Día Mundial de la Voz: Dudas, mitos y técnicas para cuidarla

Se celebra cada 16 de abril para concienciar sobre la importancia de la salud vocal y prevenir trastornos. Impulsada por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, la fecha promueve hábitos saludables, la consulta temprana ante ronquera y el cuidado de la voz como herramienta de comunicación. A propósito de esto, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la Licenciada en Fonoaudiología, docente de Foniatría y entrenadora vocal dedicada a la voz hablada profesional.

La Lic. Débora Gutkin trabaja desde hace 15 años en la Sociedad Argentina de la Voz y es autora de dos libros que llevan por título “Poné voz de locutor”.

En la charla, nos compartió estrategias y técnicas para cuidar esta herramienta expresiva.

“La Sociedad Argentina de la Voz, desde hace 24 años, organiza esta campaña para generar la conciencia en toda la población acerca del cuidado de la voz”, resumió.

“El entrenamiento de la voz necesita un trabajo puntual, un abordaje diferente. Está comprobado que una voz entrenada envejece más lentamente”.

"La idea es que todas las personas necesitamos de nuestra voz para comunicarnos, ninguna disfonía es normal", advirtió.

"Los pliegues vocales son músculos recubiertos por un tejido que le llamamos mucosa que es la que vibra para producir la voz".

"La respiración es el vehículo de la voz, es fundamental", concluyó.

La especialista invitó a conocer las actividades que promueven desde la Sociedad Argentina de la Voz ingresando a https://www.sav.org.ar/actividades-sav