Día Mundial contra el Cáncer: destacan que el 40% de los casos puede prevenirse

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, especialistas remarcan la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano frente a una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global. Los datos muestran que una parte significativa de los casos podría evitarse con cambios en los hábitos y controles médicos oportunos.

Sebastián De Franchi, cirujano torácico de destacada trayectoria internacional y director médico de la Fundación Favaloro, dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que una proporción relevante de los cánceres es prevenible, además de advertir que una gran cantidad de diagnósticos se realiza cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados.

"Hay un porcentaje muy significativo de pacientes en el que el cáncer podría prevenirse con cambios en el estilo de vida, como por ejemplo dejar de fumar", expresó.

Estudios internacionales indican que alrededor del 40% de los casos de cáncer están asociados a factores prevenibles, como el tabaquismo, la alimentación poco saludable, el sedentarismo y la exposición a sustancias nocivas. A su vez, se estima que al menos el 60% de los diagnósticos se detectan en etapas tardías, lo que reduce considerablemente las posibilidades de tratamiento efectivo y supervivencia.

Las campañas de concientización apuntan a reforzar la importancia de los chequeos periódicos, la adopción de hábitos saludables y el acceso equitativo al sistema de salud como herramientas clave para reducir el impacto de la enfermedad en la población.