Diana Rumbo reinventó su vida a través de la música, tiene 68 años y es DJ

En diálogo con el equipo de Segundo Round, la mujer, que estudio música luego de jubilarse como psicóloga, contó parte de su historia.
Sus comienzos en fiestas familiares, centros de jubilados y otras reuniones, la llevaron a una vertiginosa carrera musical que la tiene buscando perfeccionarse día a día.
Hoy es abuela de mellizos y busca armar música electrónica para niños.
"Yo a veces me engancho bailando pero hay que estar muy atento porque se te viene la mezcla; tengo una buena carpeta de música muy variada y voy buscando la armonía de la música".
