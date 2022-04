Diario de Radio Nacional 07/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CASA ROSADA: Argentina y Bolivia cerraron un acuerdo para aumentar la provisión de gas

LRA 1 Buenos Aires - VISITA OFICIAL DE LUIS ARCE: El presidente de Bolivia llegó al país y se reúne con Alberto Fernández

LRA 28 La Rioja - MATIAS KULFAS: "Esperamos diez mil nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años"

LRA 28 La Rioja - DANIEL FILMUS: Nación anunció investigaciones sobre cannabis por 250 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires - MATILDE RUSTICUCCI: El impacto del cambio climático

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: “La pandemia dejó al descubierto la desigualdad social existente”

LRA 7 Córdoba - ZULEMA MIRETTI: "Apoyamos la jornada extendida, pero no sabemos cómo se la va a instrumentar"

LRA 26 Resistencia - ALDO LINERAS: “La jornada extendida está en proceso de discusión”

LRA 7 Córdoba - JOSE ARATA: "El compromiso de YPF es importante y esperemos que se cumpla"

LRA 6 Mendoza Quino - HECTOR AMICHETTI: "Se necesita el apoyo popular para que la deuda la paguen los evasores"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO SNOPEK: "Hay una firme política del gobierno de ir tras los capitales fugados"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Esperamos que las paritarias permitan una recomposición del salario"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - A 40 años de Malvinas: Un colectivo de veteranos para recorrer Argentina y malvinizar

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: “La democracia se ocupó de reivindicar el tema Malvinas”

LRA 22 Jujuy - Crónicas de una guerra absurda: Helena relató los riesgos y su temor permanente hasta llegar al país

LRA 7 Córdoba - RICARDO GUERRA: "Que la deuda no la paguen los que no han evadido"

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: “Los discursos negacionistas nunca desaparecieron”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "El incremento de horas de clases siempre es una buena noticia"

LRA 1 Buenos Aires - ANGEL BRUNO: "La intención de la Corte es seguir manipulando la elección de los jueces”

LT 12 Paso de los Libres - GUSTAVO VALDES: "Puntapié inicial" para la enseñanza de guaraní en las escuelas

LRA 1 Buenos Aires - LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE: El Papa pidió por los "débiles y descartados" en una carta a Fernández

LRA 28 La Rioja - Vizzotti verificó los avances del cannabis medicinal riojano: Producto Vegetal en Base de Cannabis

LRA 28 La Rioja - BENJAMIN ENRICI: Autorizada para inscribir la primera cepa cannábica para uso medicinal

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL BRENER: “Aumentar el tiempo de clases es necesario”

LRA 1 Buenos Aires - ROMINA ZABALZA: LRA 36 prepara su programación en la Base Esperanza

LRA 1 Buenos Aires - VISITA DE CARLA VIZZOTTI A SAN JUAN: Dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIA CARIGNANO: Los nuevos requisitos para ingresar al país

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y su par de Bolivia, Luis Arce, encabezaron en Casa de Gobierno la firma de una serie de acuerdos entre ambos países en materia energética y una declaración conjunta.

"Teníamos temas que resolver con Bolivia y quiero dar las gracias por el esfuerzo para que la Argentina pueda seguir por la senda de desarrollo porque la energía es muy importante", sostuvo Fernández en el marco del anuncio de que Bolivia proveerá a 14 millones de metros cúbicos de gas para nuestro país durante este invierno.

Por su parte, el presidente Arce dijo que la Argentina "tiene garantizado el suministro de gas como lo hicimos el año pasado y estamos firmando también un acuerdo sobre el litio", y agregó que nuestro país tendrá prioridad para comprar el excedente de la producción de gas que pueda generar Bolivia.

"En el caso de que Bolivia incremente su producción de gas, la Argentina tendrá prioridad", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, arribó pasadas las 10.30 al aeroparque metropolitano Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido por el canciller Santiago Cafiero.

Tras su arribo al país, Arce realizará su primera actividad que consiste en la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a Juana Azurduy, ubicado en la Plaza del Centro Cultural Kirchner.

Luego, el presidente Alberto Fernández mantendrá un encuentro con su par boliviano en la Casa Rosada, tras lo cual encabezarán la Firma del Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para la Integración en Recursos Evaporíticos y Litio.

A las 12:15 está previsto que ambos mandatarios brinden una declaración a la prensa y a las 13 participarán de un almuerzo oficial.

LRA 28 La Rioja

Durante su visita a Chilecito, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó el proyecto denominado ´Cannabis Riojano´, perteneciente la empresa estatal Agrogenética Riojana, y luego anunció la creación de la Agencia Regulatoria de la industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICAME).

A partir de esto, la industria cannábica prevé generar "diez mil nuevos puestos de trabajo en la Argentina en los próximos tres años, generando 500 millones de pesos en el mercado interno y 50 millones de dólares en la exportación", aseguró el funcionario nacional.

LRA 28 La Rioja

Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció un programa sobre la investigación de cannabis por 250 millones de pesos, en consonancia con los avances del proyecto Cannabis Medicinal Riojano, mediante el cual la provincia fue autorizada para inscribir una de las dos primeras cepas nativas de cannabis para uso medicinal en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

En su mensaje ante la asamblea legislativa, el gobernador Alberto Rodríguez Saá se refirió a las acciones que lleva adelante la Provincia para lograr la restitución de 3.000 hectáreas de Sierra de las Quijadas a la Comunidad Huarpe Guanacache. Además, afirmó que el 9 de abril será inaugurada la confitería “Posta Huarpe del Cuyum” en el Parque Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

“Nuestra salud, nuestro planeta” es el lema de propuso la OMS para remarcar la importancia del cambio climático en los seres humanos. Matilde Rusticucci, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Conicet, destacó que las acciones que se tomen sobre este tema deben ser “urgentes” ya que “no se descarta que pueda aparecer otra pandemia” con relación a este tema.

“Estamos inmersos en un ambiente natural, una sociedad y la salud es una conjunción de todos los aspectos. Se piensa en una sola salud”, dijo la especialista.

También explicó que el cambio climático puede impactar de diferentes maneras: “Puede ser forma directa, por ejemplo, con una inundación que provoca ahogamientos y traumatismos. También perjudica de forma indirecta, en la disponibilidad de agua potable en algunos casos y eso atrae otro tipo de enfermedades”.

LRA 26 Resistencia

Al recordarse el 7 de abril el Día Mundial de la Salud, la ministra del área habló de la relación entre la salud y los derechos humanos, diciendo: “Hay que tener en cuenta las diversas variables de las personas, porque la pandemia fue muy cruda al dejar al descubierto la desigualdad existente. Si queremos más y mejor salud hay que pensar en políticas integrales, porque si no lo hacemos nos estamos equivocando”.

LRA 7 Córdoba

Tras el anuncio del Ministerio de Educación para hacer efectiva una hora más de clases en la educación primaria, la secretaria Adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Zulema Miretti, señaló que se trata de “una medida mal comunicada”.

"Lo que se está anunciando es para fortalecer contenidos, pero no sabemos cómo se va a instrumentar. Estamos de acuerdo, porque es una buena noticia y siempre vamos a apoyarla. Pero advertimos que se van a superponer los horarios”.

LRA 26 Resistencia

“Tenemos previsto reunirnos presencial o virtualmente con el ministro Jaime Perczyk para analizar este anuncio, que es una medida en proceso de análisis ya que no tiene asignación presupuestaria, y esto lo conversé con el gobernador Jorge Capitanich. La escuela de jornada completa es un objetivo de docentes y padres, porque permitiría aumentar la instrucción y los ingresos”, afirmó el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, Aldo Lineras.

LRA 7 Córdoba

Los transportistas de carga levantaron los cortes de rutas en el sur de Córdoba, los cuales fueron realizados por la falta y el aumento del combustible.

"El compromiso que asumió YPF es importante y esperemos que se cumpla", opinó el vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, José Arata.

LRA 6 Mendoza Quino

En pleno debate legislativo sobre el tema, el secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, dijo: "La deuda malamente contraída no debe ser pagada solo por los evasores, sino que debe servir para cortar con esa cadena de deudores y para que haya mayor control del Estado sobre cierto sector financiero. El apoyo popular es fundamental en estas instancias”.

LRA 1 Buenos Aires

El senador del Frente de Todos se refirió al tratamiento del proyecto en el Congreso para que parte de la deuda con el FMI se cancele con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior no declarados. "El objetivo es buscar recursos para cumplir obligaciones que tenemos con el Fondo Monetario Internacional", afirmó.

En ese sentido, mencionó que los recursos por detectar se trata de "los bienes no declarados" de contribuyentes argentinos y que "están fuera del país". "Hacia a eso apunta el proyecto, a quienes desde mecanismos financieros han generados recursos en la Argentina y a través de distintas modalidades han sacado la plata al extranjero. Y eso no tributa para el Estado argentino, pero ha sido fugada desde la Argentina", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia dijo hoy que la apertura de las negociaciones paritarias del sector privado correspondientes a actividades de una veintena de sectores "permitirá una recomposición importante del salario de los trabajadores".

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, Gabriela Cerruti dijo que la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores del sector público "se discutirá en el marco de esas paritarias".

En tanto, la portavoz confirmó que la Argentina votará hoy a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos como respuesta punitoria a la invasión de Ucrania, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, señaló que "el gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones de derechos humanos" y que, con esta votación, "lo único que hace es seguir siendo consecuente con esa decisión".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El ex combatiente de Malvinas, Francisco Cabrol, integra el grupo que llegó a Comodoro Rivadavia en un colectivo para participar del acto correspondiente a los 40 años de la guerra.

Luego, Cabrol expresó que llegaron muy bien y están contentos por lo que vivieron en la ciudad, diciendo: "No podíamos llegar a Comodoro en avión y por eso compramos el colectivo. Fue todo con sacrificio y a pulmón".

LRA 26 Resistencia

“Los actos del sur demostraron una característica de malvinidad extraordinaria, y les pudimos entregar presentes a las autoridades de la provincia y a las de los Centros de ex combatientes. En todo esto el rol del Estado es fundamental, y hubo muchos motivos que nos llevaron a un proceso de desmalvinización, pero fue la democracia, con sus más y sus menos, la que se ocupó del tema, con mejoras y beneficios”, dijo el integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega.

LRA 22 Jujuy

Helena relató en primera persona la experiencia de la guerra que sostienen Ucrania y Rusia, hasta llegar a ser repatriada a la Argentina. En la gestión intervino la Cancillería y otras instituciones civiles de nuestro país, tras lo cual Helena expresó: “Lo primero que pensé al llegar a la Argentina es que fue un verdadero milagro”.

LRA 7 Córdoba

Ayer comenzó a tratarse en Comisión el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos sobre el pago de la deuda al FMI.

El senador por La Rioja, Ricardo Guerra, señaló: "Esta ley divide a quienes estamos a favor de luchar en contra de la evasión fiscal y quienes la avalan. Es tremendo el endeudamiento que tenemos en el país e inmediatamente que ingresaron esos fondos, salieron. Se trata de bienes activos que no están declarados y están en el exterior, por lo cual el lavado de dinero es una de figuras, y la otra es la evasión de impuestos".

LRA 26 Resistencia

“Y para eso la pandemia ayudó un montón, inclusive con la presencia de legisladores en el Congreso que los defienden y, por supuesto, la acción de los medios de comunicación. Esto que sucedió en la Universidad es muy triste, y nosotros estamos trabajando en las escuelas con tareas de divulgación, pero algunos profesores dicen que tienen poco apoyo para hacerlas, lo mismo que sucedió con el tema de la violencia de género. La tarea que tenemos es grande para contarles a los jóvenes qué sucedió en este país, con el objetivo de que nunca más vuelva a pasar”, dijo la integrante de la Red Por la Identidad, nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires consideró que es "una buena noticia" la decisión del Gobierno nacional de proponer que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasaría de cuatro a cinco horas.

Tras señalar que "es necesario más horas de clases", Alberto Sileoni que "hay que generarle las condicione de implementación". En ese sentido, dijo que para la provincia "esto significa un 20% de incremento salarial".

Por otro lado, se refirió señaló que durante la pandemia 280 mil estuvieron desvinculados de la escuela y precisó que "hay 62 mil chichos del secundario que todavía están desvinculados".

"Es número preocupante, por eso tenemos que seguir trabajando", dijo, y agregó: "Seguimos yéndolos a buscar y profundizando los aprendizajes".

LRA 1 Buenos Aires

El Senado convocó a una sesión especial a las 14 para debatir el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de intervenir en el proceso de selección de jueces y eventuales cuestionamientos a su desempeño. Bruno, integrante de Justicia Legítima, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que derogó la Ley vigente desde 2006.

Sostuvo que “es un fallo extraño” porque la actual composición del Consejo de la Magistratura “fue cuestionada hace más de quince años” pero el pronunciamiento de la Corte llegó recién hace unos meses. En ese sentido, lo consideró “una clara intención” por parte de la Corte Suprema “de seguir manipulando la elección y cuestionamiento de los jueces”.

Explicó cuáles son las posibilidades que se abren si no se logra aprobar el proyecto en el Senado y remarcó que el máximo tribunal de justicia “quiere tomar una injerencia más directa en la Magistratura”.

LT 12 Paso de los Libres

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó en el Colegio Secundario “Juan Bautista Alberdi" de Ituzaingó el acto de entrega de 639 notebooks para los 12 establecimientos escolares del Departamento.

En tanto, el mandatario aprovechó la ocasión para anunciar que en esa localidad comenzará a funcionar un profesorado de guaraní, por lo cual el lugar se convertirá en el "puntapié inicial" para la enseñanza de este idioma oficial en Corrientes.

LRA 1 Buenos Aires

El papa Francisco le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la cual deseó que el primer mandatario y los miembros del Gobierno se afirmen en "la asistencia del espíritu de la verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados", informó este miércoles la Casa Rosada.

En tanto, el Presidente agradeció la misiva vía Twitter: "Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos".

"El mundo tiene la fortuna de contar con un líder moral que promueve la paz, la equidad y la unidad", agregó el mandatario argentino.

La carta del Papa es una respuesta a la salutación que Fernández le envió en marzo pasado, al cumplirse 9 años desde que fuera electo como Sumo Pontífice y cabeza de la Iglesia Católica.

"Le aseguro mi oración por sus intenciones personales y familiares, que el Señor lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide", dijo Francisco en la nota.

LRA 28 La Rioja

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró la iniciativa riojana de llevar adelante el proyecto de cannabis para uso medicinal, en un acto presidido por el gobernador provincial, Ricardo Quintela.

En la ocasión, la funcionaria nacional dijo: “La resolución ministerial, bajo su firma, de una nueva categoría de Producto Vegetal en Base de Cannabis sigue asegurando la calidad, la seguridad, y el trabajo que se pueda hacer”.

LRA 28 La Rioja

El presidente de Agrogenética Riojana, Benjamín Enrici, explicó los alcances del proyecto “Cannabis Medicinal Riojano”, expresando: "La Rioja desarrolló la primera cepa cannábica nativa de la Argentina, la cual ya cuenta con la autorización nacional para inscribirla y desarrollarla en sus distintas etapas”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA y profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal Nº 4, Gabriel Brener, habló de la iniciativa propuesta por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, para extender una hora más los horarios de la jornada escolar en todo el país y destacó que la misma es “necesaria” ya que “es una exigencia de la ley de Educación Nacional Nº 26.206, sancionada por unanimidad en 2006”.

Asimismo, manifestó que “cualquier transformación del sistema educativo no puede realizarse sin el acuerdo y las negociaciones correspondientes con los sindicatos de docentes, con las familias y con la sociedad”.

LRA 1 Buenos Aires

Romina Zabalza, Teniente de Navío de la Armada Argentina es parte del staff de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la Base Esperanza. Desde allí contó que hace unos días se completó la dotación que permanecerá un año con el arribo de esposas y esposos e hijos del personal militar que ya se encontraba instalado, como parte del apoyo logístico brindado a la Campaña Antártica de Verano.

También, llegaron a la Base Conjunta Antártica Esperanza, los maestros de la Escuela Provincial Nº 38 “Raúl Ricardo Alfonsín” que dieron inicio al ciclo lectivo 2022 y que cuenta con “dos niños en nivel inicial, cinco en primario y ocho de secundaria”.

Zabalza señaló que tienen “muchas expectativas y desafíos” y anticipó que la semana próxima “esperamos poder largar nuestro programa para contarles nuestra experiencia".

Precisó que en LRA36 el equipo está integrado por cuatro mujeres y lo integran, junto a ella, Mariela Churquina, Claudia Albarracín y María Eugenia Rodríguez.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 23 Radio Nacional San Juan, el periodista David Cortez Vega, contó que recibieron a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que tendrá diferentes reuniones y participará de la inauguración de del Nosocomio Julieta Lanteri, ex Hospital Mental.

También informó que dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en los espacios cerrados tras la baja de casos de coronavirus. Sin embargo, alertó: “La gran problemática se encuentra con respecto a la gripe A, hay casi 20 casos por día”.

LRA 1 Buenos Aires

Kreplak habló con Rosca and Roll y explicó la situación epidemiológica en la que nos encontramos actualmente: “Llevamos un tiempo prolongado con descenso de casos. Tenemos que seguir reforzando con las terceras dosis”.

Sobre las recientes medidas en el uso del barbijo, expresó: “Seguimos recomendando el uso del barbijo, es una muy buena herramienta, pero ya no será obligatorio todo el tiempo”.

A raíz del video que se viralizó con militantes universitarios cantando sobre la muerte de la vicepresidenta, advirtió: “Me da mucha vergüenza los cánticos de la Franja Morada. Es tremendo que estudiantes universitarios hagan cánticos sobre la muerte”. Y agregó: “En Argentina no se puede construir nada desde el odio”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno flexibilizó el ingreso al país y estableció nuevas medidas de sanidad en las fronteras, al considerar necesario "una paulatina y gradual reducción de los requisitos impuestos" por la normativa de emergencia dispuesta por el coronavirus.

Así lo estableció mediante la Decisión Administrativa 370 publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, la ministra de Salud, Carla Vizzotti y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El economista amplió la información sobre la renovación de los programas de precios y el lanzamiento de nuevas canastas de productos que se ordenó desde la Secretaría de Comercio del Interior y que estarán vigentes desde "el 11 de abril al 7 de julio".

Se trata de una canasta de 60 productos con precios de referencia para los comercios de proximidad, almacenes y autoservicios de todo el país, y la oferta se extendió a la carne con “Cortes Cuidados" que incluirá siete cortes de carne con precios de referencia para el consumo nacional.

LRA 12 Santo Tomé

El presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes, Nelson Veas Oyarzo, hizo referencia a los incrementos que se registran en el consumo de energía eléctrica haciendo una comparación entre Corrientes, Chaco y Misiones, tras alegar que esas provincias han tenido la tarifa congelada durante dos años, hecho que en Corrientes no sucedió.

LRA 3 Santa Rosa

Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), se refirió al anuncio de una fórmula de ajuste de la tarifa de internet que hizo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en Santa Rosa, señalando: “Sólo tuvimos promesas y la situación ya es asfixiante”.

LRA 6 Mendoza Quino

El director de INDECOM, Miguel Calvete, afirmó que este año la canasta de Pascuas sufrió incrementos de más del 150 %. Un sondeo del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) sostiene que en 2022 la inflación en el rubro alcanzó subas récord en algunos productos, mientras los panificados, las pastas frescas y los huevos de chocolate encabezan la estampida de precios.

LRA 14 Santa Fe

En el Congreso de la Nación debaten la propuesta de modificar la ley de alquileres vigente ya que representa un problema con respecto al ajuste interanual. “Entre las opciones para modificar la ley se encuentra la posibilidad de aplicar un incremento de forma semestral”, señaló Govone.

LRA 5 Rosario

Según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en cuatro barrios populares de Rosario, una familia necesita 131 mil pesos para llegar a fin de mes.

LRA 1 Buenos Aires

El proyecto de ley que propone crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, impulsado por el Frente de Todos, comenzó a ser debatido en un plenario de Comisiones del Senado. La economista Florencia Di Prinzio, del Centro de Economía Política -CEPA- explicó los puntos centrales a los que apunta la iniciativa.

Consultada sobre cómo se implementará, señaló que la primera pregunta es ¿por qué no se hace? y, entre las razones, argumentó la existencia del “secretario bancario” y , por ello, la “necesidad de reformar la ley de Entidades Financieras” para que “el BCRA y la AFIP puedan accionar sobre la información de quienes se beneficiaron de la fuga”.

La economista explicó que el objetivo es “conformar un fondo a través de aplicar un aporte especial sobre los bienes en el exterior sin declarar”.

LRA 1 Buenos Aires

La referente nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta en el Sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se refirió a los dichos del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de pedirle al gobierno nacional la quita de planes sociales para quienes "corten calles y no cumplan la ley".

"Los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular fuimos, somos y seremos quienes cuiden al pueblo. Acá hay una organización comunitaria construida hace muchos años, y somos miles que estamos en todos los rincones del país", expresó Norma Morales, y agregó: "Repudiamos los dichos de Larreta".

LRA 7 Córdoba

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó que a quienes corten calles se le quitaran los planes sociales. Tras esto, la encargada de “Barrios de a Pie”, Marisa Caridi, calificó a las declaraciones como lamentables, y agregó: "Hay un derecho constitucional que nos asiste para poder reclamar y poder visibilizar, y este es un discurso para su tribuna. Es inhumano estar años sin poder ponerle un plato de comida a tu familia en la mesa".

LV 8 Libertador

La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, explicó los alcances de este acuerdo, indicando: “Los medios públicos debemos poder difundir la importancia que tiene el vino como bebida nacional en todo el país”, y luego agregó: “El vino nos une y nos representa en el mundo. La posibilidad de realizar coproducciones nos hace llegar a todo el país”.

LRA 6 Mendoza Quino

Empresarios nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM) buscan anticiparse a los problemas que generará la eventual escasez gas durante los meses fríos y pidieron que se constituya una mesa público privada "para minimizar daños y proyectar inversiones”.

El presidente de la entidad, Matías Díaz Telli, expresó que se pretende minimizar el impacto, señalando: "En el contexto que tenemos, con tantas reservas, no hemos sabido aprovecharlas. Solo con lo que contamos en Malargüe podríamos haber abastecido a la región, pero ya es tarde".

Política | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

El bloque rechazó el proyecto del Ejecutivo Provincial que busca acceder a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por cuarenta millones de dólares.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre las protestas de organizaciones sociales que motivaron diversas reacciones y el anuncio del Gobierno sobre el aumento del monto en la tarjeta Alimentar. El Gobierno dispuesto un aumento del 50%. El incremento, que se cobrará en los primeros días de mayo, corresponde al pago de abril. Los beneficiarios serán unos 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. "Esto significa plata en el bolsillo de los más humiles".

LRA 17 Zapala

“Estamos en alerta, es un claro intento de reforma en el nivel. También es una reforma laboral”. Además dijo que “lo que ya es jornada simple no se puede garantizar” y sumó que “sería incompatible el doble cargo”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

La trabajadora de la educación sostuvo que una de las premisas es achicar las diferencias que produjo la pandemia. "Desde San Juan acompañamos la propuesta aunque hay muchos temas anexos para evaluar”, señaló González.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El ministro confirmó que en las escuelas de Tucumán habrá un incremento de las horas de clases. “Esta es una muy buena noticia para el sistema educativo público de la provincia. Una hora más de clases significa en promedio 38 días más de clases al año”, señaló Lichtmajer.

LRA 24 Río Grande

Los jubilados y pensionados de Tierra del Fuego cobrarán desde el próximo 18 de abril el bono extraordinario que dispuso el Gobierno Nacional. "Esta es una medida para tratar de hacer frente a la inflación y los beneficiarios no tienen que hacer ningún trámite", señaló Mansilla.

LRA 25 Tartagal

Pobladores originarios de Salta marcharon para exigir el inicio de la obra de pavimentación de la Ruta Nacional 86 y el tendido eléctrico.

LRA 29 San Luis

Los vecinos y vecinas del barrio 500 Viviendas Norte de la ciudad de San Luis accedieron al gas natural gracias al Plan “Mi Casa con Gas”. “Primero se hizo la inversión, y hubo una orden muy precisa del gobernador que fue que la aprovechemos con un fin social para beneficiar a vecinos de nuestros barrios”, explicó el funcionario.

LRA 18 Río Turbio

La Gobernadora Alicia Kirchner encabezó la rúbrica enmarcada en el Plan Nacional Primera Infancia junto a municipios de la provincia. Se trata de políticas enmarcadas en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que apuntan a fortalecer la calidad de las intervenciones en garantía de su cumplimiento.

LRA 5 Rosario

Juan Pablo Locatelli, voluntario del refugio rosarino Sol de Noche, brindó detalles de la nueva campaña de recolección de donaciones e inscripción de nuevos voluntarios. Ropa, frazadas, calzado, elementos de higiene y alimentos no perecederos, son los elementos que piden desde la entidad, según indicaron en Nacional Rosario.

El referente de la institución solidaria indicó que “alrededor de 400 personas” se encuentran en situación de calle en Rosario, y precisó en el programa Buen Día Nacional (8 a 12 hs.) que el próximo sábado -en Pasaje Marconi 2040, a partir de las 17- se realizará la primera reunión para nuevos voluntarios.

LRA 43 Neuquén

El funcionario dijo que si bien el suministro de gasoil es crítico, hasta el momento está garantizado. Espinosa aseguró que el servicio funciona con normalidad y no hará falta restringir el servicio diario del transporte público. Sin embargo, advirtió que es un tema que se sigue a diario.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria celebró el proyecto de producción de hidrógeno verde en Río Negro. Destacó la creación futura de los 15 mil puestos de trabajo en Sierra Grande como resultado de la inversión de la empresa australiana Fortescue Future Industries.

LRA 2 Viedma

Mañana se realiza la audiencia de cesura para fijar la condena contra el penitenciario Mario Huichaqueo por el homicidio del joven Rolando Vera (17). La fiscalía calificó el hecho como homicidio doloso agravado y la defensa homicidio culposo. No obstante, el tribunal interpretó que se trató de un homicidio en exceso de legítima defensa, delito excarcelable.

LT 11 Concepción del Uruguay

La referente de la Asociación de Inquilinos de Entre Ríos, Carolina González, se refirió a la ley de alquileres, expresando: “La ley tiene un 98 % de partes positivas, y dentro de ello estamos de acuerdo en que mantenga el plazo de tres años, pero el índice de los aumentos debería modificarse, y no estamos de acuerdo en que la renovación se realice cada un año como lo han planteado desde algunos sectores”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana (PASSS) es una propuesta del Gobierno de Gualeguaychú que da respuesta a la obligación del Estado para respetar, garantizar y adoptar medidas que hagan efectivos los derechos humanos en la vida, en la salud, en la integridad física y psíquica, en la alimentación adecuada, en el agua segura y en el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

En tanto, la directora de LRA 42, Silvia Vela, explicó el convenio entre la radio y la municipalidad local para realizar una parcela de siembra sin agrotóxicos.

LT 14 Paraná

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizó esta semana su Asamblea Ordinaria 102, donde se eligieron las autoridades del Consejo y se abordó el avance del proyecto sobre los Humedales.

“Es decisión del Ejecutivo poder presentar otro proyecto que tenga una visión federal de todas las provincias, con un enfoque integral sostenible”, enfatizó el director Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Martín Mónaco.

LRA 28 La Rioja

El secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, manifestó que la primera etapa del "Plan Forestar" consistirá en la reforestación de espacios públicos y de las principales arterias, tanto en la ciudad de La Rioja como en las localidades del Interior de la provincia.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Tras la creación del Area de Masculinidades en la municipalidad de Concordia, cuyo objetivo es proteger a los varones violentados por sus parejas, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, señaló: “Quienes se encuentran un una situación de violencia de género son las personas que están en una relación de poder desigual respecto de los varones”.

LRA 57 El Bolsón

Referentes de las áreas de género municipales, provinciales y nacionales se reunirán en el balneario rionegrino. La actividad contará con paneles y capacitaciones orientadas a fortalecer las áreas de género y diversidad en el territorio.

LRA 4 Salta

La comunicadora es la titular de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Salta. “Buscamos incorporar una mirada con perspectiva de género que atraviese todas las acciones de gobierno para que las mujeres tengamos inclusión laboral en igualdad de condiciones", señaló la funcionaria.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria nacional visitará Santiago del Estero y junto al equipo del Programa Acercar Derechos llevará a cabo talleres formativos destinados a Promotores Territoriales de Género y Diversidad. "La idea es brindar herramientas para detectar situaciones de violencia", señaló Maloberti.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno, junto a empresarios y sindicalistas, acordaron la apertura de convenios salariales y presentar una canasta alimentaria de primera necesidad de entre 50 y 60 productos.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti calificó de "buena medida" adelantar las paritarias en el sector industrial. "Nos parece correcto adelantar las paritarias para pasar esta crisis", destacó.

LRA 52 Chos Malal

El Gobierno Nacional propondrá que en todas las escuelas primarias del país dicten una hora más de clase por día. "Es un anuncio que no se debatió con ningún espacio y tiene el rechazo de la mayoría de las organizaciones sindicales docentes de las provincias y de la CTERA", afirmó Guagliardo.

LRA 26 Resistencia

Al recordarse este 7 de abril el Día del Trabajador y de la Trabajadora postal, el secretario General de FOECYT, el sindicato que los nuclea, José Odría, analizó la situación del sector, expresando: “Estamos discutiendo paritarias porque la situación está muy complicada, pero creo que se va a encontrar una solución. Lo que pedimos es que se tenga un tope que sea suficiente y alcancen a los aumentos, especialmente de los artículos de primera necesidad que se tienen a diario. Al margen de esto, quiero destacar que el personal de correo trabajó normalmente durante toda la pandemia”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El músico bahiense Juan Ignacio “Murci” Bouscayrol hizo la música de la película “En la mira” que se estrenará el 28 de abril por la plataforma HBO Max con actuaciones de Gabriel "Puma" Goity, Nicolás Francella y Emilia Attías.

“Depende del director. En el caso de “En la mira” trabajé desde el guión con el director Ricardo Hornos, que tiene una visión integral de lo que produce y dirige”, dijo Murci al explicar cómo se trabaja la música de una película.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz de “Granizo” e hija del director de teatro Augusto Fernandes, contó cómo vive el éxito del film y su gran repercusión en países de todo el mundo. "Estamos maravillados con lo que está pasando, recibo mensajes en todos los idiomas y es una experiencia increíble. La película es un furor", expresó.

En el film Fernandes interpreta a la hija de Guillermo Francella, una mujer cordobesa, lo que alimentó críticas por la actuación de su acento cordobés. A los reclamos por su interpretación, respondió: "Me apena, aunque me entrené mucho con un coach y también recibí comentarios de un montón de gente que lo apreciaba".

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de “Mujeres…¡de acá!”, Marcela charló con Vivi Pozzebón, cantante, música y percusionista. Hace más de 10 años y junto a Liliana Zabala crearon "Tamboreras: Mujeres al Tambor" un espacio de encuentros, aprendizajes y redes de mujeres de todo el país unidas por los ritmos del tambor. En su última producción, "Tamboreras por el mundo. Vol. 1", Vivi invitó a mujeres percusionistas de distintas partes del mundo a compartir su música.

Además, la sección de FEMINACIDA estuvo destinada al análisis crítico de los consumos culturales desde la Educación Sexual Integral.

Y Valeria Saavedra fue la protagonista del "Zoom feminista y federal": se trata de una de las pocas destiladoras que hay en el país y creadora del gin "La Salvaje del Litoral", bebida por la que recibió el mayor puntaje en el concurso más importante del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en cultura, cine y espectáculos, conversó con Horacio Embón acerca de la influencia del cine italiano en nuestro país, el reflejo de los cambios sociales y literarios a través del cine e hizo un repaso de algunas de las grandes películas que marcaron un cambio de paradigma en la producción y la evolución de la industria.

También recordó la historia del cine Cosmos, el cual difundía películas de origen ruso y llevó a su dueño a ser encarcelado en varias ocasiones acusado de difundir propaganda comunista, la antigua costumbre de muchos cinéfilos argentinos de cruzar hacia Uruguay para poder ver películas prohibidas en nuestro país y asimismo recordó la censura de algunos films memorables.

Rómulo también recordó su infancia, hizo un repaso de su carrera en los medios y destacó algunos de los grandes cines que aún siguen en funcionamiento.

Deportes | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

El director de Deportes de Santa Rosa, José Luis Carluche, reveló que la próxima edición del maratón internacional ´A Pampa Traviesa´, que se disputará el próximo domingo en Santa Rosa, tiene un récord histórico de inscriptos. “Ya se anotaron más de 1.400 deportistas en las distintas categorías”, informó el funcionario.