba el presupuesto ni para ir al parque japonés y me conformo con ir a lo del chino a comprar 100 gramos de mortadela y comer un “sánguche” en la plaza con unos amargos.

Que viva la reactivación!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA