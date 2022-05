Diario de Radio Nacional 07/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LT 14 Paraná - ALBERTO FERNÁNDEZ en Ushuaia: "En Argentina existe hoy más empleo formal que el que había en el 2019"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE FERRARESI: "El Frente de Todos debe ser una coalición táctica y no ideológica"

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI, titular de la FAA: “Los chacareros vemos a la Sociedad Rural como nuestros enemigos”

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria - Se conmemora el natalicio de Evita

LRA 1 Buenos Aires - Institucional - A 103 años del nacimiento de Evita

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JAIME PERCZYK: "Estamos orgullosos de lo que hicieron las escuelas con la ESI"

LRA 1 Buenos Aires - Llamó a "restaurar la soberanía" de Brasil - Lula lanzó su candidatura para presidente, con Gerardo Alckmin de vice

LRA 1 Buenos Aires - JULIA STRADA: "No hay un problema de trabajo, sino de ingresos”

LRA 1 Buenos Aires - Pidió que no haya "presiones" a la justicia - Mayra Mendoza rechazó la imputación manejo irregular de fondos públicos

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO ESTEBAN: "En el Museo Malvinas no hay armas. Es de historia y de futuro"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER ANDRADE, sobre el cambio de baldosas sanas: “Es una barbaridad más del gobierno de Rodríguez Larreta"

LRA 1 Buenos Aires - LUCIA CIRMI, sobre las políticas de cuidado: "Se busca cambiar la idea referida a que cuidar es responsabilidad de las mujeres"

LRA 1 Buenos Aires - MELINA ZOCCHI Y la megaminería en Catamarca: "Estamos hace 20 años resistiendo contra este proyecto"

LRA 1 Buenos Aires - Nicolás Pertierra - Análisis del gasto social y de la posibilidad de dolarizar la economía

LT 14 Paraná - Desde el próximo lunes - Explican cómo se hará el censo en las zonas rurales y en las islas

LRA 1 Buenos Aires - Producción de Radio Nacional - Guerra de Malvinas, Día X Día: 7 de mayo

LU 23 Lago Argentino - ALICIA KIRCHNER ante los agentes de viajes: "Apoyemos el desarrollo del turismo con inclusión”

LRA 18 Río Turbio - SUSANA TELLO y el COVID-19: "Hacemos una vigilancia estricta"

LT 14 Paraná

El Presidente recorrió el barrio de viviendas Procrear, entregó el crédito número 50 mil, firmó convenios para realizar distintas obras en Tierra del Fuego y luego resaltó los logros de su gestión durante la pandemia, asegurando que su Gobierno continuará "en esta senda", porque "nadie les torcerá el camino".

En referencia a la economía, Fernández expresó: "La encendimos, crecimos diez puntos y medio y el desempleo pasó de 11 a 7 puntos. Estamos trabajando fuertemente para mejorar los ingresos de los jubilados sabiendo que hay un problema que se llama inflación, y que hay que ayudar a sobrellevar ese problema a los que menos recursos tienen".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que el Frente de Todos "está en debate y eso está bien", y luego remarcó que la coalición gobernante es "táctica y no ideológica".

"El Frente de Todos está en debate y eso está bien. Lo dijo Cristina ayer", señaló Ferraresi al referirse al discurso que la vicepresidenta brindó en la Universidad Nacional del Chaco Austral, durante el cual aseguró que en el espacio gobernante hay "debate y no peleas".

LRA 1 Buenos Aires

Peretti, quien está cargo de la Federación Agraria Argentina (FAA), recordó el modelo agroexportador de los años noventa y lo definió como una “hecatombe y un momento muy difícil para todos, el cual fue nefasto para los agropecuarios”, y después aclaró que con el kirchnerismo le fue mejor, pero que “la 125 estuvo muy mal hecha”.

“En el 2008 la Federación Agraria terminó siendo la fuerza de choque de la derecha conservadora de la Argentina contra un gobierno popular”, agregó Peretti, tras lo cual acusó a la Sociedad Rural de fomentar el tractorazo, al que definió como “un acto de campaña de Cambiemos y un golpe de Estado en cuotas”.

LRA 1 Buenos Aires

María Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Tras vivir en Junín, viajó a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires para incursionar en el mundo de la actuación y durante más de una década fue desarrollando su carrera en radio, cine y teatro, formando parte de organizaciones gremiales como la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Radial Argentina, entidad de la que fue fundadora y elegida presidenta en 1944.

Ese mismo año conoció a Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, en un acto a beneficio de las víctimas del terremoto ocurrido en San Juan. Se casaron al año siguiente, y tras la asunción de Perón como Presidente de la Nación, Evita se convirtió en primera dama y desempeñó un papel fundamental en el escenario político.

LRA 1 Buenos Aires

El 7 de mayo de 1919 nació Eva Duarte en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Su vida política estuvo enmarcada en la lucha por las mujeres, adoptando una posición activa por los derechos sociales y laborales. En concordancia con sus convicciones, el 9 de septiembre de 1947 se logró la sanción de la ley 13.010 del voto femenino y en 1948 creó la Fundación “Eva Perón”, buscando el bienestar de niños, niñas, adolescentes y ancianos.

Siguiendo el camino de la inclusión de las mujeres en la vida política, en 1949 Eva Perón fundó el Partido Peronista Femenino, capacitando a las afiliadas con el fin de organizarlas en todo el país para participar en la elección legislativa de 1951. En homenaje a Eva Duarte, al cumplirse 103 años de su nacimiento, Radio y Televisión Argentina (RTA), presentó un nuevo material audiovisual en el marco de la campaña "Hacer visible lo invisible".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, visitó Tucumán y anunció que se invertirán 2.000 millones de pesos en infraestructura escolar, y luego destacó el valor de la ESI, diciendo: “La ley fue un éxito y lo que pasa en las escuelas es lo que siempre pasó con toda propuesta educativa: tiene avances y tiene dificultades. Esto es lo que ha sucedido con la ley, porque hubo avances notables por el reclamo que siempre tienen los jóvenes por mayor educación sexual, el cual nosotros lo escuchamos, lo acompañamos y hacemos todo lo posible por apoyarlo”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó su candidatura presidencial para los comicios del próximo 2 de octubre y prometió "restaurar" la soberanía económica, política y social de Brasil y enviar el empobrecimiento de la población y el "fascismo" del gobierno de Jair Bolsonaro "a la cloaca de la historia", agregando que Geraldo Alckmin será su compañero de fórmula.

LRA Buenos Aires

La directora del Banco Nación se refirió a la situación económica del país, indicando que el problema no se encuentra en la falta de empleo, sino en los ingresos.

Luego, Strada habló del discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, afirmando: “Lo veo como un discurso muy preocupado por la realidad social y por la situación de los trabajadores y trabajadoras, que ella reconoce que no ha sido resuelta”. Tras esto, la funcionaria destacó el crecimiento económico, diciendo: “No ha redundado hasta ahora en un mejor nivel de vida, pero sí en un aumento del empleo, en el crecimiento de algunas actividades que estaban muy golpeadas después de Mauricio Macri”.

LRA 1 Buenos Aires

Mendoza, quien es intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, rechazó la imputación judicial por supuesto manejo irregular de fondos públicos, y pidió que no existan “presiones de ninguna naturaleza” hacia el Poder Judicial.

"Ojalá que cuando las mentiras se caigan, la verdad también sea tapa", dijo la jefa comunal y referente de La Cámpora mediante su cuenta de Twitter, donde compartió las portadas de tres matutinos porteños que daban cuenta de la información en su tapa.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, visitó el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro y en la charla con Horacio Marmurek y Francisco Aquino el autor de "Iluminados por el Fuego" hizo referencia a las actividades del museo en este año, en el cual se conmemora el 40 aniversario de la guerra, y luego habló sobre la experiencia inmersiva "Pisar Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

Andrade, quien es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, se refirió al video que muestra a unos obreros quitando y rompiendo una vereda en perfecto estado en CABA, destacando el carácter desigual del modelo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En este sentido, el legislador señaló: “Es una barbaridad más del gobierno de Rodríguez Larreta que, en muchas oportunidades, plantea que son eficientes y muestran la ineficiencia y la gran diferencia frente a nuestro proyecto sobre las prioridades que debería tener la ciudad”.

LRA 1 Buenos Aires

Cirmi, quienes subsecretaria de Políticas de igualdad del Ministerio de Géneros y Diversidad, habló sobre el proyecto de ley que creará un Sistema Nacional de Cuidados, el cual amplía el régimen de licencias por maternidad y paternidad, cambiando el nombre de estas por el de “personas gestantes y no gestantes”.

Al respecto, la funcionaria indicó que el proyecto busca incrementar la cantidad de derechos de las familias y de las personas en general, en torno al cuidado como también cambiar la idea referida a que cuidar es una responsabilidad de las mujeres, construyendo un sistema con más espacio para los cuidados y más cuidadores domiciliarios registrados en forma remunerada.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante de la asamblea ´El Algarrobo´, Melina Zocchi, se refirió a la lucha ambiental que llevan adelante en la localidad de Andalgalá para enfrentar a la megaminería a cielo abierto en Catamarca, expresando: “Estamos hace 20 años resistiendo contra este proyecto, el cual, desde que se hizo la exploración, siempre fue rechazado por la comunidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista Nicolás Pertierra, miembro del Centro Estudios Económicos y Sociales ´Scalabrini Ortiz´, analizó la evolución del gasto público y de la asistencia social en el país, señalando: “Vemos que actualmente es muy superior, casi el triple que entre 2013 y 2017”.

Tras esto, Pertierra agregó: “Si no fuera por esos gastos sería realmente muy grave la situación, y uno se empieza a preguntar si no debiera haber cambios de fondo en términos distributivos, el cual en 2018 empezó a deteriorarse”.

LT 14 Paraná

Desde este lunes 9 y hasta el 17 de mayo inclusive se realizará en Entre Ríos el Censo 2022 en las zonas rurales y en las islas bajo la coordinación de la Dirección General de Estadística y Censos, organismo que trabajará en conjunto con el INDEC.

La directora Departamental de Escuelas de Diamante, María Ester Camarada, dijo que los docentes comenzarán a realizar esta tarea en la zona de las islas con el apoyo de la prefectura, fuerza que aportará las embarcaciones para cruzar, las cuales estarán ubicadas frente al Departamento, sumando a esto el apoyo fundamental que brindarán los vaqueanos de la zona.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

La doctora Susana Tello, perteneciente al Hospital ´José Alberto Sánchez´ de Río Turbio, se expresó sobre el aumento de los casos de coronavirus en la Cuenca Carbonífera, destacando el trabajo que realiza el personal del nosocomio en relación al seguimiento de cada situación, con el fin de rastrear una posible cadena de contagios.

“Nosotros hacemos una vigilancia estricta de cada caso, y mi consejo es que nunca abandonemos esto”, señaló finalmente Tello.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Londres amplió el bloqueo naval a 12 millas del litoral marítimo argentino. Argentina denunció la ampliación de la zona de guerra ante la ONU y la OEA, en tanto la Cancillería acusó a Gran Bretaña de considerar como región hostil a todo el Atlántico sur.

LU 23 Lago Argentino

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, participó de la ceremonia de inauguración del 47º Congreso de Agentes de Viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

En diálogo con Radio Nacional Calafate, Kirchner afirmó: “Hay que apoyar el turismo para el desarrollo de nuestras provincias”.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Mañana, domingo 8 de mayo, se celebrará el Día de la Virgen de Luján, la patrona de la Argentina, cuya imagen fue moldeada en Brasil por encargo de un hacendado portugués que vivía en la Córdoba del Virreinato del Río de la Plata.

En tanto, el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani, recordó la historia que se remonta al siglo XVII, informando que un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá, residente en la ciudad de Córdoba, le encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María, porque su intención era exponerla en una capilla que formaba parte de una estancia de su propiedad ubicada en Sumampa donde, en la actualidad, se encuentra la provincia de Santiago del Estero.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El director del servicio de Pediatría del Hospital Regional, Maximiliano Medina, expresó que el alerta por los casos de hepatitis graves es mundial, informando que es un virus diferente a los conocidos y que, aunque los pacientes estén vacunados, de igual forma se tornan graves.

Si bien en Comodoro Rivadavia aún no se presentan estos casos más complicados, Medina hizo hincapié en la vacunación contra la hepatitis.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche entrevistó a Orlando Carriqueo, werken del espacio, mientras se desarrollaba la primer audiencia contra la comunidad Buenuleo.

Allí, Carriqueo se expresó sobre la nueva imputación por usurpación que incluye varios miembros de la comunidad y referentes mapuches, y también habló del papel que juegan el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial en las causas que atañen a dicho pueblo-nación. En este contexto, el werken adelantó que están pensando en realizar una marcha multitudinaria hacia Viedma en junio próximo.

LT 12 Paso de los Libres

Fazio, quien es presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ARGENCANN), celebró la iniciativa que puede generar un negocio de 500 millones de dólares y diez mil empleos, sosteniendo que será fundamental una reglamentación que privilegie a las pequeñas y medianas empresas.

"Muchos países de Latinoamérica nos llevan una ventaja", dijo Fazio al celebrar la promulgación de la ley desde la óptica del desarrollo productivo, la cual traerá inversiones y generará trabajo.

LRA 25 Tartagal

El 6 de mayo de 1815 Martín Miguel de Güemes fue elegido por el pueblo gobernador de Salta, en tanto 107 años después, el 1° de mayo de 1922, uno de sus nietos, Adolfo Güemes Castro, asumió el mismo cargo.

En su columna para Radio Nacional Tartagal, denominada ´La Historia También es Noticia´, el periodista e historiador Martín Miguel Güemes Arruabarrena repasó la vida y el legado de Adolfo, a quien definió como “un hombre de conciliación, dedicado a la salud de las y los salteños y aferrado a defender los recursos naturales de la región”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Institucional

Olympia de Gouges

Una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres

Un día como hoy en 1748 nacía Olympia de Gouges, escritora y política francesa sentenciada a la guillotina tras la publicación de la "Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana", en concordancia con su idea de alcanzar la igualdad entre los géneros.

En el marco de la campaña "Hacer visible lo invisible", Radio y Televisión Argentina (RTA) presentó un nuevo contenido que recorre la vida de la revolucionaria francesa, pionera del feminismo.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las autoridades de Radio y Televisión Pública SE (RTA) consideraron que su decisión de restablecer la vigencia del pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de prensa, en línea con lo ordenado por tres fallos judiciales, tras la prohibición surgida del Gobierno de Mauricio Macri a inicios de 2018, contribuyó a "reducir costos, respetar el presupuesto y ayudar en la recomposición de los salarios de las y los empleados" de esa empresa, según indicaron mediante un comunicado oficial.

La actual gestión en RTA, encabezada por Rosario Lufrano, aprobó oportunamente la recomendación efectuada por las áreas técnicas de la televisora pública de "componer el conflicto" suscitado por la decisión de las autoridades macristas, encabezada por Miguel Pereira, prohibiendo el pago de horas extras y el adicional salarial derivado del artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo que rige para los trabajadores de los noticieros de televisión, una modalidad contractual que, por entonces, llevaba 20 años de vigencia.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El equipo del programa ´Causa Pendiente´ le dedicó un informe a La Masacre de Napalpí, una matanza que ocurrió en 1924 en el Chaco y en Formosa, la cual significó uno de los mayores genocidios del siglo XX en nuestro país.

LT 12 Paso de los Libres

En el marco del primer aniversario del programa ´Aquí se respira lucha´, el subdirector de Radio Nacional, Gustavo Campana, se refirió a la importancia de generar contenidos que reivindiquen la permanente lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Analizando los genocidios acontecidos en nuestro país como el de Napalpí y el de la última dictadura militar, Campana reflexionó acerca de esta lucha por construir presente y futuro, señalando: "Napalpí es una reparación de la memoria".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En otra edición de “Historias de nuestra historia”, Felipe Pigna homenajeó al actor español José Sacristán mediante una entrevista realizada para el canal Encuentro, en la cual el actor repasó su carrera, la influencia de los poetas prohibidos de la guerra civil y las películas que impactaron en la Argentina de la transición hacia la democracia.

Luego, Sacristán se refirió a la vida cultural de España en aquel momento con los incipientes grupos de teatro alternativo, su paso al cine tras el éxito de la obra teatral “La pulga en la oreja”, y el gran salto que representó el éxito de las películas “Solos en la madrugada” y “Asignatura pendiente”.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva emisión de “Dos gardenias”, Eduardo Aliverti propuso la lectura del poeta, dramaturgo, guionista, director de teatro y periodista, Mario Trejo, integrante de la élite de la vanguardia de los años ´50 y célebre por su poema “Los pájaros perdidos”, que fue acreedor del Premio de Poesía “Casa de las Américas” en 1964.

Pionero en exhibir la tortura y la homosexualidad en el teatro, en el ejercicio del periodismo Trejo llegó a entrevistar a personalidades como el Che Guevara, Yasir Arafat y Salvador Allende, tras ser destacado en su rol de guionista trabajando en la obra de Bernardo Bertolucci.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Alejandra Flechner hizo referencia a ´Tarascones´, la obra teatral que protagoniza junto Paola Barrientos, Eugenia Guerty y Susana Pampin, diciendo: “Tiene mucho humor y mucha barbaridad. Habla de una clase social que siempre es la misma, la que tiene la rienda corta con ciertas cuestiones prejuiciosas”.

Luego, Flechner agregó que la obra está dirigida por Ciro Zorzoli, además de estar guionada en versos y trata de “cuatro señoras bien jodidas que se juntan a tomar el té y beber un poco como todos los jueves, hasta que el delirio va desmadrando todo”.