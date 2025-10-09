Día Mundial de la Visión: recomendaciones para evitar el esfuerzo visual y preservar la vista

El Día Mundial de la Visión se celebra cada segundo jueves de octubre, fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y su propósito es concientizar sobre las enfermedades visuales, promover su detección temprana y destacar la importancia de la prevención para evitar la pérdida de visión. María Angélica Moussali, la médica oftalmóloga del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires en diálogo con Hugo Macchiavelli dio recomendaciones en Radio Nacional sobre el cuidado de la vista.

"Es muy importante hoy en día advertir sobre el consumo de azúcar, que es adictiva, y hoy se sabe que es un factor importante para preservar la visión", mencionó la médica. "La miopía aumentó un montón entre los niños por el tema de las pantallas, que se utilizan a diario. Cuanto más pantalla, más miopía", explicó.

La especialista advirtió que cada 20 minutos de pantalla "deberíamos hacer 20 segundos de descanso". "Podes caminar, o parpadear, eso ayuda", agregó.

"A partir de los 35 años se puede detectar el glaucoma con el médico oftalmólogo y hoy hay un abanico de tratamientos para esta enfermedad, nadie debiera quedar ciego por eso", aclaró.