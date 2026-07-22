Día Mundial del Cerebro: la importancia de cuidar el órgano más complejo del cuerpo

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha impulsada por la Federación Mundial de Neurología para concientizar sobre la importancia de prevenir enfermedades neurológicas y promover hábitos que contribuyan a una mejor salud cerebral. La jornada busca destacar el papel central que cumple este órgano en funciones esenciales como el pensamiento, la memoria, el movimiento, las emociones y la conducta.

Matías Baldoncini, médico neurocirujano, docente de la Universidad de Buenos Aires (MN 135.985), dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la necesidad de incorporar hábitos saludables desde edades tempranas para proteger el funcionamiento cerebral y reducir los factores de riesgo asociados a distintas patologías neurológicas.

El médico señaló que el cerebro no funciona de manera aislada, sino que está íntimamente ligado al resto del organismo, especialmente al sistema circulatorio. "El corazón está muy ligado a nuestro cerebro, es decir, una buena salud cardiovascular impacta directamente", afirmó sobre la prevención en adultos.

Baldoncini destacó que mantener una dieta adecuada, realizar actividad física y controlar enfermedades como la hipertensión y la diabetes son pilares fundamentales. Expresó que estos cuidados diarios son esenciales para garantizar un funcionamiento cognitivo óptimo a largo plazo.

Respecto al uso de la inteligencia artificial, el profesional advirtió sobre los riesgos de su implementación temprana en niños y adolescentes. "El uso de inteligencia artificial te puede truncar esa gimnasia" del razonamiento cognitivo, manifestó sobre la necesidad de proteger los procesos de aprendizaje.

El neurocirujano aclaró que el problema no es la tecnología en sí, sino dejar la vida enteramente en manos de estos instrumentos digitales. Sostuvo que existe una diferencia crucial entre utilizar la IA como un apoyo y abandonar el ejercicio reflexivo propio del ser humano.

En cuanto a la salud mental, el docente resaltó el impacto que los pensamientos positivos y la meditación tienen sobre la estructura cerebral. Indicó que el modo en que las personas afrontan sus problemas cotidianos determina significativamente su bienestar neurológico.

El entrevistado alertó sobre la creciente cantidad de pacientes, tanto jóvenes como adultos, que cursan procesos de depresión en la actualidad. "El control de los pensamientos y el modo en que afrontamos nuestros problemas impacta en nuestra salud cerebral", subrayó con preocupación.

"La salud cerebral forma parte de un todo", concluyó el doctor Baldoncini, resumiendo la interconexión entre hábitos, pensamientos y entorno social. Aseguró que entender esta complejidad es el primer paso para proteger el órgano que garantiza nuestra calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos constituyen una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. Enfermedades como el accidente cerebrovascular (ACV), el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia y otras afecciones del sistema nervioso afectan a millones de personas y representan un importante desafío para los sistemas de salud.