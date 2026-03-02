oriunda de mar del plata

02/03/2026

Diana Rumbo reinventó su vida a través de la música, tiene 68 años y es DJ

En diálogo con el equipo de Segundo Round, la mujer, que estudio música luego de jubilarse como psicóloga, contó parte de su historia.

Sus comienzos en fiestas familiares, centros de jubilados y otras reuniones, la llevaron a una vertiginosa carrera musical que la tiene buscando perfeccionarse día a día.

Hoy es abuela de mellizos y busca armar música electrónica para niños.

"Yo a veces me engancho bailando pero hay que estar muy atento porque se te viene la mezcla; tengo una buena carpeta de música muy variada y voy buscando la armonía de la música".

 