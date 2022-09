Día Nacional por los Derechos Políticos de la Mujer

En el programa Jueza y Parte, Eugenia Ferreyra Zotto compartió una mesa de debate con las diputadas catamarqueñas Yanina Vázquez, Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Claudia Palladino y Adriana Díaz por el día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. El día 23 de septiembre 1947 se promulgó el Voto Femenino, aunque recién en 1951 pudieron ejercerlo en elecciones presidenciales.

La Dip. Zalazar comenzó recordando que “Es cuando Evita da un discurso y dice a las mujeres que tiene en sus manos el documento en el cual el Gral. Perón empodera a las mujeres para que puedan votar y ser libres. Cambió nuestra vida y la vida democrática del país. Solo votaban los hombres. Los hombres tenían libreta de enrolamiento. No existía ni siquiera libreta cívica para las mujeres. Empezamos a tener derechos, empezamos a ser registradas y pudimos votar en 1951 recién”.

Natalia Ponferrada agregó, por su parte, que: “Hoy lo tenemos naturalizado a esto, pero que la mujer haya accedido al voto fue algo que generó mucha movilización, especialmente para el hombre. La mujer para ellos no tenía esa posibilidad porque no podía pensar. No solamente que podían pensar sino que podían ser candidatas a algo”.

“Pero que las mujeres votaran o pudieran ser candidatas no significó que eso pasara en la realidad. Costó mucho y pasó muchísimos años para que las mujeres tuvieran su representatividad. Tuvimos que hacer leyes de cupo para poder acceder a lugares de representación. Son logros que se van alcanzando paso a paso a partir de esta mirada de una gran mujer, la más grande en la política de Argentina como fue Eva Duarte”.

Luego la Diputada Claudia Palladino continuó destacando la figura de Eva Duarte: “Es maravilloso como Eva con su historia y con su edad, porque cuando discutía estos temas del voto tenía 27 años. Yo cuando veo a las jóvenes les digo no es el futuro, es el presente la juventud. Y muchos de los derechos que se conquistaron después, con leyes que se legislaron en la época de Néstor y Cristina, ya los venía anunciando Eva con sus discursos, en su opinión y en su hacer”.

La Dra. Yanina Vázquez planteó que “Estamos en una realidad que es clave que nos desafía a diario. Creo que el desafío esencial de hoy esta en la práctica, porque tenemos una grieta muy grande, por donde se filtra el enemigo que no tiene nombre y que a veces puede ser otra mujer. De lo que nosotros reflejemos de esta práctica va a tener efecto en las que vienen atrás. Y es transversal a cualquier área, en comunicación, en el poder ejecutivo, en una escuela. Siempre es emotivo, es esencial evocar a Eva pero el desafío fundamental de hoy es la práctica para poder cambiar el futuro. Las mujeres necesitan estar verdaderamente representadas”.

Y la mesa se completó con la Dip. Adriana Díaz, que aportó acerca de la conformación del sujeto político Mujeres en nuestro país y la relación con latinoamérica: “Tenemos que tomar que conciencia de que Argentina es pionera en todo lo que es ampliación de derechos y somos miradas por América Latina con mucha atención. Están esperando las palabras de las argentinas, nos reciben con una necesidad de que nosotras avancemos. Si miramos a los países vecinos nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Todavía están debiendo bastante en cuanto a derechos de las mujeres, de autonomía sobe su propio cuerpo, derechos de salud integral”.