Día mundial del bienestar mental para adolescentes

Esta fecha tiene como objetivo principal concientizar sobre los desafíos de salud mental que enfrentan los jóvenes, eliminar el estigma asociado y promover la búsqueda de ayuda profesional a tiempo. La directora del departamento de Neuropsicología del Grupo Ineco, Teresa Torralva, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "cada vez debemos tener más concientización sobre esta problemática. Hoy circula más información al respecto. Y las efemérides sirve para hablar de este tema tan importante".

Torralva, además, remarcó la nececidad de que "los jóvenes ocupen el centro de los debates, de nuestras preocupaciones".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de todos los trastornos mentales comienzan a manifestarse alrededor de los 14 años, aunque muchos casos no se detectan ni se tratan.

Fundación INECO: Habitualmente realiza campañas de difusión en sus redes sociales y mantiene activo su Programa de Bienestar Emocional Adolescente, que ofrece herramientas prácticas para jóvenes de entre 13 y 25 años.