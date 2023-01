Diario de Radio Nacional 02/01/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - JUNTO A GOBERNADORES: Alberto Fernández impulsará el juicio político al cortesano Horacio Rosatti

LRA 1 Buenos Aires - CAROLINA GAILLARD: "Con esta Corte todas las instituciones están en riesgo"

LRA 3 Santa Rosa - ENTREVISTA A NESTOR LASTIRI: Portezuelo del Viento, el presidente laudó a favor de La Pampa

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIO D ARPINO: "Con Lula habrá un diálogo más cercano entre Brasil y Argentina"

LRA 27 Catamarca - ANALISIS TRAS LA ASUNCION: “Lula tiene una postura más democrática, más republicana”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARCELO CLAUDIO: “Volvió la democracia a Brasil”, el festejo por el regreso de Lula

LRA 6 Mendoza Quino - ANALISIS INTERNACIONAL: Fuerte respaldo del mundo a Lula en su asunción tras un contexto de lawfare

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DARIO GOLIA: "En estos 3 años hemos podido recuperar 1700 km de vía en los trenes"

LRA 1 Buenos Aires - DESDE HOY Y HASTA EL MIERCOLES: Una multitud despide a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro

LRA 5 Rosario Fontanarrosa - ENTREVISTA A EDUARDO VALDES: Destacó la "voluntad política" de impulsar juicio político a la Corte

LT 14 Paraná - La última, Antonio Tomás: Treinta juntas de gobierno pasaron a ser comunas

LRA 42 Gualeguaychú - MARTIN ROSTAN: En Uruguay afirman que el "comercio del Litoral languidece"

LV 8 Libertador - VITIVINICULTURA: "Mendoza aún no mandó el informe oficial de los daños por las heladas"

LT 14 Paraná - TURISMO EN ARGENTINA: Booking marca a Luján de Cuyo como el segundo destino más elegido

Nacional Folklórica - ENTREVISTA A HUMBERTO CASTRO: El "diamante negro" que se produce en Choele Choel

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito. A tales fines, el jefe de estado recibirá mañana a los mandatarios provinciales en Casa Rosada.

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", afirmó el mandatario a través de una carta, que difundió la Casa Rosada, en la que además hace un balance de la gestión del Gobierno Nacional durante 2022.

LT 14 Paraná

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Carolina Gaillard,se refirió al tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso en los próximos días, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño. Además expresó su preocupación sobre un Poder Judicial "no confiable y parcial".

LRA 3 Santa Rosa

El presidente dictó laudo por Portezuelo y ratificó la necesidad de un estudio de impacto ambiental integral, mientras el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, manifestó el beneplácito por la decisión presidencial.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional Puerto Iguazú hizo la cobertura de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil y reflexionó sobre qué significa para el país vecino este cambio de gobierno, tras la asunción de Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

Mario D Arpino señaló que "hay diferencias importantes", ya que con Jair Bolsonaro "había un Brasil con destino incierto", mientras que "Lula tiene un liderazgo claramente marcado, ha establecido puentes y ha trazado un camino de concordia", dijo.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo presidente "propone un gobierno de fuerte coalición y fuerte presencia de lo que tiene que ver con la política".

LRA 27 Catamarca

El reconocido economista brasileño, Benito Salomao, realizó un análisis del futuro inmediato, luego de la asunción de Lula Da Silva, expresando que habrá una aproximación con los países del cono sur, la que traerá “un nuevo ciclo de prosperidad para toda la región y para la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

Desde Brasil, el periodista Marcelo Claudio reflejó lo que se está viviendo en el país vecino tras la asunción de Lula Da Silva, en el marco de su tercer mandato presidencial.

“Por suerte se terminaron estos cuatro años y volvió la democracia al país. La alegría del pueblo es notoria. Las minorías la pasaron mal durante este tiempo que gobernó Jair Bolsonaro”, dijo. El ex mandatario viajó dos días antes a Estados Unidos y abandonó el país antes de la asunción de Lula.

“Habrá 11 mujeres en los ministerios, esto es algo inédito en Brasil y también habrá una cartera destinada a los indígenas”, resaltó Claudio.

LRA 6 Mendoza Quino

El analista internacional, Augusto Grilli, se refirió a la asunción de Lula Da Silva en Brasil, escenario que copó las pantallas del mundo el primer día de 2023, diciendo "El mundo habló al respaldo de lo que significa Lula presidente, y más en el contexto de lawfare".

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Trenes Argentinos Darío Golía habló de las políticas del gobierno nacional que se han llevado adelante desde el 2019 hasta hoy para la recuperación de las líneas ferroviarias en el país.

"En estos 3 años de gestión hemos podido cumplir con las metas y objetivos que nos habíamos propuesto. Y pudimos recuperar 1700 km de vía, con una mirada federal que nos permite unir diferentes localidades en las distintas líneas que administramos", destacó.

Golía además dijo que a los lugares donde vuelve a llegar el tren "es un mundo de gente", entre los que están los que nunca vieron este transporte, los nostálgicos y quienes lo utilizan para ir a trabajar o a estudiar.

Entre las líneas recuperadas, mencionó que en la de San Martín se aumentó la llegada a Junín de 1 a 7 veces las frecuencias semanales y 2 los fines de semana. O la línea Sarmiento que llegaba solamente hasta Bragado y hoy llega a 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó. Y la línea Belgrano Sur, que ahora logró llegar hasta Las Heras, donde hace 29 años "había dejado de pasar el tren".

LRA 1 Buenos Aires

Una multitud de fieles inició esta mañana la última despedida al papa emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, donde desde hoy y hasta el miércoles se expondrá el cuerpo de Joseph Ratzinger antes del funeral que encabezará el jueves el papa Francisco. Desde el Vaticano, la periodista de Radio Nacional Mariana Capaccioli precisó que desde las 9 de la mañana comenzaron a ingresar las personas que hacían fila desde la madrugada.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la premier del país europeo, Giorgia Meloni, abrieron minutos antes de las 9 locales (5 de Argentina) la larga procesión de fieles que busca dar el último adiós al pontífice emérito fallecido el sábado a los 95 años.

LRA 5 Rosario Fontanarrosa

"No tengo ninguna duda que el fallo que sale con respecto de la coparticipación esta imbuido de esos diálogos entre Silvio Robles, director general del despacho de Rosatti, presidente de la Corte y Marcelo D´Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires", dijo Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos, quien conversó con Nacional Rosario Fontanarrosa acerca del fallo por la coparticipación que emitió la Corte Suprema de Justicia de Nación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, y la posterior decisión del gobierno nacional en conjunto con los gobernadores, de iniciar el proceso juicio político en contra de los miembros del máximo tribunal.

LT 14 Paraná

En la gestión pasada del Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pasaron 53 juntas de gobierno a ser comunas. En la actualidad, ratificado por ley, se crearon 30 comunas más.

Hoy se llevó adelante el primer acto en Antonio Tomás, localidad del departamento Paraná, en donde se hizo el pase de la localidad de junta de gobierno a comuna. Esta semana, seguirán habiendo actos similares en 30 localidades más.

“Al pasar de juntas de gobierno a comunas comienzan a recibir coparticipación nacional y provincial por goteo diariamente, lo cual cuadriplica o quintuplica sus ingresos, tienen mayor autonomía y pueden dictar sus propias ordenanzas” expresó Rosario Romero, Ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos.

LRA 42 Gualeguaychú

El efecto de los precios en Argentina no merma y tanto Paysandú como Salto y Fray Bentos padecen una creciente fuga de capitales que va para largo.

Los comerciantes orientales piden “voluntad política” para evitar un mal mayor y critican la brecha cambiaria entre ambos países.

Martín Rostán, periodista de Canal 12 de Fray Bentos, analizó el contexto actual en la frontera.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata Bernardo Martín habló de cómo fue la actividad turística en la ciudad en 2022. "Este año tuvimos un movimiento récord en 2022. Ahora ya no tenemos una temporada baja durante el año. Cerramos con 8.800.00 de turistas", expresó.

Martin contó que en "La Feliz" la mayoría de turistas son nacionales, aunque advirtió que hay parte de turistas extranjeros tambien. "Vienen de países límitrofes en esta época como destino de playa. Son turistas de Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia", agregó.

LV 8 Libertador

Así lo confirmó el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martin Hinojosa, durante el móvil de LV8 en el programa Bajamos la térmica.

Hinojosa afirmó que sin este trámite que debe realizar el Gobierno de Mendoza "no hay manera de acceder a los beneficios nacionales. El gobierno de Mendoza debe empezar a trabajar”, dijo.

"Se ha solucionado el problema de las botellas, y la importación que hizo el gobierno de Mendoza fue un fracaso", dijo Martín Hinojosa titular del INV, quien explicó que eso era imposible, “Se prometen cosas que luego no se cumplen”, remarcó.

LT 14 Paraná

Gonzalo Ruiz, director de Turismo de Luján de Cuyo, presentó en Mañanas de Verano sus expectativas sobre la temporada 2023 que inicia. Contó que la plataforma Booking marcó a Luján como el segundo destino más elegido del país: "nos llena de orgullo, privilegios y desafíos para recibir al turista", dijo.

Ruíz enumeró los atractivos que la comuna posee para turismo local, nacional e internacional: bodegas, espejos de agua, recorridos rurales, gastronomía, aventura, alojamiento de lujo. "Es una síntesis de lo que el turismo es en Mendoza", concluyó.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario de Turismo de Coronel Rosales, Bernardo Amor, dio algunos detalles sobre las actividades que se desarrollarán durante esta temporada de verano en Pehuen Co y los cuidados que se deberán tener para ir a las playas con animales.

Tras años de intenso trabajo, la chacra del productor Humberto Castro en Choele Choel, en Río Negro, dio las primeras trufas negras, ingrediente gourmet y sofisticado que solo se consigue en unos pocos restaurantes.

Tras explicar todo lo referido sobre este "diamante negro", cuyo kilo puede superar los 2000 dólares, señaló que "la truficultura es un cultivo que no resulta muy familiar para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de los agricultores".

"Es todo bajo tierra, es un árbol al revés", dijo, y agregó: "Hay que esperar diez años para que aparezcan las trufas".

LT 12 Paso de los Libres

El director General de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, comentó que el chamamé llegará a los hospitales, ya que distintos conjuntos visitarán a las personas que por distintas razones no podrán asistir a los lugares donde se desarrollará la fiesta nacional de género durante el mes de enero.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora María Gabriela Gandolfi, en diálogo con Radio País contó muchos detalles de cómo cuidarse de los rayos ultravioletas sobre todo en el horario más fuerte.

La especialista recomendó sobre todo cuidar a los niños y ancianos ya que son los que tienen la piel más sensible: utilizar cremas protectoras de factor 35/40 hacia arriba, no exponerse al rayo del sol entre las 10 y las 16, mantenerse hidratado y en lo posible a la sombra.

Sobre el final de la charla la Dra. Gandolfi fue consultada por el rebrote de casos de COVID. Recomendó cuidarse, estar atentos, volver a utilizar el barbijo y no relajarse con las medidas de prevención.

Gandolfi se desempeña como jefa interina de consultorios externos del Área Pediátrica del Hospital de Clínicas.

LT 14 Paraná

El Gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la ejecución de 125 nuevas viviendas a construirse en La Criolla, Tabossi, Larroque, Federación y Nogoyá, en tanto las unidades tendrán financiamiento a través de los programas “Casa Propia-Construir Futuro” y “Primero Tu Casa”.

Las obras tendrán un presupuesto oficial de más 1.066 millones de pesos y las aperturas de las ofertas económicas se realizarán entre el 9 y el 14 de febrero próximos.

Desde LRA 9 Esquel, la periodista María Lloyd destacó el recorrido que hace la línea del ferrocarril La Trochita para conocer otra parte de la ciudad. “Es un recorrido precioso y único en el mundo”, dijo en Radio Nacional sobre uno de los puntos turísticos interesantes de la zona.

“Es un tren preservado al lado de la historia. Recorre Esquel hasta Nahuelpan, que es una comunidad mapuche. Sale lleno todas las mañanas y el viaje dura una hora”, informó Lloyd.

El ramal de Ingeniero Jacobacci a Esquel era parte de un trazado que buscaba integrar a toda la Patagonia con la red ferroviaria nacional. La Trochita es un testigo de aquellos años en los que las vías se expandieron por todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El proceso judicial contra los ocho rugbiers acusados del crimen del joven de 18 años, asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida de un boliche en la localidad balnearia bonaerense de Villa Gesell, dará comienzo hoy en los tribunales de la ciudad de Dolores, con los lineamientos de las partes y la declaración testimonial de los padres de la víctima.

El proceso se pondrá en marcha desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, y a lo largo de las próximas cuatro semanas buscará determinar la responsabilidad penal de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), acusados por el asesinato.

LRA 27 Catamarca

Barrientos, quien es abogada, se refirió al comienzo del juicio a los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2020, diciendo: "El juicio viene a traer un poco de paz, ante esa sed de justicia también traerá alivio y la esperanza de que la justicia va actuar”.

LRA 21 Santiago del Estero

El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, concretó la entrega de la asistencia económica de dos vecinas de la ciudad que habían solicitado la entrega de anteojos de receta y una bota ortopédica para dos niños. Para conocer cómo funciona el programa y para quienes está destinado, esto expresó en diálogo con Radio Nacional el Lic. Nediani.

LRA 42 Gualeguaychú

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la sentencia de amparo en resguardo del medioambiente en Gualeguaychú, y le ordenó al municipio preservar el arroyo El Cura, lindante al centro de acopio de residuos. En tanto, el Ecoparque deberá renovar el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2014, y también llevar a cabo la impermeabilización de las cavas para evitar contaminar el arroyo con líquidos de la basura.

Al respecto, Camina Ronconi, directora de Ambiente de Gualeguaychú, indicó: "Tenemos que hacer una pequeña obra de contención en el relleno".

LRA 7 Córdoba

Todo el mundial generó múltiples hechos muy memorables, pero además de lo que se puede ver en los medios y redes sociales también pueden recolectarse con estadísticas. En Bajo el Mismo Sol entrevistamos al Lic. Norman Berra, analista de opinión pública y mercado, acerca de los sentimientos que emergieron durante el mundial.

La consultora nacional, Federico González & Asociados, informó que entre los sentimientos más relevantes son positivos en general, pueden valorizarse un 86% de felicidad, 83% de alegría y casi 79% de pasión en el podio, seguido de porcentajes de 74,3% de argentinidad y 61,4% con triunfo. Esto es opuesto por un 3% que expresa indiferencia y menos de 1% rechazo.

En lo que refiere a Lionel Messi se le vincularon palabras como "genio", "ídolo", "humilde" y "crack", por otro lado a Lionel Scaloni el 80% lo definió como "maestro" y "guía".

LRA 27 Catamarca

El artista catamarqueño Pablo Martinena no descarto que la editorial norteamericana Tidal Wave Productions avance en nuevos capítulos del cómic de la figura de Lionel Messi, donde el artista catamarqueño fue el autor del arte de tapa del cómic.

La vida de Lionel fue relatada en un cómic de 28 páginas y lanzada en 2017, en tanto ahora podría tener un nuevo capítulo tras consagrarse campeón mundial con Argentina.