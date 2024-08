En el día Nacional de una Argentina sin Chagas Silvia Maruccio entrevistó a la Dra. Mariana Fernández, Médica de familia y miembro del equipo médico de la Fundación Mundo Sano.

La Dra. Fernández explicó que “la enfermedad de Chagas en argentina es endémica, es uno de los 21 países del mundo en donde esta enfermedad es una de los principales problemas de salud pública. En el país hay 7 millones de personas expuestas y 1.5 millones de infectados y hay una probabilidad de que más de 1 millón de niños nazcan con esta enfermedad".

La principal fuente de contagio es la llamada "transmisión vertical" que se da a través de la placenta de la madre y se transmite directamente al hijo. Esto hace que la enfermedad se perpetúe aunque los contagiados no necesariamente vivan en zonas endémicas. Es así que en los últimos años, la enfermedad ha migrado y se la puede encontrar tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Mundo Sano presenta la campaña "saber si tenés chagas es tu derecho". La idea de esta campaña es continuar acompañando y brindando asesoramiento a personas o familiares que han crecido en zonas endémicas y que por diversos motivos no necesariamente viven en esas zonas. De hecho, la Dra. aclara que "hay muchos ciudadanos que portan esta enfermedad pero que no han tomado conductas activas porque no lo saben, aunque hay vigente una ley que obliga a los nosocomios a hacerles diagnósticos a las madres".

Mundo Sano ofrece asesoramiento, información de donde se pueden hacer el diagnostico, que significa y, de acuerdo a la edad, las oportunidades terapéuticas que pueden tener. La Fundación mantiene una línea abierta para estas consultas: 11-2698-9026