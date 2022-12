Diario de Radio Nacional 04/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - PRECIOS JUSTOS: YPF aumentó 4% los combustibles tal lo acordado por las petroleras con el Gobierno

LRA 1 Buenos Aires - SENTENCIA DEL TOF: Ubeira apeló al "razonamiento lógico" de los jueces de la causa Vialidad

lu 4 patagonia - COVID 19: "Pasados cuatro meses de la última vacuna hay que aplicar un refuerzo"

LRA 1 Buenos Aires - CON ALICIA BARRIOS: Redes sociales con Mairal y el recuerdo de Arturo Jauretche

LU 4 Patagonia.Argentina - UNIDAD REGIONAL: Unos 58 efectivos policiales se incorporan a las comisarías de Comodoro

LRA 42 Gualeguaychú - Congreso nacional: Diputados entrerrianos insistirán con nacionalizar la UADER

LT 14 Paraná - Entre Ríos: Presentarán un proyecto de ley para establecer el cronograma electoral

LRA 22 Jujuy - PRESUPUESTO 2023: Concejales capitalinos se reunieron con la Secretaría de Hacienda

LRA 30 Bariloche - Feria del Trabajo de los Barrios: Habrá 60 puestos en el Centro Cívico

LRA 7 CoRDOBA - VIRGINA LAZARO: “El rechazo a la propuesta del Gobierno fue unánime y multitudinario”

LRA 1 Buenos Aires - CON VICTOR HEREDIA: El legado de Raúl Carnota a la música popular argentina

LRA 1 Buenos Aires - SIEMPRE ES HOY, 4 de diciembre de 1972: Nació Tamara Castro.

LT 12 Paso de los Libres - San Luis del Palmar: Presentación de la XI° Fiesta Provincial del Chicharrón en San Luis del Palmar

LRA 1 Buenos Aires - CON ANABELLA ZOCH: Homenaje a los 25 años de trayectoria de Marcela Morelo

Nacional Rock - CON CAMILO GARCIA: Diálogo con Pau Grossi

LRA 7 Córdoba - EMILIANA MARTINA: "El crecimiento de Sierras Chicas no tiene en cuenta los recursos hídricos"

LRA 27 Catamarca - Resistencia antimicrobiana: Problema serio en la medicina humana

LRA 26 Resistencia - JIMENA LACORAZZA: Campaña Nacional de Prevención de Violencias de Género

LRA 1 Buenos Aires - DERROTO A POLONIA: Francia avanzó a cuartos de final con gol histórico de Giroud y doblete de Mbappé

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Inglaterra eliminó a Senegal y avanza a cuartos de final del Mundial

LRA 1 Buenos Aires - Lionel Messi: "Pasamos, que era lo importante"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La compañía YPF aumentaró desde esta medianoche los precios de sus combustibles en un 4 por ciento promedio en todo el país, tal como se desprende del acuerdo que una semana atrás cerraron las petroleras con el Gobierno nacional al incorporarse al programa Precios Justos.

Así, los precios vigentes de referencia en las estaciones YPF de la Ciudad de Buenos Aires pasarán a ser desde el 4 de diciembre de 150,90 pesos para la nafta súper; 185,70 pesos para la nafta premium; 162,10 pesos para el diesel y 222 pesos para el diesel premium

La compañía informó esta noche que continuará realizando sus "mayores esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento del mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda estacional".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Juan Manuel Ubeira, uno de los que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó hoy que se guía por "el razonamiento lógico" en relación a la sentencia que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer el próximo martes en el juicio de la causa conocida como Vialidad, y consideró que en el fallo los jueces tienen "el límite del prevaricato", que es "fallar contra derecho".

"Hay que esperar a ver qué es lo que decide el tribunal y después en base a eso se verá. Yo me guío por el razonamiento lógico", explicó el letrado.

Ubeira señaló que "gente de diferente ideología concurre en la misma idea de que la causa no ha tenido ninguna sustentación de prueba que sea acusatoria".

La Subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic se refirió a la vacunación de refuerzo por Covid. "Estamos dando la tercera dosis de refuerzo y la quinta dosis, importa siempre el refuerzo, pasado cuatro meses de la última dosis ya nos podemos dar la siguiente. Lo importante es que se vacunen mayores de 50 y personas con comorbilidades".

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el escritor Pedro Mairal, acerca de su libro recientemente editado, “Esta historia ya no está disponible” donde aborda el fenómeno de las redes sociales y su impacto sobre la realidad cotidiana de la actualidad.

El escritor se refirió a la función de la literatura en dar cuenta de los aspectos que mucha gente se niega a mostrar, dejó su mirada sobre la forma de entender la escritura y contó acerca del proceso creativo a la hora de desarrollar su obra. También destacó a autores de referencia y repasó sus inicios en la literatura.

En la segunda parte del programa con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche, Alicia entrevistó al destacado intelectual, documentalista, escritor y guionista, Julio Fernández Baraibar, para hablar acerca de esta figura trascendental en la historia política y cultural de nuestro país.

LU 4 Patagonia.Argentina

Lucas Cocha, es director del Centro de Formación policial, esta mañana en diálogo con LU4 Nacional Patagonia valoró el trabajo realizado con los nuevos agentes que se incorporan a la Unidad Regional Sur. "Un día de mucha alegría, han egresado 58 nuevos agentes de policía que prestarán servicios en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. Y con la expectativa del año que viene con un ciclo nuevo en la formación de personal penitenciario. Esperamos que estos nobles agentes puedan cumplir la función que día a día le recalcamos que es un servicio para la comunidad, para que cada día sea mejor".

En este sentido, indicó: "La idea siempre es que el personal que forma en Comodoro, se quede en Comodoro. Ellos pasan a la Sección de Operaciones para luego ser distribuidos en distintas dependencias de Comodoro, Rìo Mayo, Río Senguer, todas las ciudades que componen la Unidad Regional".

Por otro lado, recordó que las inscripciones siguen abiertas, en la página de la Policía del Chubut, de 18 a 32 años pueden incorporarse a la formación.

Política | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El diputado Nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, cuestionó la actitud de los bloques opositores en la Cámara donde no se trató la renovación de autoridades, y tampoco se logró aprobar la creación y nacionalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Tras esto, Casaretto dijo: "Los legisladores entrerrianos de la oposición no dieron quorum y obstaculizaron el tratamiento de los temas".

LT 14 Paraná

El gobernador provincial, Gustavo Bordet, informó que se presentará durante esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto para establecer el cronograma electoral, y que en el mismo "planteamos la posibilidad de dos fechas: las elecciones se hacen concomitante con las nacionales o las PASO el 30 de julio, y las generales el 24 de septiembre", según expresó el mandatario.

Economía | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Leandro Giubergia, Concejal de la Capital Jujeña, expresó que "Vino la Secretaria de Hacienda para intercambiar puntos de vista e intercambiar puntos de vistas. Fue una reunión muy importante, es un presupuesto que busca equilibrio, que ronda casi los 23 mil millones de pesos, que tiene un fuerte avance en lo que es obra pública, triplicando lo que fue el año anterior con expectativa de poder ampliar este presupuesto en relación a acuerdos con el gobierno nacional y provincial en cuanto al financiamiento de obras importantes para la ciudad".

LRA 30 Bariloche

Omar Mastroianni, integrante de la Fundación San José Obrero, conversó con Nacional Bariloceh acerca de los preparativos para lo que será el Súper Festival Musical y Feria del Trabajo de los Barrios en el Centro Cívico el próximo 9 de diciembre.

“Estamos totalmente convencidos de que es un pasito que vamos a dar para adelante y estamos muy emocionados por esta movida que se está armando. Es un espacio para la gente de los barrios, para mostrarle al resto de la ciudad”, afirmó Mastroiani.

“Hay sesenta puestos y mucha gente anotada, nosotros invitamos a gente de otros barrios que produzca también. Nosotros tenemos 30 puestos y el resto es de otras organizaciones”, añadió.

LRA 7 CoRDOBA

Se profundiza en conflicto con el personal de salud en la provincia tras el aumento por decreto que estableció el gobierno de la provincia. En diálogo con Nacional Informa, Virginia Lázaro, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó que en la esperaban una propuesta pero “claramente era una decisión tomada que se difundió inmediatamente”.

}Lázaro reconoció que hubo una recomposición en términos remunerativos de los adicionales, “pero es en un porcentaje menor y es un adicional, no va al básico ni fortalece nuestro salario, que es reclamo fundamental”, explicó.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Victor Heredia recordó al guitarrista y cantautor folclórico de amplia trayectoria, Raúl Carnota, uno de los compositores de mayor originalidad de la música popular argentina, fallecido en el año 2014.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1947, transcurrió su infancia en Mar del Plata, en el año 1968 formó parte de la agrupación “Los Huanca Hua”, su debut profesional se produjo en 1972 como parte del grupo de Adolfo Avalos, donde enriqueció su aprendizaje rítmico, y lo fundamental de su obra fue el correcto equilibrio entre tradición y experimentación. Admirado por los más importantes músicos de nuestro país y el autor mas interpretado por las nuevas generaciones.

LRA 1 Buenos Aires

LT 12 Paso de los Libres

El intendente Nestor “Reni” Bujan, comentó que desde el 10 de diciembre, se abre el calendario de celebraciones 2023 en San Luis del Palmar con la “Fiesta de la Democracia” para celebrar el primer año de gestión, las Fiestas de Navidad y Año Nuevo con sendos festejos en la calle como se acostumbra, y para el 6 y 7 de enero con la popular Fiesta del Chicharrón.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Mujer país” el recuerdo de la mítica Gilda, un homenaje a los 25 años de trayectoria de Marcela Morelo y Vivi Pozzebón, una de las referentes de la percusión femenina en argentina que presenta su trabajo “Tamboreras por el mundo” combinando música afrolatina con voces.

Tambien estuvieron presentes Natalia Bazan, una de las mejores voces de la nueva generación de música río platense; Florencia Meluzo con una propuesta que re versiona clásicos regionales del noreste argentino y Paraguay bajo nuevas voces; Luli Maidana reconstruyendo clásicos del chamamé; y la música paraguaya Sol Gómez junto a Pablo Poblado recuperando la música del litoral.

En la columna de “Hombres que cantan mujeres” Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más destacadas de la música popular uruguaya junto interpretando “María Pilar” de Teresa Parodi.

Nacional Rock

Un nuevo vuelo de Tripulantes de Cabina, invitamos a Pau Grossi.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Los reclamos por la falta de agua en Sierras Chicas, motorizados por vecinos de las distintas localidades, revelaron también las consecuencias del avance inmobiliario y su impacto en la disponibilidad de los recursos hídricos. Emiliana Martina, becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios (CEA) y autora de un trabajo realizado en 2019, señaló que “es un crecimiento que no tiene en cuenta la accesibilidad de recursos hídricos".

LRA 27 Catamarca

Mariano Fernández Miyakawa, Biólogo, que además hizo un Doctorado en Medicina Humana y un Posdoctorado en Veterinaria, en una nueva edición del Micro INTA explicó sobre cómo trabajan en la resistencia que tienen últimamente las bacterias a los antibióticos: “Trabajamos con enfermedades que se producen por bacterias, que están en el ambiente o que se transmiten de animales a humanos. Particularmente desde hace unos años estamos trabajando en un tema que es complicado para la salud humana, que es la resistencia antimicrobiana. Esto básicamente significa que, cuando uno toma un antibiótico, las bacterias que ese antibiótico debería controlar empiezan a ser resistentes y hay que cambiarlo. Eso creció con el tiempo, se transformó en un problema bastante serio en medicina humana y, la Organización Mundial de la Salud y otros entes, están poniendo foco en disminuir ese problema”.

LRA 26 Resistencia

“Se realizó en Coronel Du Graty con estudiantes de 4to y 5to año del nivel secundario en recordación del 25 de noviembre que fue el Día Internacional para construir una Argentina sin violencia de Género, especialmente con juventudes y tuvimos la participación de más de 35 estudiantes, otro encuentro similar se realizó en Corzuela y Resistencia. Hay mucho para decir y seguir construyendo una sociedad sin violencia y sin discriminación. Trabajamos con las juventudes para poner en reflexión e implementar la ley de ESI, que no es reciente, y es fundamental la formación en ese sentido y puedan decidir qué les hace bien y que no, dejar atrás la idea del amor romántico y pensarlas en forma crítica con espacios de reflexión para no producir ni reproducir espacios de violencia”, dijo la coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de Género en Contexto de Encierro.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado de Francia superó hoy a Polonia por 3-1, con un gol histórico de Olivier Giroud, y un doblete de Kylian Mbapppé, el máximo artillero del Mundial de Qatar 2022 con cinco, y avanzó a los cuartos de final.

LRA 1 Buenos Aires

Los británicos, uno de los cuatro invictos de Qatar 2022, eliminó a Senegal, tras vencerlo este domingo por 3 a 0 en Al Bayt y jugará los cuartos de final ante el campeón del mundo Francia.

LRA 1 Buenos Aires

El astro rosarino Lionel Messi, que abrió la victoria de la Argentina sobre Australia por 2 a 1 por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, resaltó el valor de la clasificación a la próxima rueda.

"Pasamos, que era lo importante", resumió Messi apenas terminado el partido en el estadio Ahmad bin Ali.

"Era un partido que estaba controlado y hacen un gol de rebote y en la última que saca \

sufrimos, pero lo importante era pasar y lo conseguimos. Era un partido difícil", analizó.

Messi, que cumplió hoy el partido número 1000 de su carrera profesional, marcó por primera vez en un choque de eliminación directa de los mundiales: sus ocho goles anteriores habían sido en encuentros de fase de grupos.