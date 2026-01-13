Día Mundial de Lucha contra la Depresión: la importancia de pedir ayuda a tiempo

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una fecha destinada a visibilizar una de las problemáticas de salud mental más extendidas a nivel global y que afecta a personas de todas las edades, con un impacto creciente en la vida cotidiana, el trabajo y los vínculos sociales.

En comunicación con Ramos generales, la médica psiquiatra Graciela Moreschi se refirió a la importancia de reconocer la depresión como una enfermedad que requiere abordaje profesional y seguimiento adecuado, y remarcó que "es la segunda causa de inhabilitación mundial". En ese sentido, dio algunas recomendaciones en caso de tener una persona cercana con depresión y resaltó que es una enfermedad que "tiene tratamiento".

La depresión se manifiesta a través de síntomas persistentes como tristeza profunda, apatía, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, dificultades para concentrarse y una marcada pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras. En muchos casos, estos signos se naturalizan o se minimizan, lo que retrasa el diagnóstico y agrava el cuadro clínico.

Especialistas señalan que se trata de una condición multifactorial, en la que influyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Situaciones de estrés prolongado, duelos, problemas laborales, aislamiento social y el uso excesivo de pantallas son algunos de los factores que pueden actuar como disparadores o agravantes, especialmente en contextos de alta exigencia emocional.

Desde el ámbito de la salud mental se insiste en la importancia de un abordaje integral, que puede incluir tratamiento farmacológico, psicoterapia y cambios en el estilo de vida, como la incorporación de actividad física, rutinas de descanso y redes de apoyo. Asimismo, se destaca el rol clave de la familia y el entorno cercano para detectar señales de alarma y acompañar a quienes atraviesan este tipo de cuadros.

La conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión busca reforzar el mensaje de que pedir ayuda es un acto de cuidado y responsabilidad, y que el acceso a la atención en salud mental es un derecho fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.