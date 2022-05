Diario de Radio Nacional 08/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - A TRAVES DE TWITTER: Cristina apuntó contra Clarín por promover "la insatisfacción democrática"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: "La inflación es el gran punto débil de la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA ESPIONAJE ILEGAL: Bicameral cita para mañana a la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani

LRA 1 Buenos Aires - SEGUN INFORME DE ADIMRA: La actividad metalúrgica creció 10,3% interanual en marzo

LRA 1 Buenos Aires - SEGUN CAME: Ventas de comercios minoristas subieron 6% anual en abril y 0,3% frente a marzo

LRA 1 Buenos Aires - VASCO MURUA, Empresas Recuperadas: "Que un Presidente reconozca el sector es muy importante"

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN FURMAN: "Es difícil saber qué fue lo que imaginó Putin"

LT 12 Paso de los Libres - HERNAN ALVAREZ: "En Corrientes hay un abandono del Estado provincial y no hay gestión"

LRA 26 Resistencia - FABRICIO BOLATTI: Audiencias públicas para licitar el transporte urbano de pasajeros

LT 14 Paraná - Agricultura: Los costos de los fitosanitarios y los fertilizantes impactarán en la siembra

LRA 28 La Rioja - MARIO GONZALEZ: "Es un momento para los vinos riojanos en el mundo"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó hoy contra "el poder económico mediático" y contrapuso dos tapas del diario Clarín a partir de las cuales el medio promueve la "insatisfacción democrática".

"Ejemplo de cómo funciona el poder económico mediático y la insatisfacción democrática que expuse en Chaco", inició su mensaje la expresidenta en su cuenta de Twitter.

Agregó un comentario comparando dos tapas del diario Clarín: "Mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de que tengas que votar en las parlamentarias 2021 y mirá lo que te dice hoy, cuando se está discutiendo tu salario".

El texto fue acompañado por dos imágenes en las que se remarcaron ambos titulares del periódico.

En el primero se resaltó: "Argentina va a las elecciones con el salario en dólares más bajo en quince años", tapa previa a las elecciones del año 2021.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo Gustavo Marangoni reflexionó al respecto de las dos facciones dentro del gobierno, repasando los discursos de CFK y Alberto Fernández y resaltando el carácter “artesanal” del Frente de Todos.

Al respecto de la crisis de gobierno del FdT destacó: “Está vinculada al hecho de que fue un intento de reunificar el peronismo, que en el 2019 tuvo mucho éxito, pero ya no en 2022”.

“La construcción de este frente es artesanal, a partir de una accionista mayoritaria y hoy lo que está en puja es lo que reclama Cristina y sus allegados, el reconocimiento de la jefatura, y lo que reclama el presidente, que es el reconocimiento de su condición de primer mandatario” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para mañana a la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani para que declare sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

La decisión de convocar a Majdalani para las 17.30 de este lunes se adoptó la semana pasada tras recibir al extitular de AFI Gustavo Arribas, quien se negó a declarar y presentó un escrito ante los miembros de la comisión, que conduce el diputado oficialista Leopoldo Moreau.

Los exfuncionarios del organismo de inteligencia fueron mencionados ante la comisión parlamentaria por algunos participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que empresarios, autoridades de la AFI de la gestión macrista y funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal hablaron sobre cómo impulsar causas contra gremialistas.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad metalúrgica marcó una mejora de 10,3% interanual en marzo y acumuló un crecimiento de 4,6% en el primer trimestre del año, según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

De esta manera, el nivel de actividad del sector se encuentra 10% por encima de igual mes de 2019.

La entidad empresaria, en un comunicado, detalló que en las provincias se observó un aumento generalizado, en los que Santa Fe y Entre Ríos continúan con un marcado buen desempeño, con subas de 9,2% y 11,5% interanual, respectivamente.

Por su parte, Córdoba (+4,6%) también registró aumento interanual, si bien desaceleró la marcha con relación a 2021.

LRA 1 Buenos Aires

Las ventas de los comercios minoristas crecieron 6% interanual en abril y acumularon un alza de 7,6% en el primer cuatrimestre del año, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Respecto a marzo pasado, abril marcó una mejora en las ventas de 0,3% en los comercios pymes.

Se trató de “un mes tranquilo en ventas, pero con sobresaltos para el empresario por los aumentos permanentes en los precios y las dificultades para conseguir mercadería, especialmente en textiles, calzados y materiales para la construcción”, sostuvo CAME en un comunicado.

A pesar de las dificultades señaladas, "el comercio viene sorteando los inconvenientes operativos y aprovechando el crecimiento de la demanda después de dos años muy difíciles como fueron 2020 y 2021”, agregó la entidad pyme.

LRA 1 Buenos Aires

El director Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Eduardo "Vasco" Murúa, destacó las palabras del presidente Alberto Fernández con relación a la recuperación de las empresas tras la pandemia y reflexionó al respecto de lo que falta.

“Para los trabajadores, que un presidente reconozca el sector, comprenda la importancia de la economía popular, los que recuperaron su empleo, es muy importante” afirmó.

Se refirió a las políticas públicas: “El presidente se estaba comprometiendo a generar las políticas públicas que necesita nuestro sector”. “El registro es un instrumento para después de generar las políticas públicas. Yo no quiero estar en un gobierno de la registración, quiero estar en uno que genere políticas públicas”.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y periodista de gran trayectoria, Rubén Furman, reflexionó al respecto de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, de la cual se cumplen 77 años el día de mañana.

“Hoy en las argumentaciones de la guerra en Ucrania se habla todavía de eso, de las lecciones del año 39, de impedir un nuevo Hitler” resaltó.

“Hace 77 años se produjo la capitulación definitiva de Alemania nazi, yo creo sin duda alguna que este es un gran hecho para la humanidad. Hoy podemos hablar porque triunfó el bando que triunfó” expresó.

“Hay un momento previo a esa firma, muy emblemático. La famosa foto de un par de soldados rusos poniendo la bandera de la Unión Soviética en la cúpula alemana, y es el momento que simboliza la entrada de las tropas soviéticas a Berlín”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La integrante del Movimiento CREA, Matilde Bunge, indicó que los fuertes incrementos de los fitosanitarios y los fertilizantes implicarán un aumento en los requerimientos de capital, motivo por el cual los productores deberán realizar una inversión mayor para sembrar en la campaña. 2022/2023.

LRA 28 La Rioja

El Gobierno riojano presentó “La Ruta del Torrontés Riojano”, un itinerario productivo y turístico para brindarle valor a la vitivinicultura provincial con vistas a posicionar la cepa autóctona en el comercial nacional e internacional y generar puestos de trabajo tanto en el sector productivo como en el turístico.

Al respecto, el presidente de CARPA, Mario González, dijo: "La ´Ruta del Torrontés Riojano´ pone en relieve a la cepa autóctona en el turismo nacional y en la producción vitivinícola del país”.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El periodista y profesor universitario Hernán Álvarez analizó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, la actualidad política y comunicacional del Gobierno, la agenda política y también los rasgos de la administración del gobernador de Gustavo Valdés, sobre la cual expresó: "En Corrientes hay un abandono del Estado provincial y no hay gestión".

LRA 26 Resistencia

“Se trató el tema de las líneas urbanas de transporte público a cargo del municipio, que presentó un proyecto para el llamado a licitación. Son muchos los aspectos críticos como las frecuencias, el estado de las unidades, el costo del boleto, las áreas de cobertura y los recorridos”, indicó el concejal de la Municipalidad de Resistencia, Francisco Bolatti.

Géneros | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El Ministerio de Salud de Chubut y SEROS firmaron un acuerdo para cubrir al 100 % las prestaciones para la población trans, travesti y no binaria. Será a través del programa de Identidad de Género, e incluye también el acceso al tratamiento de hormonización y a las prácticas quirúrgicas de acuerdo a la identidad de género auto percibida.

En tanto, el director de la obra social provincial (SEROS), Adrián Pizzi, expresó: "Si bien SEROS reconocía a partir de la ley de Identidad de Género estas prestaciones, ahora lo vamos a hacer en un programa creado en la obra social para tal fin".

Laborales | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

En el relanzamiento del programa, un nuevo cupo de trabajadores y trabajadoras jóvenes se sumaron a prestar servicios en distintos comercios e industrias riojanas.

En relación al tema, el subsecretario de Empleo del Gobierno provincial, indicó que se invierten casi 25 millones de pesos mensualmente, y que en la actualidad hay cerca de 1.300 personas bajo este régimen.

"Es un doble beneficio para el joven y para el empleador, ya que es un esfuerzo muy grande el que hace el Gobierno de La Rioja", señaló Becerra.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó la historia de los asesinatos casi simultáneos de los expresidentes uruguayos, Venancio Flores y Bernardo Berro, en medio de una turbulencia causada por los enfrentamientos de los partidos políticos blancos y colorados, en el año 1868.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión se repasó la carrera del célebre ilusionista y actor británico David Tobias Bamberg también conocido como Fú-Manchú, quien tuvo un importante paso por nuestro país, donde falleció a la edad de setenta años en 1974.

Tobias fue el mayor de los hijos de una familia de magos, su debut frente al público fue a los cinco años y contó con la asistencia del reconocido Harry Houdini, tras el uso de distintos nombres artísticos adopto definitivamente el seudónimo de Fú-Manchú estando en la ciudad de Buenos Aires, tras lo cual sus espectáculos se convirtieron en un gran éxito y llegó a ser considerado el show más excepcional del mundo, incluyendo humor y una gran puesta en escena. En la argentina contó con funciones completas durante varios meses y su retiro de los escenarios se produjo a partir de los años ´60. En el museo argentino de magia se pueden apreciar muchos de sus objetos.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva parada de “Estación Piazzolla”, Victor Hugo realiza una reseña del memorable concierto que Astor brindó en el Central Park de Nueva York en 1987 representando la consagración en la ciudad donde había pasado parte su infancia.

En la segunda parte del programa, Víctor Hugo conversó con el psicoanalista, escritor y músico, Gabriel Rolón, quien recordó la interpretación de la película “Medianoche en Paris” adaptada por Rolón como “Medianoche en Buenos Aires” junto a la violinista Teresa castillo y el pianista Federico Mizrahi, en la que recuperan la figura de Piazzolla para introducirlo en la ficción.

LRA 1 Buenos Aires

El realizador audiovisual Damian Cukierkorn, uno de los responsables de Proyecto Pelusa, pasó por el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro.

El proyecto busca recopilar una foto por día en la vida de Diego Maradona desde su debut en primera en 1976. En la charla con Horacio Marmurek y Fran Aquino contó cómo la idea se transformó en un libro y curiosidades acerca del material con el que trabajan.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca venció de visitante a Tigre por 2 a 0, con goles de Darío Benedetto y Luis Vázquez, y más allá de la derrota, los locales consiguieron la clasificación a cuartos de final, al ubicarse terceros en la Zona B.

El "Matador" casi con seguridad enfrentará a River Plate, que tiene prácticamente asegurado su segundo puesto en la Zona A. El "Millonario", que este domingo enfrentará a Platense, suma 26 unidades (+18) pero Newell's, rival de Gimnasia este domingo, tiene chances matemáticas muy efímeras de superarlo (23 unidades, +4).