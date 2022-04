Diario de Radio Nacional 05/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - RELACIONES BILATERALES: Fernández y Boric recorrieron el Museo Sitio de Memoria ESMA

LRA 6 Mendoza Quino - LILIANA PAPONET: "Se fortalecerán las relaciones entre Argentina y Chile"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN DEIRA: Repatriaron desde Chile las siete pinturas perdidas

LRA 1 Buenos Aires - INFORME ESPECIAL: Malvinas en el corazón, la Ley Thiago Nahuel

LRA 27 Catamarca - Plan "Argentina Grande": Katopodis anuncio obras por 29 mil millones para Catamarca

LRA 1 Buenos Aires - LAS OTRAS VOCES: Nuestros héroes indígenas

LRA 1 Buenos Aires - ALDO LEIVA: "El Reino Unido debe cumplir y sentarse a dialogar"

LRA 1 Buenos Aires - NOMINADO AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ: Entrevista al Veterano de Malvinas Julio Aro

LRA 5 Rosario - GABRIEL SOMAGLIA: Subastaron inmuebles provenientes del narcotráfico

LRA 21 Santiago del Estero - MARCOS LAVAGNA: "Los censos permiten diagramar y planificar los próximos diez años"

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: Previo al cepo, empresarios sacaron dólares tras reunirse con Macri

LRA 1 Buenos Aires - JULIANA COMPAÑYS: “Cositorto fue otro tipo de prófugo, cometió errores y lo encontramos”

LRA 26 Resistencia - ANALIA KALINEC: “Condenamos los crímenes perpetrados por nuestros familiares”

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCE POZNANSKY: Francia concurre a las urnas el domingo para elegir presidente

LRA 1 Buenos Aires - REPORTE EPIDEMIOLOGICO: 2.228 casos y 20 muertes en las últimas 24 horas

LRA 42 Gualeguaychú - DANIEL SALINAS: Uruguay levantó la emergencia sanitaria

LRA 23 San Juan - CLAUDIA CABRERA: No será obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados

LRA 29 San Luis - JUAN TALIA: En San Luis eliminan el distanciamiento social

LRA 24 Río Grande - DANIEL FACIO: Evalúan la apertura de Pasos Fronterizos

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Guerra santa del PRO contra los planeros"

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA BATAKIS: Presentó el proyecto para recuperar tierras productivas

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: “El programa es reactivador de la economía provincial”

LT 14 Paraná - Especulación: Faltante de aceites en las góndolas

LRA 3 Santa Rosa - GISELA BUSTOS: Presentaron el libro "Empresas recuperadas de Argentina"

LRA 6 Mendoza Quino - LUCIANA BILBAO: "Sin controles estrictos, no hay medida buena"

LV 8 Libertador - Política económica: Avanza el acuerdo oficialista para que paguen la deuda "los fugadores"

LRA 26 resistencia - OSCAR GAONA: “El aumento del precio del gasoil es por su extraordinaria demanda”

LRA 1 Buenos Aires - ALCANZA A 4,6 MILLONES DE PERSONAS: Un bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y su par de Chile, Gabriel Boric, recorrieron el Museo Sitio de Memoria Esma, con la presencia de funcionarios de ambos países, previo a un encuentro que mantendrá el jefe de Estado del país vecino con organismos de derechos humanos.

Los mandatarios fueron recibidos por el ministro de Justicia, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y la directora del Museo, Mayki Gorosito.

En declaraciones a la prensa, la canciller chilena, Antonia Urrejola, afirmó que la visita de Boric hasta el momento tiene un resultado "excelente" y remarcó que se "ha podido avanzar en temas bilaterales", en particular en cuestiones de "género y cultura".

En tanto, en la reunión con los organismos de derechos humanos de la que participará Boric, estarán presentes Buscarita Roa, la única ciudadana chilena que integra Abuelas de la Plaza de Mayo, así como las referentes Lita Boitano, Taty Almeida y Nora Cortiñas.

LRA 6 Mendoza Quino

La diputada nacional (FdT), Liliana Paponet, hizo referencia a la agenda que trabajarán a futuro los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric, indicando: "El objetivo es fortalecer vínculos entre los dos países y ese fue el eje del encuentro".

LRA 1 Buenos Aires

Tras 50 años perdidas y después de 18 años de negociaciones, volvieron al país las obras de la serie “Identificaciones” que el artista plástico creyó destruidas por la dictadura de Pinochet, hasta su muerte en 1986.

Las pinturas fueron descubiertas por el artista Luis Felipe "Yuyo" Noé, tras haber estado escondidas en una doble pared del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), que depende de la Universidad de Chile (UCh).

"En ese sentido, Martín, hijo de Deira, expresó que atraviesa "una alegría inmensa y una sensación de agradecimiento hacia todo el mundo" que participó del rescate.

Las obras se expondrán en el Museo de Nacional de Bellas Artes a partir del mes de junio.

LRA 1 Buenos Aires

Una historia de defensa de la soberanía nacional que tiene como protagonista a un chico de 7 años. Su nombre completo es Thiago Nahuel Huenchillan y su historia trascendió fronteras provinciales y nacionales cuando se conoció su lucha. Es que Thiago, puso en debate la educación en plena pandemia, con su guardapolvo desde el living de su casa en medio de una clase virtual, cuando defendió las islas y el honor de los caídos como un protagonista más de una historia, que es más presente que pasado.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Obras Públicas llegó a la Catamarca para la presentación del plan ´Argentina Grande"´, el cual contempla una serie de obras para la provincia.

En relación al tema, el ministro dijo: "Todos los municipios están haciendo obras, y Catamarca está realizando lo mejor", y luego agregó: “Son más de 29 mil millones de pesos, el 200 % más de lo que tenía la provincia en 2019, porque son 20 las obras viales que se está llevando a cabo”.

LRA 1 Buenos Aires

La Historia de Malvinas se seguirá escribiendo a la par de los esfuerzos diplomáticos para lograr, definitivamente, el reconocimiento de soberanía argentina sobre ese puñado de tierra tan lejano para el Reino Unido de Gran Bretaña y tan cercano para nuestro país. Este año se cumplieron 40 años del desembarco argentino en el Archipiélago. A los homenajes a realizarse en todo el país durante todo el 2022, Radio Nacional se suma con este Documental inédito en el cual la guerra…la cuentan “los de piel oscura”…los excombatientes de pueblos indígenas que combatieron en las primeras líneas de fuego. Invisibilizados a lo largo de estos años.

Los protagonistas son: Benito González (Qom). Hilario Flores (Colla) Anastasio Vilca Condorí (Colla de la comunidad Los Naranjos. Salta). Juan Bautista Vilca (Colla) David Zambrino (Descendiente guaraní). Martín Raninqueo (Mapuche). Algunos de ellos nos dejaron su reflexión final en el idioma de sus ancestros.

LRA 1 Buenos Aires

Tras cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, el excombatiente y diputado nacional por la provincia del Chaco reflexionó al respecto y expresó: "Soy uno de los tantos argentinos que con 19 años nos tocó esa parte de la historia. La Guerra de Malvinas nos marcó para siempre, significó un trauma muy fuerte".

Aldo Leiva se refirió además a la lucha que llevaron adelante por diferentes reivindicaciones y manifestó: "Hay gobiernos que nos tuvieron más presentes, otros nos ocultaron, otros nos ignoraron y a otros les dábamos lo mismo".

"Fue Néstor Kirchner primero y luego Cristina Fernández quienes consolidaron las demandas que eran trabajo, salud y pensiones", subrayó el excombatiente.

En ese sentido, Leiva resaltó que "a partir de la gestión de Alberto Fernández se tomó un impulso fuerte en todo lo que tiene que ver con la cuestión internacional".

"El Reino Unido debe cumplir con las resoluciones internacionales y sentarse a dialogar", enfatizó.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el excombatiente de Malvinas nominado al premio Nobel de la Paz por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Julio Aro, quien recordó su participación en el conflicto armado y el propósito de rescatar del olvido y devolver la identidad a los caídos en las islas.

Julio es miembro de la Fundación “No me olvides” la cual tiene por objeto ayudar a los familiares de los héroes y defender la idea de que el olvido es lo único que destruye. También se refirió al regreso al continente luego de la contienda, los problemas de salud física y mental sufridos como consecuencia de la participación en la guerra, como así también a la actividad junto al Coronel británico Geoffrey Cardozo en la identificación de los cuerpos argentinos con un 100% de efectividad.

Asimismo, se refirió a las actividades en las islas durante los doce viajes realizados junto a la fundación, su vida antes de la guerra y como logró continuar su vida.

LRA 5 Rosario

El integrante de la cartera de Justicia santafesina se refirió a la subasta de bienes decomisados de actividades delictivas. “Esta experiencia de rematar bienes inmuebles es la primera que se realiza en el país”, remarcó Somaglia.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el director nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, realizaron el lanzamiento del Comité Censal Provincial 2022. "Los censos son información muy estructural”, señaló

LRA 1 Buenos Aires

Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, precisó que varios de ellos visitaron al entonces presidente Mauricio Macri y a sus funcionarios el 29 de agosto de 2019, encuentro que no figura en los registros de la Casa Rosada pero del cual dieron cuenta diarios y portales como Clarín e Infobae.

Explicó que, al día siguiente, es decir el 30, compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior, según lo revela un reporte del Banco Central de la República Argentina aportado a la causa que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el destino del préstamo otorgado por el FMI a Mauricio Macri.

Lo curioso es que todo ello ocurrió un día antes de que el entonces presidente decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10 mil para particulares.

Según el artículo que el periodista publicó en el diario Tiempo Argentino, el jueves 29 de agosto Macri recibió en la Casa Rosada a Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja; Daniel Denigris, de la petrolera Exxon; Martín Guimaraes, de British AM Tobacco; Miguel Devoto, de Danone; y Alberto Arizu, de la bodega Arizu-Luigi Bosca.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la detención de Leonardo Cositorto en República Dominicana, la fiscalía de Villa María (Córdoba) contó que hasta ayer se registraron 42 damnificados por el jefe de Generación Zoe. “Sabemos que podría haber más, se incrementaron las denuncias porque se dieron cuenta que él no iba a poder cumplir con las promesas”, agregó Juliana Compañys.

La fiscal contó cómo desarrollaron su trabajo: “Lo encontramos por los errores que manejó con la suerte de continuar su estafa grabando videos y comunicándose con sus seguidores”.

LRA 26 Resistencia

Analía, psicóloga e integrante de la agrupación “Historias desobedientes”, analizó su composición y funcionamiento, diciendo: “Integro esta agrupación, que surge en 2017 y está formada por familiares de genocidas. Mi padre fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y entendimos, por diversas circunstancias, la necesidad de formar esta agrupación política para decir que nosotros también repudiamos los crímenes que cometieron nuestros familiares”.

LRA 1 Buenos Aires

Florence Poznansky, dirigente del Parlamento de la Unidad Popular, partido que sostiene la candidatura a presidente de Jean-Luc Mélenchon por La France Insoumise, analizó el escenario político y las expectativas en el tramo final de la campaña electoral rumbo a la primera vuelta de las elecciones previstas para el 10 de abril.

La precandidata de la Unidad Popular en América sostuvo que “hicimos una campaña lindísima” pese a que “tenemos un gobierno que resolvió no hacer campaña y una extrema derecha representada por dos candidatos”.

La dirigente se mostró optimista respecto a la posibilidad de mostrar desde su plataforma política al pueblo francés “qué hacer diferente, salir de la confrontación permanente, pensar en gobernar para las propuestas del pueblo”.

Trazó tres ejes en los que basan el cambio paradigmático que proponen: “la necesidad de responder las demandas ecológicas; recuperar para el pueblo el dinero de los billonarios que se enriquecieron durante la pandemia y hacer una Constituyente para implementar una Constitución más democrática”.

LRA 1 Buenos Aires

20 personas fallecieron y 2.228 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 128.106 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 9.045.326 los contagiados totales y 8.872.658 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 468 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 37.4% en el país y del 38.2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

LRA 42 Gualeguaychú

El ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, señaló que dejará de ser obligatorio el uso de los barbijos y no habrá más limitaciones para la ocupación de los recintos abiertos y cerrados.

Con relación a esto, el periodista uruguayo Martín Rostan explicó el alcance de la medida.

LRA 23 San Juan

Esta modificación en la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados se hará oficial en el Boletín Oficial.

LRA 29 San Luis

San Luis adhirió a la disposición nacional sobre el distanciamiento social preventivo y obligatorio y refuerza el uso del barbijo en transportes públicos y lugares cerrados para prevenir enfermedades respiratorias.

LRA 24 Río Grande

El funcionario se refirió a la posible reapertura de los pasos fronterizos en nuestro país. "En este nuevo contexto de pandemia, la idea es ir avanzando sobre el libre tránsito en los pasos fronterizos", señaló Facio.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis presentó la iniciativa para recuperar tierras productivas en los Bajos Submeridionales, que impulsa el gobierno nacional en conjunto con las tres provincias.

"Argentina tiene muchas tierras y problemas hídricos, eso no permita que podamos ampliar nuestra frontera productiva. Nos pusimos de acuerdo distintas jurisdicciones y participan tres provincias. El objetivo es ampliar la frontera de producción Argentina", aseguró.

"Vamos recuperar tierras productivas en Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco", aseguró.

LRA 26 Resistencia

“El programa Chaco Unido, anunciado por el gobernador Jorge Capitanich, pone en valor a la obra pública, la cual beneficiará a los 69 municipios provinciales e impulsará la actividad económica en forma directa e indirecta. Por otro lado es absolutamente federal, es decir para todas las municipalidades sin ningún tipo de distinción, tal como lo habíamos prometido durante la campaña”, dijo el legislador del Frente de Todos, Rodrigo Ocampo.

LT 14 Paraná

Las aceiteras “nunca dejaron de producir aceite”, señaló el prosecretario Gremial de la Federación Aceitera de la República Argentina, Miguel Angel Ferreyra.

Respecto a la faltante de aceite de girasol que se observa en las góndolas de los grandes supermercados, Ferreyra afirmó: “Si ocurre en Entre Ríos debe ser netamente especulación, porque están lucrando”.

LRA 3 Santa Rosa

La directora de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos del INAES, Gisela Bustos, se refirió a la presentación de su libro "Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos", la cual se llevó a cabo en la biblioteca de la Cámara de Diputados.

LRA 6 Mendoza Quino

La economista del CEPA, Luciana Bilbao, analizó las medidas anunciadas en materia económica, expresando: "La especulación agrava la situación que impone el contexto internacional marcado por la guerra en Europa, a lo que se le suma la fijación de precios oligopólicos”.

Luego, la especialista avaló el pase a Precios Cuidados de los 60 productos nuevos que integrarán el programa, diciendo: "Es necesario analizar producto por producto", en referencia a las verduras y las frutas, las cuales no pueden quedar fuera de los controles.

LV 8 Libertador

El analista en política económica, Juan Manuel Gispert, se refirió al proyecto de ley para cobrar un impuesto a quienes envían sus recursos al exterior, expresando: “De una manera esto vino a descomprimir la crisis interna en el Frente de Todos, porque vino a plantear un debate superador”.

LRA 26 resistencia

“Se disparó el precio del gasoil, y ya cuesta más caro que la nafta. El principal problema es la falta de producto por una gran demanda, y a eso se debe el aumento del precio”, aseguró el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco, Oscar Gaona.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció el pago de un bono de 6.000 pesos para 4,6 millones de jubiladas, jubilados y pensionados, que se efectivizará desde el 18 de abril según la terminación del número de documento.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde dijo que "así, fortalecemos los ingresos de nuestras adultas y adultos mayores". "Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas", completó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la protesta social de organizaciones sociales opositores al Gobierno que vienen reclamando que se amplíe las altas para el plan Potenciar Trabajo.

"El Gobierno del PRO, empezando por Larreta, pidió sacar a los manifestantes y que le quiten los planes sociales a quienes cortan calles. Ellos le tiran la pelota al Gobierno Nacional", sostuvo el conductor de Gente de a pie.

LRA 4 Salta

Dos jóvenes de 14 y 15 años fueron víctimas de una golpiza por parte de efectivos policiales de Orán, Salta, quienes justificaron que tenían la información del robo de una motocicleta de similares características a la que montaban los adolescentes y que fue a raíz de ello que los detuvieron.

LRA 25 Tartagal

Se trata de un proyecto de Ley que busca modificar el Art. 72 de la Ley 7135 del Código Contravencional de la Provincia de Salta. Con el objetivo de incorporar sanciones a quien genere ruidos molestos con su vehículo de tracción mecánica.

LRA 9 Esquel

Durante el acto por los 40 años de la guerra de Malvinas en Esquel, el intendente Sergio Ongarato hizo referencia al contexto mundial y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo cual generó la reacción del ex combatiente Marcelo Salonio, debido a que Ongarato comparó a los soldados de Malvinas con los involucrados en la guerra actual.

"Fue un discurso casi panfletario, partidista, desubicado. Me parece que no tiene nada que ver con un momento en que celebramos la argentinidad, y debería pedir disculpas", expresó Salonio.

LU 4 Patagonia

Jesica Gómez, la madre de Thiago Huenchillán, el niño que con apenas 7 años logró impulsar una ley en Tierra del Fuego mediante la cual se establece que las niñas y los niños en edad escolar lleven en sus guardapolvos y uniformes las Islas Malvinas bordadas, se mostró agradecida por las muestras de afecto que su hijo recibe en todo el país, y señaló: “La ley será una realidad en Salta, Jujuy y Misiones. Es decir que se extiende en todo el país, menos en la provincia de Thiago”.

LRA 22 Jujuy

La misma tiene como eje modificar el plazo de vigencia de los contratos, así como el sistema de actualización de los mismos.

Tras esto, el referente del sector inmobiliario en Jujuy, Julio Panero, habló de la situación de los alquileres en la provincia.

LRA 6 Mendoza Quino

La doctora en Astronomía, Beatriz García, explicó la necesidad de adecuar el horario en Argentina, y sobre todo en Mendoza, a los tiempos de la luz solar.

"Nos estamos forzando a vivir en un huso horario que está bien para Brasilia, pero no para Argentina, y mucho menos para el oeste", señaló García.

LRA 14 Santa Fe

El Ministerio de Trabajo de la provincia cuenta con el Programa Santa Fe Capacita, orientado a mujeres y disidencias de todo el territorio con el fin de capacitarse dentro de la industria metal-mecánica, en el que aprenderán un oficio para tener mayores herramientas en el ámbito laboral.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Una enfermera de la Maternidad de San Miguel de Tucumán denuncia que la dejaron sin trabajo a raíz de diferentes reclamos que hizo al sistema de salud y asegura que muchos trabajadores y muchas trabajadoras reciben presiones de la subdirección.

LRA 1 Buenos Aires

Cantante, guitarrista, poeta, autora y compositora, Suma Paz nació el 5 de abril de 1939 en la ciudad de Bombal, provincia de Santa Fe.

Obtuvo el título de “Licenciada en Filosofía y Letras" en la Universidad del Litoral de Rosario, estudió piano y guitarra.

En su discografía destacan "La incomparable Suma Paz" (1960), "Guitarra, dímelo tú" (1961), "Lo mejor de Suma Paz" (1970), "Las hondas raíces de Suma Paz (1980), "Llenar de coplas el campo" (1972), "Una mujer con alma de guitarra" (1970), "Para el que mira sin ver" (1982), "Homenaje a Atahualpa Yupanqui" (1994), "Canto de nadie" (2000) y "Parte de mi alma" (2005).

Pero, además, escribió poesía que publicó bajo los títulos "Pampamérica", "Al sur del canto" y "Ultima guitarra"; participó en programas radiales y televisivos; realizó giras por Japón, Alemania y Estados Unidos. Desde el año 2006, cumplió una intensa labor al frente de la "Embajada Cultural Bonaerense" destinada a la difusión y consolidación del acervo tradicional bonaerense.

Falleció en Buenos Aires el 8 de abril de 2009 tras una arritmia derivada en un accidente cerebro-vascular.

LU 4 Patagonia

La secretaria Gremial de la Regional Sur de ATECH, Carina Mardones, explicó que se reciben reclamos de toda la provincia por falta de pago.

“Durante el fin de semana hemos recibido reclamos de compañeros que tomaron cargo en el acto de designación durante febrero para efectivizar su trabajo a partir del 2 de marzo en las instituciones escolares, y no han sido cargados sus recibos de sueldo, lo que quiere decir que no percibirán su salario”, explicó Mardones.