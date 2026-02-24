Diana María será parte del homenaje a Hilda Herrera y Saúl Cosentino en el Palacio Libertad

En su programa 100% Nora, Nora Briozzo conversó con la cantante Diana María, quien participará del concierto homenaje a dos grandes figuras del piano argentino: Hilda Herrera y Saúl Cosentino, en el Palacio Libertad.

El evento marcará el inicio de la nueva temporada de conciertos de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de Lucía Zicos, y reunirá a destacados músicos invitados junto a voces solistas.

Durante la charla, la artista expresó su emoción por formar parte de esta celebración musical y adelantó que interpretará una obra de Saúl Cosentino que definió como “una joya”, con letra de la recordada poeta y compositora Eladia Blázquez.

“Es un gran acontecimiento homenajear a estos dos grandes compositores. Yo voy a estar interpretando una obra de Cosentino con una letra muy potente, impresionante”, señaló.

Diana María destacó además la delicadeza y sensibilidad de las composiciones del pianista: “Tiene una manera de escribir con una sutileza extraordinaria, acompañando las palabras de un modo único. Todo lo que compone son joyitas”.

La cantante también valoró la experiencia de presentarse junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina y remarcó el nivel de los elencos estables del país: “Es maravilloso cantar con esta orquesta. El nivel de nuestras orquestas nacionales es único y realmente emociona”.

El concierto contará con la participación de reconocidos artistas como Hilda Herrera, Diana Lopszyc, Andrés Pilar, Natalia González Figueroa, Nélida Sánchez, Daniel Goldstein, Sebastián Gangi y Rafael Gíntoli, además de las voces de Diana María y Manuela Argüello.

La presentación se realizará el 25 de febrero a las 20 en el Palacio Libertad, con entrada gratuita y reserva previa a través del formulario disponible en la web del organismo.

“Va a ser una fiesta de música, con grandes pianistas y toda la orquesta. Es un honor ser parte de este homenaje”, concluyó la cantante.