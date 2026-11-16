El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales es una fecha destinada a visibilizar las consecuencias humanas de los hechos de tránsito y reclamar medidas para evitar nuevas tragedias.

La conmemoración se realiza cada tercer domingo de noviembre y, en 2026, tuvo lugar el domingo 15 de noviembre, aunque sus actividades de concientización y reflexión continúan durante estos días.

La iniciativa nació en 1993, impulsada por la organización británica RoadPeace, dedicada a acompañar a las víctimas de siniestros viales. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoció oficialmente como una jornada mundial para homenajear a las personas fallecidas y lesionadas, brindar apoyo a sus familiares y promover políticas de seguridad vial.

Cuántas personas mueren en siniestros viales en Argentina

La dimensión del problema queda reflejada en las estadísticas nacionales. Según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante 2025 murieron 4.060 personas en siniestros viales en el país, lo que representa un promedio de más de 11 fallecimientos por día.

El relevamiento también muestra que el 46% de las víctimas fatales cuyo tipo de usuario pudo identificarse circulaba en moto, mientras que el 43% de las personas fallecidas con edad registrada tenía entre 15 y 34 años. Los números reflejan la especial vulnerabilidad de los jóvenes y de quienes utilizan vehículos de dos ruedas.

Por qué se eligió el tercer domingo de noviembre

La fecha fue establecida para que las víctimas y sus familias tuvieran un espacio de reconocimiento y acompañamiento, pero también para poner en primer plano la responsabilidad de los Estados y de la sociedad en la prevención de los siniestros viales.

La jornada tiene tres ejes centrales: recordar a quienes perdieron la vida, apoyar a las personas que sufrieron lesiones y a sus familiares, y actuar para evitar que se repitan estos hechos. El lema internacional de 2026 es “Recordar, acompañar y actuar”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, aproximadamente 1,16 millones de personas mueren cada año en colisiones de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren lesiones que no son mortales, muchas de ellas con consecuencias discapacitantes.

Además, los traumatismos causados por el tránsito constituyen la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Más de la mitad de las víctimas fatales pertenecen a grupos vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas.

Cuánto pueden reducirse los riesgos con medidas de seguridad

Las estadísticas de la OMS también permiten dimensionar el impacto que tienen algunas medidas de protección que, aunque parecen sencillas, pueden salvar vidas:

- Cinturón de seguridad: su uso puede reducir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo.

- Sillitas infantiles: los sistemas de retención adecuados pueden disminuir hasta un 71% el riesgo de muerte de los niños.

- Casco: utilizarlo correctamente puede reducir más de seis veces el riesgo de morir en un siniestro en motocicleta y hasta un 74% el riesgo de sufrir lesiones cerebrales.

- Celular al volante: quienes utilizan el teléfono mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en una colisión.

- Velocidad: por cada aumento del 1% en la velocidad media, el riesgo de sufrir una colisión mortal crece un 4%.

El desafío de reducir las muertes viales antes de 2030

En el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, las Naciones Unidas establecieron el objetivo de reducir al menos un 50% las muertes y lesiones causadas por el tránsito en todo el mundo.

Para alcanzar esa meta, los organismos internacionales consideran fundamentales las políticas de prevención, los controles, la infraestructura segura, la educación vial y el cumplimiento de las normas de circulación.

En Argentina, las más de 4.000 muertes anuales muestran que todavía queda un largo camino por recorrer. La conmemoración busca recordar que detrás de cada estadística hay personas, familias y proyectos de vida, y que la seguridad vial es una responsabilidad colectiva.