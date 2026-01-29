Día Mundial del Rompecabezas: juego, creatividad y desafío mental

Cada 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas, una fecha que pone en valor una actividad recreativa que atraviesa generaciones y que, además de entretener, estimula la concentración, la memoria y la creatividad.

Guillermo Straface, organizador de torneos de rompecabezas y creador de #Photopuzzle, una empresa dedicada a la fabricación de rompecabezas personalizados, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó el crecimiento sostenido de esta práctica, que en los últimos años sumó nuevos públicos y formatos, desde competencias hasta propuestas personalizadas.

"Hay cada vez más apasionados que se han volcado a esta actividad. No solo del armado de rompecabezas diarios, sino también en los torneos", expresó.

Los rompecabezas dejaron de ser un pasatiempo exclusivamente infantil para convertirse en una actividad elegida por adultos, familias y personas mayores. Especialistas señalan que su armado contribuye a reducir el estrés, fortalecer habilidades cognitivas y promover espacios de encuentro y trabajo en equipo.

En paralelo, el desarrollo de rompecabezas personalizados permitió ampliar las posibilidades creativas, transformando fotografías, ilustraciones y recuerdos en piezas únicas. Esta tendencia se consolidó tanto como objeto lúdico como también como regalo y herramienta educativa.

El Día Mundial del Rompecabezas invita a redescubrir una actividad simple, accesible y vigente, que combina juego, desafío mental y disfrute compartido en un contexto donde el tiempo desconectado de las pantallas gana cada vez más valor.