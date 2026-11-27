Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate, una de las infusiones preferidas por los argentinos.

La fecha homenajea a Andrés Guacurarí y Artigas, "Andresito", caudillo guaraní nacido el 30 de noviembre de 1778, que gobernó la Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819 e impulsó la producción y comercialización de yerba en manos de los guaraníes.

El Congreso lo estableció con la Ley 27.117, sancionada en 2014, y se celebró por primera vez en 2015; antes, en 2013, la Ley 26.871 había declarado al mate "infusión nacional".

El mate es la bebida más consumida por los argentinos, inclusive, se toman más litros de mate que de agua por persona.

La palabra mate proviene del vocablo quechua matí, que significa calabaza, ya que era el recipiente donde más se consumía cuando los españoles arribaron a América; y la bombilla fue nombrada tacuarí y era una cañita ahuecada.

"El mate es el único producto que los argentinos compartimos con un desconocido sin pensarlo dos veces; ese gesto cotidiano revive un ritual guaraní, y hoy el mundo lo está descubriendo", afirma Martín Gómez, creador del Mundial de la Yerba Mate.

El Día Nacional del Mate llega en un año histórico para la yerba fuera del país: En 2025 las exportaciones alcanzaron casi 58 millones de kilos, récord desde que existen registros, y entre enero y septiembre de 2026 crecieron otro 5,1 % interanual.

Para celebrarlo, el domingo 29 de noviembre se realizará el primer Desafío Matero, creado por Usina Matera con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Museo del Mate y el INYM.

Se podrá probar más de 40 variedades de yerba, recibir su Pasaporte Matero, sellarlo y poner a prueba sus sentidos en un juego a ciegas.

La propuesta innovadora busca descubrir cuánto sabemos y qué percibimos de la yerba que tomamos todos los días.

La idea es recorrer los stands de Avenida de Mayo, ver, oler y probar una infusión, charlar, conocer a la marca y sellar el pasaporte.

“La yerba tiene mucha más diversidad de la que solemos percibir. Cuando probás una al lado de otra, aparecen aromas, sabores y diferencias que en el mate de todos los días pasan de largo”, señala Martín Gómez, director de Usina Matera.

Cómo se juega

Para participar hay que tener el Pasaporte Matero, que se entrega en los stands: Cada cuatro sellos dan una chance para participar del desafío en el segundo piso del Museo del Mate.

Allí, el equipo organizador da a probar a ciegas distintas infusiones y los participantes tienen que unirlas con sus paquetes de yerba; y al final del día habrá sorteo de premios.

“Buscamos hacer algo distinto, que la gente pueda conocer la mayor cantidad de yerbas posible”, afirma Nicolás Geiskko, director de Marketing y Comercial de Usina Matera.

Y completa: “Al hacer que las degusten, nos aseguramos de que cada persona las perciba de la mejor manera posible, algo que a veces no se logra sólo repartiendo una muestra”.

Mate BA: el mate sobre Avenida de Mayo

Durante todo el domingo, Avenida de Mayo al 800 será peatonal. Habrá stands de yerba mate, mates, termos, bombillas y accesorios, gastronomía, charlas con sommeliers, científicos e influencers, juegos, música en vivo y folclore.

El Museo del Mate, una de las sedes del desafío

En Avenida de Mayo 853, en la casona que ocupó el tradicional Bazar Inglés, el Museo del Mate cuenta la historia de la infusión desde los pueblos guaraníes hasta hoy. Mates, bombillas, termos, pavas y envases históricos de yerba forman parte del recorrido.

El domingo 29 el museo tendrá entrada libre y gratuita durante toda la jornada. Además de recibir el desafío en su segundo piso, es una oportunidad para conocer de dónde viene una costumbre que nos acompaña a diario.