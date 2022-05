Diario de Radio Nacional 06/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ACTO EN TIERRA DEL FUEGO: Alberto Fernández llamó a apostar por la "Argentina que trabaja"

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA EN EL CHACO: “No hay pelea, sino debate de ideas”

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: "Recomiendo que nos escuchemos entre todos, el país requiere consensos"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: "En el Frente de Todos estamos unidos, pero no siempre pensamos lo mismo"

Nacional Rock - HUGO YASKY: "Hay que tener reuniones menos amistosas con los empresarios”

LRA 7 Córdoba - CYNTHIA OTTAVIANO: "Qué mejor que ser libres asumiendo acuerdos colectivos"

LRA 6 Mendoza Quino - Pueblos indígenas: Mapuches en Mendoza se revelan para asistir sus necesidades

Nacional Folklórica - DANIEL ARROYO: "Hay más trabajo pero la gente sigue yendo a los comedores"

LRA 1 Buenos Aires - SE VERA EL 19 DE MAYO: Netflix estrena un documental sobre el asesinato de José Luis Cabezas

LRA 7 Córdoba - Marcha a la Corte Suprema: Leopoldo Moreau denunció un "golpe blando"

LRA 26 Resistencia - OMAR ROJO: “Este Poder Judicial no permite el funcionamiento de la República”

LRA 28 La Rioja - DELFOR BRIZUELA: "La justicia no representa al pueblo, sino a los intereses concentrados"

LRA 27 Catamarca - MARCELO MURUA: “El Gobierno nacional es partícipe necesario de la mesa regional”

LRA 26 Resistencia - JUAN CARLOS QUINTANA: Diputados dio media sanción a la nueva ley de VIH

LRA 1 Buenos Aires - ANAHI COSTA, VIH y Cannabis Medicinal: "Dimos respuesta a las demandas de la gente"

LRA 22 Jujuy - CAROLINA MOISES: "Aprobamos leyes que beneficiarán a personas con diversas patologías"

LRA 7 Córdoba - MARCOS FARINA: "Desde 2018 las provincias acordaron hacerse cargo del transporte urbano"

LT 14 Paraná - LUCIA TEJERA: La última información sobre los vuelos de la muerte

LRA 12 Santo Tomé - MARTIN BARRIONUEVO: "Es una muestra de que las cosas no están bien"

LT 14 Paraná - Aprobado en diputados: Desarrollo del cannabis medicinal

LRA 42 Gualeguaychú - Comisión de Mujeres y Diversidad: Diputados avanzó en la conformación de nuevas comisiones

LRA 28 La Rioja - JULIO DELGADO: "Por los costos y el monopolio no podemos acceder al papel de diario"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Curiosidades sobre las calles porteñas, los personajes o datos que evocan

LRA 42 Gualeguaychú - Día del Aviador del Ejército: Recordamos la misión del helicóptero AE-505

LV 8 Libertador - MIGUEL ANGEL DI BETTA: “El pan no aumentó, a pesar de que aún no ha llegado la harina subsidiada”

LRA 1 Buenos Aires

El Primer Mandatario llamó a dejar de lado a las "voces del desánimo" y convocó a seguir apostando a la "Argentina que produce y da trabajo", al encabezar un acto en Ushuaia en el que se firmaron convenios para el financiamiento y la construcción de obras en la provincia.

"Nos criamos en el peronismo, escuchamos de Evita que donde hay una necesidad hay un derecho y nosotros nos hacemos cargo de eso, del problema del otro”, señaló Fernández en un acto en el cual se destacó el otorgamiento del crédito 50 mil del programa Procrear.

El mandatario expresó: “Seguiremos trabajando en esa senda y nadie nos va a torcer en el camino".

El Presidente, quien volvió a pedir "mirar el futuro y que nadie desuna" a los argentinos, destacó que el Gobierno ya entregó "45 mil viviendas y está construyendo otras 114 mil" en todo el país, a diferencia de la gestión de Mauricio Macri, que en cuatro años "sólo entregó 16 mil viviendas".

Además, el Presidente advirtió que el Gobierno de Cambiemos dejó "el 70 por ciento de la obra pública paralizada".

Fernández aseguró que en la actualidad “hay más empleo formal que el que había en el 2019" y aseguró que, pese a la pandemia de coronavirus, su gestión pudo "encender" la economía.

"La encendimos y crecimos 10 puntos y medio y el desempleo pasó de 11 a 7 puntos", remarcó el Presidente.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que se siente parte de un proyecto colectivo "que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001” y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al Kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote", al brindar en la ciudad de Resistencia una ponencia sobre "Estado, poder y sociedad", tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández se presentará a las 17 en la ciudad de Resistencia, donde hablará sobre Estado, poder y sociedad y recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). El gobernador de la provincia, resaltó sobre la presencia de la funcionaria: “Me parece muy importante su visión en el aporte a la discusión democrática”.

“Yo recomiendo a todos que nos escuchemos entre todos, la República Argentina requiere un gran consenso político, económico y social para cumplir objetivos que nos permitan resolver problemas”, expresó Jorge Capitanich.

En cuanto a la situación en el Chaco, declaró: “Si bien tenemos ordenamiento fiscal, un gran plan de infraestructura pública y garantizamos el ejercicio de los derechos, lo que queda claro es que falta más infraestructura social básica y en un país de alta inflación, no se puede medir por ingreso”.

Por otra parte, Capitanich se refirió a los espacios contrarios al Frente de Todos: “Si uno analiza el caso de Cristina Fernández, es de estudio. Cuando no habla, la critican por su silencio, y cuando lo hace, la critican por lo que dice. Hay que generar una capacidad de consenso que involucre a todos”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto apoyó el proyecto que presentó Máximo Kirchner en el que se propone adelantar al mes de julio la totalidad de los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) pautado para el 2022.

"En 2019 el Frente de Todos tenía como objetivo que la Argentina vuelva a crecer con inclusión social. Después de la pandemia volvimos a crecer, bajó la desocupación y la pobreza. La inflación sigue alta por eso eso sería bueno adelantar los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil", expresó Casaretto.

"Somos 118 diputados del Frente de Todos y trabajamos en conjunto, estamos unidos pero no siempre pensamos lo mismo. El gran objetivo es cumplir con la demanda de la sociedad", concluyó.

Nacional Rock

En Rosca and Roll hablamos con Hugo Yasky, titular de la CTA, el día después de una nueva marcha contra la Justicia a la cual asistió ayer. Sobre la movilización, expresó: “Fue una marcha multitudinaria de todos los sectores para que haya cambios en todo el apartado de justicia que es uno de los problemas que tenemos en la Argentina”.

Yasky advirtió un proceso de farandulización de la política y puso de ejemplo la situación de Santa Fe. Con respecto a la ampliación de derechos que se dio en el Congreso ayer, dijo: “Es la expresión de una derecha obtusa que cualquier oda que sea generar un derecho, por principio votan en contra”.

El dirigente sindical apuntó contra el ministro de Economía por su presencia en el Llao Llao: “Muchos argentinos no comen e ir al Llao Llao a una reunión tan amigable y condescendiente no corresponde”.

LRA 1 Buenos Aires

Edgardo Esteban, Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur presentó el libro "Poesía y Malvinas: una antología" (1833-2022).

"Es un libro de que abarca desde la primera poesía anónima pasando por Borges, José Hernández hasta poesías de ex combatientes. Hay más de 300 poemas relacionadas a nuestras Islas Malvinas", destacó Esteban.

"Cuando volvimos de Malvinas nos hicieron callar y luego el periodismo fue mi vida para curar las heridas. 40 años parecen muchos pero en realidad son muy pocos y la emoción siempre perdura", aseguró.

El libro se presenta en la Feria del Libro en la Sala Rodolfo Walsh (pabellón amarillo). Leerán sus poemas: Rodolfo Braceli, Edgardo Esteban, Gustavo Lespada y Mario Sampaolesi.

LRA 7 Córdoba

Ottaviano se refirió al lanzamiento del libro ´Los jueves a las 10´, la obra que recopila un material sin precedentes en la comunicación pública de nuestro país y recorre el proceso de redacción del primer código de ética de la televisión pública elaborado por trabajadores, audiencias y especialistas en derechos humanos, con el fin de mejorar el contenido y las coberturas en la televisión estatal.

"El primer código de ética de la televisión pública es, además, el primero de América Latina", destacó la funcionaria, y luego agregó: "Muchas personas piensan en la restricción, pero un código es un compromiso y se trata de pensar qué televisión estamos haciendo, para quiénes, cuáles son las voces y las representaciones presentes".

LRA 6 Mendoza Quino

La Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades, perteneciente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) , conformó una comisión para trabajar territorialmente en el relevamiento de las comunidades mapuches del sur mendocino.

Sobre el tema, el funcionario del INAI, Nicolás Navarro, contó que, ante las complejidades que viven las comunidades sobre sus territorios, los cuales están permanentemente amenazados, se relevan para brindarles mayor protección.

Nacional Folklórica

Luis Bremer conversó con el diputado nacional Daniel Arroyo sobre la situación económica y social.

“La situación económica está complicada básicamente por la inflación, hay más trabajo, en los rubros textil o construcción, por ejemplo, pero el tema es el rendimiento de la plata, aun habiendo trabajo no baja la cantidad de gente que va a los comedores, la gente trabaja y además va a los comedores para llegar a fin de mes”.

“Se están tomando algunas medidas con los bonos, creo que es necesario ir a un plan antiinflacionario integral, una parte ya se está haciendo, con los cortes de carnes, los precios cuidados, el fideicomiso de la harina, hay que separar los precios de la canasta básica de los precios internacionales”.

LRA 1 Buenos Aires

"El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas”, nuevo documental argentino de los mismos responsables de la docuserie “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, llegará a verse en todo el mundo a través de Netflix el próximo 19 de mayo. Su director, Alejandro Hartmann, contó cómo realizaron este trabajo que trata un caso suceso de la Argentina.

"Teníamos dos objetivos, por un lado era recordar a José Luis, pero además contar el contexto del país y las implicancias que tuvo su asesinato. Este caso tuvo un impacto político y social muy fuertes, por lo que hubo que ser cuidadosos", expresó.

Hartmann dijo en la entrevista que es "importante" que las nuevas generaciones conozcan la historia de Cabezas para entender un momento del pasado de nuestro país. "Es fundamental que sepan lo que significó ese horrendo crimen en la Argentina. Y también es interesante cómo lo reciben en el extranjero", agregó.

LRA 7 Córdoba

Moreau, al ser consultado sobre si mantenía su denuncia de "golpe blando", tanto de la Corte Suprema de Justicia como de Juntos por el Cambio, admitió: “Absolutamente, sí. La Corte Suprema de Justicia necesitaba ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura y repusieron una ley derogada. Eso es un golpe”.

LRA 26 Resistencia

“Estuvimos en una marcha de protesta para pedir la democratización de la justicia, que tiene una avanzada antidemocrática legislando y no permite el funcionamiento normal de cualquier República, porque tiene una mirada de clase y no les interesa los problemas de la comunidad”, dijo el integrante del Colectivo Nacional, Omar Rojo.

LRA 28 La Rioja

Organismos de Derechos Humanos y distintos espacios políticos marcharon hacia el Tribunal Superior de Justicia como forma de reclamo hacia la Corte Suprema, donde cuestionaron el Lawfare y exigieron la renuncia de los jueces cortesanos.

En este sentido, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, acompañó la movilización y criticó duramente al sistema judicial, expresando: "Es un Partido Judicial, porque representa a los intereses concentrados de la economía y a la oligarquía, y no a los intereses del pueblo".

LRA 27 Catamarca

Murúa, quien es ministro de Minería de Catamarca, hizo referencia a la participación del Gobierno nacional en la Mesa Regional del litio, diciendo: “El Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Innovación y el del Interior son participantes como invitados. En sucesivas reuniones vamos a institucionalizar esa incorporación a los fines de que el Gobierno nacional también quede integrado como participante necesario”.

LRA 26 Resistencia

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la nueva ley de tratamiento del virus de la imnuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.

Posteriormente, el encargado del Programa Provincial de Enfermedades de Transmisión Sexual, Juan Carlos Quintana, señaló: “Es importante la nueva forma en que la sociedad aborda esta temática, y este nuevo proyecto la adopta para enfrentarla”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional (Frente de Todos, Catamarca) destacó que la cámara baja haya convertido en ley el proyecto de Cannabis Medicinal y la industria del Cáñamo, y aprobado y girado al Senado las iniciativas de abordaje integral sobre las enfermedades de VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

Tras explicar los principales puntos de ambas iniciativas, Anahí Costa expresó: "Hemos cumplido con deudas de muchos años, dando respuesta a grandes demandas de la sociedad civil, a lo que necesita la gente".

Otro punto importante de la reunión del pleno del cuerpo fue el debate por la Boleta Única de Papel, ya que tras una votación se decidió que esas iniciativas se comiencen a discutir desde el miércoles 11 de mayo en comisión, luego de que la oposición fracasara en el intento de debatirlas sobre tablas en el recinto. "Es fundamental dar la discusión", dijo la diputada.

LRA 22 Jujuy

La diputada nacional Carolina Moisés expresó: "Hemos tenido una sesión con mucho movimiento, ya que aprobamos la ley de VIH, la cual es una herramienta muy importante para todos los enfermos donde hoy, si bien ya tienen acceso a tratamientos gratuitos, van a obtener más cobertura social, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan. También aprobamos la ley de Cannabis Medicinal, que beneficia a las personas que sufren diferentes enfermedades como epilepsias, patologías neuronales o degenerativas, hecho que va a permitir una mejora en su calidad de vida".

LRA 7 Córdoba

Farina, secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, señaló que los nuevos fondos que se distribuirán al interior corresponden a una actualización dispuesta por los próximos tres meses.

"Se trata de 10.500 millones de pesos, a razón de un aporte de hasta 3.500 millones por mes para abril, mayo y junio”, explicó Farina.

LT 14 Paraná

En el marco de la investigación de los vuelos de la muerte en el delta entrerriano, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló restos óseos en un sector del cementerio de Ibicuy separado de las tumbas, donde se presume que podrían haber sido enterradas en forma clandestina víctimas de la última dictadura cívico militar, tras haber sido arrojadas desde aviones.

En relación a esto, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representante de la querella en la causa de los vuelos de la muerte, Lucia Tejera, dijo: “El estado de los restos no estaban en las mejores condiciones, ya que el cementerio está rodeado de agua. Por lo tanto, estos restos se pasaron al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual aún no nos han dado los resultados”.

LRA 12 Santo Tomé

El senador provincial Martín Barrionuevo expresó a través de sus redes sociales su disconformidad sobre cambio que realizó el Gobierno de Corrientes en el área de niñez, adolescencia y familia.

Luego de que el Gobernador provincial, Gustavo Valdés, quitara por decreto la función de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes al Ministerio de Desarrollo Social, trasladándola al Ministerio de Justicia, Barrionuevo dijo: "Es una muestra de que las cosas no están bien porque en general los gobiernos, cuando las cosas no andan bien, cambian a los funcionarios, pero no a las áreas".

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, y también aprobó y envió al Senado de otra iniciativa que da incentivos para la construcción, a través de un blanqueo de capitales.

En la misma sesión, la Cámara baja aprobó y envió al Senado el proyecto de ley de VIH, el cual propone un abordaje integral del tema desde la salud colectiva.

LRA 42 Gualeguaychú

En la Cámara de Diputados de la Nación se constituyó la Comisión de Mujeres y Diversidad.

Tras esto, su presidenta, Mónica Macha, explicó el alcance de la misma, la cual buscará regular la perspectiva de género de los proyectos de ley que se tratan en el Congreso.

LRA 28 La Rioja

Delgado explicó los motivos por los cuales el diario ´El Independiente´ se ve imposibilitado de imprimir su edición durante toda la semana, señalando: "Los costos del papel se han incrementado considerablemente y el precio oscila entre los 190 y los 210 pesos por kilo. La oferta del insumo es muy reducida, debido a que el monopolio Clarín-La Nación ya no invierte tanto en papel de diario, sino en papel madera para el empaquetado".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador habló sobre las calles porteñas como adelanto de su próximo libro "Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina" y contó curiosidades de las arterias de la ciudad de Buenos Aires.

"El callejero porteño refleja una mentalidad patriarcal. El 94 % de las calles tienen nombre de varón y sólo el 6 % tienen nombre de mujer. Esa es una primera mirada muy potente. El 50 % de los barrios no tiene mujeres, aunque sí lo hay en Puerto Madero, y eso se debió a la propuesta de la feminista Leticia Maronese cuando en 1995 nació esa zona", describió.

Pigna además contó que fue muy lento el proceso de incorporación de mujeres a las calles de CABA. "Va muy despacito, la primera fue Santa Rosa de Lima, después empezaron a aparecer algunas patriotas en la década del 20'. Todo con cuentagotas", agregó.

LRA 42 Gualeguaychú

El 9 de mayo de 1982, durante el conflicto del Atlántico Sur, fue atacado el pesquero Narwal. El barco fue bombardeado tres veces, y luego los aviones ingleses le dispararon más de 200 proyectiles.

En tanto, el helicóptero Puma AS-330 fue enviado a buscar sobrevivientes. El teniente primero Fiorito fue el piloto principal y su amigo, el teniente primero Buschiazzo, fue su copiloto, mientras que con ellos viajaba como mecánico el sargento Di Motta. Tras esto, documentos ingleses desclasificados y testimonios de veteranos de ese país revelan que el helicóptero Puma de Aviación de Ejército no cayó al mar durante la misión de rescatar a los náufragos del Narwal. Por tal motivo, Carlos Corsini, veterano de guerra de aviación del Ejército Argentino y compañero de promoción de Di Motta, recordó la misión y dio su parecer sobre la hipótesis inglesa.

LV 8 Libertador

Así lo aseguró el referente de la Cámara de Panaderos, Miguel Ángel Di Betta, quien confirmó que sí han aumentado otros productos que se utilizan para la producción de tortitas y facturas.

Economía

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior oficializó la lista de precios de referencia de 60 productos en comercios de cercanía de todo el país, luego del acuerdo entre el Gobierno nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) para "instrumentar iniciativas, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios".

La lista comenzó a regir este jueves y abarca a 60 productos de diversos rubros, los cuales comprenden alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Políticas Tributarias de la Nación se refirió a la serie de conferencias que está brindando en diferentes lugares del país sobre “El Sistema Tributario Nacional y su rol en la política económica”. En ese contexto habló del sistema, sus complicaciones y las reuniones que está teniendo para llegar a soluciones.

“Tanto las provincias y nación tienen sus competencias y fijan sus propios impuestos, eso es complejo. Lo tratamos de resolver con reuniones, que son voluntarias, con mecanismos para simplificar al contribuyente”, dijo Roberto Arias y agregó: “En algunas provincias, como Catamarca, tuvimos buenas repercusiones”.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, se refirió a los aumentos de precios en las materias primas para la elaboración de productos panificados, expresando: “Nos informaron que a partir del lunes próximo los fondos van a estar en el fideicomiso para que a medida que los molinos se inscriban en el registro puedan acceder al trigo subsidiado", y luego añadió. "No podemos avalar que ocho tipos que manejan el grano dobleguen a 43 millones de argentinos".

LV 8 Libertador

El economista Raúl Mercau analizó un estudio que observa al denominado ´Consumo aparente de los insumos para la construcción´, y luego indicó que se verifica “una gran demanda en marzo de 2022 de asfalto, que ha crecido más del 26 % en relación al año pasado, lo que significa que las obras viales están teniendo un desempeño muy importante”.

Política

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el analista político Raúl Timerman, quien se refirió a la historia de su familia, la llegada de sus abuelos desde Ucrania y las raíces comunistas de sus padres. El consultor también habló acerca de su libro Quiero ser candidato, en el que desarrolla el detrás de escena de la comunicación y las campañas políticas, indagó en las divisiones de la sociedad, y analizó el escenario político de cara a las elecciones de 2023.

LRA 13 Bahía Blanca

Barcesat dijo que “la Corte Suprema ha perdido toda credibilidad. Se apropian de potestades que son del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

Abogados constitucionalistas se manifestaron el miércoles a favor de la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la federalización por regiones en la designación, durante un plenario de comisiones del Senado de la Nación en el que se debate una reforma en la composición del máximo tribunal.

La mayoría de los expositores, invitados por el oficialismo entre los que estuvo Barcesat, apoyó las propuestas para la designación de jueces por regiones y de una especialización por salas de los magistrados que integren al máximo tribunal para agilizar la definición de causas.

LRA 26 Resistencia

“Este reconocimiento por parte de la Universidad del Chaco Austral a la vicepresidenta no revoluciona a quienes tenemos esperanza en su acción permanente en favor de las instituciones y de la educación pública en particular. Esta presencia posiciona al Norte Grande y, específicamente, a nuestro gobernador, Jorge Capitanich. Para algunos la política dejó de generar expectativas, que no es el caso de nuestra vicepresidenta, y pienso que es prematuro hablar de tiempos políticos, porque falta todavía”, dijo el diputado provincial por el Frente de Todos y referente de La Cámpora Chaco, Rodrigo Ocampo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de ciencia, tecnología e innovación de la Nación celebró la presentación de su libro “Néstor Kirchner, la educación y la ciencia. Discursos y políticas para democratizar el conocimiento”, el cual estará presentando en la Feria del Libro, en la Sala Julio Cortázar del Pabellón Amarillo, a las 20.30 horas.

En ese sentido, el Filmus expresó que el mismo “es un homenaje a Néstor, al hombre que me hizo vivir momentos intensos, y sobre su mirada de la educativa”.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud informó que se encuentran bajo estudio ocho casos sospechosos de hepatitis graves de origen desconocido en población pediátrica en distintos puntos del país, aunque remarcó que son "casos aislados sin conexión entre sí" y que "no se trata de un brote".

En ese sentido, la directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, informó que todos los años se registran casos de la enfermedad, y que solo se analiza si se trata de un evento que nuclea muchos casos.

Asimismo, recomendó realizar la consulta médica ante fiebre elevada, signos de deshidratación, decaimiento general, heces muy claras, orina muy oscura y color amarillento de la piel.

LRA 26 Resistencia

“Quiero destacar que este 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, el cual recuerda la masacre de ingeniero Budge ocurrida en 1987, en la que la policía asesinó a tres jóvenes. Esta situación se vive en todo el país y es por eso que marchamos en esta fecha, ya que algunas causas se juzgaron y otras no, pero lo más grave es que sigue sucediendo y el caso más reciente es el ocurrido en Charata”, dijo el integrante de la Multisectorial “La marcha de la gorra” y de “Somos barrios de pie”, Pablo Peichoto.

Géneros

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Alvarenga, quien es director provincial de Diversidad de Chubut, indicó que este programa permitirá que las personas trans, travestis y no binarios accedan a la cobertura total de los tratamientos y de las cirugías.

LRA 9 Esquel

En relación al tema, la titular del Consejo Municipal de las Mujeres de Esquel, Graciela Avilés, señaló: "Creo que vamos a superar los registros de meses anteriores", tras mostrarse preocupada por la situación en general, la falta de contención, la falta de apoyo y acompañamiento de los organismos oficiales y la no continuidad de las denuncias.

"Muchas mujeres hacen la denuncia y después no la quieren firmar o la van a retirar. Es como que hay un descreimiento muy grande", informó Avilés.

Laborales

LT 11 Concepción del Uruguay

Retamar, quien es delegado del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), hizo referencia a la medida de fuerza resuelta por el Consejo Directivo Nacional, diciendo: “Queremos cerrar la paritaria 2021 y, a raíz de esto, nos reunimos con la Cámara y la Secretaria de Trabajo de la Nación. Estamos requiriendo un 25 % para culminar con este tema, y ellos se niegan a otorgar el aumento”.

Suplemento Cultural

LRA 13 Bahía Blanca

Las Ñoñas charlaron con el reconocido escritor, músico y guionista Pablo Ramos, autor de "El origen de la alegría", entre otras obras. Escuchá la nota completa, con un tango incluido, realizada por Victoria Cos y Julia Zamora en La Radio Pública de Bahía Blanca.

Deportes

LU 4 Patagonia

El futbolista comodorense Sixto Peralta, actual gerente de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), confirmó la llegada de la selección Argentina sub 17 a Comodoro Rivadavia, expresando: “Está confirmada la sub 17 en la ciudad para el próximo 25 de mayo, y el partido de la fecha será Argentina frente a Chile”.