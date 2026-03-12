Día Mundial del Glaucoma: la principal causa de ceguera irreversible

Día Mundial del Glaucoma: el 50% no sabe que lo tiene y es la principal causa de ceguera irreversible. La patología integra un grupo de hasta 60 enfermedades oculares que dañan progresivamente el nervio óptico. Sin síntomas en las etapas iniciales, la pérdida total de la visión sólo se puede evitar si se detecta y trata a tiempo.

La médica oftalmóloga especializada en glaucoma, Nora Chiari, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "actualmente hay unas 80 millones que lo padecen, y la mitad de las personas que lo tienen no lo saben. Es una enfermedad que no tiene cura, por eso es fundamental detectarla tempranamente".

Chiari agregó que "la enfermedad no tiene ningún síntoma hasta que está en un estado muy avanzado. Y cuando eso pasa sólo se puede trabajar para que no avance".

Para este 2026, la campaña se desarrolla bajo el lema: "Unidos por un mundo libre de glaucoma". El objetivo central es promover la detección temprana, ya que el 90% de la ceguera que provoca esta afección podría evitarse con un diagnóstico y tratamiento oportunos.