Diana Bellessi: "La poesía argentina goza de muy buena salud y abundancia"

Diana Bellessi es una poeta y es junto a autores como Arturo Carrera, Irene Gruss, Javier Adúriz, Jorge Aulicino, Daniel Freidemberg, María Teresa Andruetto o María del Carmen Colombo, una de las más valoradas representantes de la poesía argentina posterior a la dictadura cívico-militar.

En diálogo con Mariano Del Mazo, nos habla de su obra, la importancia de la literatura en su vida y algunas de sus creaciones.

Del 26 al 29 de septiembre se llevará a cabo el FILBA, Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, a cuya ceremonia inauguran en el MALBA, fue invitada Bellessi para la lectra de poemas.

"No es la primera vez, me invitaron a leer y me ecanta hacerlo, voy leo y listo; yo siempre he leido poesía con audiencias y en algunos momentos audiencias muy grandes, la gente necesita de la literatura".