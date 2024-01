Día Nacional del Músico: Entrevista con Tormenta en Momento Retro

En el Día Nacional del Músico homenajeamos a la mujer música y cantautora pionera que supo conquistar los escenarios desde joven y vender por primera vez discos al nivel de los artistas varones en Argentina y América Latina. Liliana Maturano, más conocida como Tormenta.

"Cuando yo comencé a cantar éramos muy poquitas. Había mucho prejuicio con la mujer. Las compañías no contrataban mujeres porque decían que no vendían discos como los hombres. Al ser yo la primer solista que vende discos al mismo nivel que Palito, Sandro, Leo Dan, todos los cantantes masculinos que venían de la década del 60´, en alguna medida se abrió un camino. Las compañías empezaron a creer más en nosotras. Hoy vemos que hay un montón de mujeres cantando. Hoy la mujer no tiene ese problema pero yo viví mucha discriminación".

También se refirió a cómo supo mantenerse vigente, al día con la tecnología y durante la Pandemia lanzó 4 singles de manera digital. “Hubo que reaprender todo. En la Pandemia tuve que aprender a usar el zoom, grabar canciones y subirlas a mis redes para acompañar a la gente. Ya pasé por todo hasta hice un videoclip”.