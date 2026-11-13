Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: el desafío de proteger a los menores en internet

Cada 13 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, una fecha establecida en recuerdo de la sanción de la Ley 26.904 en 2013, que incorporó este delito al Código Penal. En el marco de esta jornada, especialistas y organizaciones advierten sobre la urgencia del involucramiento de los adultos ante el avance en las redes sociales y los videojuegos como escenarios frecuentes de contacto y manipulación sexual.

Por este tema, la psicóloga Anabella Serventi, en diálogo con 100% Nora, advirtió que "no hace falta el contacto físico entre el adulto y el menor para que se convierta en delito. Bastan un cruce de algunos mensajes".

Serventi, además, dijo que "es necesario que los chicos pero también los adultos tengan educación digital. Es necesario que los mayores se involucren con sus hijos y abran una instancia de diálogo con ellos".

El grooming —definido como las acciones deliberadas de un adulto que utiliza entornos digitales para ganar la confianza de un niño, niña o adolescente con fines de acoso o abuso sexual— requiere correr el foco de la culpa depositada en las víctimas.

Especialistas en derechos de la niñez señalan que no puede exigirse a los menores que comprendan las complejas estrategias de manipulación de una red de explotación o de un agresor oculto tras un perfil falso.

Por ello, el mayor desafío recae en construir entornos de diálogo en el hogar y en la escuela, fomentar el uso seguro de la tecnología y garantizar respuestas institucionales firmes y a tiempo.