Dia Nacional del Tango, homenaje a Gardel y De Caro

En el Día Nacional del Tango en Argentina, desde la emisión en español de RAE realizamos un homenaje especial a quienes, con su nacimiento, dieron origen a esta jornada de celebración: Julio De Caro y de Carlos Gardel, dos figuras esenciales en la historia del género.

En el programa conducido por Juan Sixto, y con la participación de Arnaldo Slaen, compartimos una selección de canciones que representan el estilo inconfundible de Julio De Caro, referencia clave en la evolución del tango.

Además, presentamos un informe dedicado a los primeros años artísticos de Carlos Gardel, un recorrido por sus inicios, su crecimiento profesional y las particularidades que marcaron su camino hacia la consagración.

Una emisión para disfrutar, recordar y celebrar la identidad del tango desde sus raíces.