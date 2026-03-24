Día Mundial de la Tuberculosis: ¿Por qué se conmemora el 24 de marzo?

Se trata de una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones; se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar; es prevenible, tratable y curable. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el Médico Clínico y Neumonólogo, especialista en Gerontología y longevidad saludable sobre los síntomas, cuidados y la situación epidemiológica actual en nuestro país.

El Doctor José Manuel Viudes explicó que la fecha “se eligió porque se hizo la primera reunión científica sobre y comenzó a cambiar la evolución de la enfermedad".

El profesional reconoció que genera "preocupación" el incremento de los casos porque “desde el 2020 fue exponencial”.

En ese sentido, explicó que “el del 2025 es el máximo incremento en una década en la historia argentina”.

“Estamos retrocediendo cuando es una enfermedad que tiene que ver con el hacinamiento, la desnutrición, la pobreza y el poco acceso a la salud".

“Es una enfermedad social, que significa que algo nos pasó estos últimos 10 años y debemos remediarlo”, admitió frente al ascenso de los casos.

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo y el especialista sugirió que toda persona con más de dos semanas de catarro debe hacer el control correspondiente.

En 2024, se estima que murieron 1,23 millones de personas, hubo 10,7 millones de casos en el mundo mientras que en Argentina se registran más de 10.000 casos por año, con alrededor de 700 muertes anuales.